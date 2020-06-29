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Что выходит на КиноПоиск HD в августе: Весь Миядзаки, «Комната» и «Битые пиксели»

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Культовая анимация студии Ghibli, все лучшие фильмы Ларса фон Триера, хоррор про няню, триллер об охоте на людей и кровавая антиутопия от Пон Джун-хо — рассказываем о новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре.

Подробнее обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

Топ-5

Коллекция Ларса фон Триера

Премьера: 1 августа (по подписке)

Громкая премьера — фильмы «неистового Ларса» в подписке Плюс. Наконец-то вы сможете посмотреть в одном онлайн-кинотеатре практически все работы Триера от «Европы» до «Дома, который построил Джек». Из новинок, которых ранее не было на КиноПоиск HD, помимо «Европы», выйдут «Идиоты», «Мандерлей», «Рассекая волны», «Самый главный босс», «Танцующая в темноте» и второй полный метр режиссера «Элемент преступления», получивший в Каннах технический Гран-при.

Подробнее о ларсе фон триере

Beat Film Festival

Премьера: 1 августа (в магазине)

Beat Film Festival впервые пройдет не только в кинотеатрах, но и на КиноПоиск HD. С 1 по 14 августа в онлайн-кинотеатре будут представлены почти все фильмы из программы, включая картины о главном уличном художнике планеты («В погоне за Бэнкси»), яхтсменке Трейси Эдвардс, собравшей первую в мире женскую команду для кругосветной регаты («Мэйден»), эволюции голливудского саунд-дизайна («По волнам: Искусство звука в кино») и легендарном фотографе Марте Купер, чью книгу о первых граффити Нью-Йорка «Subway Art» называют «Библией стрит-арта» («Марта Купер: История о граффити»).

«Терминатор: Темные судьбы»

Премьера: 3 августа (по подписке)

Перезапуск культовой франшизы от продюсера Джеймса Кэмерона и режиссера Тима Миллера переезжает из нашего магазина в подписку Плюс. События фильма развиваются через несколько лет после того, как Сара Коннор и Т-800 отменили апокалипсис. Как выяснилось, все зря: машины все равно восстали и охотятся за мексиканкой Дани Рамос (Наталия Рейес). Из будущего в наше время прибывает новая суперусовершенствованная модель терминатора REV-9 (Гэбриел Луна), чтобы убить Дани. Люди же отправляют на защиту модифицированную воительницу Грейс (Маккензи Дэвис), которой на помощь волею судеб приходят Сара Коннор и изрядно постаревшая модель Т-800, осевшая среди людей под простым именем Карл.

Коллекция Хаяо Миядзаки

Премьера: 6 августа, 30 августа (в магазине)

На КиноПоиск HD выходит полное собрание фильмов великого аниматора и студии Ghibli. Премьера состоится в два этапа: 1 августа появится основная часть коллекции, включая такие хиты, как «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Ведьмина служба доставки», «Еще вчера», «Порко Россо», «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке» и «Небесный замок Лапута», а 30 августа коллекция дополнится последними фильмами студии «Сказание о принцессе Кагуя» и «Воспоминания о Марни», картиной 1993 года «Здесь слышен океан» и документалкой о студии и самом Миядзаки «Царство грез и безумия».

Подробнее о хаяо миядзаки

«Охота»

Премьера: 10 августа (в магазине)

Режиссер эпизодов «Мира Дикого Запада» и «Американских богов» Крэйг Зобел снял по сценарию Дэймона Линделофа социальный триллер об охоте на людей ради забавы. Двенадцать незнакомцев приходят в себя в лесу с кляпами во рту и оружием под боком. Чтобы выбраться, им нужно не попасться богачам, ведущим отстрел живых мишеней. Увы, на этот раз среди похищенных богачами жертв оказалась героиня Бетти Гилпин («Блеск»), которой не привыкать к боевым действиям, так что дичь и охотники меняются местами. В фильме также сыграли Эмма Робертс, Хилари Суэнк и Джастин Хартли. Фильм должен был выйти в прокат еще осенью прошлого года, но студия Universal отменила премьеру из-за скандала вокруг проекта, вызванного серией инцидентов со стрельбой в публичных местах США. В результате «Охота» стала самым обсуждаемым фильмом в Америке еще до того, как кто-либо ее увидел.

«Комната»

Премьера: 24 августа (в магазине)

Драма Леонарда Абрахамсона («Нормальные люди»), сделавшая Бри Ларсон не просто звездой, но и оскаровской лауреаткой (актриса также получила за свою роль «Золотой глобус», премию Гильдии актеров США и премию BAFTA). Эта экранизация одноименного бестселлера Эммы Донохью рассказывает жуткую историю Джой, которую еще подростком похитил маньяк. С тех пор она живет в крошечной комнатке со своим 5-летним сыном Джеком (Джейкоб Тремблей, также прославившийся после этой картины), рожденным от похитителя в неволе. Для Джека комната — весь мир, он ни разу ее не покидал и ничего больше не видел в жизни. Но когда Джой все-таки удается сбежать, внезапно именно ее маленький сын оказывается сильнее и приспособленнее к нормальному миру, чем она. «Комната» вышла еще в 2015 году, но для нашего проката фильм не покупали, так что это его российская премьера.

Остальные премьеры

«Няня»

Премьера: 3 августа (в магазине)

Экранизация повести Генри Джеймса «Поворот винта», вышедшей в 1898 году и ставшей синонимом неожиданного сюжетного твиста. Кейт (Маккензи Дэвис) устраивается гувернанткой к маленькой сироте Флоре (Бруклин Принс из «Домой засветло»), чья предыдущая наставница сбежала. Приехав к девочке, Кейт обнаруживает, что та живет в роскошном старинном особняке вместе со страшим братом Майлзом (Финн Вулфард, «Очень странные дела») и строгой прислугой. Девочке запрещено покидать поместье, а Кейт — заходить в определенные части дома, где по ночам слышатся зловещие звуки. Позже новая няня столкнется с привидениями и прочими ужасами, потусторонними и не только.

«На берегу»

Премьера: 6 августа (в магазине)

Экранизация одноименного романа Иэна Макьюэна («Искупление») о двух молодоженах, Флоренс и Эдварде (Сирша Ронан и Билли Хоул), приехавших в отель на побережье графства Дорсет провести первую брачную ночь. Оба нервничают, и все сразу идет не так: сначала не удается первый секс, потом разворачивается первая ссора. Зрители с помощью флешбэков понимают, что брак неравный: Флоренс — талантливая скрипачка и выпускница консерватории, Эдвард — из рабочего класса. Накопившиеся обиды, разногласия и страхи прорываются после секс-фиаско, разрушая брак.

«Скуби-ду»

Премьера: 14 августа (в магазине)

Новая полнометражная версия анимационных приключений пса Скуби, его хозяина-школьника Шэгги и их друзей расскажет о том, с чего же все начиналось. Когда-то Шэгги нашел Скуби бездомным щенком, и с тех пор они неразлучны. Вся их жизнь наполнена приключениями: вместе со школьными товарищами Шэгги и Скуби создают детективное агентство и распутывают самые загадочные преступления — например, пытаются остановить жуткую собаку-призрака Цербера и надвигающийся апокалипсис. Все фильмы про Скуби отличают остроумие, энергичность, хитроумные загадки и классические ценности, спрятанные за развлекательным фасадом: дружба — самое ценное в современном мире, а собственные страхи можно победить, встретившись с ними лицом к лицу.

«Последние и первые люди»

Премьера: 16 августа (по подписке)

Эксклюзивно на КинПоиск HD — исландская черно-белая фантастика с Тильдой Суинтон, выступающей в роли рассказчика. Два миллиарда лет спустя человечество находится на грани вымирания, и все, что оно может, — передавать свои грустные послания через величественные монументы. В основу легла книга Олафа Стэплдона, которую адаптировал известный кинокомпозитор Йохан Йоханнссон («Пленницы», «Вселенная Стивена Хокинга»). Фильм стал его первой и единственной картиной: композитор скончался в феврале 2018 года.

«Страна Лавкрафта», 1-й сезон

Премьера: 17 августа (КиноПоиск + Амедиатека)

Джей Джей Абрамс и Джордан Пил выпускают экранизацию одноименного романа Мэтта Раффа. Через произведения мастера ужасов в нем показана жизнь чернокожего населения Америки 1950-х. Выбор Лавкрафта в названии не был случаен: писатель был яростным расистом, и эти его взгляды отражены как в книгах, так и в личной переписке. Поэтому вместо Ктулху и других потусторонних существ сериал расскажет историю 22-летнего ветерана корейской войны Аттикуса Блэка (Джонатан Мэйджерс), который отправляется искать отца через всю Америку и сталкивается на своем пути с настоящими, а не вымышленными монстрами. «Страна Лавкрафта», напомним, литературный термин — он объединяет вымышленные города в произведениях писателя, которые тот поместил в реальные американские штаты Массачусетс, Вермонт и Род-Айленд. По ним и путешествует Аттикус. Несмотря на социальную повестку, мистика в сериале также присутствует: герой — потомок могущественного колдуна, и, помимо расистов, на него ополчились и колдовские ложи Америки.

«Сквозь снег»

Премьера: 27 августа (в магазине)

Англоязычный дебют Пон Джун-хо, снявшего оскароносный социальный триллер «Паразиты». За основу корейский режиссер взял графический роман-антиутопию Жака Лоба, но изрядно его переработал. В недалеком будущем на планете произошла катастрофа, все обледенело, и остатки человечества спаслись на поезде Snowpiercer, построенном безумным владельцем железных дорог. В первых вагонах разместились богачи, в последних — самые отбросы общества. Однажды нищета взбунтовалась и, вооружившись вилами, решила прорваться в голову состава, чтобы добиться лучшей жизни. В красочном и фирменно жестоком боевике снялись Крис Эванс, Тильда Суинтон, Джон Хёрт, Джейми Белл, Октавия Спенсер и любимец режиссера Сон Кан-хо.

«История Фанни Лай»

Премьера: август (по подписке)

Историческая драма о пуританской Англии XVII века выходит эксклюзивно в подписке КиноПоиск HD. Фанни и Джон Лай живут на ферме вместе с маленьким сыном. Однажды к ним за помощью обращается молодая пара — их преследует шериф по делу об оргиях. Фермеры укрывают незнакомцев, и постепенно у Фанни открываются глаза на свою семью и жизнь в целом. Помимо Максин Пик («Вселенная Стивена Хокинга») и Чарльза Дэнса («Игра престолов»), сыгравших чету Лай, из актеров нам знакома Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), чья героиня и устраивает Фанни Лай серию соблазнов.

«Битые пиксели», 1-й сезон

Премьера: август (по подписке)

Британский комедийный сериал о четверке друзей-геймеров, увлеченно играющих в онлайн-игру «Kingdom Scrolls». Ради прохождения нового уровня и выполнения заданий они готовы на все: сбежать со свидания, разругаться с родителями, а выходные провести за косплеем событий финального уровня игры. Первый сезон стал самым популярным комедийным проектом на канале Е4 после «Переростков».

«Молокососы»

Премьера: август (магазин)

Культовый британский проект, определивший развитие подростковых сериалов на долгие годы. В фокусе — несколько поколений современной британской молодежи от 16 до 18 лет с их проблемами, развлечениями, отношениями с родителями и друг другом. Секс, наркотики, самоопределение, вызов обществу — эти дети хотят независимости и свободы. Каждые два сезона (всего их семь) меняются герои и, соответственно, актерский состав. «Молокососы» дали хороший старт множеству известных сегодня британских актеров: в сериале играли Николас Холт, Дев Патель, Кая Скоделарио, Джек О’Коннелл, Дакота Блю Ричардс, Люк Паскуалино, Дэниэл Калуя и Джозеф Демпси.

«Последнее королевство»

Премьера: август (в магазине)

Историческая британская драма о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, снятая по книжной серии «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла. Главный герой — Утред Беббанбургский (Александр Дреймон), сын англосаксонского тэна, похищенный скандинавами и воспитанный ярлом Рагнаром. Когда между викингами и саксами разгорается война, Утред должен сделать непростой выбор — остаться ли с вырастившими его данами или же вспомнить предков и перейти на сторону саксов. В течение пяти сезонов Утред проходит через испытания верности, преданности и зова крови, пытается вернуть себе родные земли, а также объединить средневековую Англию. Первый сезон памятен тем, что из известных актеров в нем появлялись Мэттью Макфейден, Джейсон Флеминг и Рутгер Хауэр.

«Убийство на пляже»

Премьера: август (в магазине)

Криминальный детектив с Дэвидом Теннантом и Оливией Колман в главных ролях. Их герои расследуют убийство 11-летнего школьника Дэнни Латимера в городке Броадчерч. Алек Харди, персонаж Теннанта — полицейский-чужак, назначенный вести это дело вместо местной детективши Элли Миллер (Колман), которая рассчитывала на повышение. Алека и Элли ставят в пару, что провоцирует конфликты, но помогает вытащить скелеты из шкафов горожан. Постепенно детективная история перерастает в психологическую драму, в которой совершенное преступление разъедает тихий провинциальный Броадчерч. Критики отмечают прекрасный актерский дуэт и виртуозное умение англичан показать масштабы социального разложения общества.

Кроме того

«Удивительная миссис Мэй»

Премьера: 3 августа (в магазине)

Эмма Томпсон играет эксперта по проблемам детей, один из подопечных которой из религиозных соображений отказывается от процедуры, которая может спасти ему жизнь.

«Болото»

Премьера: 5 августа (Кинопоиск + Амедиатека)

Документальный фильм о конгрессменах-республиканцах Мэтте Гетце, Томасе Мэсси и Кене Баке, которые рассказывают о закулисье политической жизни в Вашингтоне.

«Норм и Несокрушимые: Большое путешествие»

Премьера: 5 августа (по подписке)

Продолжение анимационных приключений белого медведя Норма и его арктических друзей. На этот раз вместе с леммингами ему необходимо обезвредить злодея, похитившего бесценную нефритовую статуэтку.

«Потерянное звено»

Премьера: 6 августа (по подписке)

Очаровательная история о том, как чопорный англичанин обнаружил в лесах Америки одинокого йети и решил помочь ему найти родных в Тибете. «Потерянное звено» получило «Золотой глобус» и номинировалось на «Оскар».

«Соня Суперфрау» (мини-сериал)

Премьера: 8 августа (по подписке)

Документальный проект о легендарной шпионке Урсуле Кучински, известной под псевдонимом Рут Вернер. В советской военной разведке она работала как Соня и выполняла самые опасные задания. Ее пытались схватить гестапо, ЦРУ и британские спецслужбы, но все они потерпели поражение.

«Axios: Все имеет значение», 3-й сезон

Премьера: с 12 августа (КиноПоиск + Амедиатека)

Новый сезон историй от медиакомпании Axios, прославившейся своими материалами о политике, бизнесе и технологиях. Каждая серия посвящена актуальной теме, которую авторы исследуют с помощью интервью с экспертами. В новом сезоне журналисты разберут дело Харви Вайнштейна, президентскую кампанию Дональда Трампа, влияние пандемии коронавируса на выборы и многое другое.

«Призраки»

Премьера: 13 августа (в магазине)

Британский хоррор о молодой девушке, которая решила подработать ночной сиделкой у живущего в глуши пациента. Выяснилось, что дом, в котором живет больной, наполнен жуткими призраками.

«Холодное сердце 2»

Премьера: 14 августа (по подписке)

Сиквел оскароносного анимационного фильма Disney, в котором мы узнаем, как принцессе Эльзе досталась ледяная магия и кто виноват в бедах королевства Эренделл. О местах, вдохновивших аниматоров мультфильма, мы подробно рассказывали вот тут.

«Ford против Ferrari»

Премьера: 17 августа (по подписке)

Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл играют автоконструктора Кэрролла Шелби и гонщика-бунтаря Кена Майлза, которые от лица компании Ford бросили вызов концерну Ferrari в гонке «24 часа Ле-Ман».

«Защитник»

Премьера: 20 августа (в магазине)

Триллер с Киану Ривзом, Рене Зеллвегер, Джеймсом Белуши и Гугу Эмбата-Ро в главных ролях. Ривз играет адвоката, чей клиент — молодой парень, обвиняемый в убийстве отца-банкира (Белуши). Распутывая это дело и стремясь защитить клиента, адвокат сталкивается с ложью и подсудимого, и его матери (Зеллвегер).

«Клятва», 1-й сезон

Премьера: с 24 августа (КиноПоиск + Амедиатека)

Документальный true-crime-сериал, посвященный нашумевшему в США расследованию вокруг якобы сетевой компании NXIVM, которая занималась секс-трафиком. Ее основатель Кит Раньер вербовал женщин, держал их в секс-рабстве, клеймил и продавал. Примечательно, что одной из его подельниц бы актриса Эллисон Мэк из сериала «Тайны Смолвиля». Подробнее об этом скандале мы писали вот тут.

»#яздесь»

Премьера: 27 августа (в магазине)

Французская комедия о шеф-поваре Стефане (Ален Шаба), влюбившемся по переписке в Instagram в корейскую художницу Су (Пэ Ду-на). Окрыленный, он решает устроить сюрприз и приезжает в Сеул, но в аэропорту его никто не встречает. В ожидании любимой Стефан живет в аэропорту, постит оттуда фото в Instagram и становится знаменитостью.

«Я ненавижу Сьюзи», 1-й сезон

Премьера: с 28 августа (КиноПоиск + Амедиатека)

Звезда «Доктора Кто» Билли Пайпер играет актрису Сьюзи Пиклс, чья жизнь летит под откос, когда ее смартфон взломали и украли компрометирующие фото. Сьюзи проходит через все стадии: шок, отрицание, страх, стыд, торг, вина, гнев и, наконец, принятие того, что с ней произошло. Вместе со своей подругой и менеджером Наоми (Лейла Фарзад) Сьюзи пытается сохранить карьеру и брак.

Автор: Ольга Белик

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