Что выходит на КиноПоиск HD в августе: Весь Миядзаки, «Комната» и «Битые пиксели»

Драма Леонарда Абрахамсона («Нормальные люди»), сделавшая Бри Ларсон не просто звездой, но и оскаровской лауреаткой (актриса также получила за свою роль «Золотой глобус», премию Гильдии актеров США и премию BAFTA). Эта экранизация одноименного бестселлера Эммы Донохью рассказывает жуткую историю Джой, которую еще подростком похитил маньяк. С тех пор она живет в крошечной комнатке со своим 5-летним сыном Джеком (Джейкоб Тремблей, также прославившийся после этой картины), рожденным от похитителя в неволе. Для Джека комната — весь мир, он ни разу ее не покидал и ничего больше не видел в жизни. Но когда Джой все-таки удается сбежать, внезапно именно ее маленький сын оказывается сильнее и приспособленнее к нормальному миру, чем она. «Комната» вышла еще в 2015 году, но для нашего проката фильм не покупали, так что это его российская премьера.