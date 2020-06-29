Что выходит на КиноПоиск HD в августе: Весь Миядзаки, «Комната» и «Битые пиксели»

Культовая анимация студии Ghibli, все лучшие фильмы Ларса фон Триера, хоррор про няню, триллер об охоте на людей и кровавая антиутопия от Пон Джун-хо — рассказываем о новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре.
Топ-5
Коллекция Ларса фон Триера
Премьера: 1 августа (по подписке)
Громкая премьера — фильмы «неистового Ларса» в подписке Плюс. Наконец-то вы сможете посмотреть в одном онлайн-кинотеатре практически все работы Триера — от «Европы» до «Дома, который построил Джек». Из новинок, которых ранее не было на КиноПоиск HD, помимо «Европы», выйдут «Идиоты», «Мандерлей», «Рассекая волны», «Самый главный босс», «Танцующая в темноте» и второй полный метр режиссера «Элемент преступления», получивший в Каннах технический Гран-при.
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Beat Film Festival
Премьера: 1 августа (в магазине)
Beat Film Festival впервые пройдет не только в кинотеатрах, но и на КиноПоиск HD. С 1 по 14 августа в онлайн-кинотеатре будут представлены почти все фильмы из программы, включая картины о главном уличном художнике планеты («В погоне за Бэнкси»), яхтсменке Трейси Эдвардс, собравшей первую в мире женскую команду для кругосветной регаты («Мэйден»), эволюции голливудского саунд-дизайна («По волнам: Искусство звука в кино») и легендарном фотографе Марте Купер, чью книгу о первых граффити Нью-Йорка «Subway Art» называют «Библией стрит-арта» («Марта Купер: История о граффити»).
«Терминатор: Темные судьбы»
Премьера: 3 августа (по подписке)
Перезапуск культовой франшизы от продюсера Джеймса Кэмерона и режиссера Тима Миллера переезжает из нашего магазина в подписку Плюс. События фильма развиваются через несколько лет после того, как Сара Коннор и Т-800 отменили апокалипсис. Как выяснилось, все зря: машины все равно восстали и охотятся за мексиканкой Дани Рамос (Наталия Рейес). Из будущего в наше время прибывает новая суперусовершенствованная модель терминатора REV-9 (Гэбриел Луна), чтобы убить Дани. Люди же отправляют на защиту модифицированную воительницу Грейс (Маккензи Дэвис), которой на помощь волею судеб приходят Сара Коннор и изрядно постаревшая модель Т-800, осевшая среди людей под простым именем Карл.
Коллекция Хаяо Миядзаки
Премьера: 6 августа, 30 августа (в магазине)
На КиноПоиск HD выходит полное собрание фильмов великого аниматора и студии Ghibli. Премьера состоится в два этапа: 1 августа появится основная часть коллекции, включая такие хиты, как «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Ведьмина служба доставки», «Еще вчера», «Порко Россо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке» и «Небесный замок Лапута», а 30 августа коллекция дополнится последними фильмами студии «Сказание о принцессе Кагуя» и «Воспоминания о Марни», картиной 1993 года «Здесь слышен океан» и документалкой о студии и самом Миядзаки «Царство грез и безумия».
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«Охота»
Премьера: 10 августа (в магазине)
Режиссер эпизодов «Мира Дикого Запада» и «Американских богов» Крэйг Зобел снял по сценарию Дэймона Линделофа социальный триллер об охоте на людей ради забавы. Двенадцать незнакомцев приходят в себя в лесу с кляпами во рту и оружием под боком. Чтобы выбраться, им нужно не попасться богачам, ведущим отстрел живых мишеней. Увы, на этот раз среди похищенных богачами жертв оказалась героиня Бетти Гилпин («Блеск»), которой не привыкать к боевым действиям, так что дичь и охотники меняются местами. В фильме также сыграли Эмма Робертс, Хилари Суэнк и Джастин Хартли. Фильм должен был выйти в прокат еще осенью прошлого года, но студия Universal отменила премьеру из-за скандала вокруг проекта, вызванного серией инцидентов со стрельбой в публичных местах США. В результате «Охота» стала самым обсуждаемым фильмом в Америке еще до того, как кто-либо ее увидел.
«Комната»
Премьера: 24 августа (в магазине)
Драма Леонарда Абрахамсона («Нормальные люди»), сделавшая Бри Ларсон не просто звездой, но и оскаровской лауреаткой (актриса также получила за свою роль «Золотой глобус», премию Гильдии актеров США и премию BAFTA). Эта экранизация одноименного бестселлера Эммы Донохью рассказывает жуткую историю Джой, которую еще подростком похитил маньяк. С тех пор она живет в крошечной комнатке со своим 5-летним сыном Джеком (Джейкоб Тремблей, также прославившийся после этой картины), рожденным от похитителя в неволе. Для Джека комната — весь мир, он ни разу ее не покидал и ничего больше не видел в жизни. Но когда Джой все-таки удается сбежать, внезапно именно ее маленький сын оказывается сильнее и приспособленнее к нормальному миру, чем она. «Комната» вышла еще в 2015 году, но для нашего проката фильм не покупали, так что это его российская премьера.
Остальные премьеры
«Няня»
Премьера: 3 августа (в магазине)
Экранизация повести Генри Джеймса «Поворот винта», вышедшей в 1898 году и ставшей синонимом неожиданного сюжетного твиста. Кейт (Маккензи Дэвис) устраивается гувернанткой к маленькой сироте Флоре (Бруклин Принс из «Домой засветло»), чья предыдущая наставница сбежала. Приехав к девочке, Кейт обнаруживает, что та живет в роскошном старинном особняке вместе со страшим братом Майлзом (Финн Вулфард, «Очень странные дела») и строгой прислугой. Девочке запрещено покидать поместье, а Кейт — заходить в определенные части дома, где по ночам слышатся зловещие звуки. Позже новая няня столкнется с привидениями и прочими ужасами, потусторонними и не только.
«На берегу»
Премьера: 6 августа (в магазине)
Экранизация одноименного романа Иэна Макьюэна («Искупление») о двух молодоженах, Флоренс и Эдварде (Сирша Ронан и Билли Хоул), приехавших в отель на побережье графства Дорсет провести первую брачную ночь. Оба нервничают, и все сразу идет не так: сначала не удается первый секс, потом разворачивается первая ссора. Зрители с помощью флешбэков понимают, что брак неравный: Флоренс — талантливая скрипачка и выпускница консерватории, Эдвард — из рабочего класса. Накопившиеся обиды, разногласия и страхи прорываются после секс-фиаско, разрушая брак.
«Скуби-ду»
Премьера: 14 августа (в магазине)
Новая полнометражная версия анимационных приключений пса Скуби, его хозяина-школьника Шэгги и их друзей расскажет о том, с чего же все начиналось. Когда-то Шэгги нашел Скуби бездомным щенком, и с тех пор они неразлучны. Вся их жизнь наполнена приключениями: вместе со школьными товарищами Шэгги и Скуби создают детективное агентство и распутывают самые загадочные преступления — например, пытаются остановить жуткую собаку-призрака Цербера и надвигающийся апокалипсис. Все фильмы про Скуби отличают остроумие, энергичность, хитроумные загадки и классические ценности, спрятанные за развлекательным фасадом: дружба — самое ценное в современном мире, а собственные страхи можно победить, встретившись с ними лицом к лицу.
«Последние и первые люди»
Премьера: 16 августа (по подписке)
Эксклюзивно на КинПоиск HD — исландская черно-белая фантастика с Тильдой Суинтон, выступающей в роли рассказчика. Два миллиарда лет спустя человечество находится на грани вымирания, и все, что оно может, — передавать свои грустные послания через величественные монументы. В основу легла книга Олафа Стэплдона, которую адаптировал известный кинокомпозитор Йохан Йоханнссон («Пленницы», «Вселенная Стивена Хокинга»). Фильм стал его первой и единственной картиной: композитор скончался в феврале 2018 года.
«Страна Лавкрафта», 1-й сезон
Премьера: 17 августа (КиноПоиск + Амедиатека)
Джей Джей Абрамс и Джордан Пил выпускают экранизацию одноименного романа Мэтта Раффа. Через произведения мастера ужасов в нем показана жизнь чернокожего населения Америки 1950-х. Выбор Лавкрафта в названии не был случаен: писатель был яростным расистом, и эти его взгляды отражены как в книгах, так и в личной переписке. Поэтому вместо Ктулху и других потусторонних существ сериал расскажет историю 22-летнего ветерана корейской войны Аттикуса Блэка (Джонатан Мэйджерс), который отправляется искать отца через всю Америку и сталкивается на своем пути с настоящими, а не вымышленными монстрами. «Страна Лавкрафта», напомним, литературный термин — он объединяет вымышленные города в произведениях писателя, которые тот поместил в реальные американские штаты Массачусетс, Вермонт и Род-Айленд. По ним и путешествует Аттикус. Несмотря на социальную повестку, мистика в сериале также присутствует: герой — потомок могущественного колдуна, и, помимо расистов, на него ополчились и колдовские ложи Америки.
«Сквозь снег»
Премьера: 27 августа (в магазине)
Англоязычный дебют Пон Джун-хо, снявшего оскароносный социальный триллер «Паразиты». За основу корейский режиссер взял графический роман-антиутопию Жака Лоба, но изрядно его переработал. В недалеком будущем на планете произошла катастрофа, все обледенело, и остатки человечества спаслись на поезде Snowpiercer, построенном безумным владельцем железных дорог. В первых вагонах разместились богачи, в последних — самые отбросы общества. Однажды нищета взбунтовалась и, вооружившись вилами, решила прорваться в голову состава, чтобы добиться лучшей жизни. В красочном и фирменно жестоком боевике снялись Крис Эванс, Тильда Суинтон, Джон Хёрт, Джейми Белл, Октавия Спенсер и любимец режиссера Сон Кан-хо.
«История Фанни Лай»
Премьера: август (по подписке)
Историческая драма о пуританской Англии XVII века выходит эксклюзивно в подписке КиноПоиск HD. Фанни и Джон Лай живут на ферме вместе с маленьким сыном. Однажды к ним за помощью обращается молодая пара — их преследует шериф по делу об оргиях. Фермеры укрывают незнакомцев, и постепенно у Фанни открываются глаза на свою семью и жизнь в целом. Помимо Максин Пик («Вселенная Стивена Хокинга») и Чарльза Дэнса («Игра престолов»), сыгравших чету Лай, из актеров нам знакома Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), чья героиня и устраивает Фанни Лай серию соблазнов.
«Битые пиксели», 1-й сезон
Премьера: август (по подписке)
Британский комедийный сериал о четверке друзей-геймеров, увлеченно играющих в онлайн-игру «Kingdom Scrolls». Ради прохождения нового уровня и выполнения заданий они готовы на все: сбежать со свидания, разругаться с родителями, а выходные провести за косплеем событий финального уровня игры. Первый сезон стал самым популярным комедийным проектом на канале Е4 после «Переростков».
«Молокососы»
Премьера: август (магазин)
Культовый британский проект, определивший развитие подростковых сериалов на долгие годы. В фокусе — несколько поколений современной британской молодежи от 16 до 18 лет с их проблемами, развлечениями, отношениями с родителями и друг другом. Секс, наркотики, самоопределение, вызов обществу — эти дети хотят независимости и свободы. Каждые два сезона (всего их семь) меняются герои и, соответственно, актерский состав. «Молокососы» дали хороший старт множеству известных сегодня британских актеров: в сериале играли Николас Холт, Дев Патель, Кая Скоделарио, Джек О’Коннелл, Дакота Блю Ричардс, Люк Паскуалино, Дэниэл Калуя и Джозеф Демпси.
«Последнее королевство»
Премьера: август (в магазине)
Историческая британская драма о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, снятая по книжной серии «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла. Главный герой — Утред Беббанбургский (Александр Дреймон), сын англосаксонского тэна, похищенный скандинавами и воспитанный ярлом Рагнаром. Когда между викингами и саксами разгорается война, Утред должен сделать непростой выбор — остаться ли с вырастившими его данами или же вспомнить предков и перейти на сторону саксов. В течение пяти сезонов Утред проходит через испытания верности, преданности и зова крови, пытается вернуть себе родные земли, а также объединить средневековую Англию. Первый сезон памятен тем, что из известных актеров в нем появлялись Мэттью Макфейден, Джейсон Флеминг и Рутгер Хауэр.
«Убийство на пляже»
Премьера: август (в магазине)
Криминальный детектив с Дэвидом Теннантом и Оливией Колман в главных ролях. Их герои расследуют убийство 11-летнего школьника Дэнни Латимера в городке Броадчерч. Алек Харди, персонаж Теннанта — полицейский-чужак, назначенный вести это дело вместо местной детективши Элли Миллер (Колман), которая рассчитывала на повышение. Алека и Элли ставят в пару, что провоцирует конфликты, но помогает вытащить скелеты из шкафов горожан. Постепенно детективная история перерастает в психологическую драму, в которой совершенное преступление разъедает тихий провинциальный Броадчерч. Критики отмечают прекрасный актерский дуэт и виртуозное умение англичан показать масштабы социального разложения общества.
Кроме того
«Удивительная миссис Мэй»
Премьера: 3 августа (в магазине)
Эмма Томпсон играет эксперта по проблемам детей, один из подопечных которой из религиозных соображений отказывается от процедуры, которая может спасти ему жизнь.
«Болото»
Премьера: 5 августа (Кинопоиск + Амедиатека)
Документальный фильм о конгрессменах-республиканцах Мэтте Гетце, Томасе Мэсси и Кене Баке, которые рассказывают о закулисье политической жизни в Вашингтоне.
«Норм и Несокрушимые: Большое путешествие»
Премьера: 5 августа (по подписке)
Продолжение анимационных приключений белого медведя Норма и его арктических друзей. На этот раз вместе с леммингами ему необходимо обезвредить злодея, похитившего бесценную нефритовую статуэтку.
«Потерянное звено»
Премьера: 6 августа (по подписке)
Очаровательная история о том, как чопорный англичанин обнаружил в лесах Америки одинокого йети и решил помочь ему найти родных в Тибете. «Потерянное звено» получило «Золотой глобус» и номинировалось на «Оскар».
«Соня Суперфрау» (мини-сериал)
Премьера: 8 августа (по подписке)
Документальный проект о легендарной шпионке Урсуле Кучински, известной под псевдонимом Рут Вернер. В советской военной разведке она работала как Соня и выполняла самые опасные задания. Ее пытались схватить гестапо, ЦРУ и британские спецслужбы, но все они потерпели поражение.
«Axios: Все имеет значение», 3-й сезон
Премьера: с 12 августа (КиноПоиск + Амедиатека)
Новый сезон историй от медиакомпании Axios, прославившейся своими материалами о политике, бизнесе и технологиях. Каждая серия посвящена актуальной теме, которую авторы исследуют с помощью интервью с экспертами. В новом сезоне журналисты разберут дело Харви Вайнштейна, президентскую кампанию Дональда Трампа, влияние пандемии коронавируса на выборы и многое другое.
«Призраки»
Премьера: 13 августа (в магазине)
Британский хоррор о молодой девушке, которая решила подработать ночной сиделкой у живущего в глуши пациента. Выяснилось, что дом, в котором живет больной, наполнен жуткими призраками.
«Холодное сердце 2»
Премьера: 14 августа (по подписке)
Сиквел оскароносного анимационного фильма Disney, в котором мы узнаем, как принцессе Эльзе досталась ледяная магия и кто виноват в бедах королевства Эренделл. О местах, вдохновивших аниматоров мультфильма, мы подробно рассказывали вот тут.
«Ford против Ferrari»
Премьера: 17 августа (по подписке)
Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл играют автоконструктора Кэрролла Шелби и гонщика-бунтаря Кена Майлза, которые от лица компании Ford бросили вызов концерну Ferrari в гонке «24 часа Ле-Ман».
«Защитник»
Премьера: 20 августа (в магазине)
Триллер с Киану Ривзом, Рене Зеллвегер, Джеймсом Белуши и Гугу Эмбата-Ро в главных ролях. Ривз играет адвоката, чей клиент — молодой парень, обвиняемый в убийстве отца-банкира (Белуши). Распутывая это дело и стремясь защитить клиента, адвокат сталкивается с ложью и подсудимого, и его матери (Зеллвегер).
«Клятва», 1-й сезон
Премьера: с 24 августа (КиноПоиск + Амедиатека)
Документальный true-crime-сериал, посвященный нашумевшему в США расследованию вокруг якобы сетевой компании NXIVM, которая занималась секс-трафиком. Ее основатель Кит Раньер вербовал женщин, держал их в секс-рабстве, клеймил и продавал. Примечательно, что одной из его подельниц бы актриса Эллисон Мэк из сериала «Тайны Смолвиля». Подробнее об этом скандале мы писали вот тут.
»#яздесь»
Премьера: 27 августа (в магазине)
Французская комедия о шеф-поваре Стефане (Ален Шаба), влюбившемся по переписке в Instagram в корейскую художницу Су (Пэ Ду-на). Окрыленный, он решает устроить сюрприз и приезжает в Сеул, но в аэропорту его никто не встречает. В ожидании любимой Стефан живет в аэропорту, постит оттуда фото в Instagram и становится знаменитостью.
«Я ненавижу Сьюзи», 1-й сезон
Премьера: с 28 августа (КиноПоиск + Амедиатека)
Звезда «Доктора Кто» Билли Пайпер играет актрису Сьюзи Пиклс, чья жизнь летит под откос, когда ее смартфон взломали и украли компрометирующие фото. Сьюзи проходит через все стадии: шок, отрицание, страх, стыд, торг, вина, гнев и, наконец, принятие того, что с ней произошло. Вместе со своей подругой и менеджером Наоми (Лейла Фарзад) Сьюзи пытается сохранить карьеру и брак.
Автор: Ольга Белик