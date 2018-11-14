Как братья Коэн нарушают правила в киномузыке

Кинопоиск
Шум и яркость

ПодкастКак братья Коэн нарушают правила в киномузыке

Обсудить0

Почему у Картера Бёруэлла, постоянного композитора фильмов братьев Коэн, нет узнаваемого стиля? Зачем для фильмов «О, где же ты, брат?», «Большой Лебовски» и «Внутри Льюина Дэвиса» понадобилось ввести должность «музыкальный архивариус», которую занял Ти-Боун Бёрнетт? Почему в «Старикам тут не место» почти нет саундтрека? И как Джоэл и Итан Коэны нарушают привычную логику и каноны использования музыки в кино?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В новом эпизоде подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует подход братьев Коэн к подбору саундтрека и рассказывает, каким разным может быть их постоянный соратник Картер Бёруэлл.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Автор: Лев Ганкин

Фото: Jean-Christian Bourcart / Getty Images

Обсудить
Успешный психолог расплачивается за свои нестандартные методы лечения. Новая глава драмы с Максимом Матвеевым в главной роли
В главных ролях:Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин
Режиссер:Игорь Твердохлебов
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Как снимают братья Коэн
Как это смотреть

ВидеоКак снимают братья Коэн

14 ноября 201812
«Лакричная пицца»: Пол Томас Андерсон ностальгирует о лете, юности и первой любви
Крупным планом

Подкаст«Лакричная пицца»: Пол Томас Андерсон ностальгирует о лете, юности и первой любви

17 января1
Что смотреть дома: 2-й сезон «Эйфории», «Миротворец», «Трагедия Макбета»
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Эйфории», «Миротворец», «Трагедия Макбета»

14 января1
Кто есть кто в «Этерне»?
Онлайн-кинотеатр

Кто есть кто в «Этерне»?

14 января23

Главное сегодня

Интервью

«Французы не любят ни думать, ни говорить о смерти». Франсуа Озон — о фильме «Все прошло хорошо», посвященном эвтаназии

Вчера5
«Французы не любят ни думать, ни говорить о смерти». Франсуа Озон — о фильме «Все прошло хорошо», посвященном эвтаназии
Как братья Коэн нарушают правила в киномузыке
Шум и яркость

ПодкастКак братья Коэн нарушают правила в киномузыке

Вчера1
«Имитация оригинала»: что нужно знать о шоу «Как я встретила вашего папу»

«Имитация оригинала»: что нужно знать о шоу «Как я встретила вашего папу»

18 января21
«Гоморра»: как журналист Роберто Савиано превратил книгу о преступности в бандитскую сагу, а потом в блатной романс
Сериалы

«Гоморра»: как журналист Роберто Савиано превратил книгу о преступности в бандитскую сагу, а потом в блатной романс

18 января16
Богатырь на троне: главные итоги «новогодней битвы» в России
Сборы

Богатырь на троне: главные итоги «новогодней битвы» в России

17 января30
«Приманка для „Оскара“»: что пишут об «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

«Приманка для „Оскара“»: что пишут об «Аллее кошмаров» Гильермо дель Торо

Вчера2
72-й Берлинский фестиваль объявил программу

72-й Берлинский фестиваль объявил программу

Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт