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У «Терминатор: Темные судьбы» не будет продолжения, считает Маккензи Дэвис

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Продолжение «Терминатор: Темные судьбы» вряд ли увидит свет, считает звезда картины Маккензи Дэвис. Отвечая на вопрос NME о сиквеле, актриса заявила, что зрителям уже неинтересны новые фильмы франшизы «Терминатор» и пришла пора двигаться дальше.

«Мне очень нравится фильм, я горжусь всем, что мы сделали, но в прокате на него не было спроса, и настоящее безумие — ожидать интереса к седьмому фильму серии, — говорит Дэвис. — Надо просто прислушиваться к тому, чего хотят зрители. А они, как и я, хотят новых вещей».

«Есть множество интересных людей, которые не вписываются в шаблон обычных авторов больших франшиз и у которых пока не было возможности снять кино, — продолжает актриса. — Сейчас нам надо вкладываться в них».

Действие «Терминатор: Темные судьбы» происходит спустя несколько десятилетий после событий второго фильма, когда Сара и Джон Коннор остановили Судный день и спасли человечество. Но машины не намерены сдаваться и продолжают посылать в прошлое терминаторов в попытке исправить будущее. Только теперь они охотятся не за Коннорами. У них появилась новая цель — девочка Дани Рамос, за которой прибывает робот-убийца Rev-9. На его пути встают суперсолдат из будущего Грейс и Сара Коннор, которая со временем превратилась в настоящую охотницу за терминаторами. Но даже им не остановить Rev-9, и они обращаются за помощью к прошлому Сары — старому T-800, живущему под именем Карл.

Лента, несмотря на наличие в титрах имени Джеймса Кэмерона и приличные оценки критиков и зрителей, в итоге показала в прокате плохой результат. При заявленном бюджете в 185 млн долларов касса «Темных судеб» составила лишь 261 млн долларов. В конечном счете картина стала одним из самых убыточных проектов 2019 года.

Ранее против сиквела «Темных судеб» высказывалась и Линда Хэмилтон, которая заявила, что не хочет больше возвращаться к роли Сары Коннор.

Источник: NME

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