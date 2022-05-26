«Медведь». Как сериал про кухню находит в трагичном смешное

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Как манера съемки вовлекает зрителей в происходящее? Какую роль в повествовании играет черный юмор? Как развивается персонаж Джереми Аллена Уайта? И почему коллектив на кухне становится второй семьей для героев?
Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами) сериал FX «Медведь». Шеф-повар лучшего ресторана Нью-Йорка Кармен (Джереми Аллен Уайт) возвращается в Чикаго, чтобы предотвратить закрытие семейной закусочной после смерти брата.
В следующем выпуске ведущие расскажут о своих ожиданиях от сериалов HBO «Дом Дракона» и Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти». Оба сериала посвящены событиям за столетия до начала знаменитых саг.
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов