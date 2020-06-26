Хью Джекман, Софи Тёрнер, Джош Гад и другие звезды сняли в изоляции ремейк «Принцессы-невесты»

Скучающие в карантине звезды объединились, чтобы тайно сделать ремейк приключенческой картины «Принцесса-невеста». Не покидая пределов своих домов, они отсняли фрагменты фильма Роба Райнера, сыграв разных персонажей. На основе их режиссер Джейсон Райтман сделал подобие сериала, который будет выходить на мобильной стриминг-платформе Quibi. Журнал Vanity Fair поделился несколькими фрагментами с участием Хью Джекмана, Джоша Гада, Софи Тёрнер, Коммона и самого Райнера.

В неофициальном ремейке «Принцессы-невесты» также снялись Джо Джонас, Тиффани Хэддиш, Нил Патрик Харрис, Крис Пайн, Аннабелль Уоллис, Дженнифер Гарнер, Элайджа Вуд, Джон Хэмм, Лукас Хеджес, Джек Блэк, Дэвид Ойелоуо, Кигэн-Майкл Ки, Пэттон Освальт, Энди Серкис, Диего Луна, Тайка Вайтити, Зази Битц и многие другие.

В рамках проекта Quibi также пожертвовал 1 млн долларов благотворительному фонду World Central Kitchen, который доставляет еду нуждающимся во время пандемии коронавируса.

«Принцесса-невеста» — экранизация романа Уильяма Голдмана, сценарий которой написал сам автор. Лента вышла в 1987 году и показала в прокате посредственный результат, но впоследствии обрела новую жизнь на домашних носителях. Со временем «Принцесса-невеста» стала невероятно популярной и теперь считается одним из самых цитируемых фильмов в истории кино.