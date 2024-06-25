Действие «Дома Дракона» и «Игры престолов» разворачивается в одной вселенной, но в разное время. События двух шоу, конечно, не похожи друг на друга, ведь это самостоятельные истории. Однако в сюжетных мотивах, атмосфере и судьбах героев сериалов много общего. В чем Рейнира Таргариен похожа на Дейенерис, Серсею Ланнистер и Роберта Баратеона? Что объединяет свадьбы в книгах Джорджа Мартина , которые легли в основу сериалов? И какой важный артефакт определяет судьбу Вестероса на протяжении всей истории? В новом видеоэссе рассказываем о самых важных параллелях и взаимосвязях «Дома Дракона» и «Игры престолов».

Такие события, как охота, рыцарские турниры и битвы, для обоих сериалов можно назвать рутинными. К ним обязывает сам формат фэнтезийного Средневековья. Однако одну разновидность событий стоит особенно выделить. Это свадьбы. Во вселенной Джорджа Мартина они никогда не предвещают ничего хорошего. Результат любой свадьбы оказывается мрачным: случается или очередной виток войны, или кровопролитие прямо во время празднования. Тайная церемония Рейгара Таргариена и Лианны Старк спровоцировала восстание Роберта Баратеона и определила события «Игры престолов». Кульминацией свадебного пира Маргери Тирелл и Джоффри Баратеона стала смерть последнего от отравления. А уж Красная свадьба Эдмура Талли и Рослин Фрей и вовсе стала одним из самых жестоких эпизодов «Игры престолов». То же и в «Доме Дракона». Свадьба Рейниры и Лейнора Велариона оборачивается не просто потасовкой, но и дает старт ключевому конфликту сериала — противоборству «черных» и «зеленых», то есть сторонников принцессы и приспешников королевы.