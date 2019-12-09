Герои «Бесстыжих» — ходячая катастрофа, но нам есть чему у них поучиться! Вот 9 жизненных уроков, которые мы усвоили

Фрэнсис «Фрэнк» Галлагер

Жизненный урок: вы можете оттолкнуться от любого дна

Глава семейства, хитрец и балагур с алкогольной и наркотической зависимостью — этого героя «Бесстыжих» сложно назвать положительным персонажем. На протяжении 11 сезонов Фрэнк (Уильям Х. Мэйси) редко заботится о своей семье, наоборот, часто становится для нее обузой или даже угрозой. Его склонность лгать, изворачиваться и подставлять людей по-своему легендарна: он годами мошенничает с госпомощью, обманывает и эксплуатирует психически нездоровых людей и однажды даже инсценирует свою смерть.

Все вышеперечисленное лучше не повторять дома, но одну мудрость у Фрэнка почерпнуть все-таки стоит: этот человек не сдавался ни при каких обстоятельствах. Помогали ему в этом не только наглость, смекалка и харизма, но и вера в то, что у него все будет в порядке. Даже будучи на грани смерти в четвертом сезоне, он боролся и искал выходы до последнего и получил свое чудо в виде трансплантации печени! У Фрэнка нет второго имени, но «Надежда» ему бы точно подошло.