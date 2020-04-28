«Кошки» и «Темный Феникс» стали самыми убыточными фильмами 2019 года

Издание Deadline опубликовало список самых убыточных фильмов 2019 года. При подсчете учитывались данные, полученные из проверенных источников. Эксперты вычислили чистый доход прошлогодних картин (выручка с кинопроката, домашнего видео и телевизионных прав) и выбрали те, которые не окупили затраты на съемки, рекламу и прочие издержки.

Так, топ самых убыточных фильмов возглавил «Люди Икс: Темный Феникс». Релиз кинокомикса несколько раз откладывали. В итоге он вышел в июне 2019-го и заработал в кинотеатрах 252 млн долларов — это худшие сборы за всю историю «Людей Икс». После проката студия недосчиталась 133 млн долларов.

Второе место занял «Терминатор: Темные судьбы» — шестая часть серии принесла убыток в 122,6 млн долларов. Строчкой ниже расположились «Кошки», после которых Universal потеряла 113,6 миллиона.

Пятерка самых убыточных фильмов 2019 года по версии Deadline:

Ранее Deadline назвал 25 самых прибыльных фильмов минувшего года. Список возглавил «Мстители: Финал», который принес Disney около 890 миллионов чистого дохода. Также в него вошли «Джокер», «Человек-паук: Вдали от дома», «Мы», «Достать ножи» и «1917».

Источник: Deadline

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