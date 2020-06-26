Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

Как сообщает The Hollywood Reporter, Марго Робби исполнит главную роль в новом перезапуске франшизы «Пираты Карибского моря». Сценарий картины напишет Кристина Ходсон, до этого работавшая над другим фильмом с участием Робби, «Хищными птицами».

Детали сюжета фильма не уточняются. Известно, что авторы работают над новым сюжетом и героями, которые не пересекаются с картинами с Джонни Деппом. Кроме того, проект не имеет отношения к другому ремейку «Пиратов», над которым работает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин.

Новый фильм продюсирует бессменный куратор франшизы Джерри Брукхаймер.

Впервые о перезапуске «Пиратов» заговорили в 2018 году. До этого, в 2017-м, вышла пятая часть «Мертвецы не рассказывают сказки», показавшая худшие сборы в серии: 794 млн долларов при бюджете в 230 миллионов.

