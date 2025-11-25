Что смотреть дома: «Дракула» Бессона, «Лермонтов» Бакурадзе, «Бугония» Лантимоса и ОСД 5

Люк Бессон экранизировал Брэма Стокера, а Бакур Бакурадзе оживил Михаила Лермонтова. Из Берлина до стримингов добрался новый Ричард Линклейтер («Голубая луна»), из Венеции — Йоргос Лантимос («Бугония»), а из Канн — Оливер Лаше («Сират»). На Criterion Channel вышел первый сериал Вонг Кар-Вая, а на Netflix стартовал последний сезон «Очень странных дел». Богатую на громких режиссеров неделю дополняет спорт: РПЛ, КХЛ, Ла Лига и Серия А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Изнанка недели: «Очень странные дела», 1-я часть 5-го сезона

Финал близко!

Где смотреть: Netflix

Заключительный сезон хоррор-феномена Netflix про паранормальные события в городе Хоукинсе. Действие развернется в 1987-м, спустя год после катастрофы. Город окутан мраком, а Изнанка продолжает просачиваться в реальность. Школы закрыты, жители на грани паники, правительство установило военный карантин и объявило Одиннадцать в розыск. Измученные подростки и их близкие соберутся вместе, чтобы навсегда расправиться с Векной, который не оставляет своих темных намерений. Режиссуру эпизодов между собой поделили шоураннеры братья Даффер, продюсеры Шон Леви, Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Мгла») и Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»). Все звезды шоу вернутся к своим ролям, а из новых лиц ожидается Линда Хэмилтон, она же Сара Коннор из франшизы «Терминатор». В заключительной части сериала восемь эпизодов. Четыре из них выпустят 26 ноября, еще три — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря.

Подробнее о сериале:

Режиссер «Пятого элемента» покорил российский прокат хоррором о культовом вампире

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Kion — с 30 ноября

Люк Бессон объединяется с фактурным артистом Калебом Лэндри Джонсом во второй раз после «Догмена», чтобы снять очередную экранизацию классического романа Брэма Стокера. Созданная в Финляндии англоязычная готика стала первым хоррором в карьере французского режиссера (хоть и не особо страшным). Саундтрек написал Дэнни Элфман, а роли второго плана исполнили Зои Блю, Матильда Де Анджелис и Кристоф Вальц. Кинопоиск рассмотрел в фильме пародию на «Дракулу» Копполы, подражание «Парфюмеру» Тома Тыквера и немного «Опасному методу» Дэвида Кроненберга. По словам кинокритика Карины Назаровой, Бессон копает неглубоко, а не фальшивит один композитор Дэнни Элфман. «Дракула» собрал почти миллиард рублей в российском прокате.

Подробнее о фильме:

Философский трип, награжденный в Каннах

Где смотреть: Кинопоиск

Гипнотическая лента кумира синефилов Оливера Лаше, получившая приз жюри на Каннском фестивале. Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв в марокканской пустыне, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается нечто вроде Третьей мировой. «Ожидаемо эффектная, учитывая место действия, картинка; ухающий саундтрек; в ролях, за исключением заслуженного Лопеса, колоритные непрофессионалы. Аллегория отчасти поэтическая, отчасти политическая», — писал Станислав Зельвенский о ярком и нетривиальном фильме. Продюсерами выступили братья Альмодовар.

Подробнее о фильме:

Режиссер «Бедных-несчастных» ищет рептилоидов во главе корпорации

Где смотреть: Amazon Prime Video

Ремейк корейской фантастики «Спасти зеленую планету!», снятый Йоргосом Лантимосом. Пара конспирологов (Джесси Племонс и Эйдан Делбис) похищают главу фармацевтической компании (Эмма Стоун), потому что уверены, что она инопланетянка и участвует во всемирном заговоре. Премьера черной комедии состоялась в Венеции, где фильм приняли тепло, но оставили без призов. Критики говорят, что от «Бугонии» останутся в восторге как фанаты Лантимоса, так и те, кто не был знаком с творчеством режиссера. Картину хвалят за визуальный стиль, повествование и актерскую игру Племонса и Стоун, у которых на экране отличная химия. «Все это провокационно, броско, смешно, а местами, если заранее не знать изгибов сюжета, даже шокирующе», — соглашается Станислав Зельвенский, отмечая, что в массиве творчества греческого режиссера «Бугония» останется работой «скорее второстепенной».

Подробнее о фильме:

Другие новинки

Нестандартный и чувственный взгляд на последний день жизни гения

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Созерцательная хроника последних дней поэта Михаила Лермонтова (стендапер Илья Озолин) перед дуэлью с майором в отставке Николаем Мартыновым. Действие разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, в июле 1841 года. Над фильмом работали режиссер Бакур Бакурадзе («Шультес») и студия СТВ. В картине также снялись Вера Енгалычева (Екатерина Быховец, любовь поэта), Евгений Романцов (Николай Мартынов), Дмитрий Соломыкин (Александр Пушкин), Андрей Максимов (Александр Бенкендорф) и другие. Съемки прошли в Пятигорске в 2024 году. По словам кинокритика и старшего редактора Кинопоиска Василия Корецкого, у Бакурадзе получилось модное и современное по духу и оптике кино. «Лермонтов в исполнении Озолина — прямой наследник расхлябанных люмпен-интеллигентов, сыгранных Олегом Далем (в диапазоне от инженера Зилова до собственно прапорщика Печорина в телепостановке Эфроса). Невысокий, щуплый, отпускающий противным скрипучим голосом deadpan-шутки за триста», — рассказывает Корецкий.

Подробнее о фильме:

Криминальная мелодрама о китайских 1990-х

Где смотреть: Criterion Channel

Режиссер «Любовного настроения» и «Падших ангелов» впервые снял сериал — и сразу 30 эпизодов о КНР времен экономических реформ. Два года назад премьера состоялась на китайском стриминге Tencent, и только сейчас шоу добралось до западной аудитории. Именно благодаря эпохе перемен и правильным знакомствам поднимается главный герой А Бао. Однако его успешной жизни может прийти конец, когда в игру включаются загадочная Ли Ли и брокер из Шэньчжэня. Главную роль исполнил Ху Гэ из «Озера диких гусей», а его оппонентов сыграли Синь Чжилэй из «Солнце встает над всеми нами» и Хуан Цзюэ. Возможно, это последний проект Кар-Вая в Китае, поскольку сейчас полыхает скандал вокруг его высказываний о коммунистической партии и отношении к сценаристу-гострайтеру Гу Эре, который выложил аудиозаписи в сеть.

Актуальный казахстанский триллер, показанный на Берлинале

Где смотреть: Кинопоиск

Мать-одиночка Алина прилагает все усилия, чтобы устроить сына Серика в престижную военную школу, опираясь на связи и военное звание его отца. Когда одноклассники начинают издеваться над Сериком из-за его внешности, а директор говорит, что школа ему не подходит, мальчик начинает меняться, и не в лучшую сторону. Триллер любимца фестивалей Адильхана Ержанова («Замерзшие», «Черный черный человек», «Голиаф»).

Пронзительная драма соратницы Шона Бэйкера

Где смотреть: Netflix — с 28 ноября

Полноценный режиссерский дебют уроженки Тайваня Цоу Ши-Чин, которая уже много лет продюсирует фильмы Бэйкера и даже поставила в паре с автором «Аноры» драму «Навынос» (он же выступил на «Левше» продюсером, сосценаристом и монтажером). В центре сюжета — женщина и две ее дочери (одна лет двадцати пяти, другая — пятилетняя), которые возвращаются после долгого отсутствия в Тайбэй и открывают маленькое кафе на ночном рынке. «Легкий, стремительный уличный фильм про несовершенных, но вызывающих симпатию людей в сложных экономических обстоятельствах», — описывал кино в каннском дайджесте Станислав Зельвенский.

Подробнее о фильме:

Итан Хоук в роли легендарного поэта-песенника

Где смотреть: Amazon Prime Video, Apple TV

Второй за год биографический фильм Ричарда Линклейтера, который посвящен уже не французской новой волне, а золотой эре американского мюзикла. 31 марта 1943 года поэт-песенник Лоренц Харт (Хоук) сбегает с премьеры мюзикла «Оклахома!» в бар, чтобы напиться. Дело в том, что его постоянный соавтор, композитор Ричард Роджерс (на Берлинале Эндрю Скотта отметили за эту роль «Серебряным медведем»), теперь работает с новым либреттистом Оскаром Хаммерстайном II. Хитовая «Оклахома!» — их первое, но, как верно догадывается Харт, далеко не последнее совместное творение. «Хоук радикально меняет в кадре свою внешность, перевоплощаясь в лысоватого, темноглазого, низкорослого и феноменально болтливого поэта, который, не умолкая ни на секунду, то цитирует «Касабланку», то колко вышучивает коллег, то философствует о любви», — хвалила бенефис любимого актера Линклейтера наш автор Ксения Реутова. Новое романтическое увлечение Харта играет Маргарет Куолли.

Подробнее о фильме:

Продолжение комедии со звездой «Уральских пельменей»

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, «Иви», СТС

Дмитрий Брекоткин очень даже за, чтобы вновь перевоплотиться в требовательную тещу Тамару Игоревну, которая не дает свободно вздохнуть дочери Наталье (Ксения Корнева) и ее потенциальному жениху Николаю (Роман Постовалов). С момента первой серии горе-избранник прошел долгий путь от грузчика до директора пирожковой и теперь председателя ТСЖ. Однако мать будущей супруги намерена любой ценой сорвать свадьбу. Кроме семейного застолья, в третьем сезоне обещают путешествие в 1973-й и на озеро, а также поездки на экскаваторах и фудтраке. Шоураннер сериала — Сергей Ершов, играющий роль тестя-генерала, а режиссер — Артур Румынский («Воронины»).

Новые серии мистического триллера с Марьяной Спивак и Марией Мацель

Где смотреть: Okko — с 28 ноября

С момента событий первого сезона прошло полгода. Оксана (Спивак) живет в доме бывшего одноклассника Александра и смутно помнит о своих сверхъестественных способностях. Героине нужно понять, что она натворила ранее, чтобы помочь дочери (Мацель). Создатели обещают вернуть в новых эпизодах погибших персонажей, чтобы «раскрыть характеры героев и ответить на вопросы, оставшиеся без ответов». К актерскому составу, в который уже вошли Филипп Янковский, Алексей Розин, Александра Урсуляк и Светлана Камынина, присоединились Анна Снаткина, Кузьма Котрелёв, Дарья Коныжева и Кирилл Кяро.

Подробнее о сериале:

Что еще смотреть на Кинопоиске

Мелодрама, принесшая «Оскар» Дженнифер Лоуренс

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — трогательный фильм Дэвида О. Расселла с толпой звезд.

После двух актерских «Оскаров» хулиганскому байопику «Боец» Расселл задумал переизобрести еще один жанр. Выбор пал на мелодраму, где влюбленными оказываются бывший учитель Пэт (Брэдли Купер) в разводе и эксцентричная вдова Тиффани (Лоуренс). Первый живет с родителями, а до этого восемь месяцев провел в психиатрической лечебнице из-за биполярного расстройства. Вторая тяжело переживает смерть мужа. На вторых ролях — Роберт Де Ниро, Джеки Уивер, Крис Такер, Шей Уигэм и Джулия Стайлз. Лоуренс хит кинопроката принес ее первый «Оскар».

Подробнее о фильме:

Высокотехнологичные «Во все тяжкие» на Дальнем Востоке

Режиссер «Быка», «Кэт» и «На автомате» Борис Акопов исследует особенности национальных авантюр. В 2013 году, когда бизнес Михаила (Александр Яценко) терпит крах, а его начинают разыскивать кредиторы, он переезжает с семьей в дальневосточный городок. Там он узнает, что сын Лёша (Фёдор Кудряшов), увлекающийся IT и мечтающий стажироваться в Китае, разработал методику безопасного обнала. Семейный бизнес расцветает, но привлекает самых опасных людей региона. Сценарий написали Елена Ванина («Последний министр») и Кирилл Кулагин, а второстепенные роли сыграли Елена Николаева, София Лопунова и Ольга Тумайкина. «Пока „Обнальщик“ четко ложится в колею сумрачных hard-boiled-сериалов типа „Прелести“, „Лихих“ и т. п., но совершенно без покушений на социальный подтекст или провокационную тему. Зато с мощным жанровым движком», — констатировал Василий Корецкий после первых двух серий.

Подробнее о сериале:

Возвращение Козловского недели: «13-я клиническая», сериал

Мистика на грани схоластики со звездным ансамблем

Однажды хирурга Кирилла Акиньшина (Данила Козловский) посещают галлюцинации — не мистического, а как выясняется, онкологического толка. Рак мозга в финальной стадии никто лечить не берется, и Акиньшина заносит в 13-ю клиническую — место, где, кажется, на полном серьезе изгоняют из людей бесов. Заведующая отделением Ирина Львовна (Виктория Исакова) предлагает хирургу остаться. Погружать в суть работы — например, с инкубами и суккубами из желчного пузыря — будет дока в травматологии Аня (Паулина Андреева). Черную комедию в формате медицинского экзорцизма написал Андрей Золотарёв («Спутник», «Триггер»), а снял Клим Козинский — режиссер «Вне себя» и «Первого номера».

Подробнее о сериале:

Не стало Удо Кира

Выдающийся немецкий актер ушел на 82-м году жизни, оставив после себя больше 250 ролей. Среди режиссеров, с которыми он работал неоднократно, можно встретить таких непохожих авторов, как Райнер Вернер Фассбиндер и Роб Зомби, Дарио Ардженто и Гас Ван Сент, Кристоф Шлингензиф и Гай Мэддин, а также, конечно, Ларс фон Триер. У датского провокатора актер снялся в 11 проектах, зачастую исполняя небольшие, но запоминающиеся роли. Трижды награжденная в Каннах «Европа» — кафкианский триллер о деятельности подпольной нацистской организации «Верфольв», которая в 1945 году отказывается принимать капитуляцию Третьего рейха. Удо Кир сыграл старшего брата роковой женщины, в которую влюблен главный герой.

Подробнее о фильме:

Бенефис Кейт Бланшетт в честь юбилея Аллена

30 ноября Вуди Аллену исполнится 90 лет. На Кинопоиске можно посмотреть два десятка его работ, но в честь юбилея мы советуем горькую трагикомедию режиссера с Кейт Бланшетт. Это последний хит Аллена (сборы — почти 100 млн долларов) и, по мнению критиков, одна из его лучших работ в XXI веке. А еще фильм принес второй «Оскар» Бланшетт и 24-ю (!), вероятно, уже последнюю номинацию на премию самому Аллену. Нью-йоркская светская львица Жасмин Фрэнсис вынуждена перебраться из своего роскошного дома на Манхэттене в маленькую квартирку младшей сестры в Сан-Франциско. Женщина осталась без денег, когда ее муж-финансист повесился в тюрьме из-за обвинений в мошенничестве. Теперь Жасмин приходится заново искать себя. Стать дизайнером интерьеров оказывается не так уж просто, поэтому сначала приходится устроиться секретарем к дантисту. Избалованная и оторванная от реальности Жасмин получилась объемной героиней, которую мучают тревоги, зависимости и чувство вины.

Подробнее о фильме:

Спорт

Хоккей недели: матчи выходных

Борьба топов Запада и атака «Драконов»

Прямо сейчас счет в сезонной серии «Локомотива» и «Северстали» в пользу действующего чемпиона. Но уже в пятницу он может стать равным, если команде Андрея Козырева удастся нанести ярославцам второе поражение подряд.

В первом матче против «Шанхайских драконов» из Петербурга «Ак Барс» справился с задачей, однако победа не была простой: приручить «Драконов» удалось только в серии буллитов. Неделю спустя «Драконы» планируют нанести ответный удар, чтобы вернуться в гонку за попадание в плей-офф.

Российский футбол недели: 17-й тур РПЛ

Реванш «красно-белых» и другие матчи тура

«Балтика» продолжает удерживать титул сенсации сезона в российском футболе. В субботу дерзкие калининградцы могут одержать вторую в сезоне победу над «Спартаком». И, если это случится, закрепиться в топ-5.

Днем в воскресенье «Краснодар» постарается обойтись без сенсаций в домашнем матче против «Крыльев Советов» и сохранить лидерство. «Локомотив» немного сбавил обороты, но остается самой забивающей командой лиги (32) и планирует удерживать статус после встречи с «Ростовом». К моменту старта матча с «Рубином» игроки «Зенита» будут знать результат игры конкурента. Если «Краснодар» совершит ошибку, а «Зенит» нет, лидером лиги к вечеру воскресенья станут петербуржцы.

Европейский футбол недели: матчи выходных

В Италии новый претендент на титул

На неделе «Барселона» проиграла «Челси» в Лиге чемпионов (0:3) и прервала результативную серию из 54 матчей. «Барса» не уходила с поля без гола с тех пор, как сенсационно уступила «Алавесу» 0:1 в прошлом декабре. 29 ноября «сине-гранатовые» выйдут на поле обновленного «Камп Ноу», где их снова будет ждать «Алавес».

В 22:45 по Москве «Рома» постарается максимально осложнить жизнь не только «Наполи», но и другим своим конкурентам в борьбе за чемпионство. А в 23:00 в Испании «Реал» попробует вернуть надежный отрыв от главного соперника.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Максим Константинов / ТАСС, Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС, pressinphoto / Sipa USA / Legion-Media