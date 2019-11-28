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Линда Хэмилтон готова окончательно расстаться с франшизой «Терминатор»

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В беседе с THR Линда Хэмилтон призналась, что не хочет больше возвращаться к роли Сары Коннор. Об этом актриса заявила в ответ на вопрос, надеется ли она в будущем увидеть продолжение фильма «Терминатор: Темные судьбы», который, несмотря на положительнее оценки критиков, не смог добиться успеха в прокате.

«Нет. Что-то говорит мне… Не знаю. Меня бы порадовал вариант поскромнее, где на кону не стоит много миллионов долларов, — говорит Хэмилтон. — Зрители сегодня просто слишком непредсказуемы. Вы не представляете, сколько неспециалистов повторяют: „Ну, люди больше не ходят в кино“. Это не голливудский анализ».

«Фильм, определенно, не должен быть столь рискованным финансовым проектом, но я была бы рада никогда не возвращаться, — продолжает актриса. — Так что нет, я не надеюсь, потому что хотелось бы завязать. Но если будет что-то новое, с чем я найду связь, то я человек логики, я всегда готова подумать о возможных изменениях».

Действие «Терминатор: Темные судьбы» происходит спустя несколько десятилетий после событий второго фильма, когда Сара и Джон Коннор остановили Судный день и спасли человечество. Но машины не намерены сдаваться и продолжают посылать в прошлое терминаторов в попытке исправить будущее. Только теперь они охотятся не за Коннорами. У них появилась новая цель — девочка Дани Рамос, за которой прибывает робот-убийца Rev-9. На его пути встают суперсолдат из будущего Грейс и Сара Коннор, которая со временем превратилась в настоящую охотницу за терминаторами. Но даже им не остановить Rev-9, и они обращаются за помощью к прошлому Сары — старому T-800, живущему под именем Карл.

Если не считать небольшого камео в фильме «Терминатор: Да придет спаситель», то последнее появление Хэмилтон в роли Коннор — «Терминатор 2». Возвращение к роли далось актрисе непросто, и она провела несколько недель, размышляя, кем стала Сара спустя десятилетия непрерывной войны. По словам Хэмилтон, в первый день съемок, когда она появилась перед камерой с оружием, у нее затряслись руки. Но в конечном счете реакция людей на площадке, увидевших возвращение Сары Коннор, помогла ей расслабиться и окончательно вжиться в роль.

Если судить по результатам проката «Темных судеб», то у Хэмилтон в любом случае не представится возможность в ближайшем будущем вернуться в роли Сары Коннор. При заявленном бюджете в 185 млн долларов сборы картины составили лишь 261 млн долларов, после чего студия отменила возможные планы на продолжение.

Источник: THR

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