Кинопоиск
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Что смотреть дома: «Фуриоса», «Падение империи», 3-й сезон «Медведя» и плей-офф чемпионата Европы

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Новые фильмы Джорджа Миллера и Алекса Гарленда, возвращение «Медведя» и ретросериал Николая Хомерики. А еще старт плей-офф чемпионата Европы и бой-реванш за чемпионский пояс. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Шило недели: «Высшая мера», сериал

Психологический ретротриллер с Александром Бухаровым

Где смотреть: Кинопоиск

1974 год, Ярославль. Одним днем происходят два жестоких убийства: физик с ментальными трудностями обезглавливает соседку, а летчик Тимофей Кретов (Александр Коршунов), дважды Герой Советского Союза, расправляется с преступником по кличке Бурелом при помощи удара шилом в ухо. Следователь по особо важным делам Егор Таболин (Бухаров) обнаруживает, что улики ведут в психиатрическую лечебницу, где всем заведуют врач Михаил Нагорных (Игорь Ливанов) и его заместитель Виктор Ваганов (Валентин Смирнитский), которых покрывает КГБ. Доснятый в прошлом году, но вышедший только сейчас сериал Вячеслава Рогожкина, сценариста «Крика совы» и «ГДР» и режиссера «Пули Дурова».

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

      Первый канал недели: «Затаив дыхание», сериал

      Александра Никифорова и Александр Пашков в мелодраме об ускользающем счастье

      Где смотреть: Кинопоиск

      Настя Лопатина (Никифорова) абсолютно счастлива: загородный дом, хорошая работа, а рядом — любимые муж Валера (Пашков), дочь Василиса (Елизавета Дмитриева) и мать Марина Сергеевна (Ирина Полянская), которая пока передвигается в кресле-каталке, но скоро ей сделают операцию. Только живет Настя в постоянном страхе, будто в любой момент у нее все могут отобрать, и опасения начинают сбываться, когда в дом по соседству въезжает загадочная Вера (Вероника Пляшкевич).

      Остросюжетная мелодрама Руслана Паушу, недавно разбиравшегося с законами Финляндии. Сценарий написан в соавторстве с Натальей Першиной (сняла фолк-хоррор «Мертвые ласточки»).

      Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

      Пионер недели: «Каждый мечтает о собаке»

      Доброе кино по книге автора «Чучела»

      Где смотреть: Кинопоиск, Okko, «Иви», Kion

      1960-е. Мечтательный мальчик Юрка (Борис Дейков) учится в пятом классе и всячески пытается заработать у сверстников авторитет. Его никто не воспринимает всерьез, но шанс изменить социальный статус появляется, когда к ним переводятся брат с сестрой — Иван и Тоша Кулаковы (Макар Фомин и Вероника Васильева).

      Одноименную повесть Владимира Железникова, автора «Чучела», экранизировала Ольга Беляева, ранее снявшая «Опасные каникулы» и «Легенды „Орленка“». В драме о счастливом советском детстве появляются Катерина Шпица (мама Юрки), Дмитрий Муляр (его покойный отец) и Сергей Никоненко (дедушка), а также Игорь Костолевский в роли взрослого героя.

      Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

      Концерт недели: «Сёва-Гэнроку: Двойное самоубийство по ракуго», сериал

      Бывший преступник осваивает национальное искусство повествования

      Где вышло: Кинопоиск, Okko

      Отсидев срок за воровство, Ётаро выходит на свободу и решает радикально изменить жизнь. Теперь он хочет заниматься ракуго, японским искусством театрализованного рассказа — так его впечатлило выступление знаменитого ракугоки Якумо Юракутэя. К нему Ётаро и просится в ученики, а тот внезапно соглашается, хотя раньше отказывал всем без исключения. Решение Якумо как-то связано с его прошлым и своенравной приемной дочерью Конацу.

      Стильное аниме студии Deen («Бродяга Кэнсин», «Корзинка фруктов»), посвященное необычному японскому ремеслу. Режиссером выступил Мамора Хатакэяма, также известный по «Госпоже Кагуя» и «Девочке-волшебнице Мадоке».

      Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

      Россия недели: «Чистые», сериал

      Виктория Исакова и Никита Кологривый в суровом ретросериале Николая Хомерики

      Где смотреть: Wink

      1903 год, Санкт-Петербург. В городе происходят загадочные убийства, но они меркнут на фоне бизнеса Анны Константиновны (Исакова), которая владеет публичным домом в кроваво-красных тонах и рассылает 13 приемных дочерей по разным точкам города, чтобы они соблазняли невинные души. Девушки мечтают сбежать, а пока терпят поборы и побои.

      Отмеченные на сериальном фестивале «Пилот» призом за лучший ансамбль, «Чистые» — откровенный и иносказательный проект Николая Хомерики («Ледокол», «Сказка про темноту») по сценарию Александра Родионова («Все умрут, а я останусь», «Пациент № 1»). Каст и правда мощный: Софья Синицына, Диана Милютина, Марк Эйдельштейн, Риналь Мухаметов, Никита Кологривый и Фёдор Бондарчук.

      Подробнее о сериале:

      Гладстоун недели: «Священный танец»

      История взросления в резервации

      Где смотреть: Apple TV+ — с 28 июня

      США, резервация народа сенека-каюга. Роки (Изабель Дерой-Олсон) готовится к собранию пау-вау, где хочет исполнить танец вместе с матерью, но та исчезает. Теперь о девочке заботится тетя Джакс (Лили Гладстоун), на которой уже висит опека над отцом (Шей Уигэм). К полиции никто из резервации обращаться не торопится: вряд ли помогут, а то и отнимут Роки. А та вместе с Джакс рассчитывает найти маму к пау-вау.

      Полнометражный игровой дебют Эрики Тремблэ — документалистки из коренных американцев, которая также работала над сериалом «Псы резервации». Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс», а на другом престижном инди-смотре SXSW наградой отметили операторскую работу Каролины Косты («Хрусталь»).

      Постапокалипсис недели: «Фуриоса: Хроники безумного Макса»

      Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт покоряют Пустошь

      Где вышло: Prime Video

      После конца света Фуриоса вместе с матерью и другими женщинами живет в местечке-оазисе, пока ее не похищает банда Дементуса (Хемсворт), стремящегося покорить постапокалиптический мир. Фуриоса сначала становится пленницей одного деспота, а потом оказывается в гареме Несмертного Джо (Лейчи Халм), чья Цитадель не по зубам дерзким байкерам. Повзрослев, девушка (Тейлор-Джой) мечтает сбежать и отомстить. Или в другом порядке.

      Сольный фильм об однорукой амазонке из «Дороги ярости» Джордж Миллер задумал параллельно с возвращением «Безумного Макса» (и в виде аниме), но продюсеры посчитали идею слишком радикальной. В итоге режиссер несколько повторяется в ходах и приемах, но для фанатов франшизы это будет приятная встреча.

      Подробнее о фильме:

      Блюдо недели: «Медведь», 3-й сезон

      Джереми Аллен Уайт и компания возвращаются на кухню

      Где вышло: Hulu

      Шеф-повару Карми Берзатто (Уайт) удалось открыть в Чикаго ресторан «Медведь», но это только начало: теперь предприятие нужно удерживать на плаву. Карми, Сидни (Айо Эдебири), Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) и других виртуозов кухни ждут испытания рабочей рутиной, что может быть непросто, например, на фоне разрыва Берзатто с Клэр (Молли Гордон).

      Продолжение кулинарно-драматического хита Кристофера Сторера, который много работал с Рами Юсефом (скажем, над его сериалом и стендапом). Будущее у «Медведя» пока безоблачное: шоу готово меняться и становиться лучше, четвертый сезон снимали сразу за третьим, а сколько еще будет, создатели не говорят.

      Подробнее о сериале:

      А24 недели: «Проблемная»

      Тильда Суинтон в режиссерском дебюте одного из комиков SNL

      Где вышло: Max — с 28 июня

      Уроженец Сальвадора, Алехандро (Хулио Торрес), мечтает работать дизайнером в корпорации по производству игрушек, но пока перебивается странными работами, которые позволяют ему оставаться в Нью-Йорке. Например, следит за криокамерами состоятельных людей. После увольнения с этой должности он соглашается поработать со вдовой одного из бывших (то есть замороженных) клиентов — со взбалмошной Элизабет (Суинтон), которая мечтает устроить выставку мужа и продать все его картины.

      Сюрреалистическая комедия о корпорации и эмиграции — дело рук актера, комедианта, сценариста и режиссера Торреса, который писал скетчи для SNL, работал над «Лос страшилкас» и недавно запустил многосерийный проект на Max. Кроме Суинтон в кадре появляются Грета Ли и RZA, а за кадром звучит голос Изабеллы Росселлини.

      Ромком недели: «Семейное дело»

      Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг оказываются в неловкой ситуации

      Где вышло: Netflix — с 28 июня

      Зара (Кинг) работает ассистенткой самовлюбленной голливудской звезды Криса Коула (Эфрон). Как будто ей мало закидонов на работе, вскоре девушка узнает, что у актера роман с ее матерью Брук (Кидман). Градус неловкости возрастает в разы.

      Эксцентричная романтическая комедия Ричарда ЛаГравенеса, снявшего «P.S. Я люблю тебя» и «Прекрасных созданий». Сценарий написала Кэрри Соломон, работавшая над сериалом «Хорошая борьба», а в небольшой роли появляется Кэти Бейтс.

      Аниме недели: «Отряд самоубийц из другого мира», сериал

      Харли Квинн и компания спасают королевство

      Где вышло: Max, Hulu

      Собранная Амандой Уоллер команда суперзлодеев, вынужденных поддерживать порядок в Готэме, оказывается в параллельном мире, где все решают мечи и магия. Отряд самоубийц находится меж двух огней: бомбы на шее взорвутся через 72 часа, а иномирцев берут в плен местные рыцари. Делать нечего: Харли Квинн, Дэдшоту, Миротворцу, Глиноликому и Королю Акул придется помочь в борьбе с государством-конкурентом.

      Исекай с интеллектуальной собственностью DC — на такой необычный проект отважилась студия Wit, славная «Семьей шпиона», началом «Атаки титанов» и грядущей новой адаптацией «Ван-Пис».

      Что еще смотреть на Кинопоиске

      Кино по пятницам: «Падение империи»

      Кирстен Данст в мрачной антиутопии Алекса Гарленда

      Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — новая работа Алекса Гарленда по мотивам реальных новостей.

      Писатель, сценарист и режиссер Гарленд, написавший «Пляж», «Пекло», «28 дней спустя» и снявший «Из машины», «Аннигиляцию» и «Род мужской», планирует отдохнуть от кино, так что оглушительное «Падение империи» (в оригинале — «Гражданская война») обещает стать весомым многоточием в его карьере. История о кровопролитном расколе в американской политике показывается с позиции репортеров (Данст и Вагнер Моура). Они пробираются в Белый дом, чтобы взять интервью у президента-узурпатора (Ник Офферман), решившего остаться на третий срок и опрокинувшего страну в хаос.

      Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

      Подробнее о фильме:

      Инфоповод недели: «Внутри Льюина Дэвиса»

      Оскар Айзек и Кэри Маллиган могут сняться в продолжении «Грызни»

      Прошлогодний хит Netflix со Стивеном Яном и Али Вонг готовится ко второму сезону, и среди прочего черная комедия может усилиться дуэтом Айзека и Маллиган. Любопытно, что они уже снимались вместе в лирической ретротрагикомедии братьев Коэн о неудачливом фолк-певце Льюине Дэвисе и его странствиях по Америке 1960-х. Важная роль в сюжете также отведена коту по кличке Одиссей.

      Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

      Подробнее о фильме:

      Дарконы прилетели: «Дом Дракона», 2-й сезон

      Таргариены вернулись в Россию

      От войны не спрятаться: после дворцового переворота элиты Вестероса окончательного раскололись. Меньшинство поддерживает Рейниру (Эмма Д’Арси), которая должна была унаследовать Железный трон (но у нее больше драконов). Другие — Эйгона II (Том Глинн-Карни), которого посадили на престол как старшего сына короля. В обоих лагерях хватает интриг и слабых мест, а если вам мало, то Кинопоиск провел расследование, кто же два года назад запостил легендарное сообщение про дарконов и контент.

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      Классика недели: «Любовь между феей и дьяволом»

      Эпичная версия «Ромео и Джульетты» из Китая

      Пронзительные сериалы снимают не только в Южной Корее. История о демоне Дунфан Цинцане (Дилан Ван из «Сада падающих звезд») и фее Орхидее (Юй Шусинь из «Юности») включает и обмен телами, и стремление уничтожить мир, и, конечно, внезапно вспыхнувшую любовь между противниками, которая, возможно, всех спасет.

      Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.

      Спорт

      Футбол недели: старт плей-офф чемпионата Европы

      Англичане продолжат искать свои голы, Грузия пишет историю

      Чемпионат Европы 2024 года начали 24 команды, к моменту начала плей-офф их осталось 16. В выходные пройдут первые четыре матча ⅛ финала: 29 июня Швейцария сыграет с Италией, а Германия — с Данией. Дания пока не одержала ни одной победы на чемпионате, все три матча в группе С команда Каспера Юльмана завершила вничью, но с учетом результатов соперников этого хватило, чтобы пройти дальше.

      Сборную Англии и ее тренера Гарета Саутгейта за невнятную игру на групповом этапе одинаково ругают болельщики и хейтеры. 30 июня ее соперником станет сборная Словакии. А Испании предстоит встретиться с Грузией, которая сенсационно вышла в плей-офф уже на первом для себя чемпионате Европы.

      Единоборства недели: UFC 303 в Лас-Вегасе

      Реванш за чемпионский пояс нам номерном турнире

      Конор не вернулся, но его соперник Майкл Чендлер продолжает дисциплинированно ждать. Новое главное событие номерного турнира — реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки. Их первый бой завершился для Прохазки нокаутом. Теперь букмекеры считают чеха, живущего по кодексу самурая, андердогом.

      Грузин Роман Долидзе встретится с Энтони Смитом. Роману нужно закрывать серию из двух поражений, Смит в последних четырех боях чередует поражения с победами.

      В предварительном карде Андрей Орловский подерется с Мартином Будаем. Орловский дебютировал в UFC в 2000 году, бой против словака станет для ветерана шестидесятым по правилам смешанных единоборств. И, возможно, последним, как сам боец недавно заявил в медиа.

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      Главное из мира спорта в одном месте

      Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

      Фото: Matthias Hangst / Getty Images, Christian Petersen / Getty Images

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      Профессор заключает сомнительную сделку по покупке недвижимости. Комедия с Питером Динклэнджем и Ширли Маклейн
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