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Подкаст«Медведь». Как сериал про кухню находит в трагичном смешное

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Как манера съемки вовлекает зрителей в происходящее? Какую роль в повествовании играет черный юмор? Как развивается персонаж Джереми Аллена Уайта? И почему коллектив на кухне становится второй семьей для героев?

Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами) сериал FX «Медведь». Шеф-повар лучшего ресторана Нью-Йорка Кармен (Джереми Аллен Уайт) возвращается в Чикаго, чтобы предотвратить закрытие семейной закусочной после смерти брата.

В следующем выпуске ведущие расскажут о своих ожиданиях от сериалов HBO «Дом Дракона» и Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти». Оба сериала посвящены событиям за столетия до начала знаменитых саг.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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В главных ролях:Никита Ефремов, Денис Шведов, Никита Кологривый, Полина Максимова
Режиссер:Кирилл Плетнёв
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