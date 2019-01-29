«Новый Папа»: Самый эстетский сериал о власти и вере

Какие реалии из истории Ватикана Паоло Соррентино перенес в свой сериал? Почему Франциск — это очень редкое имя для пап? Что происходит в продолжении «Молодого Папы»? Может, это все сон героя Джуда Лоу? И действительно ли Ленни Белардо святой и может совершать чудеса?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал HBO вместе со специалистом по истории католицизма профессором Борисом Филипповым. Со всеми спойлерами!

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/6820951/track/62838089'>«Новый папа»: Самый эстетский сериал о власти, вере и поисках чуда</a> на Яндекс.Музыке

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Еще можно послушать выпуск нашего подкаста «Шум и яркость», где Лев Ганкин рассказывает, как Соррентино выбирал музыку к «Молодому Папе» и своим фильмам.

Кроме того, мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.