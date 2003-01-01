Объясняет Тарантино: Что смотреть, чтобы понять «Однажды в… Голливуде»

Почему: Еще одно детское потрясение маленького Тарантино, посмотревшего кино с родителями. «Голди Хоун была самой крутой девушкой на экранах того времени, и я был просто без ума от нее… До этого я видел Голди только в небольшом черно-белом телевизоре, а увидеть ее на огромном экране в самом начале фильма — для маленького ребенка это было что-то… Как, собственно, и для всех зрителей. Они были без ума от всего, что бы она ни делала и ни говорила». По словам режиссера, кроме Голди Хоун, он не обратил внимания ни на кого из актеров, даже на Ингрид Бергман. «Я не знал, что она снималась у классиков, для меня она была просто медсестрой... Сейчас я смотрю фильм и вижу, насколько прекрасно она играет. Это также нетипичная работа для режиссера Джина Сэкса: тут он работал не со сценарием своего любимого драматурга Нила Саймона, а адаптировал пьесу Эйба Берроуза».