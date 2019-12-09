Герои «Бесстыжих» — ходячая катастрофа, но нам есть чему у них поучиться! Вот 9 жизненных уроков, которые мы усвоили

«Бесстыжие», продержавшиеся 11 сезонов, стали самым долгим сериалом Showtime и с апреля остаются в топе Кинопоиска. Семья Галлагер от эпизода к эпизоду творила бесчинства: воровала, обманывала, разочаровывала и воплощала собой почти все проблемы современных США. Зрители продолжали искренне переживать за Фрэнка и его отпрысков, радоваться и грустить вместе с ними. Популярность сериала не упала даже спустя год после выхода финального сезона, и это повод разобраться, чему могут научить зрителей персонажи культового шоу.
В публикации фрагменты из сериала представлены в озвучке AlexFilm 18+
Фрэнсис «Фрэнк» Галлагер
Жизненный урок: вы можете оттолкнуться от любого дна
Глава семейства, хитрец и балагур с алкогольной и наркотической зависимостью — этого героя «Бесстыжих» сложно назвать положительным персонажем. На протяжении 11 сезонов Фрэнк (Уильям Х. Мэйси) редко заботится о своей семье, наоборот, часто становится для нее обузой или даже угрозой. Его склонность лгать, изворачиваться и подставлять людей по-своему легендарна: он годами мошенничает с госпомощью, обманывает и эксплуатирует психически нездоровых людей и однажды даже инсценирует свою смерть.
Все вышеперечисленное лучше не повторять дома, но одну мудрость у Фрэнка почерпнуть все-таки стоит: этот человек не сдавался ни при каких обстоятельствах. Помогали ему в этом не только наглость, смекалка и харизма, но и вера в то, что у него все будет в порядке. Даже будучи на грани смерти в четвертом сезоне, он боролся и искал выходы до последнего и получил свое чудо в виде трансплантации печени! У Фрэнка нет второго имени, но «Надежда» ему бы точно подошло.
Фиона Галлагер
Жизненный урок: учитесь выбирать себя
Из-за отсутствия матери и постоянных запоев отца на плечи Фионы (Эмми Россам) легла забота о пяти младших Галлагерах. В первых сезонах она зашивается на нескольких низкооплачиваемых работах и пытается сочетать личную жизнь с семейными делами. Фиона — добрый и заботливый человек, хоть и слегка ожесточенный обстоятельствами жизни в неблагополучной семье. У героини есть свои демоны: из-за постоянного стресса она тоже часто срывается и принимает импульсивные решения, а позже страдает от алкогольной зависимости.
В «Бесстыжих» Фиона проходит долгий путь к принятию себя и пониманию, чего ей хочется на самом деле. Из персонажа, который бесконечно пытается всем угодить, она вырастает в самодостаточную личность. В какой-то момент героиня съезжает из дома, инвестирует в недвижимость и ищет новые возможности вылезти из ямы, в которой застряли остальные родственники. В конце концов ее усилия окупаются, ведь она наконец перестает забывать о себе, заботясь о близких. Их диалог с Йеном в конце девятого сезона — одна из самых трогательных сцен во всем сериале.
Филлип «Лип» Галлагер
Жизненный урок: не повторяйте ошибки своих родителей
Если бы «Бесстыжие» были sci-fi-сериалом, Липа (Джереми Аллен Уайт) назвали бы не Мэри Сью, но Марти: в проблемном парне из захолустных районов Чикаго обнаруживается настоящий математический гений. В космос Лип, конечно, не полетел, карьера в науке у него не задалась, но его сюжетная линия местами граничит с фантастикой.
На Липе тяжелее всего сказалась неблагополучная наследственность: он страдает от алкоголизма, как Фрэнк и его мать Моника. Жизнь этого героя выглядит как бесконечная борьба с самим собой и обстоятельствами, которые тянут его на дно. Но важно то, что Лип смог увидеть все ошибки Фрэнка и избежать для себя аналогичной судьбы. Он потерял место в колледже, но стал регулярно посещать группы поддержки анонимных алкоголиков, нашел стабильную работу и очень ответственно подошел к воспитанию сына. Понимая свои травмы и проблемы, идущие из детства, Лип не сдался и двигался вперед, чтобы все преодолеть.
Иэн Галлагер
Жизненный урок: не забывайте о ментальном здоровье
Для многих зрителей история Иэна (Камерон Монахэн) стала первым знакомством с биполярным расстройством — психическим заболеванием, которое в 2018 году диагностировали у 46 миллионов человек по всему миру. Несмотря на такую острую и важную тему, сериал не выглядит как нравоучительная лекция о психическом здоровье. Иэн всегда оставался ярким, веселым и многогранным персонажем, не замкнутым на своей болезни. С ним сценаристам удавалось балансировать на грани серьезности и юмора точно так же, как с остальными героями.
Но без присмотра близких и правильной терапии ментальное здоровье Иэна ухудшалось: он то не мог встать из постели, то называл себя Иисусом и поджигал машины. Не менее грустна и параллель с его матерью: Моника хотела оставаться «такой, какая она есть», путая черты характера с симптомами, и ни к чему хорошему это не привело. Зрителям на протяжении всех сезонов наглядно показывали, как важно следить за своим здоровьем и не открещиваться от помощи близких.
Дебора «Дебби» Галлагер
Жизненный урок: продолжайте идти к своей мечте, вопреки мнению окружающих
Дебби (Эмма Кинни) — одна из младших детей Галлагеров, взросление которой можно было проследить от первого до последнего сезона. Сначала зрители видели ее находчивой малышкой, способной быстро решать проблемы семьи и даже зарабатывать деньги. Благодаря Дебби в сериале показывались гиперсексуализация подростков, школьный буллинг и все тяготы жизни юных девочек.
Учитывая дисфункциональных Галлагеров, мечта Дебби казалась окружающим странной и нелогичной. Даже насмотревшись на безответственных родителей, она все равно решила завести собственную семью… в 15 лет. Чтобы удержать возлюбленного, Дебби беременеет, но это не помогает ей сохранить отношения. Тем не менее, несмотря на нездоровый старт, множество сложностей и осуждение близких, Дебби в итоге удается обеспечивать себя и дочку Фрэнни, помогать остальным Галлагерам, а потом и вовсе обрести любовь.
Карл Галлагер
Жизненный урок: учитесь адаптироваться к любой ситуации
Хотя в первом сезоне Карлу (Итан Каткоски) было всего 9 лет, его успело изрядно помотать. Социальные службы пытались забрать мальчика из-за ошибок сестры Фионы, а учеба в школе так и не задалась. За 11 сезонов Карл успел заняться торговлей наркотиками, загреметь в тюрьму, поступить в военную школу, сбежать оттуда, а после начать службу в полиции.
Самое удивительно в Карле, помимо его крутого образа и жесткого юмора, — то, как он приспосабливается ко всему. Какое бы испытание ему не подкинула судьба, Карл идет путем настоящего Галлагера: он умеет заручаться поддержкой нужных людей, прилагать максимум усилий и честно трудиться, а главное, не унывать!
Лиам Галлагер
Жизненный урок: цените то, что отличает вас от окружающих
Единственный темнокожий ребенок в семье, да еще и самый младший, Лиам (Кристиан Айзиа) всегда был очень зависим от остальных Галлагеров, но никогда не был на них похож. Хотя старшие братья и сестры очень его любили и заботились, Лиама все равно часто подводили и бросали, а в четвертом сезоне он чуть не умер из-за того, что съел кокаин, оставленный без присмотра.
Цвет кожи Лиама тоже влиял на судьбу: герой сталкивался с проблемами, которые его белой семье было не понять. К тому же у него совсем не было возможности обратиться к своим корням. В элитной школе мальчика даже пытались использовать для пиара, чтобы разбавить ряды белых учеников. Но Лиам никогда не позволял этим обстоятельствам отделить его от семьи. Наоборот, главное отличие сделало его жизнь богаче и насыщеннее, ведь, помимо любящей семьи, он смог обрести и принять свои идентичность и корни.
Вероника и Кевин Болл
Жизненный урок: держитесь за родных и близких
Ви (Шанола Хэмптон) и Кевин (Стив Хоуи) — соседи Галлагеров и их фактический антипод в сериале. Традиционной эту семью тоже не назовешь: Вероника работает в вебкаме, для зачатия детей супруги попросили о помощи ее маму (и та действительно родила им тройню), а с шестого сезона в их браке появляется третий человек, русская иммигрантка Светлана. Эта история любви полна распутства, финансовых махинаций и очень неполиткорректных шуток.
Тем парадоксальнее, что семья Ви и Кевина, на самом деле, здоровее многих показанных в сериале. Они искренне заботятся друг о друге, прислушиваются к проблемам и жалобам и разрешают любые, даже самые нелепые конфликты. А еще эти герои регулярно разрушают стереотипы: именно Вероника начала ревновать мужа к маленьким дочкам, которым он начал уделять больше внимания, а потом и вовсе на время ушла из дома. Обычно в жизни все бывает наоборот.
Микки Милкович
Жизненный урок: не бойтесь любить и быть любимым
Семейство Милкович с Галлагерами не ладило, но связи все равно не избежало: гомофобный Микки (Ноэль Фишер) влюбился в Иэна. Правда, помимо тайной интрижки, это долгое время ни к чему не приводило, а Микки и вовсе женился на женщине и даже стал отцом.
Милкович прошел невероятный путь от ненависти к себе и окружающим до полного принятия, от оскорблений и драк к здоровым, трогательным и любящим отношениям. Вздорный характер и любовь к потасовкам никуда не делись, но Микки научился применять их лишь в крайних случаях, для защиты своих близких. Его история — отличный пример того, как можно побороть стереотипы, токсичное воспитание и навязанные ценности, чтобы стать лучшей версией себя. И началось это именно с того, что Микки впустил в свою жизнь любовь к Иэну.
Автор: Мари Григорян