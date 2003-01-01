20 фильмов 2019 года, которые стоит посмотреть на большом экране

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«Однажды… в Голливуде»

8 августа

Синефильская фантазия Квентина Тарантино о том, чем жил кинематограф в конце 1960-х. Кинозвезда Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) прозябает в безликих телевизионных вестернах вместе со своим единственным другом — дублером Клиффом Бутом (Брэд Питт). Старый Голливуд постепенно уходит в прошлое, и одна из ярчайших примет закатного времени — жестокое убийство Шэрон Тейт (Марго Робби) членами «Семьи» Чарльза Мэнсона. Тарантино, живой американский классик, грозится в скором времени покинуть профессию, так что сам бог велел посмотреть его фильм в кинотеатре, тем более фильмов, снятых на пленку, сейчас выходит не так много.

«Дора и Затерянный город»

8 августа

Сиквел детского анимационного сериала «Даша-путешественница». Режиссер Джеймс Бобин («Маппеты», «Алиса в Зазеркалье») создал подростковый приключенческий фильм в духе «Индианы Джонса», но с рейтингом 6+. Дора (Изабела Монер, молодая актриса и певица), выросшая в джунглях, пытается адаптироваться к школьным реалиям. Получается плохо, тем более что ее родителей похитили бандиты, жаждущие золота инков. Спасать их придется Доре, ее друзьям и обезьянке по имени Бутс (его озвучивает Дэнни Трехо). Лисенок Жулик тоже на месте — ему голос отдал Бенисио дель Торо.

На Nickelodeon фильм не покажут, поэтому если вы выросли на оригинальном мультсериале, то отправиться за его полнометражной версией стоит в кинотеатр. Древний город из желтого золота, дикие джунгли, огромный затопленный лабиринт, переходящий в старинный аквапарк — все это вы прочувствуете сполна именно благодаря большому экрану. Также из любопытного — сочетание художественной съемки и анимации (лисенок и обезьянка). Кто знает, может, именно так и надо было делать нового «Короля Льва».

«Падение ангела»

22 августа

Фанаты маскулинного Джерарда Батлера получат подарок в конце лета — третий фильм про агента Секретной службы США Майка Бэннинга. Суровый мужчина снова попал в переплет: на американского президента (Морган Фриман) совершенно покушение, а главным подозреваемым считается сам Бэннинг. На самом деле агент попал в центр террористического заговора.

За «Падение ангела» отвечает бывший каскадер и режиссер боевиков «Стукач» и «Выстрел в пустоту» Рик Роман Во, поэтому не пропустите его в конце августа. И поскольку вся фишка этой франшизы не в сюжете и глубокомысленных диалогах, а в эффектных трюках (здесь еще больше взрывов, погонь и экшена), только большой экран ей и подходит.

«Капкан»

22 августа

Маэстро артхаусного ужаса Александр Ажа («Маньяк», «Рога») снял камерный хоррор о том, какими зловещими могут быть последствия от урагана, обрушившегося на Флориду. Всюду хаос, всех эвакуируют, но Хейли (Кая Скоделарио, прославившаяся «Молокососами» и франшизой «Бегущий в лабиринте») возвращается домой, чтобы найти пропавшего отца Дэйва (Барри Пеппер, который тоже играл со Скоделарио в «Бегущем»). Тот, оказывается, был ранен и застрял в подвале. Отец и дочь воссоединились, но оказались в ловушке: вода все прибывает, а вместе с нею и кровожадные аллигаторы-убийцы.

Даже по трейлеру видно, что Ажа снял безумно напряженное зрелище: босая, с окровавленными ногами, постоянно в воде, героиня Скоделарио прыгает по столам и прячется в душевой от зубастых тварей. Крокодил с разинутой пастью, врывающийся с потоками воды в гостиную — достойный преемник легендарных акульих челюстей! Посмотреть такое на большом экране в темноте кинозала — и кошмары обеспечены надолго. Утешим: все аллигаторы, конечно же, были ненастоящие, компьютерная графика плюс аниматроники зубастой головы, хватающей руку Хейли, крокодильего хвоста для съемок движений в воде и малыша крокодильчика. По словам Ажа, так было легче сделать крокодилов реалистичными, к тому же он большой поклонник миксовать различные технологии в своих картинах. В Америке «Капкан» уже активно идет в кинотеатрах и собирает не только отличные отзывы прессы (83% на Rotten Tomatoes), но и хорошую кассу: при бюджете в 13,5 млн долларов у фильма уже 36 млн долларов сборов в домашнем прокате и более 45 миллионов — в мировом.

«Оно 2»

5 сентября

Спустя 27 лет повзрослевшие участники «Клуба неудачников» возвращаются в тихий городок Дерри. Оказывается, что демонический клоун Пеннивайз все еще жив и готов снова начать охоту на маленьких деток. Андрес Мускетти взялся за вторую часть романа Стивена Кинга, и нет сомнений в том, что он справился. Повзрослевших героев играют Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер и другие, а к роли клоуна вернулся пугающий Билл Скарсгард. Предыдущий фильм стал одним из главных хорроров 2017 года и самым кассовым фильмом ужасов за всю историю жанра. Если хотите испытать настоящие сильные чувства, то смотреть его лучше в темноте кинозала. Чтобы много-много-много красных шариков вылетели вам прямо в лицо, бу!

«Тайна печати дракона»

19 сентября

Российско-китайское продолжение «Вия 3D». Английский картограф Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) отправляется на Дальний Восток по заданию Петра Первого, где столкнется уже с китайской мифологией. «Тайна печати дракона» должна была выйти в прокат еще в прошлом году, но долго проходила цензурный контроль в Китае. Из забавных фактов: Александра Меншикова играет Павел Воля.

Главный аргумент для похода в кинотеатр — засвеченная в трейлере драка Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, которую фанаты боевиков наверняка ждали не одно десятилетие. Разные боевые техники двух артистов сняты так, что наибольший эффект от просмотра можно получить на самых больших экранах: летящие зрителю в лицо цепи, схватка на саблях и разных неожиданных предметах — в мелком формате мурашки вас не настигнут. К тому же, помимо долгого и любовного доделывания спецэффектов, создатели фильма потрудились и над звуком. Над первой частью работал оскароносный Боб Бимер, над второй — его друг Гэри Буржуа, на чьем счету более 300 фильмов, включая «Первого мстителя», «Ангелов Чарли» и «Человека, который спустился на лыжах с Эвереста», который получил «Оскар» как лучший документальный фильм. Еще один голливудский специалист Гарри Коэн («Шазам!», «Однажды в… Голливуде», «Аквамен») отвечал за создание голосов монстров, которых в «Тайне печати дракона» прибавилось по сравнению с «Вием». Например, надо было придумать, как могут звучать волшебные драконы. Ну, и размах: съемки в Чехии, Китае и России, локации от морей до подземелий, фантастическая Поднебесная с ее древней магией. «Я увидел отснятое и просто ахнул — это грандиозно», — говорит Арнольд Шварценеггер. Ну, не на смартфоне же такое смотреть!

«К звездам»

26 сентября

Любимчик Каннского и Венецианского кинофестивалей Джеймс Грэй осваивает космос в новом крупнобюджетном проекте с Брэдом Питтом в главной роли. В ближайшем будущем жизнь на Земле окажется под угрозой из-за странного излучения, пришедшего из глубин космоса. Астронавт Рой МакБрайд в попытках спасти родную планету отправляется на окраину Солнечной системы, где много лет назад с экспедицией пропал его отец (Томми Ли Джонс). Где еще смотреть кино о космосе, как не на большом экране? К тому же «К звездам» основан на оригинальном сценарии и не является экранизацией, так что у зрителей есть уникальный шанс посмотреть визуально впечатляющую и умную фантастику.

«Герой»

26 сентября

Александр Петров играет секретного агента, которого подростком забросили в Европу. Программу подготовки шпионов давно прикрыли, поэтому герой живет спокойной жизнью. Однако все изменится, когда его якобы покойный отец (Владимир Машков) выходит с ним на связь, и Андрея начинают преследовать спецслужбы. Сценарий шпионского боевика написал Николай Куликов («Легенда № 17»), а снял фильм Карен Оганесян («Подарок с характером»). По всем параметрам «Герой» — масштабный шпионский боевик, создатели обещают качественный экшен (от погонь на кладбище до прыжков с небоскреба). Надо заценить его в достойном формате.

«Джокер»

3 октября

Неудачник Артур Флек ухаживает за больной мамой, пытается разобраться в семейной связи с богачом Томасом Уэйном и постепенно сходит с ума, превращаясь во всем известного клоуна-преступника. Неожиданный кирпичик в расширенной киновселенной DC — история происхождения Джокера с рейтингом R от режиссера «Мальчишника в Вегасе». В главной роли — многогранный Хоакин Феникс, чью актерскую игру фанаты оценили по одному только трейлеру, а теперь пророчат ему номинацию на «Оскар», что вполне вероятно, поскольку фильм уже участвует в конкурсе Венецианского фестиваля. Помимо очевидных драматургических и актерских достоинств, «Джокер» должен порадовать нас и визуально: оператор «Мальчишников в Вегасе» и второй «Годзиллы» Лоуренс Шер работает здесь с цветом и композицией кадра так, что захватывает дух. Трейлер намеренно избегает любых экшен-сцен, но, уверены, нас ждет нечто удивительное.

«Гемини»

10 октября

Киллер на пенсии Генри Броган (Уилл Смит) сражается против своего молодого клона, созданного бывшим работодателем (Клайв Оуэн). Фильм был задуман еще в 1990-е, но только недавно вышел из производственного ада. Уилл Смит сыграл здесь обе роли — как взрослого героя, так и юного (спасибо технологиям омоложения). Научно-фантастический боевик снял трехкратный лауреат «Оскара» Энг Ли, который вновь продолжает экспериментировать с форматом 120 кадров в секунду — подобным образом был снят его предыдущий фильм «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча». Узнать, станет ли «Гемини» технологическим прорывом, можно только в кинотеатре. Там на 3D-сеансах обещают чуть ли не VR-эффект. Дома такое точно не прочувствовать.

«Малефисента: Владычица тьмы»

17 октября

Действие сиквела диснеевского фильма разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Рогато-крылатая ведьма (Анджелина Джоли) сталкивается с королевой Ингрид (Мишель Пфайффер), а сражаются они за принцессу Аврору (Эль Фаннинг). Параллельно с этим разворачивается война между людьми и волшебными существами. Редкая возможность увидеть Анджелину Джоли на большом экране. Последний раз вы могли видеть ее в кино четыре года назад в собственном фильме «Лазурный берег». Бонус — красоты волшебного мира, полеты, столкновения, побоища — вот это все.

«Вратарь Галактики»

17 октября

Режиссер Джаник Файзиев («Турецкий гамбит») снял приключенческую фантастику на тему спорта недалекого будущего. Луна была разрушена в ходе звездных войн, поэтому климат на Земле радикально изменился. Самый важный вид спорта в новом мире — космобол, а играют в него на инопланетном корабле, который завис над Москвой. Обычный горожанин Антон (Евгений Романцов) под руководством тренера Бело (Евгений Миронов) становится игроком в космобол, а от его игры зависит судьба нашей планеты.

Премьера картины откладывалась несколько раз, потому что создатели хотели сделать спецэффекты, уровень и количество которых побьет все мыслимые рекорды среди российских картин. Отвечает за них студия Main Road Post, руководитель которой Арман Яхин получил в этом году приглашение пополнить ряды Американской киноакадемии. Для нас приготовили невероятное количество экшен-сцен, которые продемонстрируют как сверхспособности героев, так и сверхскорость межгалактических спортсменов, в работе над которой использовали в том числе и ручную анимацию. Ну, и сам новый вид спорта преподнесут во всей красе. Визуальная часть подкреплена и декорациями: на «Мосфильме» на 3500 квадратных метрах возвели интерьеры будущего с невероятным количеством реквизита ручной работы. В общем, айда в зал смотреть космический футбол на огромном киностадионе.

«Терминатор: Темные судьбы»

31 октября

Очередная часть многострадальной франшизы игнорирует события почти всех предыдущих фильмов, продолжая историю «Судного дня». Матерая Сара Коннор (Линда Хэмилтон) продолжает сражаться с роботами-убийцами, однако оказывается, что судьба будущего зависит не от ее сына Джона (Эдвард Ферлонг), а от выживания Дани Рамос (Наталия Рейес). Саре придется объединиться с киборгом Грейс (Маккензи Дэвис) и терминатором Карлом (Арнольд Шварценеггер).

Фанатское недоверие к новому фильму могут исправить следующие факты: взрослый рейтинг R и режиссер Тим Миллер («Дэдпул») — практически идеальная комбинация. Если вы со скепсисом относитесь к новой попытке оживить франшизу, то «Темным судьбам» все равно стоит дать шанс и сходить в кино из ностальгических соображений. Впервые за долгие годы на экране соберется оригинальное трио — Эдвард Ферлонг, Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер. Оператор Кен Сенг снимал «Дэдпула» и «Любовь, смерть и роботов» (серия «Ледниковый период» про цивилизацию в холодильнике). Можем рассчитывать на его необычное видение. Плюс визуальные эффекты. Напомним, в этом фильме появится новый Терминатор в исполнении Гэбриела Луны, еще смертоноснее, чем жидкий Т-1000 из «Судного дня». Над его созданием и другим впечатляющим визуалом (крушение самолета, автогонки и прочие сладости из трейлера с Comic-Con) работали несколько студий, включая Blur Studio самого Тима Миллера и именитую Industrial Light & Magic. Супервайзером выступил Эрик Барба, получивший «Оскар» и BAFTA за «Загадочную историю Бенджамина Баттона».



«Кома»

14 ноября

Продюсерский проект братьев Андреасянов про сюрреалистический мир человеческих воспоминаний. Молодой архитектор (Риналь Мухаметов) попадает в него после аварии и теперь должен выяснить, как работают причудливые законы этой реальности. В режиссерском кресле — создатель визуальных эффектов «Мафии» и «Защитников» Никита Аргунов. Для него это дебют в полном метре. С учетом шквала критики в сторону визуала вышеупомянутых проектов команда Аргунова тщательно допиливала фильм с 2016 года, создавая сюрреалистичный мир «Комы» в духе нолановского «Начала»: пространство здесь меняет направление и форму, а за героями гонятся зловещие паукообразные существа. Помимо зрелищной части, оценить это кино стоит из-за наличия самых интересных российских актеров: кроме Мухаметова, в фильме снялись Милош Бикович, Любовь Аксенова и Константин Лавроненко, для которого «Кома» — дебют в фантастическом кино.

«Ангелы Чарли»

14 ноября

Актриса Элизабет Бэнкс заняла режиссерское кресло новых «Ангелов Чарли», перезапуска телесериала 1970-х и фильмов с Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью. В отличие от оригинала, Чарльз Таунсенд владеет охранным предприятием с филиалами по всему миру. Чарли поручает поручает своим лучшим оперативницам Сабине Уилсон (Кристен Стюарт), Джейн Кано (Элла Балинска) и Элене Хафлин (Наоми Скотт) разобраться с похищенным супероружием. Реанимация культового сериала проходит с помпой: героини не просто куколки, а соответствуют современной женской повестке; Босли увеличился в количестве (одного из них играет сама Бэнкс, другого — Патрик Стюарт); в кадре не только парики, платья, туфли и оружие (много оружия), но и эффектная Кристен Стюарт, которая внезапно изменила своему амплуа артхаусной актрисы. Насколько удачно, скоро узнаем.



«Ford против Ferrari»

14 ноября

Этот неординарный байопик рассказывает историю группы американских инженеров и дизайнеров, которые в 1960-е создали новый тип спорткара, способного конкурировать с выдающимся Ferrari. Новаторской командой руководят Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) и британский гонщик Кен Майлс (Кристиан Бэйл). Сходить в кино стоит как минимум из-за наличия этих звезд, которые наверняка будут участвовать в оскаровской гонке. Да и режиссер Джеймс Мэнголд («Переступить черту», «Логан») внушает доверие. Ну и, конечно, гонки и тачки. Какие могут быть раздумья?



«Аванпост»

21 ноября

Еще один российский фантастический блокбастер, на этот раз сделанный усилиями режиссера Егора Баранова («Гоголь» с Александром Петровым) и сценариста Ильи Куликова («Закон каменных джунглей»). Недалекое будущее. Электричество и любая связь исчезли по всей планете, кроме небольшой зоны в Восточной Европе, куда входит и Россия. За пределами круга нечто уничтожает все живое, и поскольку кругом тьма, враг невидим и оттого страшнее в несколько раз. Спасать страну и планету будет Петр Федоров, компанию ему составят Филипп Авдеев, Константин Лавроненко, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова и Алексей Чадов. Масштабные съемки проходили в том числе и в обсерватории Роскосмоса, новейшую военную технику предоставило Минобороны, где нашлись большие фанаты «Гоголя». Сюжет, съемки, все детали держатся в строжайшем секрете. Баранов обещает дорогостоящие декорации будущего, огромное количество сложных экшен-сцен, спецэффектов и компьютерной графики. За последние отвечает студия AMG-VFX, на чьем счету пресловутый «Гоголь». Она также работала над «Чернобыль: Зона отчуждения», «Притяжение», «Салют-7», «Ледокол» и «Скиф». Уже до проката «Аванпост» успел получить призы международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США. Чадову вручили специальную награду Award of Excellence за выдающийся кинематографический уровень, а жюри премии назвало работу Егора Баранова «искусной режиссурой», отметив также «интригующий сюжет, выдающиеся спецэффекты, умелую операторскую работу и исключительное мастерство художника-постановщика».

«Холодное сердце 2»

28 ноября

Диснеевский анимационный мюзикл, отхвативший два «Оскара» (лучший мультфильм и песня) и собравший внушительную кассу, спустя шесть лет обзавелся сиквелом, который расширяет мифологию вымышленного мира. Пятерка героев (олень Свен и забавный снеговичок Олаф на месте) покидает королевство Эренделл, для того чтобы раскрыть тайны прошлого своего государства и пролить свет на происхождение способностей Эльзы.

Первая часть продемонстрировала миру новый уровень анимации: это был прорыв в визуальном дизайне, диджитал-эффектах (эффекты, слои, свет) и съемочных технологиях, осуществила который команда из 60 аниматоров под руководством Лино ДиСальво. Все они прошли обучение у преподавателя по актерскому мастерству, чтобы затем лучше отобразить каждого персонажа. Ну, и уникальной придумкой команды «Холодного сердца» было совмещение CGI и рисованной анимации. В процессе работы также было изобретено несколько приемов. В частности, для изображения правдоподобно плотного и глубокого снега. Сиквел должен стать более мрачным и взрослым зрелищем.

«Джуманджи: Новый уровень»

12 декабря

Герои возвращаются в приключенческую видеоигру. Теперь им предстоит спасти своего пропавшего друга Спенсера. Вот только на этот раз к подросткам-геймерам присоединятся дед Спенсера (Дэнни ДеВито) и его друг (Дэнни Гловер), и распределение аватаров между игроками происходит по-новому.

После ошеломительных сборов «Зова джунглей» (почти миллиард долларов!) в производство было немедленно запущено продолжение, в котором появятся новые уровни — заснеженная страна и пустыня. В наличии также злобные страусы и много диких обезьян. Персонажи видеоигры нам уже знакомы — их играют все те же Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Кевин Харт и Джек Блэк. Из новичков компанию им составит Аквафина, персонаж которой пока что тайна. Если вы фанат вышеперечисленных актеров или очень хотите посмотреть, как Скала играет так, словно его персонажем управляет глуховатый дед, то этот блокбастер создан для вас. В нем снова все взрывается, Карен Гиллан зверски дерется, а Скала демонстрирует мощную харизму. Запасаемся попкорном и наслаждаемся зрелищем.



«Звездные войны: Скайоукер. Восход»

19 декабря

Рей, Финн и По Дэмерон продолжают борьбу против Первого Ордена и мятежного Кайло Рена. В режиссерском кресле — Джей Джей Абрамс, снимавший «Пробуждение силы». Остальные детали сюжета держатся в секрете. Новая трилогия прославленной саги подходит к концу. После этого фильма «Звездные войны» немного отойдут в сторону от семейства Скайуокер, которое было в центре всех важных событий далекой-далекой галактики. Без сомнения, этот фильм будет одним из главных блокбастеров года, вполне способным потягаться с финалом «Мстителей». Смотреть однозначно в кино и с хорошим звуком, для того чтобы ощутить каждый взмах светового меча.