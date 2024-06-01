«Дом Дракона» вернулся с новым сезоном. Что показали в первой серии и чего ждать дальше?

Вердикт

Первая серия второго сезона — это возвращение к более классической формуле «Игры престолов»; неслучайно, что за режиссуру отвечал Алан Тейлор. Суровый Север, мощные драконы, интриги в столице, шокирующая смерть и запретный секс — в общем, все, что мы любим, на месте.

«Дом Дракона» — и это видно уже сейчас — становится более линейным. Никаких временных скачков, как в первом сезоне, больше не предвидится; зрителям не придется привыкать к постоянно взрослеющим героям и смене актеров. А это значит, что теперь у сценаристов есть время на более детальную проработку образов. Например, Эйгон II, который казался раньше, скорее, капризным подростком, больше не напоминает Джоффри Баратеона. Это не жестокий правитель-самодур, а наивный молодой король.

Еще наконец-то вместо предпосылок гражданской войны мы видим сам конфликт, и совсем скоро нас ждут мощнейшие батальные сцены, а не только придворные перешептывания. И хотя второй сезон будет короче первого (всего восемь эпизодов против десяти), но по концентрации событий он обещает быть гуще и жестче.

Смотрите первый сезон «Дом Дракона» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.

Автор: Марат Шабаев

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images