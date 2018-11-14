Как братья Коэн нарушают правила в киномузыке

В новом эпизоде подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует подход братьев Коэн к подбору саундтрека и рассказывает, каким разным может быть их постоянный соратник Картер Бёруэлл.

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