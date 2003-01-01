Небо над Берлином: Репортаж со съемок «Ангелов Чарли»

«Добро пожаловать в Рио!» — смеется изумительно бодрый представитель студии Sony. Сонные журналисты недоверчиво ежатся: на улице промозглый берлинский ноябрь, в Америке — День благодарения. На ближайшие десять часов мы станем винтиками грандиозного механизма голливудского кинопроизводства, в котором важен и продуман каждый элемент — от гипоаллергенного заменителя цемента в цеху, где происходит одна из драк, до огромного плоского задника с видами ночного Рио, от главной звезды Кристен Стюарт до группки журналистов из европейских изданий, которым еще почти год (пока не выйдет первый трейлер) нельзя будет разглашать детали поездки. Наш штаб сегодня — павильон имени Марлен Дитрих, один из основных на старейшей в мире киностудии «Бабельсберг». Когда-то именно в нем Джозеф фон Штернберг снимал «Голубого ангела».

Первый стеклянный павильон бывшей студии UFA был построен в поле рядом с Потсдамом в 1912 году, когда берлинская полиция после многочисленных несчастных случаев запретила киносъемки в столице. При нацистах здесь находился кабинет Геббельса, большого киномана и неудавшегося кинокритика. Во времена ГДР студия называлась DEFA и производила популярные в СССР фильмы про индейцев с Гойко Митичем. Голливуд сыграл большую роль в возрождении «Бабельсберга» после многолетнего постсоветского упадка. В конце нулевых Тарантино приехал сюда снимать «Бесславных ублюдков», произносил дорогие имена (Пабст, Ланг), с восхищением прикасался к стенам в павильоне Марлен Дитрих, где в память о его работе в некоторых местах со стен до сих пор еще не были смыты следы искусственной крови. Позднее представительница студии проведет экскурсию по бескрайнему цеху реквизита, где среди десятков тысяч артефактов бросится в глаза тележка с загадочным металлическим гаджетом, который появится в последней серии второго сезона сериала Netflix «Тьма».

Сейчас несколько павильонов «Бабельсберга» отдано «Ангелам Чарли» — не перезапуску (подчеркивает Элизабет Бэнкс; это уже третья режиссерская работа актрисы и ее дебют в качестве сценаристки), а продолжению истории агентства, впервые появившегося на экране в американском телесериале 1976—1981 годов. Самый первый Чарли, не показывая лица, раздавал задания девушкам из своего бунгало в Малибу, но каждая из энергичных красоток хранила печальную тайну: все они, окончив полицейскую академию, не смогли получить реальную работу в мужской профессии и откликнулись на предложение загадочного нанимателя. В начале нулевых, когда Голливуд активно адаптировал удачные сериалы прошлых лет, на экраны вышла комедийная дилогия МакДжи, где Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз и Люси Лью сыграли нелепых, трогательных, но умеющих постоять за себя и друг друга героинь, бесконечно преданных Чарли и его спецпорученцу Босли в исполнении Билла Мюррея.

Элизабет Бэнкс на съемках фильма «Ангелы Чарли»

Фильм Бэнкс учитывает традицию и опирается на обе предыдущие версии (сэр Патрик Стюарт, также присутствующий на съемках, упоминает о «сложившейся кинематографической вселенной» вроде «Стартрека»). «Как феминистке, — говорит Бэнкс, — мне близка идея горизонтальной и вертикальной, из поколения в поколение, опоре женщин друг на друга».

Новые «Ангелы» — одна из самых крупных голливудских постановок, сделанных женщинами. Заявленный бюджет в 90 млн долларов лишь немного не дотягивает до планки в 100 миллионов, которую до сих пор удалось перешагнуть всего девяти женщинам-режиссерам. Элизабет Бэнкс долгие годы воспринималась как комедийная актриса, играющая подружку героя в комедиях Джадда Апатоу, но в 2012 году она выступила как продюсер успешной картины «Идеальный голос», сама срежиссировала сиквел и добилась перезапуска «Ангелов» с идеей создать картину о современных девушках на работе, о жажде самореализации и о жажде свободы, о горизонтальных связях и сестринстве (не жертвуя при этом зрелищностью, хотя кровь в фильме точно не будет литься рекой). «Когда проект затевался, — со смехом говорит Бэнкс, — я была уверена, что в США изберут первую женщину-президента (Хилари Клинтон — Прим. ред.). Но теперь, когда вышло по-другому, мне кажется, новая версия еще более необходима». Сама Бэнкс играет в фильме одного из Босли (на этот раз их будет несколько, в том числе персонажи Патрика Стюарта и Джимона Хонсу). Со временем организация превратилась в подобие ЧВК, «ангелов» и менеджеров стало больше, и свою собственную героиню Бэнкс воспринимает как указание на то, что повзрослевших агенток не выкидывают на улицу, предоставляя им возможность карьерного роста.

Серьезный разговор об идеологической повестке, стоящей за проектом, заранее настораживает, но вышедший в июне трейлер не оставляет от опасений и следа: он обещает динамичное, яркое, вызывающее восторг зрелище. Становится понятно, почему Кристен Стюарт ласково определила троицу «ангелов» как «cackling nimrods» (что-то вроде «вечно ржущих придурков»), сравнив их с разными породами собак. Ее собственная героиня Сабина, которая в трейлере выполняет акробатические трюки на портьере и прыгает с лошади в жокейском костюме, похожа на лабрадора, всегда готового поиграть и принести палку. Джейн, сыгранная молодой и пока не очень известной британской актрисой Эллой Балинской, — благородный далматинец, а начинающая агентка в исполнении Наоми Скотт (мы встречаемся, когда «Аладдин» Гая Ричи еще не вышел, никто не узнает в ней новую Жасмин) — корги. «Кто-нибудь покажите мне, как выглядят корги», — умоляет сквозь смех Наоми. «Это же собаки королевы!» — поясняет Бэнкс. «А-а-а, такие с маленькими лапками?» По неформальным фотографиям со съемок в Instagram видно, что три актрисы здорово сдружились.

Кристен вспоминает, как в детстве смотрела «Ангелов» МакДжи («Тот фильм, который вышел, когда тебе было три или пять», — саркастически замечает Бэнкс), смеялась и тоже хотела стать «ангелом», и когда стала, оказалось, что в этом нет ничего сложного. «Конечно, мы провели месяц в комнате, обитой войлоком, и можем в реальной жизни выполнять все те трюки, которые выполняются на экране. Но сама работа не была связана ни с каким прессингом, ни с какими особыми требованиями. Надо просто быть собой и участвовать в общем деле. Мы не супергерои». «„Ангелом“ может стать каждая», — добавляет Бэнкс. Они с Кристен, для которой фильм станет возвращением в высокобюджетное кино после нескольких лет артхаусных экспериментов, напоминают двух сестер — энергичных, дерзких и уверенных в себе.

Уделив журналистам ровно 20 минут, съемочная группа возвращается в соседний павильон к бесконечным дублям первой сцены в Рио, а мы идем осматривать другие декорации, занимающие площади в «Бабельсберге»: турецкий отель, переживший заметные разрушения; заводской цех, в котором второй юнит снимает драку на общем плане, секретную лабораторию (Бэнкс хотела, чтобы интерьеры были максимально детализированными, и у художников все получилось).

Вслед за изумленной героиней Наоми Скотт (этот эпизод можно увидеть в трейлере) мы попадаем и в просторную гардеробную, нечто среднее между складом и шоу-румом, где «ангелы» подбирают одежду, парики и гаджеты. За костюмы на проекте отвечает Ким Барретт, и встреча с ней заранее вызывает трепет: сейчас мы увидим человека, переодевшего в яркую пляжную одежду Ромео и Джульетту для знаменитой экранизации База Лурмана и создавшего легендарные костюмы для «Матрицы», работавшего еще на нескольких картинах Вачовски. Первые кадры со съемок «Ангелов» уже позволили оценить и розовый жокейский костюм Кристен Стюарт, и боевой наряд с множеством застежек у Эллы Балински.

За 30 лет в Голливуде Барретт отдала дань облегающим комбинезонам, в которых раньше расхаживали женщины-супергерои. Ей нравится, что теперь можно одевать агенток в более женственную и одновременно более функциональную одежду: «Чем режиссер-женщина отличается от режиссера-мужчины? Наверное, ее меньше интересует грудь! Но все же интересует… Грудь интересует нас всех! — смеется Барретт, — Мы хотели создать очень яркие, динамичные и современные костюмы. В фильме героиням приходится много раз переодеваться и притворяться другими людьми, но каждая из актрис очень четко представляла себе, кем является ее персонаж на самом деле. От этого мы и отталкивались. Самым сложным было сделать так, чтобы эти три индивидуальности хорошо смотрелись в одном кадре».

Меняя наряды и парики, героини стремительно пронесутся по миру: съемки в Берлине закончатся через пару дней, позади Эльбская филармония в Гамбурге, впереди — ипподром в Стамбуле. Мы уезжаем со студии в половине восьмого вечера, наша смена длилась около девяти часов. Группа, начавшая работу в семь утра, и актеры, стартовавшие в десять, остаются на двухчасовую переработку. На экране монитора Кристен Стюарт в тысячный раз исполняет свой провокационный трюк на гостиничной портьере — тот самый, с которого начинается трейлер и, кажется, будет начинаться фильм. «Американцам особенно сложно, — говорит кто-то, — проводить День благодарения вдали от дома». В коридоре стоит нарядная тележка; бариста — стереотипный берлинский хипстер — разливает в бумажные стаканчики капуччино и латте из кофейных зерен редких сортов. Тележку вызвала и оплатила для всей группы Кристен — поступок, достойный настоящего «ангела».