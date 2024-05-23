У истоков «Безумного Макса» стояли режиссер Джордж Миллер и автор сценария Джеймс МакКосленд. Они вынашивали концепцию «Безумного Макса» на протяжении нескольких лет. Авторы хотели творчески осмыслить сложившуюся в Австралии в середине 1970-х годов печальную ситуацию. Из-за плохого состояния дорог, популярности скоростных автомобилей и низкой культуры вождения в стране резко возросло количество ДТП. Миллер в то время работал врачом скорой помощи и регулярно сталкивался со страшными последствиями аварий. Ситуация в Австралии усугублялась последствиями нефтяного кризиса 1973 года. На заправках был дефицит бензина, что приводило к регулярным потасовкам автомобилистов за право заправить бак. МакКосленд, работавший журналистом, видел в молодых лихачах безумных гонщиков, для которых собственное транспортное средство становилось смыслом жизни, а скорость — формой протеста.

Оттолкнувшись от таких обстоятельств Миллер и МакКосленд решили оставить свои прежние профессии и набросали несколько сценарных идей для будущего фильма. Одной была молодежная драма о дорожной полиции и дерзких подростках на машинах. Другой — боевик о столкновении властей и байкеров, мстящих за гибель товарища. Наконец, была и постапокалиптическая история о конфликте людей за нефть и бензин. Оценивая свои задумки, авторы понимали, что каждой не хватает цельности. Тогда было принято судьбоносное решение, и все три мотива объединили в один сюжет.