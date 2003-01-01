14 лучших фильмов первой половины 2019 года

Каждый сотрудник редакции выбрал 10 лучших фильмов, затем мы провели подсчет голосов — и вуаля, перед вами 14 картин, которые нас покорили. За бортом пришлось оставить «Зеленую книгу», «Фаворитку», «Высшее общество» и «Сможете ли вы меня простить?» — мы писали о них в обзоре лучших фильмов 2018 года. Порядок фильмов значения не имеет.

«Мстители: Финал»

Капитан Очевидность: самый долгожданный фильм десятилетия, конечно же, возглавляет список. После щелчка Таноса из прошлого фильма прошло пять лет, и оставшиеся в живых пытаются справиться с потерей. Но чудесное возвращение Человека-муравья из квантового пространства дает супергероям надежду: возможно, непоправимое еще можно исправить. В этой эпической схватке добра и зла победителем станет тот, кто будет готов пожертвовать всем. И мы любим его 3000 раз. Вот наш подробный рассказ о том, что мы увидели в финале «Мстителей».

«Власть»

Очередной актерский подвиг Кристиана Бэйла, отъевшегося пирожками на 20 килограммов ради роли. Его герой — американский политик Дик Чейни, ставший вице-президентом при Джордже Буше-мл. По фильму именно Чейни мы обязаны возникновением террористической угрозы, «миротворческой» деятельности США и вседозволенности спецслужб. Биография политика, казалось бы, скучный жанр, но режиссер Адам МакКей умудряется превратить ее в захватывающий гротескный триллер, в котором появляются фальшивые титры в середине фильма, ломается четвертая стена и читают Шекспира. Заскучать на «Власти» просто невозможно, как и не оценить работу Бэйла, но у киноакадемиков получилось! Они проигнорировали Кристиана и отдали «Оскар» Рами Малеку. Зато мы выпустили крутое видеоэссе о самых интересных ролях актера — не пропустите.

«Дылда»

Второй фильм Кантемира Балагова стал не менее триумфальным, чем первый: премьера в Каннах (вот наш текст с фестиваля) и два приза программы «Особый взгляд» — ФИПРЕССИ и за лучшую режиссуру. «Дылда» — история двух женщин в послевоенном Ленинграде, высокой и неуклюжей Ии и маленькой и живой Маши. У них есть общая тайна и очень странный план на дальнейшую мирную жизнь. Балагов снял пронзительную и невероятно красивую картину о том, как война ломает людей и остается жить внутри каждого из нас. Если вы пропустили фильм в прокате, можете посмотреть его эксклюзивно на КиноПоиске по подписке.

«Шазам!»

Студию DC покусала Marvel, и она стала снимать веселое, прыткое кино. Четырнадцатилетний Билли Бэтсон благодаря честному открытому сердцу получает суперсилу. Теперь с криком «Шазам!» он может превращаться во взрослого красавца с лицом и телом Закари Ливая. Вместе с другом Билли он сначала развлекается, проверяя по списку набор своих возможностей («Молния из рук!»), но потом ему приходится резко повзрослеть и спасти мир. Под всеми этими суперплащами и прыщами скрывается трогательная история о том, что такое настоящая семья, ответственность и сила, которая не столько в правде, сколько в любящих тебя людях. Ждем сиквел со Скалой в роли Черного Адама, а вы освежите в памяти все, что нужно знать о Шазаме.

«Паразиты»

Формально эта картина вышла в прокат уже во втором полугодии, но были спецпоказы в июне, а мы посмотрели ее в Каннах, не смогли удержаться и включили ее в топ. Пон Джун-хо снял блистательную сатиру на общество потребления, в котором нет плохих и хороших, где каждый и мошенник, и жертва. Семья бедняков живет в подвале и перебивается случайными заработками, но однажды ей выпадает шанс занять место под солнцем в доме богачей. Авантюрная комедия положений переходит в социальную драму, затем в кровавый триллер, хоррор — и снова меняет обертку. Пятнадцатиминутная овация и «Золотая пальмовая ветвь» единодушно, как от критиков, так и от жюри. А вот как сам режиссер объясняет, о чем фильм.



«Джон Уик 3»

Он продолжает мстить за собачку — с помощью карандаша, лошадей, автоматов и Холли Берри. Киану Ривз нашел себя заново в роли белорусского киллера с золотым сердцем (вот как он учился стрелять, готовясь к роли), а мы, затаив дыхание, следим уже третий фильм за приключениями Бабы-яги и экскомьюникадо в одном лице. Тот редкий случай, когда изобретательность авторов все круче с каждым разом, а ты готов смотреть и четвертую, и пятую, и десятую части.

«Середина 90-х»

90-е в моде не только у российских кинематографистов. Джона Хилл дебютировал в режиссуре воспоминаниями о нищете лос-анджелесских трущоб. Главный герой, Стиви, живет с мамой и братом, которым на него наплевать, и находит новую семью на бетонных улицах, среди скейтеров — таких же изгоев, как и он сам. Первая доска, первый поцелуй, первая кровь — Хилл исследует тему взросления и обретения своего «я» жестко, уверенно, отлично справляясь с ритмом и погружением в атмосферу того времени. Почитайте наш текст о фильме из Торонто, где мы его и посмотрели первыми.

«Синонимы»

Израильтянин Йоав — бывший военный, который приехал в Париж и решил остаться во Франции навсегда. Он хочет избавиться от милитаристского сознания, прошлого и даже родного языка. Почти сразу же Йоав оказывается голым в пустой парижской квартире: вещи украли, еды и денег нет. Это начало фильма и начало новой жизни героя. Но найти место в мире непросто, как и описать его, подобрать нужные слова, синонимы, которые постоянно бормочет герой. Нет, это не классическая драма. Фильм Надава Лапида смешной, тонкий, мастерски снятый. Не зря же получил «Золотого медведя» (подробнее мы рассказывали тут.).

«История игрушек 4»

Еще одно завершение долголетних приключений, на этот раз игрушечного ковбоя Вуди и его друзей. После того как Энди вырос и передал Вуди с другими игрушками соседской девочке Бонни, жизнь ковбоя кардинально изменилась. Во-первых, он больше не шериф. Во-вторых, ему предпочли свежесобранную умелыми ручками Бонни игрушку Вилкинса. И, в-третьих, Вуди придется осознать, что долг не всегда смысл жизни. Подлецы из Pixar снова вынули из нас душу и заставили рыдать в кинозалах. Почитайте, как благодаря «Истории игрушек» создалась вселенная этой анимационной студии.

«Рокетмен»

Нам повезло: в Каннах мы посмотрели полную версию байопика Элтона Джона и стали свидетелями слез Тэрона Эджертона и на премьере, и на пресс-конференции фильма. В России прокатчик вырезал гомосексуальную сцену, а также финальный титр о семейном счастье певца с мужем Дэвидом Фернишем, что возмутило музыканта. Но и при такой кастрации «Рокетмен» — яркое зрелище с невероятно творческой переработкой хитов Элтона Джона в сюжетную канву. Вот таким и должен быть музыкальный байопик здорового человека.

«Юморист»

«Gold on my wrist, я — юморист». Модный писатель и сценарист Михаил Идов заманил не менее модного рэпера Фэйса поддержать саундтреком свой режиссерский дебют о советском эстрадном юмористе Борисе Аркадьеве, сытая жизнь которого покупается слишком дорогой ценой. Алексей Агранович в этой картине напомнил всем, какой он отличный трагикомический артист, а сам Идов снял тонкую, пронзительную историю о таланте, вынужденном работать придворным шутом. Прокат картины, к сожалению, был не очень удачным. Вот тут мы подробно разобрали все ошибки ее продвижения.

«Боль и слава»

Самый исповедальный фильм Педро Альмодовара, практически автобиография (картина даже снималась в декорациях квартиры — полной копии жилища самого Педро). Главный герой — Сальвадор Майо, режиссер, потерявший вдохновение и вкус к жизни. У него куча диагнозов и мучительные боли, из-за чего Сальвадор сидит на таблетках плюс глушит боль наркотиками. Вынужденная встреча со старым другом пробуждает в нем воспоминания о детстве, и из его прошлого к режиссеру и приходит источник силы. За эту роль Антонио Бандерас получил награду Каннского кинофестиваля (абсолютно заслуженно). Мы писали об этом из Канн вот тут.

«Мы»

Семья с двумя детьми приезжает отдыхать на побережье и сталкивается со своими злобными двойниками. Более того, выясняется, что странные близнецы есть у каждого жителя городка, и они настроены не очень-то дружелюбно. Жуткая история о доппельгангерах от Джордана Пила, конечно же, не просто хоррор, но социальное высказывание. То, что у каждого из нас есть темная сторона, лежит на поверхности. На самом деле Пил размышляет о страхе американцев перед Другим, о боязни, что кто-то займет твое место под солнцем, и, конечно, о двойных стандартах. Это не мы придумали — он сам об этом говорит. Вот его интервью — почитайте.

«Капитан Марвел»

Закончим на котиках: попаданием в топ фильм во многом обязан пушистому рыжему флеркину, любителю Тессерактов (это было спойлером четыре месяца назад!). Вместе с еще двуглазым и молодым Ником Фьюри он помогает спасти планету бывшей военной летчице, а ныне суперженщине Кэрол Дэнверс. В «Капитане Марвел» мало неожиданностей и каких-то невероятных трансформаций героев, зато есть прекрасная атмосфера середины 1990-х, молодые агенты Фьюри и Коулсон, а также роскошный скрулл Бен Мендельсон. Ну, и сама Кэрол, ставшая первой супергероиней киновселенной Marvel — женщиной, которая может стрелять фотонным зарядом из рук, воспламеняться, летать в безвоздушном пространстве, и, даже если все это у нее отнять, она сама по себе наваляет кому угодно, причем босиком. Все подробности о ней — тут.