Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма «Аванпост» с музыкой Майка Шиноды

Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода записал для российского блокбастера «Аванпост» песню с ироничным названием «fine». Специально для трека создатели картины выпустили расширенный 4-минутный трейлер, премьера которого состоялась на КиноПоиске.

«Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать, — рассказал Шинода. — Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце».

«Майк Шинода — музыкальная звезда мирового уровня — посмотрел материалы нашего фильма и после этого согласился написать песню, в которой со свойственным большому музыканту талантом и размахом передал атмосферу пост-апокалипсиса „Аванпоста“, — говорит продюсер продвижения фильма «Аванпост» Владимир Пермяков. — Мы надеемся, что „fine“ понравится многочисленным поклонникам Майка в России и вызовет интерес посмотреть нашу картину в кинотеатре».

Действие «Аванпоста» разворачивается в светлом, технологически развитом будущем. Все было хорошо, пока не произошла катастрофа, в результате которой населенные пункты Земли оказались отрезаны друг от друга. Никто не знает причины происшествия, но с орбиты сообщили, что эпицентр находится в Восточной Европе, где был замечен огромный круг. За границами этого круга — в магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов — военные находят следы столкновения, словно кто-то систематично уничтожает все живое. Теперь судьба всего человечества зависит от последнего аванпоста.

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