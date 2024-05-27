Документальное кино жанрово и визуально не менее разнообразно, чем игровое, а созданная, кажется, самой жизнью драматургия способна поразить сильнее, чем остросюжетные блокбастеры. Мы уже давно привыкли к эстетике дока благодаря культовым ситкомам, фильмам ужасов и любимым комедиям.

При этом сами неигровые картины зачастую находятся в тени, потому что снимаются без внушительных бюджетов и участия звезд. Но в последнее десятилетие док переживает золотую эпоху, захватывая первые строчки стриминговых платформ.

Каким бывает документальное кино? Чем неигровой формат привлекает знаковых режиссеров? С какими этическими дилеммами сталкиваются авторы? И всегда ли можно верить увиденному на экране? Обо всем этом (и многом другом) мы расскажем в этом обзорном видеоэссе, с которого можно начать знакомство с документальным кино.

Видеоэссе создано при участии фестиваля документального кино Beat Film Festival (https://beatfilmfestival.ru/), в этом году он проходит в 15-й раз. Консультантами ролика выступили сооснователь фестиваля Кирилл Сорокин и киновед Всеволод Коршунов.