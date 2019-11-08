Завораживающе красивый сиквел: Первая реакция на «Холодное сердце 2»

Если судить по первым реакциям, то с «Холодным сердцем 2» студия Disney получила на руки очередной хит, который принесет ей как минимум еще один миллиард долларов. Да, в продолжении может быть не все идеально, но выглядит мультфильм запредельно красиво, песни звучат хорошие, так что зрителя ждет очередное интересное приключение.
В «Холодном сердце 2» Эльза решительно настроена разобраться, откуда взялись ее ледяные способности и что за таинственная сила манит ее к себе. Ответ на загадку кроется вдали от родной страны, так что в компании Анны, Кристофа, Олафа и Свена она отправляется в опасное, но захватывающее путешествие. Возможно, путь приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого Эренделла.
Вот что пишут первые зрители.
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