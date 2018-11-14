Как братья Коэн нарушают правила в киномузыке

Почему у Картера Бёруэлла, постоянного композитора фильмов братьев Коэн, нет узнаваемого стиля? Зачем для фильмов «О, где же ты, брат?», «Большой Лебовски» и «Внутри Льюина Дэвиса» понадобилось ввести должность «музыкальный архивариус», которую занял Ти-Боун Бёрнетт? Почему в «Старикам тут не место» почти нет саундтрека? И как Джоэл и Итан Коэны нарушают привычную логику и каноны использования музыки в кино?
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В новом эпизоде подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует подход братьев Коэн к подбору саундтрека и рассказывает, каким разным может быть их постоянный соратник Картер Бёруэлл.
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Автор: Лев Ганкин
Фото: Jean-Christian Bourcart / Getty Images