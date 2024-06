«Привет, спишь?» Что не так с интернет-переписками героев российских сериалов

Автор видеоэссе A Brief Look at Texting and the Internet in Film Тони Жоу отмечает, что в 2000-х изображать интернет пробовали в анимации, корейских дорамах, японском аниме, европейских и американских проектах разных жанров и бюджетов, однако сериалом, на долгие годы ставшим эталоном экранизации интернет-общения, стал лишь один проект — вышедший в 2010 году «Шерлок» от BBC. Он запомнился не только изображением виртуального общения, но и визуализацией мыслительного процесса героя Камбербэтча, того, как он воспринимает информацию, проводит невербальный профайлинг и так далее. Все это сделало проект Стивена Моффата классикой современного киноискусства.