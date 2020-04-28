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«Кошки» и «Темный Феникс» стали самыми убыточными фильмами 2019 года

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Издание Deadline опубликовало список самых убыточных фильмов 2019 года. При подсчете учитывались данные, полученные из проверенных источников. Эксперты вычислили чистый доход прошлогодних картин (выручка с кинопроката, домашнего видео и телевизионных прав) и выбрали те, которые не окупили затраты на съемки, рекламу и прочие издержки.

Так, топ самых убыточных фильмов возглавил «Люди Икс: Темный Феникс». Релиз кинокомикса несколько раз откладывали. В итоге он вышел в июне 2019-го и заработал в кинотеатрах 252 млн долларов — это худшие сборы за всю историю «Людей Икс». После проката студия недосчиталась 133 млн долларов.

Второе место занял «Терминатор: Темные судьбы» — шестая часть серии принесла убыток в 122,6 млн долларов. Строчкой ниже расположились «Кошки», после которых Universal потеряла 113,6 миллиона.

Пятерка самых убыточных фильмов 2019 года по версии Deadline:

Ранее Deadline назвал 25 самых прибыльных фильмов минувшего года. Список возглавил «Мстители: Финал», который принес Disney около 890 миллионов чистого дохода. Также в него вошли «Джокер», «Человек-паук: Вдали от дома», «Мы», «Достать ножи» и «1917».

Источник: Deadline

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