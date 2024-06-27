«Привет, спишь?» Что не так с интернет-переписками героев российских сериалов

Восклицательный знак в конце предложения предполагает повышение тона — с позитивным или негативным смыслом, зависит от контекста. Почему его несколько раз использует отец героини Полины Гухман в «Сама дура», кажется понятным, а гиперэмоциональность в кадре из «Саша против!» — излишне преувеличенной.

При этом в переписках восклицательные знаки во многом заменили эмодзи, которые могут более конкретно выразить эмоцию: удивление, восторг, гнев, раздражение или радость. Имея такой инструмент, пользователи отвыкают использовать знак восклицания, подбирая на его место символы, более точно акцентирующие тональность послания.