Что смотреть дома: «Фуриоса», «Падение империи», 3-й сезон «Медведя» и плей-офф чемпионата Европы

Новые фильмы Джорджа Миллера и Алекса Гарленда, возвращение «Медведя» и ретросериал Николая Хомерики. А еще старт плей-офф чемпионата Европы и бой-реванш за чемпионский пояс. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Психологический ретротриллер с Александром Бухаровым
Где смотреть: Кинопоиск
1974 год, Ярославль. Одним днем происходят два жестоких убийства: физик с ментальными трудностями обезглавливает соседку, а летчик Тимофей Кретов (Александр Коршунов), дважды Герой Советского Союза, расправляется с преступником по кличке Бурелом при помощи удара шилом в ухо. Следователь по особо важным делам Егор Таболин (Бухаров) обнаруживает, что улики ведут в психиатрическую лечебницу, где всем заведуют врач Михаил Нагорных (Игорь Ливанов) и его заместитель Виктор Ваганов (Валентин Смирнитский), которых покрывает КГБ. Доснятый в прошлом году, но вышедший только сейчас сериал Вячеслава Рогожкина, сценариста «Крика совы» и «ГДР» и режиссера «Пули Дурова».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Александра Никифорова и Александр Пашков в мелодраме об ускользающем счастье
Где смотреть: Кинопоиск
Настя Лопатина (Никифорова) абсолютно счастлива: загородный дом, хорошая работа, а рядом — любимые муж Валера (Пашков), дочь Василиса (Елизавета Дмитриева) и мать Марина Сергеевна (Ирина Полянская), которая пока передвигается в кресле-каталке, но скоро ей сделают операцию. Только живет Настя в постоянном страхе, будто в любой момент у нее все могут отобрать, и опасения начинают сбываться, когда в дом по соседству въезжает загадочная Вера (Вероника Пляшкевич).
Остросюжетная мелодрама Руслана Паушу, недавно разбиравшегося с законами Финляндии. Сценарий написан в соавторстве с Натальей Першиной (сняла фолк-хоррор «Мертвые ласточки»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Доброе кино по книге автора «Чучела»
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, «Иви», Kion
1960-е. Мечтательный мальчик Юрка (Борис Дейков) учится в пятом классе и всячески пытается заработать у сверстников авторитет. Его никто не воспринимает всерьез, но шанс изменить социальный статус появляется, когда к ним переводятся брат с сестрой — Иван и Тоша Кулаковы (Макар Фомин и Вероника Васильева).
Одноименную повесть Владимира Железникова, автора «Чучела», экранизировала Ольга Беляева, ранее снявшая «Опасные каникулы» и «Легенды „Орленка“». В драме о счастливом советском детстве появляются Катерина Шпица (мама Юрки), Дмитрий Муляр (его покойный отец) и Сергей Никоненко (дедушка), а также Игорь Костолевский в роли взрослого героя.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Бывший преступник осваивает национальное искусство повествования
Где вышло: Кинопоиск, Okko
Отсидев срок за воровство, Ётаро выходит на свободу и решает радикально изменить жизнь. Теперь он хочет заниматься ракуго, японским искусством театрализованного рассказа — так его впечатлило выступление знаменитого ракугоки Якумо Юракутэя. К нему Ётаро и просится в ученики, а тот внезапно соглашается, хотя раньше отказывал всем без исключения. Решение Якумо как-то связано с его прошлым и своенравной приемной дочерью Конацу.
Стильное аниме студии Deen («Бродяга Кэнсин», «Корзинка фруктов»), посвященное необычному японскому ремеслу. Режиссером выступил Мамора Хатакэяма, также известный по «Госпоже Кагуя» и «Девочке-волшебнице Мадоке».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Виктория Исакова и Никита Кологривый в суровом ретросериале Николая Хомерики
Где смотреть: Wink
1903 год, Санкт-Петербург. В городе происходят загадочные убийства, но они меркнут на фоне бизнеса Анны Константиновны (Исакова), которая владеет публичным домом в кроваво-красных тонах и рассылает 13 приемных дочерей по разным точкам города, чтобы они соблазняли невинные души. Девушки мечтают сбежать, а пока терпят поборы и побои.
Отмеченные на сериальном фестивале «Пилот» призом за лучший ансамбль, «Чистые» — откровенный и иносказательный проект Николая Хомерики («Ледокол», «Сказка про темноту») по сценарию Александра Родионова («Все умрут, а я останусь», «Пациент № 1»). Каст и правда мощный: Софья Синицына, Диана Милютина, Марк Эйдельштейн, Риналь Мухаметов, Никита Кологривый и Фёдор Бондарчук.
Подробнее о сериале:
История взросления в резервации
Где смотреть: Apple TV+ — с 28 июня
США, резервация народа сенека-каюга. Роки (Изабель Дерой-Олсон) готовится к собранию пау-вау, где хочет исполнить танец вместе с матерью, но та исчезает. Теперь о девочке заботится тетя Джакс (Лили Гладстоун), на которой уже висит опека над отцом (Шей Уигэм). К полиции никто из резервации обращаться не торопится: вряд ли помогут, а то и отнимут Роки. А та вместе с Джакс рассчитывает найти маму к пау-вау.
Полнометражный игровой дебют Эрики Тремблэ — документалистки из коренных американцев, которая также работала над сериалом «Псы резервации». Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс», а на другом престижном инди-смотре SXSW наградой отметили операторскую работу Каролины Косты («Хрусталь»).
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт покоряют Пустошь
Где вышло: Prime Video
После конца света Фуриоса вместе с матерью и другими женщинами живет в местечке-оазисе, пока ее не похищает банда Дементуса (Хемсворт), стремящегося покорить постапокалиптический мир. Фуриоса сначала становится пленницей одного деспота, а потом оказывается в гареме Несмертного Джо (Лейчи Халм), чья Цитадель не по зубам дерзким байкерам. Повзрослев, девушка (Тейлор-Джой) мечтает сбежать и отомстить. Или в другом порядке.
Сольный фильм об однорукой амазонке из «Дороги ярости» Джордж Миллер задумал параллельно с возвращением «Безумного Макса» (и в виде аниме), но продюсеры посчитали идею слишком радикальной. В итоге режиссер несколько повторяется в ходах и приемах, но для фанатов франшизы это будет приятная встреча.
Подробнее о фильме:
- Подкаст • «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Эпичный экшен в пустыне (да, опять, но грех жаловаться)
- «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Аня Тейлор-Джой несется по дороге ярости. Хотя и с пробуксовками
- 10 главных ролей Ани Тейлор-Джой: от «Ведьмы» Эггерса до «Фуриосы» Миллера
- Видео • Как мы могли потерять «Безумного Макса»
Джереми Аллен Уайт и компания возвращаются на кухню
Где вышло: Hulu
Шеф-повару Карми Берзатто (Уайт) удалось открыть в Чикаго ресторан «Медведь», но это только начало: теперь предприятие нужно удерживать на плаву. Карми, Сидни (Айо Эдебири), Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) и других виртуозов кухни ждут испытания рабочей рутиной, что может быть непросто, например, на фоне разрыва Берзатто с Клэр (Молли Гордон).
Продолжение кулинарно-драматического хита Кристофера Сторера, который много работал с Рами Юсефом (скажем, над его сериалом и стендапом). Будущее у «Медведя» пока безоблачное: шоу готово меняться и становиться лучше, четвертый сезон снимали сразу за третьим, а сколько еще будет, создатели не говорят.
Подробнее о сериале:
- Джереми Аллен Уайт не хочет в Marvel, но готов выступать на Бродвее! Мы проследили его карьерный путь
- Подкаст • 2-й сезон «Медведя». Выдающееся продолжение сериала про ресторанный бизнес
- 2-й сезон «Медведя»: повар превращается в ресторатора, а сериал — в телероман о простых истинах
- Подкаст • «Медведь». Как сериал про кухню находит в трагичном смешное
- «Медведь» — сериал про адскую кухню со звездой «Бесстыжих». Но он не пугает, а помогает расслабиться
Тильда Суинтон в режиссерском дебюте одного из комиков SNL
Где вышло: Max — с 28 июня
Уроженец Сальвадора, Алехандро (Хулио Торрес), мечтает работать дизайнером в корпорации по производству игрушек, но пока перебивается странными работами, которые позволяют ему оставаться в Нью-Йорке. Например, следит за криокамерами состоятельных людей. После увольнения с этой должности он соглашается поработать со вдовой одного из бывших (то есть замороженных) клиентов — со взбалмошной Элизабет (Суинтон), которая мечтает устроить выставку мужа и продать все его картины.
Сюрреалистическая комедия о корпорации и эмиграции — дело рук актера, комедианта, сценариста и режиссера Торреса, который писал скетчи для SNL, работал над «Лос страшилкас» и недавно запустил многосерийный проект на Max. Кроме Суинтон в кадре появляются Грета Ли и RZA, а за кадром звучит голос Изабеллы Росселлини.
Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг оказываются в неловкой ситуации
Где вышло: Netflix — с 28 июня
Зара (Кинг) работает ассистенткой самовлюбленной голливудской звезды Криса Коула (Эфрон). Как будто ей мало закидонов на работе, вскоре девушка узнает, что у актера роман с ее матерью Брук (Кидман). Градус неловкости возрастает в разы.
Эксцентричная романтическая комедия Ричарда ЛаГравенеса, снявшего «P.S. Я люблю тебя» и «Прекрасных созданий». Сценарий написала Кэрри Соломон, работавшая над сериалом «Хорошая борьба», а в небольшой роли появляется Кэти Бейтс.
Харли Квинн и компания спасают королевство
Где вышло: Max, Hulu
Собранная Амандой Уоллер команда суперзлодеев, вынужденных поддерживать порядок в Готэме, оказывается в параллельном мире, где все решают мечи и магия. Отряд самоубийц находится меж двух огней: бомбы на шее взорвутся через 72 часа, а иномирцев берут в плен местные рыцари. Делать нечего: Харли Квинн, Дэдшоту, Миротворцу, Глиноликому и Королю Акул придется помочь в борьбе с государством-конкурентом.
Исекай с интеллектуальной собственностью DC — на такой необычный проект отважилась студия Wit, славная «Семьей шпиона», началом «Атаки титанов» и грядущей новой адаптацией «Ван-Пис».
Что еще смотреть на Кинопоиске
Кирстен Данст в мрачной антиутопии Алекса Гарленда
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — новая работа Алекса Гарленда по мотивам реальных новостей.
Писатель, сценарист и режиссер Гарленд, написавший «Пляж», «Пекло», «28 дней спустя» и снявший «Из машины», «Аннигиляцию» и «Род мужской», планирует отдохнуть от кино, так что оглушительное «Падение империи» (в оригинале — «Гражданская война») обещает стать весомым многоточием в его карьере. История о кровопролитном расколе в американской политике показывается с позиции репортеров (Данст и Вагнер Моура). Они пробираются в Белый дом, чтобы взять интервью у президента-узурпатора (Ник Офферман), решившего остаться на третий срок и опрокинувшего страну в хаос.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Оскар Айзек и Кэри Маллиган могут сняться в продолжении «Грызни»
Прошлогодний хит Netflix со Стивеном Яном и Али Вонг готовится ко второму сезону, и среди прочего черная комедия может усилиться дуэтом Айзека и Маллиган. Любопытно, что они уже снимались вместе в лирической ретротрагикомедии братьев Коэн о неудачливом фолк-певце Льюине Дэвисе и его странствиях по Америке 1960-х. Важная роль в сюжете также отведена коту по кличке Одиссей.
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Таргариены вернулись в Россию
От войны не спрятаться: после дворцового переворота элиты Вестероса окончательного раскололись. Меньшинство поддерживает Рейниру (Эмма Д’Арси), которая должна была унаследовать Железный трон (но у нее больше драконов). Другие — Эйгона II (Том Глинн-Карни), которого посадили на престол как старшего сына короля. В обоих лагерях хватает интриг и слабых мест, а если вам мало, то Кинопоиск провел расследование, кто же два года назад запостил легендарное сообщение про дарконов и контент.
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Эпичная версия «Ромео и Джульетты» из Китая
Пронзительные сериалы снимают не только в Южной Корее. История о демоне Дунфан Цинцане (Дилан Ван из «Сада падающих звезд») и фее Орхидее (Юй Шусинь из «Юности») включает и обмен телами, и стремление уничтожить мир, и, конечно, внезапно вспыхнувшую любовь между противниками, которая, возможно, всех спасет.
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Спорт
Футбол недели: старт плей-офф чемпионата Европы
Англичане продолжат искать свои голы, Грузия пишет историю
Чемпионат Европы 2024 года начали 24 команды, к моменту начала плей-офф их осталось 16. В выходные пройдут первые четыре матча ⅛ финала: 29 июня Швейцария сыграет с Италией, а Германия — с Данией. Дания пока не одержала ни одной победы на чемпионате, все три матча в группе С команда Каспера Юльмана завершила вничью, но с учетом результатов соперников этого хватило, чтобы пройти дальше.
Сборную Англии и ее тренера Гарета Саутгейта за невнятную игру на групповом этапе одинаково ругают болельщики и хейтеры. 30 июня ее соперником станет сборная Словакии. А Испании предстоит встретиться с Грузией, которая сенсационно вышла в плей-офф уже на первом для себя чемпионате Европы.
Единоборства недели: UFC 303 в Лас-Вегасе
Реванш за чемпионский пояс нам номерном турнире
Конор не вернулся, но его соперник Майкл Чендлер продолжает дисциплинированно ждать. Новое главное событие номерного турнира — реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки. Их первый бой завершился для Прохазки нокаутом. Теперь букмекеры считают чеха, живущего по кодексу самурая, андердогом.
Грузин Роман Долидзе встретится с Энтони Смитом. Роману нужно закрывать серию из двух поражений, Смит в последних четырех боях чередует поражения с победами.
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Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Matthias Hangst / Getty Images, Christian Petersen / Getty Images