Завораживающе красивый сиквел: Первая реакция на «Холодное сердце 2»

Сегодня, 16:12Обсудить0

Если судить по первым реакциям, то с «Холодным сердцем 2» студия Disney получила на руки очередной хит, который принесет ей как минимум еще один миллиард долларов. Да, в продолжении может быть не все идеально, но выглядит мультфильм запредельно красиво, песни звучат хорошие, так что зрителя ждет очередное интересное приключение.

В «Холодном сердце 2» Эльза решительно настроена разобраться, откуда взялись ее ледяные способности и что за таинственная сила манит ее к себе. Ответ на загадку кроется вдали от родной страны, так что в компании Анны, Кристофа, Олафа и Свена она отправляется в опасное, но захватывающее путешествие. Возможно, путь приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого Эренделла.

Вот что пишут первые зрители.

«„Холодное сердце 2“ существует, такое ощущение, в первую очередь потому, что успех „Холодного сердца“ в прокате требовал продолжения, но здесь все равно много чего, что может понравиться. Завораживающие фэнтези-сцены, милые моменты с вашими любимчиками, КУЧА новых песен, включая въедливую „Into the Unknown“, и невыносимо очаровательное новое животное».

«Мне очень и очень понравилось „Холодное сердце 2“. Фильм, который даже не пытается показать традиционного злодея и вместо этого исследует страхи перед незнакомыми людьми и группами. И что бывает, когда узнаешь собственную трагическую правду».

«Только с показа „Холодного сердца 2“! Фильм не захватывает всю магию первого фильма, но там есть: Эльза в гидрокостюме, рыдающая Анна, рыдающий Свен, Кристоф, напевающий рок-балладу из 1990-х, мудрый Олаф и… ВОТ ЭТОТ ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК (защищайте его любой ценой)».

«„Холодное сердце 2“ хорошее, но не настолько хорошее, как первое. Отлично выглядит и есть прикольные диалоги, но история выглядит как типичный „мрачный сиквел“ (лишенный храбрости собственных убеждений). За исключением двух композиций, в сиквеле не очень хорошие песни, которые по большей части звучат как „я объясняю свою мотивацию“».

«„Холодное сердце 2“ завораживающе красивое, с акцентом на усилении своих героинь. Я плакала как минимум трижды. Начиная с истории и заканчивая последней ниткой в платье Эльзы, видно, сколько усилий было вложено в фильм. И хорошие новости: каждый представитель команды Эльзы получил как минимум одно соло».

«„Холодное сердце 2“ не просто меняет персонажей, но и искренне признает, что фанаты первого фильма выросли за последние шесть лет и им есть чему научиться в изменчивом мире. Песен достаточно. Порой есть красивые кадры. Этот фильм был мне ОЧЕНЬ нужен».

«„Холодное сердце 2“ — достойный сиквел. Вдохновляющая история. Эльза катается на водяной лошади, и от этого дух захватывает. Песня „Into the Unknown“ будет вызывать привычку не хуже „Let of Go“ (мне жаль родителей). И даже есть баллада из 1980-х, которую на титрах поет группа Weezer! Готовьтесь!»

«В восторге от „Холодного сердца 2“. Более мрачная, сложная и эмоционально взрослая история, продолжающая все, что вам понравилось в первом фильме, повышающая ставки, одновременно сохраняя камерность оригинала. Шикарная анимация, чудесные новые персонажи и (НАКОНЕЦ-ТО) песня Кристофа».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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