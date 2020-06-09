Режиссер «Трон: Наследие» Джозеф Косински может поставить ремейк фильма «Смерч»

Студия Universal готовит ремейк остросюжетной картины 1996 года «Смерч» и предлагает постановщику «Трон: Наследие» и «Обливиона» Джозефу Косински занять режиссерское кресло. На данный момент неизвестно, кто напишет сценарий новой версии. Фрэнк Маршалл спродюсирует проект.

Оригинальная картина Яна де Бонта по сценарию Майкла Крайтона рассказывала о команде ученых-метеорологов, изучающих смерчи. В попытке разобраться в природе феномена и создать идеальную систему предупреждения они постоянно направляются прямо в сердце шторма, чтобы собрать необходимые данные.

Главные роли в «Смерче» исполнили Хелен Хант и Билл Пэкстон. Лента стала хитом проката 1996 года и собрала 494 млн долларов при бюджете в 92 млн долларов.

Ремейк пока находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности сюжета новой версии отсутствуют.

Сейчас Косински заканчивает работу над боевиком «Топ Ган: Мэверик», релиз которого запланирован на 1 января 2021 года.

Источник: Variety