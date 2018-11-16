Курица и дьявол: Как создавались образы Элтона Джона в «Рокетмене»

От Леннона до Элтона

«Даже сейчас на своих концертах я за 20 минут до начала шоу выбираю костюм и, только когда надеваю его, становлюсь Элтоном Джоном», — рассказывает Элтон Джон. Перевоплотившемуся в него Тэрону Эджертону пришлось сменить на экране порядка 70 костюмов. «В половине сцен на мне надето все лучшее сразу, а в другой половине — ничего», — иронично замечает актер. В бытовых сценах Элтон раним и уязвим и прикрывает свою наготу лишь шелковыми халатиками, а во время шоу прячется за сложносочиненными концертными нарядами. За все эти костюмы отвечал Джулиан Дэй, мастер по воссозданию гардероба культовых личностей ХХ века. Это он одевал юного битла в байопике «Стать Джоном Ленноном», знаменитых спортсменов-гонщиков Джеймса Ханта и Ники Лауду в «Гонке», Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» и даже саму принцессу в фильме «Диана: История любви».

Джулиан Дэй на фоне костюмов из фильма «Рокетмен» / Фото: David Appleby

Икона стиля

Элтон Джон не только культовый музыкант, но и настоящая фэшн-икона. На протяжении своей более полувековой карьеры он сотрудничал со многими знаменитыми дизайнерами. Так, в 1970-е и 1980-е его одевал легендарный Боб Маки, знаменитый автор полуголых нарядов Шер для оскаровских церемоний. В одном из интервью Маки так объяснил ключ к успеху их творческого и подчас безумного тандема: «Я воспринимал и одевал его как девушку из шоу, только мужского пола». В 1990-е Джон водил дружбу с Джанни Версаче, который создал гардероб для его концертного тура 1992 года. После убийства Версаче в 1997 году певец признавался, что какая-то его часть умерла вместе с Джанни, и посвятил дизайнеру альбом «The Big Picture».

Своего нового идеального кутюрье Джон обрел в лице Алессандро Микеле, креативного директора дома Gucci. «Раньше, когда я дружил с Джанни, я носил только его вещи. Теперь в моей жизни есть Gucci, — признается певец. — С Алессандро мы словно братья-близнецы. Несмотря на разницу в возрасте, мы видим этот мир одинаково. Его одежда делает меня счастливым». Коллекция Gucci весна-лето 2018 года не случайно стала оммажем стилю Элтона Джона и включала чуть ли не буквальное цитирование культовых образов певца (фиолетовая куртка с молниями и помпонами на рукавах, костюм с музыкальными нотами, блестящие боди и другие), которые создал для него в свое время уже упомянутый Боб Маки.

Справа — Gucci коллекция весна-лето 2018, слева — Элтон Джон в костюме Боба Маки, 1975 Слева — Элтон Джон в костюме Боба Маки, 1970-е, справа — коллекция Gucci весна-лето 2018 Слева — Элтон Джон в костюме Боба Маки, 1976, справа — коллекция Gucci весна-лето 2018

Кстати, некоторые вещи из этой коллекции Gucci можно увидеть и в «Рокетмене». Например, блестящий пиджак в красную, голубую и белую клетку.

Элтон Джон в костюме Боба Маки, 1976 Коллекция Gucci весна-лето 2018 Кадр из фильма «Рокетмен»

Закономерно, что именно у Алессандро Микеле Элтон Джон заказал себе сценический гардероб для своего трехлетнего прощального тура «Goodbye Yellow Brick Road», начавшегося в сентябре 2018 года.

Не забудем и про очки — главную страсть и слабость шопоголика Элтона. По словам певца, в его коллекции насчитывается более 250 тысяч пар, и он не собирается останавливаться на достигнутом. «Я с большей охотой готов тратить деньги на уникальные очки, нежели на суперновые гаджеты», — признается певец. В его доме оборудована специальная комната с тысячью полок, где он хранит свою драгоценную коллекцию. Джон очень трепетно относится к своим очкам и во время гастролей всегда просит, чтобы в отеле ему предоставляли комнату со специальной температурой для их хранения. Для фильма большую часть очков (их было более 50 пар) изготовил Дэвид Кокс.

Элтон в кино

Приступая к работе над «Рокетменом», Джулиан Дэй получил в свое распоряжение доступ к лондонским архивам концертных костюмов Элтона Джона и… весьма ограниченный бюджет (точные цифры неизвестны, но дизайнер жаловался, что денег было чуть ли не вдвое меньше, чем на «Богемской рапсодии»). Практически всю одежду Дэй шил с нуля. Хотя не обошлось как без винтажных вещей, так и соответствующих нарядов Gucci из коллекции весна-лето 2018-го.

В «Рокетмене» Дэй наглядно показал, как с ростом славы певца его наряды становились все более дорогими и экстравагантными — от коричневых вельветовых пиджаков тедди-боя Реджи до мехов, перьев, туфель на платформе и самых невероятных фантазийных очков короля рок-сцены Элтона.

Тедди-бой

Реджи Дуайт, только делающий свои первые шаги на пути к музыкальной славе, — очень робкий молодой человек. По меткому выражению Джулиана Дэя, лишь начав свои выступления в составе Bluesology, он осознает, что одежда — это не только то, в чем должно быть тепло. И вот уже на смену джинсам, рубашкам в полоску и темным курткам приходят рубашки с цветочным принтом, вельветовые пиджаки и фантазийные галстуки. Палитра одежды еще не столь разнообразна. Преобладают теплые коричневые и карамельно-рыжие оттенки.

Звездный мальчик

Переломным моментом в обретении своего собственного стиля становится для Элтона выступление в легендарном лос-анджелесском ночном клубе «Трубадур» в 1970 году. Он впервые предстает в откровенно эксцентричном образе: массивные очки в белой оправе, футболка со звездами, белый комбинезон и ботинки на платформе. Здесь вариант костюма, предложенный Дэем, очень близок к оригиналу.

Элтон Джон. Концерт в клубе «Трубадур», 1970 Тэрон Эджертон на съемках фильма «Рокетмен»

Волшебник из страны Оз

В целом же художник не ставил перед собой задачу сделать точные реплики знаменитых нарядов Джона. Он вдохновлялся реальными образами певца, но творчески переосмысливал их. Узнав о том, что Тэрон в фильме будет исполнять песню «Goodbye Yellow Brick Road», художник тут же придумал костюм для этой сцены: «Я хотел, чтобы он был похож на собирательного героя из „Волшебника из страны Оз“ — синий костюм и сверкающие красные туфли с кристаллами Swarovski (привет Дороти), рубашка из серебристой ткани, напоминающей металл и отсылающей к Железному Дровосеку, соломенная шляпа как реверанс Страшиле и, наконец, коричневая шуба из искусственного меха, рождающая ассоциации со Львом». В итоге этот образ, по признанию Дэя, стал его любимым во всем фильме.

Эскиз Джулиана Дэя Костюм Джулиана Дэя Кадр из фильма «Волшебник из страны Оз» Кадр из фильма «Рокетмен»

Курица, требующая уважения

Для эмоциональной сцены в коридоре Альберт-холла, где Элтон ссорится со своим постоянным соавтором Берни перед выходом на сцену, Дэй выбрал разноцветный костюм курицы, явно вдохновленный нарядом, в котором Джон появился в 1977 году в передаче Muppet Show. Художник специально украсил головной убор такими огромными перьями, чтобы они упирались в потолок. Таким образом, благодаря комическому облику героя снижался градус пафоса. Ну как можно быть одетым в костюм курицы и при этом требовать к себе уважения?

Элтон Джон в Muppet Show, 1977 Кадр из фильма «Рокетмен»

Капризная королева

В фильме есть эпизод, где Элтон выходит на сцену в костюме Елизаветы I. В действительности певец никогда не появлялся на публике в подобном облике. Однако во время своего выступления в Австралии он предстал в наряде, вдохновленном эпохой Людовика XIV. Дэй рассказывает: «Во время того концерта Джон был очень груб с публикой, и я подумал: кто у нас является самым архетипическим монархом? Королева Елизавета I. Поэтому я и решил облачить его в этот костюм».

Элтон Джон, концерт в Австралии Королевский костюм из фильма «Рокетмен»

Блестящий игрок

Наиболее точно воссозданным костюмом Элтона Джона стала бейсбольная форма Los Angeles Dodgers, которую Боб Маки специально стилизовал для выступления певца на Dodger Stadium в 1975 году. По версии журнала Rolling Stone, снимки Элтона Джона с этого концерта вошли в число 50 самых эпохальных рок-фотографий всех времен. Но если Маки расшил костюм певца пайетками и стекляшками, то Дэй для достижения ослепительного эффекта использовал 140 тысяч стразов Swarovski. К слову, об украшениях — их главными поставщиками для фильма стала не только Swarovski, но и ювелирный дом Chopard. Как шутит Джулиан Дэй: «Я всегда говорил, если есть место, которое можно украсить камнями или кристаллами, надо это сделать».

Элтон Джон, концерт на Dodger Stadium, 1975 «Рокетмен»

Дьявол или ангел?

Главным и во многом символичным для «Рокетмена» становится сверкающий огненно-оранжевый костюм с дьявольскими рогами и ангельскими крыльями, в котором в самом начале фильма герой, дошедший до края из-за своего пагубного пристрастия к алкоголю и наркотикам, покидает гримерку в Madison Square Garden и едет в реабилитационный центр. Очки с красными стеклами в форме сердец говорят о желании Элтона любить и быть любимым, а сочетание дьявольского и ангельского в одном костюме — о внутренних демонах, которые раздирают изнутри и не дают ему нормально жить. Это был самый первый костюм, который Дэй сделал для фильма. Его дизайн художник придумал сам, не опираясь на реальные наряды Джона. Правда, он видел в архиве певца пару дьявольских рожек, но они были гораздо меньше. Дэю нужно было, чтобы первое появление экранного Элтона стало ярким и запоминающимся, и для усиления эффекта он одел всех актеров, задействованных в сценах групповой терапии, в белые, черные и серые тона. По шутливому замечанию Тэрона Эджертона, поскольку из-за многочисленных стразов Swarovski этот комбинезон нельзя было стирать, а именно в нем герой проводит большую часть экранного времени, под конец съемок коллеги старались держаться от актера подальше.

Эскиз Джулиана Дэя Кадр из фильма «Рокетмен» Костюм Джулиана Дэя

Джулиан Дэй встречался с Элтоном Джоном всего раз, когда тот открыл для него свой лондонский архив. Певец никак не вмешивался в процесс работы над костюмами, однако после премьеры написал в Instagram, что костюмы просто восхитительные. Дэй отреагировал: «Сэр Элтон был единственным человеком, которому я хотел доставить удовольствие своей работой, и, кажется, мне это удалось».