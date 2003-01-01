Красоты Эренделла: Путешествие по настоящим локациям «Холодного сердца»

28 ноября в прокат выходит сиквел «Холодного сердца». Незадолго до этого мы отправились по местам, которые вдохновили создателей анимационного фильма, и рассказываем, как выглядит королевство Эренделл в реальности.
Казалось бы, все, что мы видим в мультфильмах, — выдуманный мир. Но на самом деле команда аниматоров почти всегда опирается на реальные истории и географические места. Менеджеры по локациям активно колесят по миру в поисках источников вдохновения. Никто не собирается точно воссоздавать реальность, но настоящие пейзажи помогают создать живой и правдоподобный мир.
В основе практически всех волшебных историй Disney лежат места, куда вполне могут добраться туристы. Перед выходом сиквела фильма «Холодное сердце» мы отправились в путешествие по Норвегии, чтобы своими глазами увидеть, как природа и архитектура страны трансформировались в сказочное королевство Эренделл и другие уголки, в которых побывали Эльза, Анна, их друг Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф.
Как это делается
Как пояснил нам продюсер мультфильма Питер Дель Вечо, источниками вдохновения для «Холодного сердца» послужили Норвегия, Исландия и Финляндия с их культурой и колоритом. В фильме нет точного места из этих стран, аниматоры использовали все локации, чтобы обогатить мультфильм узнаваемыми деталями.
Придумав историю двух принцесс, одна из которых обладает невероятной ледяной магией, команда фильма обратилась в начале 2010-х за помощью к Совету по туризму Норвегии Visit Norway, чтобы тот предложил им интересный маршрут по стране. Поначалу Совет отнесся к идее без энтузиазма, но, когда в 2013 году «Холодное сердце» стало кассовым и оскароносным хитом, а туристический поток в Норвегию из США вырос с 300 тысяч до 1 миллиона посетителей (в основном это были семейные группы, жаждущие посмотреть «места из мультфильма»), настроения резко поменялись. И уже в сентябре 2016 года Питера Дель Вечо, режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли и продакшен-команду сиквела принимали с распростертыми объятиями.
Диснеевский ресерч-тур занял в общей сложности две-три недели: команда каталась по фьордам, исследовала леса и ледники, побывала у сородичей Свена. Эта сентябрьская поездка повлияла на тональность сиквела: если действие первой части происходит в сугробах и льдах, то вторая окунет зрителя в буйство осенних красок.
Леди Аврора и закаты
Специально для нас Visit Norway составил маршрут, максимально близкий к путешествию продакшен-команды Disney для обеих частей «Холодного сердца». Первая точка — город Будё, который прямо во время нашей поездки получил звание культурной столицы Европы-2024. Это второй по величине город в Северной Норвегии, и воображение сразу рисует сугробы и лютые морозы, но из-за расположения среди фьордов и течений температура зимой здесь не опускается ниже 2—8 градусов.
Поздно вечером мы отправляемся за несколько километров от города на пляж Лангсанден. «На свидание с леди Авророй» — так гиды называют северное сияние. Аврора Бореалис, или Дива, очень капризна. Даже в самый сезон (с сентября по апрель) она может и не явиться. Но нам повезло: уже в 23 часа Дива окрасила собой густое черное небо, а ближе к полуночи и вовсе разошлась зелеными переливами. Такая же красота есть в открывающей сцене «Холодного сердца»: суровые парни весело поют и рубят лед, к ним присоединяются маленькие Кристоф и Свен, а леди Аврора сияет им с небес. Северное сияние вы увидите и в начале «Холодного сердца 2».
Помимо северного сияния, в Норвегии есть и другое чудо — совершенно потрясающие закаты. За полчаса солнце уходя окрашивает небо и воду в немыслимые голубые, розовые, оранжевые оттенки. Это настолько красиво, что художники специально приезжают рисовать норвежские закаты. Наверняка одним из них будут любоваться и Анна с Эльзой.
Воронка судьбы
В «Холодном сердце 2» Эльза сталкивается с магией четырех стихий — водой, воздухом, огнем и землей. Disney представила отрывок, где Эльза борется с водной стихией, а затем встречает волшебного водяного коня. Нарисовать его было настоящим вызовом для аниматоров. Как сделать его видимым под водой? Как он будет менять форму? Водный дух — еще один анимационный прорыв Disney наряду с отображением эмоций, которые аниматоры научились передавать так точно, что из сценария убрали множество диалогов.
Прообраз морского берега, откуда Эльза босиком устремлялась в волны, находится в Исландии. В Норвегии же аниматоры вдохновились в том числе и одним из сильнейших в мире приливных течений Сальстраумен во фьордах недалеко от Будё. Четыре раза в день вода здесь образует водовороты, диаметр которых может доходить до 17 метров, а глубина — до 5 метров.
Водовороты Сальстраумен — одна из главных достопримечательностей региона, посмотреть их можно вместе с гидами на RIB-сафари: тебе выдают защитный костюм, спасательный жилет, перчатки и очки, вместе с остальными членами группы сажают на скоростной катер, и на бреющем полете ты час гоняешь по фьордам, скользя буквально по краю водоворотной воронки. Некоторые смельчаки увлекаются дайвингом в Сальстраумен. Костюм Эльзы, в котором она отчаянно бросалась в океан, частично отсылает именно к этому спорту. Во втором фильме водоворотный экстрим испытают на себе и Анна с Олафом.
Камни бесконечности
Все знают, что Норвегия — страна троллей. Они притаились в виде огромных камней и скал, а также в многочисленных сувенирных лавках. В «Холодном сердце» тролли помогают спасти маленькую Анну от ледяной магии Эльзы и принимают активное участие в судьбе героев во втором фильме.
Найти таких каменных «троллей» можно в любой части Норвегии, но мы отправились на знаменитый ледник Свартисен: два часа автобусом от Будё, затем еще полчаса на лодке, после чего пешком ввысь полтора километра до ледяной кромки. Свартисен считается самым низким ледником в Европе, так что добраться до него можно без труда и специальной экипировки. На троллях-камнях нарисованы метки для туристической тропы, пройтись по которой можно в ботинках для хайкинга. Мы, неподготовленные журналисты, смогли подняться и спуститься без проблем. И если кто-то сомневался, как это Анна в своих сапожках на каблуках взбирается на горные вершины, то все сомнения развеются после такого подъема.
Свартисен простирается на 370 кв. км и постоянно мигрирует. 300 лет назад он целиком покрывал озеро у подножия горы, но к 1940-м годам ушел в это озеро, растаяв буквально за 10 лет. К 1950-му ледник дотаял до вершины горы, а затем снова спустился. В 2000 году он доходил до озерного берега. Цикличность ледниковой миграции — 10—15 лет. К 2009 году Свартисен дотаял до середины горы, на этом уровне мы его и застали.
Издалека Свартисен выглядит голубым, но на самом деле лед бесцветный и просто отражает небо. Поскольку все путешествие в Норвегии стояла открыточная солнечная погода, то Свартисен отражал для нас чистейшую небесную синеву. В пасмурные дни ледник выглядит не столь празднично и гораздо больше похож на суровое ледяное королевство Эльзы из первого фильма.
Добравшись по камням до его подножия, мы внезапно обнаружили снежного великана из первого «Холодного сердца» — того самого, которого Эльза создала для битвы с Анной, Кристофом, Свеном и Олафом.
Целиком Свартисен можно будет увидеть во втором фильме: на него очень похожа волшебная река Ахтохаллэн, о которой мама поет маленьким Эльзе и Анне.
Думай как олень
По легенде создателей «Холодного сердца», Кристоф— сирота. В детстве он нашел маленького олененка Свена раненным, спас его, и они стали неразлучными друзьями. Потом парочка прибилась к ледорубам (открывающая сцена первого мультфильма), а позже их усыновили тролли (специалисты в любви, как мы помним).
Во втором фильме мы увидим не только сородичей Свена, но и тех, кто занимается оленеводством — саамов, коренной народ северных стран. Эльза и ее команда отправляются из Эренделла далеко на север, чтобы найти природу ледяной магии, и попадают в волшебную страну Нортулдру, чьи культура и жители вдохновлены именно саамами. Нам они хорошо известны: саамы, или лопари, живут и в России в Мурманской области, правда это одно из самых малочисленных поселений по сравнению с Финляндией и Норвегией — всего 2 тысячи человек против 60 тысяч в Норвегии.
Продюсеры «Холодного сердца» тесно сотрудничали с представителями Саамского парламента и Совета саамов, которые помогли разработать новых персонажей, их внешний вид, язык и образ жизни. Продакшен-команда побывала в гостях у саамского сообщества, а затем пригласила на студию в Лос-Анджелес директора Саамского киноинститута Анне Лайлу Утси для консультаций и дубляжа. Впервые в истории саамов такой крупный проект будет специально дублирован на их языке. Саамы ужасно гордятся этим сотрудничеством и приводят Disney в пример того, как надо уважительно относиться к народу и его культуре.
Мы тоже отправились в гости к саамской семье Оскал. Она занимается не только оленеводством, но и популяризацией саамской культуры. Элин Кристина и Анне живут в лесу в двух часах езды от Будё и национального парка Сальтфьеллет-Свартисен вместе с родителями и братом. У них есть обычный дом и традиционный саамский домик. Деревянный каркас, ужасно похожий на юрту, называется лаво, на зиму его покрывают торфом — это уже гамма.
Анне рассказывает, что все в их жизни подчинено кормильцам-оленям, каждый из которых — самостоятельная личность (Свен!), и чтобы ее понимать, нужно думать как олень (Кристоф, мы знаем, умеет даже говорить за оленя). Нас угощают вяленой олениной, супом с овощами и мясом оленя (овощи можно и не доесть, а вот мясо нельзя, это неуважение к оленю) и печеньем из оленьей крови. Весь олень, от рогов и копыт, идет в дело — еду или украшения. Таким образом саамы проявляют уважение к этим животным.
Кофе и чай мы пьем из традиционных саамских кружек гукси (найти их можно во всех сувенирных лавках Норвегии; в России такая кружка называется кукса). Большую деревянную гукси с декорированной ручкой подарили Питеру Дель Вечо в знак признательности и уважения. Из такой же чай будет пить Анна в «Холодном сердце 2».
Аниматоров «Холодного сердца» к оленям не возили, наоборот, живого оленя привели к ним в студию. Правда дали указание рисовать Свена немножко похожим на собаку — из-за этого и повадками, и ростом он несколько отличается от настоящего северного оленя. Тем не менее и у него есть прототип!
Познакомьтесь: Ангел. Его, как и Свена, семейство Оскал семь лет назад спасло осиротевшим, маленьким и слабым, воспитав как домашнего питомца. Кличку свою он получил, потому что в детстве на спинке у него был узор в виде ангельских крылышек. Поначалу Ангел не понимал, кто же он — олень, собака или человек, но теперь вырос и знает, конечно, что олень, но особенный. Свен, безусловно, такого же о себе мнения.
Домики Эренделла
Из северного Будё перемещаемся южнее, в Берген, второй по величине город в Норвегии. Он был основан в 1070 году и до 1299 года был столицей Норвегии и крупным торговым центром. Через него шло 90% экспорта, а сегодня Берген считается центром нефтяной промышленности и рыбной торговли.
Именно здесь можно обнаружить королевство Эренделл: вдохновением для его улиц послужила знаменитая средневековая набережная Брюгген, включенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 17 разноцветных домиков — самые фотографируемые в мире и самые многострадальные. Деревянный ганзейский квартал с момента основания постоянно подвергался пожарам, самый разрушительный из которых был в 1702 году — тогда набережную и весь квартал пришлось отстраивать практически заново.
Во время Второй мировой войны у набережной взорвался немецкий корабль с динамитом, нанеся Брюгген серьезный ущерб. Окончательно добил ее пожар в 1955 год. После него часть деревянных домов разобрали и устроили внутри торгового квартала широкие проходы, чтобы оперативно действовать при очередном катаклизме. В Эренделле такие проблемы решаются одним взмахом Эльзиной волшебной руки, хотя в «Холодном сердце 2» мы увидим, как сила ее магии уничтожила город похлеще корабля с динамитом.
Дворец и церковь
Из Бергена переезжаем еще южнее: четыре часа на корабле — и вы в Балестранне, одном из самых красивых курортных городков Норвегии. Жильцы отеля «Kviknes», где мы расположились, жалуются на звенящую тишину: невозможно спать, когда из шума только легкое щебетание птиц (вот же бедняги!). Вокруг горы и леса изумительной красоты да водная гладь Согнефьорда, самого большого в Европе фьорда и второго по величине в мире после гренландского Скорсби. По нему также устраивают одиночные и групповые RIB-сафари в защитных костюмах. В течение часа мы скользим по волнам вдоль живописных скал и водопадов, один из которых местные прозвали Женской головой за сходство с длинными волосами. Отголоски этого великолепия можно найти как в первой, так и во второй частях «Холодного сердца», когда герои отправятся исследовать мир за пределами королевства.
Именно из-за фьордов туристы начали приезжать в Балестранн еще с конца 1800-х годов, когда их начал принимать «Kviknes». Его старинный деревянный корпус с резными фасадами, балкончиками и террасами выглядит так, словно это отель из фильма Уэса Андерсона. «Kviknes» до сих пор считается самым большим деревянным комплексом в Норвегии. Здесь любили останавливаться не только известные художники, но и немецкий кайзер Вильгельм II, который наведывался в Балестранн ежегодно с 1910 года в сопровождении 26 боевых кораблей и симфонического оркестра для вечеринок в саду. Анфилада комнат, одна из которых полностью отделана деревом с резьбой в скандинавском стиле, терраса, выходящая на безмятежный залив фьорда, — все это послужило основой для королевского дворца Эльзы. Вы увидите его, когда Эльза будет петь новую песню «Вновь за горизонт». Королева пробежится по коридорам дворца, выйдет на террасу и затем на берег с зеркальной водой.
Недалеко от отеля находится деревянная церковь Святого Олафа — именно ее вариацию вы видели в первом фильме в сцене коронации Эльзы. История создания этой церкви невероятно романтична: один из владельцев отеля, Кнут Квикне, познакомился с британкой Маргарет Софией Грин, первой женщиной, увлекшейся хайкингом и ставшей для Кнута сначала гидом в горах, а потом и супругой. В те времена для любителей хайкинга не было никакого специального снаряжения, и Маргарет отважно карабкалась по горам в костюме с юбкой, шляпке, ботинках и с одной лишь веревкой (снова вспоминаем Анну и ее сапожки!).
Маргарет не нравились суровые норвежские церкви, и она попросила мужа построить нарядную англиканскую церквушку для приезжающих земляков. Увы, церковь достроили уже без нее: Маргарет умерла от туберкулеза. Особенность церкви Святого Олафа в том, что она построена в стиле средневековых мачтовых церквей Норвегии, с потолком-имитацией корабля викингов и драконами на крыше (они призваны отгонять злых духов).
Наше путешествие сквозь фьорды, розово-оранжевые закаты и пахучие сосны заканчивается в Бергене. Мы покидаем эти сказочные места, чтобы позже снова встретиться с ними, но уже на экране, в фильме «Холодное сердце 2», который выходит в России 28 ноября.
Автор: Ольга Белик