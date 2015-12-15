«Драма-боевик с элементами порно»: Репортаж со съемок фильма «Аванпост»

Пущино, 100 километров от Москвы, обсерватория Роскосмоса. Жаркие апрельские 10 часов утра — в этом году конец весны выдался невероятно теплым. Группа журналистов топает по зеленой траве под гигантскими антеннами и бесконечно их фотографирует. Вид и фотогеничный, и фантастический. Неудивительно, что именно здесь Егор Баранов, ответственный за франшизу «Гоголь», доснимает постапокалиптический блокбастер «Аванпост» — «кино о войне миров», как он в шутку его называет. Позже на Comic Con Russia Баранов опишет фильм как «„Бегущий по лезвию“ встречает „Черного ястреба“», подразумевая напряженный экшен и футуристический визуал.

Но вернемся в пущинское утро. Съемочная группа к этому времени уже давно на ногах. Из шестидесяти смен, проходивших в лютые морозы, осталось каких-то пять, причем в тепле. Среди идиллических русских берез расположилась колонна БТР под присмотром солдат в зеленом. БТР фотографировать можно, солдат — нельзя: техника настоящая, солдаты действующие, стерегут имущество министерства обороны — новейшие бронемашины «Рысь» и «Тайфун». Как выяснилось, в Минобороны нашлись большие фанаты «Гоголя», что приятно удивило режиссера Баранова. «Когда мы показали им часть отснятого материала, они сами предложили помощь, — говорит он. — Сказали: у вас интересный современный фильм про современную армию. Было бы классно, если бы все выглядело убедительно».

Техники Минобороны дало много «Рысь» — небольшая машинка, прячется за БТР

Настоящий боец прячется внутри Потом на постпродакшене уберут свет и добавят мрака

«Интересный фильм про современную армию» расскажет о недалеком будущем — 2030-х годах. В мире происходит некий катаклизм, и на всей планете исчезает связь и электричество. По необъяснимым причинам осталось лишь одно «светлое» пятно в Восточной Европе, куда входит и Москва. Военные пытаются взять ситуацию под контроль, но сделать это сложно, поскольку непонятно, кто противник. Повсюду за пределами светового круга следы столкновений, но с кем — выяснить не удается. В центре событий окажется разношерстный отряд из солдат спецназа, врачей и журналистов в исполнении Алексея Чадова, Петра Федорова, Ксении Кутеповой, Константина Лавроненко, Лукерьи Ильяшенко и Светланы Ивановой. Они и составят последний аванпост человечества, который сразится с инопланетными захватчиками (впрочем, это неточно).

Авторы уверены, что за 20 лет никаких летающих машин не изобретут, поэтому будущее в фильме представлено максимально реалистично. Ну, разве что, как шутит Баранов, эксперимент «Почты России» с дронами пройдет удачно, и воздушное пространство заполнят коптеры, которые будут доставлять все что угодно. Сценарист Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения») поделил город будущего по этническому принципу и добавил больше религиозных конфессий. «Мы создаем ощущение оккупационного города, в котором люди живут в изоляции и не понимают, что происходит вовне», — описывает режиссер.

Весь экшен уже отснят, и сегодня создается рутина постапокалипсиса: колонна военных натыкается на следы боевых действий, герои выясняют, что могло произойти. То, что на экране длится от силы пары минут, в жизни занимает весь съемочный день. Облепившие «Тайфуны» и «Рыси» 30 человек массовки в черной военной форме на флисовой подкладке изнывают от жары: костюмы шили с учетом зимних съемок. «Точно два литра жидкости сегодня сошло!» — жалуется «солдат».

Люди в черном и +25 на улице. Боль Вот кто охотно позирует, так это массовка

Для создания обмундирования художники по костюмам взяли за основу один из прототипов российской формы и боевую экипировку «Ратник». Ее, конечно, немного доработали, сконструировав из обувной резины высокопрочную броню в виде пчелиных сот. При попадании пули броня будущего не раскалывается целиком, от нее отлетает лишь кусочек-сота. Киношлемы на съемках тоже облегченные, а магазины в автоматах пустые и из пластика, благодаря чему боевое облачение военных «Аванпоста» весит килограммов пять, а не двадцать, как у бойцов реальной армии.

О самой форме ассистент художника по костюмам Сергей Хавкин рассказывает как заправский кутюрье: «Мы использовали ткань расцветки „питон ночь“ отечественного производства — экокожу с флисовой подкладкой. Она хорошо подчеркивает фигуру, поэтому и была выбрана за основу костюма. Мы первые, кто такой камуфляж показывает широким массам». Баранов добавляет, что черный цвет выбран не случайно: хотелось сделать форму зловещей, чтобы «были видны только очертания людей», а также поработать на контрасте черного и красного (подсветка снайперских прицелов), чтобы передать постоянное ощущение тревоги.

Алексей Чадов в экокоже «питон ночь» и солнечных очках надеется унести форму домой: «Я всегда что-то забираю с хороших картин». Его Олег — один из бойцов спецподразделения, который попал в этот сборный отряд. Сын потомственного военного, он никогда не стремился к армейской карьере, но вот пришлось стать героем и спасать мир. Проблем с матчастью у Чадова не возникло: после съемок в «9 роте» и «Войне» актер поддерживал навыки стрельбы и управления военной техникой. «На „Тайфуне“ вот еще не ездил, а танком управлять доводилось. Увлекательное занятие, скажу я вам». Правда Чадов уверяет, что, помимо экшена, будет и «сумасшедшая любовная линия в условиях страшной непонятной войны».



Чадов и «Тайфун»

Съемки «Аванпоста», по словам актера, были для него самыми тяжелыми, по экстремальности он может их сравнить как раз с «Войной» и «9 ротой», а Егора Баранова как режиссера — с Алексеем Балабановым, у которого дебютировал в «Войне»: «Он очень подробный, внимательный к деталям. Даже на пробах, так же как Балабанов, сидел с фотоаппаратом, снимал, задавал вопросы».

У спецотряда, в который попал герой Чадова, двое начальников. Первый и самый главный — подполковник ГРУ в исполнении Ксении Кутеповой (создатели «Аванпоста» оптимистично смотрят на гендерный баланс в российской армии будущего). Выбор неожиданный даже для самой Ксении: «Я всегда играю каких-нибудь врачей, интеллигентных пианисток, иностранок. У меня такое женственное амплуа. Здесь же ничего подобного! — смеется актриса. — Здесь я командую мужчинами и раздаю приказы, и мне это ужасно нравится».

Кутепова признается: она редко кому так доверяла на съемочной площадке, как Егору Баранову

Ее Марина — женщина жесткая: личной жизни нет, эмоций минимум. Именно она одной из первых узнает, что происходит на Земле. «Ничего такого до „Аванпоста“ я не делала и не играла, — признается Кутепова, которую пришлось учить даже тому, как держать пистолет. — Мне очень сложно и непривычно, но я хотела сняться в таком кино. Правда в шлеме играть не так-то просто, ничего не слышу, часто догадываюсь по губам, что говорят партнеры».

Непривычно Кутеповой и то, что нет разнообразия в гардеробе. Конечно, у ее костюма есть целых три дублера (один чистый, другой измазан кровью, третий про запас), но в целом лук подполковника всегда один и тот же. И нет, форма не женская, ревностно замечает Сергей Хавкин. Просто нужно было придумать отличие от остальных офицеров, поэтому рисунок вместо расплывчатого оттенка «питон ночь» сделали из светлых пикселей.

Вместе с подполковником Мариной расхлебывает все майор Долматов — его играет Константин Лавроненко. Большого опыта в съемках экшен-сцен у него нет, зато физическая подготовка имеется: за плечами служба в армии, в ансамбле песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. «Было давно, но форму надевал, из автомата стрелял».

На съемках Лавроненко приходилось много бегать-прыгать в полном обмундировании. Не все бы его однокурсники справились, смеется актер

К обеду появляется возможность увидеть в действии Петра Федорова. Вместе с Сергеем Годиным ему нужно досняться в двух сценах. Федоров благодушен, шутит и заразительно смеется. Спустя пару минут он сама мрачность и брутальность. Ему и Годину придется уверенно спрыгнуть с БТР. Сначала идет технический дубль: Федоров подпрыгивает на месте, изображая приземление. Затем дубль без звука: Годин и Федоров спрыгивают с БТР на землю. Спустя пару-тройку таких прыжков наконец-то идет диалог:

— Ну что, как тебя звать-то, мистер Стальные Яйца? — спрашивает Годин, сидя на БТР.

— Юра, — отвечает Федоров там же.

— Серега.

— А мне похер.

— Ну, вот и поговорили.

Оба спрыгивают на землю и оглядываются по сторонам. Снято.



Так мы узнаем, что героя Федорова зовут Юра и что он явно не из слюнтяев. Юра воевал и до апокалипсиса, на гражданке не прижился, кровь и смерть — его стихия. «Демоны, которые в нем дремали, станут брать верх, — объясняет Федоров, попутно тролля нас (а может, и нет), что Юра убивает детей и насилует женщин, особенно журналисток. — Они просыпаются еще и потому, что никакой личной жизни у него нет, война стала его девчонкой, отсюда и проблемы с головой. Ну, должен же быть у нас в фильме хоть один мальчиш-плохиш! Хотя я считаю, что сыграл хорошего человека».

Федоров — ветеран военного и фантастического кино: «Обитаемый остров», «А зори здесь тихие…», «Сталинград», «Дуэлянт», впереди «Спутник», где в его героя вселяется пришелец. Но и на этих съемках он все равно узнал много нового: «Я впервые в своей карьере научился прыгать через заборы по-военному. С упором на одну руку, с автоматом — такое практически сальто-мортале. Самый памятный момент — когда нужно было впервые прыгать в полном облачении. Это сейчас наша форма и броня уже изношенные, а год назад все было новое, все это к тебе прилаживали, и было дико неудобно: ты весь в крови, в синяках, и в первый же съемочный день нас привезли в деревню, где надо прыгать через забор. Там была группа спецназа, которая нас готовила и научила это делать, но поначалу мы с Серегой Годиным были, конечно, фантастические прыгуны. Просто Торопыжка и Колобок. Но на экране смотрелись неплохо!»

Что за ожерелье из когтей у персонажа Година, узнаем из фильма

У Торопыжки и Колобка впереди еще одна, финальная на сегодня сцена: они должны получить нагоняй от майора Долматова (Константин Лавроненко все это время смирно грелся на солнышке в раскладном кресле рядом с Ксенией Кутеповой, скинув резиновую броню). «Почему ослушались приказа?» — грозно спрашивает он Федорова и Година и требует последнего снять импровизированное ожерелье из медвежьих когтей. «Костя, хочется войти в сцену более напряженно, на 25%», — наставляет режиссер, и Лавроненко кричит яростнее и резче. Сначала троица отыгрывает общий план. Потом все то же самое на средний. Наконец, еще раз крупный план три раза, по каждому на артиста. «Петя, на 5% больше ухмылки», — не унимается Баранов. Как можно понять эти проценты, неясно, но Петя ухмыляется как надо, Баранов доволен.

«Это будет фантастическая драма-боевик с элементами порно, — смеясь, утверждает Федоров. — Я очень люблю фантастику и верю в этот жанр, но все дело в режиссуре. И я очень верю в Егора Баранова. Он молодой режиссер, но невероятно производительный, энергоемкий и талантливый».

Сам Баранов говорит, что для него «Аванпост» при всей зрелищности и экшене — фильм о том, как людям жить после конца света. «Это картина про отчуждение, что нам очень близко сегодня. Мы на самом деле все одиноки; такие маленькие островки, которые ничем не делятся друг с другом и замкнуты сами в себе. Это происходит на всех уровнях — личном, на уровне страны, мира. И вечный поиск врага в фильме наглядный: на фоне постапокалипсиса мы размышляем, кто же на самом деле наш враг».

Егор Баранов

У каждого из героев свой ответ на то, как выжить после апокалипсиса. Самый большой оптимист — Алексей Чадов: «Никогда не сдаваться. Нужно гнуть свою линию во что бы то ни стало. Доползти до рубежа. Побеждает только сильнейший». Константин Лавроненко считает, что ответа как раз и нет, фильм только задает вопросы: как нам быть и что со всем этим делать. У Пети Федорова, как всегда, есть вариант шуточный и серьезный: «Самое главное — вынести как можно больше продуктов из всех магазинов. До того как началась волна мародерства, надо найти кока-колу и жвачку, сигареты и алкоголь. Мой герой, например, всегда проникал в алкогольный отдел. В общем, ОБЖ. А так, думаю, человек как микроб — привыкает ко всему, кроме холода, даже к апокалипсису. Другой вопрос, кто каким окажется в этой ситуации. Я хорошим окажусь. Как вы — не знаю».