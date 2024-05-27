Документальное кино жанрово и визуально не менее разнообразно, чем игровое, а созданная, кажется, самой жизнью драматургия способна поразить сильнее, чем остросюжетные блокбастеры. Мы уже давно привыкли к эстетике дока благодаря культовым ситкомам, фильмам ужасов и любимым комедиям.
При этом сами неигровые картины зачастую находятся в тени, потому что снимаются без внушительных бюджетов и участия звезд. Но в последнее десятилетие док переживает золотую эпоху, захватывая первые строчки стриминговых платформ.
Каким бывает документальное кино? Чем неигровой формат привлекает знаковых режиссеров? С какими этическими дилеммами сталкиваются авторы? И всегда ли можно верить увиденному на экране? Обо всем этом (и многом другом) мы расскажем в этом обзорном видеоэссе, с которого можно начать знакомство с документальным кино.
Видеоэссе создано при участии фестиваля документального кино Beat Film Festival (https://beatfilmfestival.ru/), в этом году он проходит в 15-й раз. Консультантами ролика выступили сооснователь фестиваля Кирилл Сорокин и киновед Всеволод Коршунов.
Сабрина Карабаева
Автор сценария
Существует стереотип, что неигровое кино беспросветно мрачное и серьезное. Он связан с тем, что документалистика, с одной стороны, имеет социальную заряженность, привлекает внимание к общественно значимым, сложным и порой незаметным широкой аудитории темам, а с другой — фиксирует частную повседневность, вглядываясь в самые интимные и мучительные переживания героя. Часто поводом для создания дока становится желание изменить существующее положение вещей в обществе, и тогда документалистика неизбежно смыкается с активизмом (а заодно попадает на радары престижных премий).
При этом неигровое кино многообразно и по темам, и по настроению: здесь можно встретить и остросюжетный детектив, созданный по всем правилам классической драматургии, и беспечную комедию, и даже эффектный блокбастер, чье технологическое совершенство даст фору многим игровым фильмам. Эта продвинутость в методах съемки и компьютерной графики особенно заметна в доках о живой природе. Документальное кино может вызывать совершенно разные эмоции, но независимо от жанра уязвимость героя перед камерой и отсутствие строгого этического кодекса рождают неисчислимый перечень моральных дилемм.
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Авторы: Сабрина Карабаева, Александра Пустыннова