Объясняет Тарантино: Что смотреть, чтобы понять «Однажды в… Голливуде»

Девять картин о конце 1960-х, которые имел в виду режиссер, снимая свой девятый фильм.
8 августа в российский прокат выходит «Однажды в… Голливуде», действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе 1969 года, на закате золотого века Голливуда. Известный телевизионный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его давний дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющейся киноиндустрии.
Большой любитель тематических подборок, Тарантино выбрал из каталога Columbia Pictures девять картин, которые исчерпывающе описывают ту эпоху, и прокомментировал свой выбор. Быстро ознакомиться со списком можно с помощью нашего видео.
Все фильмы из списка можно посмотреть на канале Sony Turbo с 29 июля. В этот день там стартует киномарафон «Поворотные 60-е».
«Боб и Кэрол, Тед и Элис», реж. Пол Мазурски
В разгар сексуальной революции 1960-х годов супруги Боб (Роберт Калп) и Кэрол (Натали Вуд) возвращаются из прогрессивного тура с чувством удивительного единения друг с другом. Вскоре у Боба, кинорежиссера по профессии, случается интрижка с ассистенткой. На волне эйфории и искренности он сообщает обо всем Кэрол. Та не против. Позже герои делятся с лучшими друзьями — Тедом (Эллиот Гулд) и Элис (Дайан Кэннон) — своими воззрениями на открытые отношения. Тех поначалу тошнит от мысли о такой распущенности, но позже они принимают решение присоединиться к сексуальным экспериментам Боба и Кэрол, и все четверо оказываются в одной постели.
Почему: Этот фильм Тарантино называет своим любимым да и вообще лучшей голивудской секс-комедией своей эпохи (если не считать «Шампуня» Хэла Эшби, вышедшего в 1975-м). К 1969 году американское кино и общество достаточно раскрепостились для фильмов, в которых о сексе можно было говорить прямо, без метафор и эвфемизмов. По мнению Тарантино, «Боб и Кэрол, Тед и Элис» не просто постельный фарс, а картина, показывающая, как менялось отношение к сексу в США, и она получилась честнее, чем вышедший через два года блокбастер «Лето 42-го» Роберта Маллигана о любовных приключениях подростков. Оба фильма Тарантино посмотрел в возрасте шести лет! «Знаете, когда смотришь такие фильмы ребенком, как бы не все понимаешь, но я видел, как на них реагировали взрослые, и это мне хорошо запомнилось».
«Цветок кактуса», реж. Джин Сэкс
Жизнь Джулиана Уинстона (Уолтер Мэттау), дантиста-холостяка, лучше некуда. Стоматологическая практика процветает. Одна проблема: его девушка Тони (Голди Хоун) очень хочет замуж. Чтобы остаться свободным, Уинстон врет Тони, что женат и имеет троих детей. Это доводит бедную девушку до попытки отравиться газом. Испытывая чувство вины, Джулиан поспешно обещает развестись и жениться на Тони. А та настаивает на личной встрече с миссис Уинстон. В панике Джулиан обращается к своей верной медсестре Стефани (Ингрид Бергман), которая, изображая жену, начинает понимать, насколько сильно она на самом деле любит доктора. А сердобольная Тони предлагает подыскать Стефани нового мужа.
Почему: Еще одно детское потрясение маленького Тарантино, посмотревшего кино с родителями. «Голди Хоун была самой крутой девушкой на экранах того времени, и я был просто без ума от нее… До этого я видел Голди только в небольшом черно-белом телевизоре, а увидеть ее на огромном экране в самом начале фильма — для маленького ребенка это было что-то… Как, собственно, и для всех зрителей. Они были без ума от всего, что бы она ни делала и ни говорила». По словам режиссера, кроме Голди Хоун, он не обратил внимания ни на кого из актеров, даже на Ингрид Бергман. «Я не знал, что она снималась у классиков, для меня она была просто медсестрой... Сейчас я смотрю фильм и вижу, насколько прекрасно она играет. Это также нетипичная работа для режиссера Джина Сэкса: тут он работал не со сценарием своего любимого драматурга Нила Саймона, а адаптировал пьесу Эйба Берроуза».
«Беспечный ездок», реж. Деннис Хоппер
Двое байкеров из Лос-Анджелеса (Питер Фонда и Деннис Хоппер), удачно продав партию кокаина и спрятав деньги в бензобак, едут на харлеях в Новый Орлеан на праздник Марди Гра. В дороге они сталкиваются со злобными обитателями одноэтажной Америки, дружелюбными хиппи из коммуны, проповедующей свободную любовь, и, конечно, с ЛСД. После бэд-трипа на кладбище друзья вновь выезжают на шоссе — этот путь станет их последним.
Почему выбран: Тарантино называет «Беспечного ездока» лучшим примером кино «свингующих шестидесятых». Здесь впервые на экране была правдиво показана психоделическая субкультура. Фильмы про байкеров снимали и раньше — вспомним «Дикаря» (1953) с Марлоном Брандо или «Диких ангелов» (1966) с тем же Питером Фондой, — но в них всегда присутствовал значительный элемент наигранности, на экране все это смотрелось фальшиво. «Беспечный ездок» стал исключением: у режиссера Хоппера были развязаны руки. «У него была возможность снимать то, что он хотел, — говорит Тарантино, — и поэтому Хоппер создал совершенно новый тип кино, смотря которое зритель думал: „Это парень как мы, снявший фильм про нас“. Если бы вы хотели кому-то рассказать о 1960-х языком кино, можно было бы просто показать им „Беспечного ездока“, и этого уже достаточно».
«Ателье моделей», реж. Жак Деми
Джордж Мэтьюз (Гэри Локвуд) — разочарованный 26-летний архитектор на грани катастрофы. Подружка-актриса начала ходить на ужины со своим поклонником, а машину вот-вот заберут в счет уплаты штрафа. Чтобы оплатить задолженность, Джордж отправляется занять 100 долларов у друга. По дороге он встречает Лолу (Анук Эме) — красивую француженку, которая позирует для эротической съемки в фотоателье. Оплатив сессию, Джордж поближе знакомится с Лолой и узнает, что ту бросил муж, а теперь ей не на что вернуться домой во Францию. Проведя с ней ночь, Джордж дает Лоле 100 долларов и возвращается домой. Там все плохо: подружка съехала, машину эвакуируют, вот-вот придет повестка из военкомата.
Почему: «Ателье моделей», а также «Играй как по писаному» и «Боб и Кэрол, Тед и Элис» Тарантино показывал своей группе перед съемками «Однажды в… Голливуде» для лучшего погружения в атмосферу Лос-Анджелеса конца 1960-х. По мнению режиссера, лучше, чем тут, город никогда не показывали в кино. «В фильме Деми Лос-Анджелес — отдельный персонаж, причем самый яркий. Он не смотрит на город предвзятыми глазами иностранца, которому хочется видеть только китч; ему удается понять самую сущность города».
«Напрямик», реж. Ричард Раш
Ветеран войны во Вьетнаме и бывший студент-активист Гарри Бейли (Эллиот Гулд) вернулся в колледж, чтобы получить степень магистра, а потом стать учителем. Когда он не веселится с одногруппниками, то дает уроки английского. От студенческих волнений, которые сотрясают кампус, Гарри старается держаться подальше. Все становится немного сложнее, когда он влюбляется в студентку Ян (Кэндис Берген). Она заводила, лидер студенческого движения. Политическое напряжение растет, стычки студентов с полицией становятся все более ожесточенными, и вот в кампусе объявлено военное положение. Решив наконец, что действовать напрямик правильнее, чем подстраиваться под систему, Гарри сознательно проваливает экзамены и радостно присоединяется к протестующим.
Почему: Тарантино очень ценит режиссера Ричарда Раша и считает актера Эллиотта Гулда (напомним, что в «Бобе и Кэрол, Теде и Элис» он тоже играет) иконой своего времени. Персонажи Гулда были очень популярны у студенческой аудитории вплоть до начала 1970-х, когда радикализм в кампусах пошел на спад. Гулд и в жизни был активистом — участвовал в маршах за гражданские права чернокожих американцев и вместо аспирантуры угодил в тюрьму.
А Раш, по мнению Тарантино, был настоящим новатором, мастерски умел работать с полиэкраном и стремился к достоверности. Для того чтобы сцены беспорядков в кампусе получились такими, он пригласил консультанта — реального участника аналогичных протестов.
«Команда разрушителей», реж. Фил Карлсон
Карикатура на бондиану, хотя как можно пародировать то, что само является пародией? Мир на грани экономического кризиса: злой граф Массимо Контини (Найджел Грин) похитил золота на миллиард долларов. Вернуть драгметалл и восстановить статус-кво должен секретный агент Мэтт Хелм (Дин Мартин). Но сосредоточиться на работе Хелму мешают три роковые красавицы: британская разведчица Фрейя Карлсон (Шэрон Тейт) и «команда разрушителей» в лице Линки Каренски (Эльке Зоммер) и Вен Ю-Ранг (Нэнси Кван).
Почему выбран: Тарантино считает фильм нетипичным для Фила Карлсона, большим поклонником которого он является (действительно, обычно Карлсон снимал то же самое приключенческое кино, но на полном серьезе). А шпионские фильмы того времени Тарантино не любит, так как они слишком походили на пародии: «В детстве они мне очень нравились, но сейчас, когда я их пересматриваю, они кажутся мне немного наивными». «Команду разрушителей» Тарантино выбрал в основном из-за Шэрон Тейт (напомним, что Чарли Мэнсон, организовавший убийство Тейт, — один из персонажей нового фильма Тарантино). По словам режиссера, это ее лучшая роль: «Она очень смешная в роли Фрейи. Весь фильм, собственно, и держится на ней, с Дином Мартином они составляют очень хороший дуэт».
«Молотоголовый», реж. Дэвид Миллер
Шпионскую тему продолжает фильм по сценарию Херберта Бэйкера, он же занимался и всей серией фильмов об агенте Мэтте Хелме. Тут тоже все очень смахивает на пародию: зловещий гений преступления, плейбой и эротоман Хаммерхэд (Питер Вон) хочет украсть натовские ядерные секреты; британская разведка высылает вольного стрелка Чарльза Гуда (Винс Эдвардс). Что дальше? То же, что и обычно: яхты, красавицы, двойники!
Почему выбран: По мнению Тарантино, «Молотоголовый» — сатира на все, что происходило в эпоху 1960-х. Особенно самая первая сцена фильма — оргия, во время которой обнаженную женщину укладывают в гигантский бутерброд вместо начинки. «И сам фильм очень стильный и крутой. Во многом благодаря Джуди Гисон. Ее героиня — модель, подружка Гуда, Сью Тренон — одна из лучших, а может быть, даже и самая лучшая девушка секретного агента в истории кино. Сью в ее исполнении становится чуть ли не центральным персонажем фильма». Того же нельзя, увы, сказать об исполнителе роли Гуда — Эдвардсе. Он совершенно не вписывается в общее настроение и стиль фильма, из-за чего режиссер даже считает «Молотоголового» самым спорным фильмом из списка.
«Походка стрелка», реж. Фил Карлсон
Жестокий романс из жизни конезаводчиков: перегоняя лошадей, братья Хакет (тихий брюнет Дэви и самоуверенный блондин Эд — его играет красавец Тэб Хантер) знакомятся с красавицей Сесилией (наполовину француженкой, наполовину индианкой) и ее братом Полем. Дальше — крутой замес из любовного треугольника, убийств, подкупа свидетелей и финальной дуэли между отцом и сыном на живописной вершине скалы.
Почему: Потому что это вестерн, а главный герой «Однажды в…Голливуде» Рик Далтон — звезда вестернов, чья судьба типична для того времени. Сделав достаточно успешную карьеру в фильмах 1950-х о Диком Западе, он не очень вписывается в 1960-е и начинает сомневаться в себе.
Тарантино также признается, что он большой поклонник Фила Карлсона, и считает, что «Походка стрелка» — его лучшая работа. «Я надеялся, что, смотря „Походку“, зрители смогут представить себе на месте Тэба Хантера Рика Далтона. Потому что это один из фильмов, где он вполне мог бы играть». По словам Тарантино, в 1960-е реальному Хантеру пришлось намного хуже, чем выдуманному Далтону, потому что он у всех еще больше ассоциировался с 1950-ми.
Смотрите, как Тарантино цитирует вдохновившие его фильмы.
«Всадники из Аризоны», реж. Уильям Уитни
Почему: Тарантино — большой поклонник режиссера Уильяма Уитни. Он также восхищается Бастером Краббе — во «Всадниках» ему было уже почти 60, а выглядел он еще ого-го. При этом, по словам Тарантино, в 1960-е актер прозябал в плохом кино: «Ну, вы знаете, в этих дерьмовых вестернах, где собирали звезд жанра из 1930-х и 1940-х, пытаясь из них еще что-то выжать. А этот фильм совсем не такой, и он показывает всю разноплановость Краббе».
Бонус
Смотрите, как Тарантино цитирует вдохновившие его фильмы.