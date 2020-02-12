Скандальный триллер «Охота» увидит свет в марте 2020-го

Студия Universal приняла решение выпустить на экраны триллер «Охота», изначальный релиз которого был отменен в августе 2019 года из-за негативной шумихи вокруг проекта. Новая дата релиза — 13 марта 2020 года, а рекламная кампания теперь сделана с упором на скандал. «Самый обсуждаемый фильм года, который никто не видел» — гласит слоган картины в новом трейлере.

В центре сюжета — охота на людей. Двенадцать незнакомцев приходят в себя в глухом лесу. Они не знают, как здесь оказались, но постепенно понимают, что стали целью для группы богачей, которым наскучили привычные развлечения.

Фильм ожидался в кинотеатрах 27 сентября, но, когда проект оказался в центре внимания, студия временно отложила его в долгий ящик. Сперва Universal заморозила рекламную кампанию «Охоты» после серии инцидентов со стрельбой в публичных местах. Реклама, где герои Бэтти Гилпин и Айка Баринхолца изображены с автоматическими винтовками и пистолетами, показалась студии неуместной. Предполагается, что это послужило причиной для отмены релиза картины.

Особое внимание к фильму привлек 45-й президент США Дональд Трамп, который осудил «Охоту» в Twitter. Ему не понравилось, что по сюжету картины жертвами выступают представители рабочего класса и члены консервативной партии, а охотятся на них представители либеральной элиты.

Продюсер «Охоты» Джейсон Блум считает, что «Охота» — это в первую очередь сатира, и она мало чем отличается от других жестоких фильмов вроде «Джокера» или «Судной ночи».

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