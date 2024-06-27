«Привет, спишь?» Что не так с интернет-переписками героев российских сериалов

На телеканале 2×2 и в онлайн-кинотеатре Premier вышел мультсериал «Внутренняя мимперия», основное действие которого происходит в чате соседей. Понаблюдав за тем, как анимационные герои общаются в сети и за ее пределами, Кинопоиск решил оценить правдолюбие переписок и чатов в некоторых отечественных сериалах последнего времени. В этом помогли эксперты — авторы «Внутренней мимперии», эксперт по цифровому общению и скрипт-супервайзер.
Анастасия Степанова
Скрипт-супервайзер («Вампиры средней полосы», «Заступники», «Улица»), автор книги «Профессия — скрипт-супервайзер: Разговор двух камней в темной комнате одним кадром»
Ольга Лукинова
Эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке. Автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете», создатель Telegram-каналов «Цифровой этикет» и «Digital благополучие»
Денис Всесвятский
Экс-гендиректор 2×2, руководитель творческого объединения «Что надо», сценарист сериала «Внутренняя мимперия»
Пётр Тарасов
Режиссер сериала «Внутренняя мимперия»
Ксения Самарина
Сценаристка сериала «Внутренняя мимперия»
Онлайн-коммуникация давно стала рутиной, а локдаун, последовавшее за ним развитие удаленки и еще большая цифровизация закрепили реальность в постоянном статусе «в сети». Это быстро нашло отражение в сериалах. «Постановка» с Дэвидом Теннантом, драма «Уроки испанского», отечественный «Взаперти», хит ТНТ «Зона комфорта» и другие проекты полностью переносили действие в пространство онлайн-общения. Тогда же второе дыхание появилось у скринлайфа — жанра, главным адептом которого задолго до пандемии объявил себя Тимур Бекмамбетов. Сделанные на скорую руку скринлайф-драмы и ситкомы едва ли потягаются с его «Профилем», но они стали значимым симптомом еще большей интернетизации сериалов.
При этом с задачей правдоподобно (и увлекательно) показать, что и как делают люди в своих гаджетах, пока еще никто из режиссеров не справился. Несмотря на глубокие истоки в фольклоре или даже доисторических граффити, культура интернет-общения сформировалась так стремительно, что пока непонятно, какая может быть адекватная форма ее реализации в кинематографе, который, в свою очередь, опирается на традицию литературы и театра. И скринлайф, и интерактивный сезон «Черного зеркала» 2018 года до сих пор проходят в статусе разовых экспериментов.
Более того, даже онлайн-коммуникация, которой с COVID-19 в жизни некоторых людей стало едва ли не столько же, сколько живого общения, с трудом поддается экранизации. В кадре прижились аудиовизуальные форматы: войсы, кружочки, зум-коллы, видеозвонки и прямые трансляции. Но обычные текстовые сообщения не так уж просто вписать в реальность кинодействия, а еще сложнее сделать это убедительно.
Как переписки попали в кино
В фильмах и сериалах 1990-х зрителям показывали сами экраны: мы видели компьютеры главных героев «Вам письмо», «Романа по переписке» и «Евротура» или мобильник Криса Эванса в «Сотовом». Затем стали появляться выносы с отдельными сообщениями, изображениями и прочим контентом из писем и мессенджеров. С этим уже в 2008 году экспериментировали в подростковой комедии «Секс-драйв», позже такой прием стал повсеместным. Сейчас можно увидеть оба этих формата.
Степанова: Самый простой способ показать переписку — снять деталь телефона или компьютера. То есть буквально выставить кадр на экран и сверхкрупно снять то, что пишет или читает персонаж. Технически при этом переписка может быть выведена на экран реквизитного гаджета или вставлена туда на посте. И в одном, и в другом случае есть свои нюансы. Например, если мы имеем дело с аналоговой съемкой (то есть реально пишем и звоним на реквизитный телефон), то у нас должны быть согласованы все бренды и приложения, которые попадут в кадр, нужно знать, какое время и дата должны быть выставлены, как зовут персонажей и как они записаны друг у друга. Плюс гаджеты должны быть в исправном состоянии, нужен хороший сигнал Wi-Fi и сотовой связи. Обычно даже в таком случае часть информации приходится отдавать на доработку средствами СGI.
Если возможностей для аналоговой съемки нет, все снимается под CG (то есть на экраны выводится хромакей). Технические моменты обсуждаются и согласовываются на подготовке с ведущим CG-супервайзером и с оператором-постановщиком. В случае, если мы не можем именно выводить на экраны «зеленку» — так называют хромакей, — можно просто наклеить пленку-оракал правильного цвета поверх экранов.
Другой способ съемки электронных диалогов — передача информации с помощью инфографики. Так переписка становится частью композиции кинокадра, сообщения всплывают в виде облачков или ячеек мессенджера. Это в разы удобнее перечисленных способов. Во-первых, у зрителя есть возможность прочесть всю информацию, содержащуюся в переписке. Во-вторых, авторы фильма оставляют возможность что-либо подправить в монтаже — в диалогах переписки, в именах персонажей, в построении игрового календаря. К тому же мессенджеры, в которых ведется переписка, можно придумать самим, заказав дизайн приложения и не потратив ресурсы на согласование и покупку авторских прав.
Таким образом, переписки всегда добавляют дополнительные вводные по съемке: для реквизиторов — необходимость согласования способа съемки, для CG и для операторской группы — проведение тестов и выбор правильного хромакея, для режиссерского департамента — съемку дополнительных кадров для экранов гаджетов. Скрипт-супервайзер составляет для себя документ на базе сценария — историю переписок и телефонных разговоров. Это отдельная табличка, в которой содержится вся информация по перепискам и звонкам персонажей. Она систематизирована по сценам, в ней расписаны все имена/прозвища, просчитаны и указаны дата и время каждого сообщения/звонка в соответствии с игровым календарем.
Автор видеоэссе A Brief Look at Texting and the Internet in Film Тони Жоу отмечает, что в 2000-х изображать интернет пробовали в анимации, корейских дорамах, японском аниме, европейских и американских проектах разных жанров и бюджетов, однако сериалом, на долгие годы ставшим эталоном экранизации интернет-общения, стал лишь один проект — вышедший в 2010 году «Шерлок» от BBC. Он запомнился не только изображением виртуального общения, но и визуализацией мыслительного процесса героя Камбербэтча, того, как он воспринимает информацию, проводит невербальный профайлинг и так далее. Все это сделало проект Стивена Моффата классикой современного киноискусства.
В России в том же 2010 году вышел сериал «Школа» Валерии Гай Германики, который одним из первых предпринял попытку показать зрителям происходящее в компьютерах героев. Вместо стилизованных буллитов или скринкаста создатели выводили сообщение на экран обычным текстом поверх основного изображения. Фраза «меня зовут марла у меня действительно нет никаких комплексов» превратилась в мем, и такой прямолинейный дизайн кадра вместе с операторской работой, имитирующей ручную камеру, помогли «Школе» стать культовым проектом.
Что показывают современные сериалы
Эпоха «Школы» ассоциируется с мемом «Превед, медвед» и Масяней. За 14 лет, прошедших с выхода сериала, русскоязычная интернет-культура продолжала развиваться. Многие ее правила интуитивно не понимают люди старшего поколения, которые не пользуются гаджетами регулярно и не сталкиваются с молодежным сленгом. Не всегда очевидно значение специфической лексики и эмодзи, непонятна логика использования точек и капслока. Существуют национальные особенности — например, использование скобок вместо точек, специальные сокращения типа КГ/АМ и сленг. Кажется, что главная сложность для режиссеров и сценаристов как раз состоит в отражении этой уникальной культуры общения.
Точки
Шутки о том, что зумеры отменили точки, теперь научно зафиксированный факт. Точки в конце предложений в переписке большая часть пользователей в мире считывает не нейтрально, а негативно, их принято считать признаком пассивной агрессии, недовольства или неискренности. В чатах точки используют скорее для разделения предложений, а не для их завершения.
Заметить разницу сообщений с точками и без можно на примере двух переписок: в «Трудных подростках» они стоят после каждого предложения, в «Цикадах» — только там, где нужно отделить одну мысль от другой. Хотя даже во втором случае точки придают серьезный тон, если бы все три части были написаны отдельными сообщениями, текст получился бы более нейтральным. В этом случае точки регулируют общее настроение сцены, которое режиссер передает зрителю.
Лукинова: Вообще, точку можно назвать едва ли не самым нейтральным знаком препинания, но с распространением электронной переписки ей начали приписывать дополнительное значение. В опросе 40% респондентов сказали, что им слышится агрессия, категоричность или нежелание общаться в реплике, после которой стоит точка.
Почему? В интернете люди стремятся к экономии времени: сокращают слова, используют смайлы и эмодзи, часто пишут с маленькой буквы. Точка стала тоже реже использоваться, ведь и так понятно, что если сообщение отправлено, то предложение закончилось. Поэтому со временем стали привыкать к тому, что точка не ставится в конце. И когда она все же появляется, то ей начинают приписывать дополнительные смыслы. Например, что собеседник хочет закончить разговор или обиделся.
Примечательно, что для людей старшего поколения это часто непонятно. Они учились писать на бумаге и твердо усвоили правило, что в конце предложения должен стоять знак препинания. Поэтому часто точки в конце предложения являются не столько маркером агрессии или обиды, сколько маркером возраста.
Восклицательные знаки
Восклицательный знак в конце предложения предполагает повышение тона — с позитивным или негативным смыслом, зависит от контекста. Почему его несколько раз использует отец героини Полины Гухман в «Сама дура», кажется понятным, а гиперэмоциональность в кадре из «Саша против!» — излишне преувеличенной.
При этом в переписках восклицательные знаки во многом заменили эмодзи, которые могут более конкретно выразить эмоцию: удивление, восторг, гнев, раздражение или радость. Имея такой инструмент, пользователи отвыкают использовать знак восклицания, подбирая на его место символы, более точно акцентирующие тональность послания.
Ольга Лукинова: С восклицательным знаком проще, чем с точкой. Он изначально имеет экспрессивное значение, выражает сильную эмоцию. Поэтому нет ничего необычного в том, что в переписке он для этого и используется. При этом если сообщение состоит из нескольких предложений и каждое заканчивается восклицательным знаком, то это воспринимается уже как экзальтация и чрезмерная эмоциональность. А если написано несколько восклицательных знаков подряд, то это будет восприниматься как повышение голоса и крик.
Капслок
«Не поднимай на меня буквы» — такое же нормальное требование в сети, как просьба не кричать при личной встрече. Использование заглавных выражает еще более сильную эмоцию, чем восклицательный знак, но, в отличие от него, крайне редко используется в позитивном ключе. Из-за этого «кричащий» ответ Кристины на спокойное сообщение от Фила в «Трудных подростках» создает диссонанс.
Лукинова: Капслок воспринимается как повышение голоса. Не случайно в интернете много картинок «Не повышай на меня шрифт» и «Не капслочь на меня». В переписке это, скорее всего, будет воспринято как проявление агрессии или повышенная эмоциональность.
При этом носителю языка, который обладает минимальной эмпатией, будет легко отличить направленную на него агрессию от проявления другой сильной эмоции. Сравните: «СКОЛЬКО МОЖНО ОПАЗДЫВАТЬ?!» и «Захожу я в магазин, а там ОН СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНОЙ!»
Скобки
Использование закрывающих и открывающих скобок вместо радостного и грустного смайла — одна из особенностей русскоязычных пользователей. Эти скобки могут не в буквальном смысле говорить о сильных эмоциях, а служить вежливой формой придать фразе больше эмоциональности. Символично появление скобок-улыбок в сериале Happy End. Большинство собеседников героини Лены Трониной были иностранцами, которые не стали бы прибегать к такому приему, для зарубежных интернет-юзеров это неестественно. Чего не скажешь о тайном (до определенного времени) поклоннике, пишущем якобы из другой страны, но в то же время понимающем российский культурный контекст.
Лукинова: Эти скобки в конце сообщений у нас часто используют как «вежливые точки», чтобы смягчить сообщение, показать, что в нем нет агрессии или категоричности, показать свое расположение. Скобка может появиться не для того, чтобы обозначить нечто смешное, а чтобы проявить позитивное отношение к адресату. Иностранцы так делают крайне редко. По скобочкам они либо сразу узнают носителей русского языка, либо не понимают их значение. Для них смайл должен быть полноценным, с глазками.
Эмодзи, стикеры, картинки
За последние 10 лет произошло кратное увеличение количества мультимедийного контента в чатах. Однако активное использование картинок, видеороликов, видеокружков, стикеров и эмодзи на экране чаще приписывают молодежи, хотя в реальной жизни легко встретить людей старшего возраста, которые общаются исключительно ссылками на YouTube и гифками. Использование расширенных возможностей мессенджеров делает цифровое общение в сериалах более правдоподобным и современным, хотя, скажем, злоупотребление мемными стикерами может превратить любой важный для сценария диалог в гротеск.
Всесвятский: Интересно, что онлайн-общение сегодня все больше становится анимационным. Оно более визуально насыщено, сопровождается большим количеством стикеров, гифок, видео. Порой одного минималистичного смайлика-какашки достаточно, чтобы выразить большой спектр чувств вместо тысячи слов!
Не всякий мультимедийный контент автоматически делает переписку современной. Появление устаревших мемов и шаблонов на экране моментально разрушает веру в то, что коммуницируют реальные подростки из 2020-х. Такой казус произошел в сериале «Контакт».
Сокращения
Пренебрежение точками, замена слов смайлами и использование сокращений слов — средства ускорения коммуникации и передачи мыслей минимальными средствами. В российской письменной культуре идеограммы и сокращения использовались со Средних веков: писцы заменяли длинные слова, например писали «гдрь» вместо «государь». Современные сокращения должны быть понятны и быстро считываться, и если со словами «др» или «сб» нет проблем, то авторское сокращение с эмодзи героини Ирины Паутовой в «Контакте» может привести зрителя в замешательство.
Лукинова: У носителей русского языка значительно меньше сокращений, чем, например, в англоязычной переписке. Там часто длинные слова сокращаются, вместо букв используются цифры. Например, 2DAY = today, ILU / Luv U = I love you, LOL = laughing out loud, MSG = message. В русскоязычной переписке сокращений гораздо меньше, мы можем их встретить, например, в словах вежливости («спс», «пжл», «ДД»), но не так часто, как в англоязычной переписке.
Сленг
При имитации общения подростков у взрослых всегда есть риск повторить мем со Стивом Бушеми «How Do You Do, Fellow Kids?». Каждый год подростки придумывают новые слова для уже знакомых явлений или выражения, которые сложно описать тем, кто «не в теме». Составить словарь терминов и решить, что их использование однозначно омолодит диалоги, невозможно. Зато вычислить по нескольким фразам, что реплики зумерам придумывали взрослые, — легко.
Тарасов: Для одного из персонажей, инфлюенсерки Звезды, пространство чата — ее вотчина. Ее мы попытались показать максимально гротескно и диджитально, когда содержание речи состоит из нагромождений междометий и различных модных словечек, но и в то же время каких-то смелых и острых посылов. В этом нам очень помогла актриса Тая Пальцева, которая отлично отразила этот флоу и здорово импровизировала.
Самарина: С молодыми актерами мультсериала мы много импровизировали, чтобы они говорили своими словами и это звучало органично. А еще мы помногу вслух читали все диалоги, чтобы они были естественными и ничего не резало слух.
Например, Денис Всесвятский боролся со словом «ведь». Ведь он считает, что в разговорной речи мы его не используем!
Если авторы «Внутренней мимперии» искажали речь героини намеренно, ради гротеска и комического эффекта, то, кажется, у авторов «Контакта» такого намерения не было. Появление слов и выражений «тамблер-герл», «лососните тунца», «забашлять» или «клубешник» в этом сериале оставляет ощущение фейла, то есть недоработки.
Что дальше
Продюсеры, сценаристы и режиссеры продолжают искать ответ на вопрос, какая форма может быть лучшим способом отразить интернет-коммуникацию на малых экранах. В мире, где для огромного количества людей половина недели проходит как скринлайф-сериал на экране ноутбука, найти решение становится все сложнее. Интернет-культура развивается стремительно: еще вчера мы анализировали последствия пандемии, а сегодня уже надо готовиться к революции искусственного интеллекта и новым, более проницательным умным помощникам.
Всесвятский: В пандемию был бум скринлайф-сериалов, и это интересное направление, потому что онлайн-общения с переписками, зумами, кружочками у современных взрослых сейчас порой больше, чем офлайн, и оно одинаково важно, а для более молодого поколения онлайн даже важнее. И здорово учитывать это при создании будущего контента, чтобы говорить с аудиторией на одном языке.
Оценить работу с экранизацией онлайн-общения можно на примере актуальных и будущих проектов: на Kion вышел триллер «Я иду играть» Анны Зайцевой, ТНТ выпускает комедию «Ткачёвы на связи», «Телеслово» переснимает «Чучело» с элементами скринлайфа, а Тимур Бекмамбетов представит долгожданный проект Mercy.
Автор: Милана Стояновска