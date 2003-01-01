Студия Marvel раскрыла официальное имя Толстого Тора

Сегодня, 09:29Обсудить0

Если верить описанию одного из роликов о съемках блокбастера «Мстители: Финал», то официальное имя Толстого Тора в киновселенной Marvel — Бро Тор. «Его облик изменился, но его героизм остался прежним! — гласит описание. — Посмотрите, как создавался Бро Тор».

Бро Тор (или Лебовски Тор, как называет его сам Крис Хемсворт) был представлен в «Финале» как пример того, как поражение может сказаться на герое. Не сумев справиться с последствиями собственных действий, Тор отдалился от людей, отдав предпочтение пиву, чипсам и видеоиграм. Спустя пять лет после щелчка Таноса он появился на экране с грязной, путанной бородой и животиком. По словам Хемсворта, костюм Бро Тора весил около 40 килограммов, а на грим и прическу уходило по три часа каждый день.

Бро Тор стал главным предметом шуток в фильме, но, несмотря на расслабленный вид, в итоге доказал, что остался грозным воином даже с лишним весом. В интернете также нашлось немало поклонников Толстого Тора.

С 27 июня по 30 июня «Финал» вернулся в кинотеатры для дополнительного проката. Студия рассчитывала поднять сборы блокбастера и добиться статуса самого кассового фильма в истории. Зрители, привлеченные вырезанной сценой и фрагментом из нового «Человека-паука», помогли сократить разрыв с «Аватаром» до 26 млн долларов, но главный рекорд по-прежнему не установлен.

Источник: We Got This Covered

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