Красоты Эренделла: Путешествие по настоящим локациям «Холодного сердца»

28 ноября в прокат выходит сиквел «Холодного сердца». Незадолго до этого мы отправились по местам, которые вдохновили создателей анимационного фильма, и рассказываем, как выглядит королевство Эренделл в реальности.

Казалось бы, все, что мы видим в мультфильмах, — выдуманный мир. Но на самом деле команда аниматоров почти всегда опирается на реальные истории и географические места. Менеджеры по локациям активно колесят по миру в поисках источников вдохновения. Никто не собирается точно воссоздавать реальность, но настоящие пейзажи помогают создать живой и правдоподобный мир.