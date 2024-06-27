Что смотреть дома: «Фуриоса», «Падение империи», 3-й сезон «Медведя» и плей-офф чемпионата Европы

1974 год, Ярославль. Одним днем происходят два жестоких убийства: физик с ментальными трудностями обезглавливает соседку, а летчик Тимофей Кретов (Александр Коршунов), дважды Герой Советского Союза, расправляется с преступником по кличке Бурелом при помощи удара шилом в ухо. Следователь по особо важным делам Егор Таболин (Бухаров) обнаруживает, что улики ведут в психиатрическую лечебницу, где всем заведуют врач Михаил Нагорных (Игорь Ливанов) и его заместитель Виктор Ваганов (Валентин Смирнитский), которых покрывает КГБ. Доснятый в прошлом году, но вышедший только сейчас сериал Вячеслава Рогожкина, сценариста «Крика совы» и «ГДР» и режиссера «Пули Дурова».

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