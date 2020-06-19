Релиз «Довода» Кристофера Нолана перенесли на август 2020-го

Студия Warner вновь отложила премьеру «Довода» Кристофера Нолана: шпионский триллер с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном теперь увидит свет 12 августа 2020-го. Решение о переносе было принято в свете очередной вспышки коронавируса в США, где 24 июня было зарегистрировано 34 тысячи новых случаев заражения.

Изначально «Довод» ожидался в кинотеатрах 17 июля, но в итоге студия перенесла релиз на 31 июля. Теперь в этот день начнется повторный прокат «Начала» Нолана, которое планировалось выпустить 17-го числа в честь 10-летия фильма.

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

Все, что известно о новом проекте Нолана (фото со съемок, намеки на сюжет, студийные ожидания), КиноПоиск собрал в отдельном материале .

отдельном материале Подробнее о создании «Довода» актеры и авторы картины рассказали здесь .

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline