«Дом Дракона» вернулся с новым сезоном. Что показали в первой серии и чего ждать дальше?

На платформе Max стартовал второй сезон «Дома Дракона». В первой серии Рейнира пытается справиться с горем, а в Красном замке продолжают плестись интриги и прямо под носом нового короля происходит новая трагедия. Как это было и с первым сезоном, каждую неделю Кинопоиск публикует рекапы новых серий.
Что происходит в новой серии
Джекейрис (Гарри Коллетт) в поисках союзников навещает Кригана Старка (Том Тейлор). Причем в этот момент Хранитель Севера находится на Стене, где инспектирует Ночной Дозор. Криган обещает «черным» две тысячи отборных воинов-ветеранов. Разговор прерывает ворон со срочным трагическим известием о смерти Люцериса (Эллиот Грихо), брата Джекейриса.
На Драконьем Камне все неспокойно. Безутешная Рейнира (Эмма Д’Арси) отправилась на поиски тела Люцериса. Пока королева «черных» пребывает в трауре, ее муж Деймон (Мэтт Смит) рвет и мечет. Он предлагает Рейнис (Ив Бэст) поскорее вылететь в Королевскую Гавань, чтобы убить Вхагар и ее наездника Эймонда (Юэн Митчелл). Но Рейнис подчеркивает, что будет слушаться только приказов Рейниры. Тем временем оправившийся после боевых ранений Корлис (Стив Туссэн) осматривает свои корабли, готовясь к морской блокаде столицы.
В Красном замке новый король, явно неготовый к тяжелой ноше. Легкомысленный Эйгон II (Том Глинн-Карни) души не чает в своем сыне Джейхейрисе (не путать со старшим сыном Рейниры!) и даже приводит мальчика на заседание Малого совета, где тот отвлекает знатных лордов. А дела тут обсуждаются серьезные: Отто (Рис Иванс) обеспокоен, что Старки и Аррены не отвечают на письма «зеленых», а силы «черных» уже заняли пролив Глотка, через который суда проникают в Королевскую Гавань. На Железном троне Эйгон ведет себя не лучше — например, обещает вернуть фермеру овец, не задумываясь, что они нужны для пропитания драконов; разруливать бездумные решения короля приходится его деснице.
Ларис (Мэттью Нихэм) аккуратно пытается намекнуть Эйгону, что влияние Отто может быть губительным. А еще загадочный интриган продолжает искать шпионов среди прислуги в Красном замке и подозревает, что Алисента (Оливия Кук) спит с сиром Кристоном Колем (Фабьен Франкель). Рыцарь также активно общается с ее сыном Эймондом, который явно недоволен расхлябанностью брата-короля и тем, что его не допускают до важных государственных решений. Успокаивает Эймонда все тот же Отто, мол, в политике нет места эмоциям, а рано или поздно одноглазый Таргариен сыграет важную роль, так как вместе с Вхагар является самой грозной боевой единицей во всем Вестеросе.
Рейнира наконец-то находит останки сына и его дракона Арракса. Таргариены хоронят Люцериса, и предводительница «черных» наконец-то отдает приказ отомстить Эймонду. Шпионка Мисария (Соноя Мидзуно) доплывает до Драконьего Камня, где встречает своего бывшего любовника Деймона, который обещает пощадить ее, если та расскажет, как незаметно проникнуть в Королевскую Гавань.
Под покровом ночи Порочный Принц оказывается в столице и нанимает двух головорезов по прозвищу Кровь (Сэм С. Уилсон) и Сыр (Марк Стоббарт), которые должны прикончить Эймонда. А если не достанут одного принца, то все равно должны пролить королевскую кровь. Наемники проникают в Красный замок по старым туннелям прямо под носом короля, который выпивает с приближенными рыцарями. Эймонда на месте нет, поэтому Кровь и Сыр проникают в другую спальню и берут в плен Хелейну (Фиа Сабан), жену и сестру Эйгона. Прямо у нее на глазах они убивают малолетнего Джейхейриса, а королева сбегает, прижав к груди дочь Джекейру. Хелейна врывается в покои Алисенты, которая в этот момент занимается любовью с Кристоном, и объявляет, что наемники убили ее сына.
Новая заставка
Открывающие титры первого сезона «Дома Дракона» были сделаны в духе опенинга «Игры престолов»: по каменным плитам льется кровь, которая активирует механизмы (нехитрая метафора родословного древа). Второй сезон больше сепарирован от «материнского» сериала, теперь заставка стилизована под гобелен, на котором изображены ключевые события «Дома Дракона». Выглядит это очень красиво!
Режиссер — Алан Тейлор
Во франшизу HBO вернулся один из опытных игропрестольных ветеранов. Алан Тейлор снял первую серию второго сезона «Дома Дракона», а также стал важным звеном команды продюсеров. Таким образом, он заполнил нишу, которая образовалась, когда сериал после первого сезона покинул сошоураннер Мигель Сапочник (еще одно ключевое лицо «Игры престолов»), оставив на посту главного Райана Кондала.
Северный фан-сервис
Встреча Джекейриса и Кригана Старка вполне могла бы состояться в Винтерфелле, родовом поместье северян. Но куда эффектнее было показать Стену, чем создатели сериала не преминули воспользоваться. Никакой важной сюжетной роли она не играет, но зато сколько радости эта сцена принесет фанатам!
Хелейна подтверждает звание провидицы
Немного отстраненная и разговаривающая загадками королева снова спойлерит: в начале серии она говорит Эйгону, что боится не драконов противников, а крыс. Один из будущих убийц ее сына — крысолов по кличке Сыр.
Кристон снова порочит свой плащ
Лорд-командующий Королевской гвардией после расставания с Рейнирой (у них был короткий, но яркий роман) перешел на сторону «зеленых» и теперь спит с Алисентой. Честь и долг явно волнуют его не в первую очередь.
Собачку жалко
Во время проникновения в Красный замок Сыр пинает в бок бродячую собаку. Ждем сообщений от продюсеров, что это была CGI-модель!
Алисента все еще хочет помириться с Рейнирой
Мать Эймонда явно сожалеет о том, что ее сын убил Люцериса. И хотя Алисента послала соболезнования Рейнире и все еще не оставляет попыток к примирению, «черные» больше не рассматривают мир как опцию. Равно как и «зеленые» в окружении самой Алисенты.
Корлис присматривается к своему спасителю
Морского Змея от смерти спас (во время боевых действий первого сезона, которые остались за кадром) моряк Алин (Абубакар Салим). Корлис считает себя должником, и этот долг непременно отдаст в следующих сериях. Спойлерить не будем, но это не была проходная сцена. Алин и его брат Аддам сыграют не последние роли в конфликте.
Цитата
«Вы думаете, что мои предки построили 700-футовую стену изо льда, чтобы обороняться от снега и дикарей?»
Криган Старк
Вердикт
Первая серия второго сезона — это возвращение к более классической формуле «Игры престолов»; неслучайно, что за режиссуру отвечал Алан Тейлор. Суровый Север, мощные драконы, интриги в столице, шокирующая смерть и запретный секс — в общем, все, что мы любим, на месте.
«Дом Дракона» — и это видно уже сейчас — становится более линейным. Никаких временных скачков, как в первом сезоне, больше не предвидится; зрителям не придется привыкать к постоянно взрослеющим героям и смене актеров. А это значит, что теперь у сценаристов есть время на более детальную проработку образов. Например, Эйгон II, который казался раньше, скорее, капризным подростком, больше не напоминает Джоффри Баратеона. Это не жестокий правитель-самодур, а наивный молодой король.
Еще наконец-то вместо предпосылок гражданской войны мы видим сам конфликт, и совсем скоро нас ждут мощнейшие батальные сцены, а не только придворные перешептывания. И хотя второй сезон будет короче первого (всего восемь эпизодов против десяти), но по концентрации событий он обещает быть гуще и жестче.
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Автор: Марат Шабаев
Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images