«Новый Папа»: Самый эстетский сериал о власти и вере

Какие реалии из истории Ватикана Паоло Соррентино перенес в свой сериал? Почему Франциск — это очень редкое имя для пап? Что происходит в продолжении «Молодого Папы»? Может, это все сон героя Джуда Лоу? И действительно ли Ленни Белардо святой и может совершать чудеса?
Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал HBO вместе со специалистом по истории католицизма профессором Борисом Филипповым. Со всеми спойлерами!
Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.
Еще можно послушать выпуск нашего подкаста «Шум и яркость», где Лев Ганкин рассказывает, как Соррентино выбирал музыку к «Молодому Папе» и своим фильмам.
Кроме того, мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.