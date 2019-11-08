Завораживающе красивый сиквел: Первая реакция на «Холодное сердце 2»

Если судить по первым реакциям, то с «Холодным сердцем 2» студия Disney получила на руки очередной хит, который принесет ей как минимум еще один миллиард долларов. Да, в продолжении может быть не все идеально, но выглядит мультфильм запредельно красиво, песни звучат хорошие, так что зрителя ждет очередное интересное приключение.

В «Холодном сердце 2» Эльза решительно настроена разобраться, откуда взялись ее ледяные способности и что за таинственная сила манит ее к себе. Ответ на загадку кроется вдали от родной страны, так что в компании Анны, Кристофа, Олафа и Свена она отправляется в опасное, но захватывающее путешествие. Возможно, путь приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого Эренделла.

Вот что пишут первые зрители.

#Frozen2 seems to exist primarily bc box office for Frozen 1 demanded a sequel, but there’s still plenty to love here: eye-popping fantasy sequences, nice moments for your faves, LOTS of new songs incl the earworm-y «Into the Unknown, ” and an unbearably cute new critter pic.twitter.com/PHg80bc1Bp & mdash; Angie J. Han (@ajhan) November 8, 2019 «„Холодное сердце 2“ существует, такое ощущение, в первую очередь потому, что успех „Холодного сердца“ в прокате требовал продолжения, но здесь все равно много чего, что может понравиться. Завораживающие фэнтези-сцены, милые моменты с вашими любимчиками, КУЧА новых песен, включая въедливую „Into the Unknown“, и невыносимо очаровательное новое животное».

I really, really liked FROZEN II. A movie that doesn’t even try to have a traditional villain, but instead explores the fears of people, groups you haven’t met yet. And what happens when you learn your own tragic truth. & mdash; Mike Ryan (@mikeryan) November 8, 2019 «Мне очень и очень понравилось „Холодное сердце 2“. Фильм, который даже не пытается показать традиционного злодея и вместо этого исследует страхи перед незнакомыми людьми и группами. И что бывает, когда узнаешь собственную трагическую правду».

Just got out of #Frozen2! It doesn’t capture all the magic of the first, but it’s got: Elsa in a wetsuit, Anna ugly crying, Sven ugly crying, Kristoff singing a ‘90s rock ballad, Olaf at his wisest, and… THIS GOOD BOY!! (We must protect him at all costs.) pic.twitter.com/a4WJ0k08Hs & mdash; Alison Foreman (@alfaforeman) November 8, 2019 «Только с показа „Холодного сердца 2“! Фильм не захватывает всю магию первого фильма, но там есть: Эльза в гидрокостюме, рыдающая Анна, рыдающий Свен, Кристоф, напевающий рок-балладу из 1990-х, мудрый Олаф и… ВОТ ЭТОТ ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК (защищайте его любой ценой)».

#Frozen2 is good, of not as good as the first. It looks great and has delightful banter, but the story feels like & quot; dark sequel& quot; Mad Libs (without the courage of its convictions). With two exceptions, the songs aren& #39; t very good, playing as redundant & quot; explain my motivation& quot; tunes. pic.twitter.com/4cGa8wpKGH & mdash; Scott Mendelson (@ScottMendelson) November 8, 2019 «„Холодное сердце 2“ хорошее, но не настолько хорошее, как первое. Отлично выглядит и есть прикольные диалоги, но история выглядит как типичный „мрачный сиквел“ (лишенный храбрости собственных убеждений). За исключением двух композиций, в сиквеле не очень хорошие песни, которые по большей части звучат как „я объясняю свою мотивацию“».

#Frozen2 is breathtakingly beautiful and leans in on empowerment for its characters. I cried at least 3 times. From the story to the last thread on Elsa& #39; s dress, the care and love put into it shows. And, good news, every one of Team Elsa gets at least one solo this time around. & mdash; Alisha Grauso (@AlishaGrauso) November 8, 2019 «„Холодное сердце 2“ завораживающе красивое, с акцентом на усилении своих героинь. Я плакала как минимум трижды. Начиная с истории и заканчивая последней ниткой в платье Эльзы, видно, сколько усилий было вложено в фильм. И хорошие новости: каждый представитель команды Эльзы получил как минимум одно соло».

#Frozen2 embarks as not just an evolution of its characters, but it sincerely acknowledges that it& #39; s fanbase has grown over the last 6 years, and they have new things to learn in a changing world. Songs are plentiful. Beautiful shots at times. It was something I REALLY needed. pic.twitter.com/NMKEKvyLg0 & mdash; Clayton Davis (@AwardsCircuit) November 8, 2019 «„Холодное сердце 2“ не просто меняет персонажей, но и искренне признает, что фанаты первого фильма выросли за последние шесть лет и им есть чему научиться в изменчивом мире. Песен достаточно. Порой есть красивые кадры. Этот фильм был мне ОЧЕНЬ нужен».

#Frozen2 is a worthy sequel. Inspiring story. Elsa rides a water horse and it’s breathtaking. The song «Into the Unknown» is primed to be «Let It Go”-like addictive (sorry parents). And there’s even an ‘80s ballad… sung my Weezer in the end credits! Get ready!!! pic.twitter.com/0ZCol85OjR & mdash; Jason Guerrasio (@JasonGuerrasio) November 8, 2019 «„Холодное сердце 2“ — достойный сиквел. Вдохновляющая история. Эльза катается на водяной лошади, и от этого дух захватывает. Песня „Into the Unknown“ будет вызывать привычку не хуже „Let of Go“ (мне жаль родителей). И даже есть баллада из 1980-х, которую на титрах поет группа Weezer! Готовьтесь!»

Loved #Frozen2. It’s a darker, more complex and more emotionally mature story, continuing everything you love about the first movie and upping the ante while maintaining the intimacy of the original. Gorgeous animation, wonderful new characters and (FINALLY) a Kristoff song! ❄️ pic.twitter.com/ZB7Dyul6Ia & mdash; Drew Taylor (@DrewTailored) November 8, 2019 «В восторге от „Холодного сердца 2“. Более мрачная, сложная и эмоционально взрослая история, продолжающая все, что вам понравилось в первом фильме, повышающая ставки, одновременно сохраняя камерность оригинала. Шикарная анимация, чудесные новые персонажи и (НАКОНЕЦ-ТО) песня Кристофа».

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