Тайные сокровища Netflix: 15 фильмов и сериалов, которые нельзя пропустить

«Божественные»





Две 15-летние подружки из парижского предместья — Дуния и Маймуна — ввязываются в районную наркоторговлю, чтобы заработать. Они убеждают друг друга, что делают это ради денег и успеха, но, помимо трезвого расчета, у каждой девочки есть мечта: Маймуна хочет сбежать из своей глубоко ортодоксальной мусульманской семьи, Дуния — уехать куда-нибудь подальше от мигрантских трущоб и матери-алкоголички с белым танцором.

«Божественные» — полнометражный дебют француженки марокканского происхождения Уды Беньямины. Фильм не избежал сравнений с другой французской драмой о девочках-мигрантках из неблагополучных районов — «Девичеством» (2014). Но оба фильма скорее дополняют друг друга, а не дублируют. В роли Дунии режиссер сняла свою младшую сестру Улайю Амамру, которая получила за картину премию «Сезар» как самая многообещающая актриса. А Беньямине дали приз за лучший дебют в Каннах.

«C Богами: Два мира» и «С Богами: Последние 49 дней»

«C Богами: Два мира»

Три ангела смерти водят по семи кругам ада погибшего пожарного. На каждом уровне их подопечного ждет суд и взвешивание грехов. Если они успеют пройти по загробным инстанциям за 49 дней и доказать чистоту пожарной души, то ее ждет реинкарнация, а сами ангелы смерти приблизятся к желанному концу службы. Во второй части фильма в загробный мир попадает брат пожарного, погибший при загадочных обстоятельствах во время службы в армии и успевший еще в первой ленте стать злым духом.

«С Богами: Последние 49 дней»

Оба фильма франшизы «С Богами» — образцовые корейские блокбастеры. Они сделаны по успешному веб-комиксу и сочетают городское фэнтези с судебной драмой/триллером в первой части и с детективом — во второй. Как почти все популярные корейские фильмы последних десяти лет, «С Богами» — проект ансамблевый. Хотя исполнитель роли предводителя ячейки ангелов смерти Ха Джон-у — артист невероятно популярный, на одну звезду зрителей в Южной Корее не затащить. Там срабатывают проекты со сложным актерским составом и неожиданные сочетания известных актеров с нетипичными для них жанрами.

Как и всю корейскую киноиндустрию в целом, «С Богами» затронуло движение #MeToo. Уже после выхода первой части двух актеров — О Даль-су и Чхве Иль-хва — обвинили в домогательствах и неподобающем поведении, и продюсеры приняли решение в уже готовом продолжении заменить их и, соответственно, переснять все сцены с их участием.

«Я прелесть, живущая в доме»





Оз Перкинс, сын того самого Энтони Перкинса (Норман Бейтс из «Психо»), вслед за отцом подался в киноиндустрию и какое-то время прозябал на ролях второго-третьего планов в фильмах типа «Блондинка в законе». В 2010-е Оз занялся режиссурой хорроров и выпустил два медленных слоубернера (подробнее об этом явлении читайте здесь), один из которых был сделан как раз для Netflix. «Я прелесть, живущая в доме» — формально готический хоррор про особняк XIX века, в котором доживает свои дни выжившая из ума сочинительница страшных историй Ирис Блум. Сиделкой при ней назначена молодая медсестра Лили (Рут Уилсон), впрочем, подопечная зовет ее Полли, как и героиню одного из своих романов. Проспойлерить фильм Перкинса очень трудно: в первые же минуты главная героиня заявляет, что умерла, поэтому зритель быстро адаптируется к тому, что по атмосфере это скорее брат-близнец «Истории призрака» Дэвида Лоури, нежели очередной напичканный клише клон Джеймса Вана. «Я прелесть, живущая в доме» очаровывает медленными проездами камерами по одним и тем же комнатам, размазанными силуэтами призраков и постоянно повторяющейся песней «You keep coming back like a song» (поет ее сам Энтони Перкинс).

«Веб-камера»





Элис работает вебкам-моделью и устраивает интересные эротические шоу, чтобы попасть в топ сайта. Например, инсценирует самоубийство. У нее есть узнаваемый стиль, аудитория и навязчивый зритель, который больше всех платит за приваты. В один день девушка находит свой аккаунт взломанным, а в эфире раздевается ее двойник. Элис решает любыми доступными способами выяснить, кто за этим стоит, и вернуть контроль над аккаунтом.

Сценарий фильма написала бывшая вебкам-модель Иса Маццеи, которая изначально планировала снимать документалку о вебкам-бизнесе, но потом решила, что эту тему лучше раскроет фильм ужасов. «Веб-камера» — это и десктоп-триллер (половина действия происходит на экране компьютера), и хоррор, играющий на главном страхе современного интернет-пользователя — потерять доступ к своим аккаунтам.

«Тележка»





Кассиршам и уборщицам крупного супермаркета грозит увольнение. Руководство владеющей магазином корпорации, чтобы оптимизировать расходы и налоги, решило, что им не нужны постоянные работницы. Даже тех, кто работает по временным контрактам, лучше выгнать, отдав все на аутсорс. Женщины, для которых мизерные зарплаты — единственное средство существования, поднимаются на борьбу. Они устраивают демонстрации прямо в супермаркете, организуют забастовку и готовы показать мужчинам-капиталистам, что магазинная тележка тоже может быть оружием пролетариата.

Социалистическая драма, основанная на реальных событиях, не уступающая по политическому накалу и месседжу работам Дарденнов или Кена Лоуча, — продюсерский проект главы студии Myung Films Щим Джэ-мён и отличная иллюстрация того, как в Южной Корее в коммерческом кино могут делать проекты на злобу дня. В «Тележке» использованы жанровые элементы: как часто бывает в корейском кино, мелодрама переходит в триллер и обратно, а главные роли исполняют звезды кино и ТВ. На роль сына одной из героинь привлекли То Гён-су — солиста популярного кей-поп-бойз-бэнда EXO. Кстати, возможно, его участием и объясняется появление фильма на Netflix.

«Придержи тьму»





На Аляске творятся чудовищные дела: у местной жительницы Медоры (Райли Кио) волки утащили ребенка, пока муж Вернон (Александр Скарсгард) крошил вражеские черепа в Ираке. На помощь вызывается зооэтолог Рассел Кор (Джеффри Райт), но «Придержи тьму» не очередной хоррор про кровожадных хищников, а монотонное пафосное исследование человеческий природы. Режиссер Джереми Солнье (постановщик панк-триллера «Зеленая комната») и его постоянный актер и соавтор Мэйкон Блэр делают дремучие заснеженные леса и опустевшие поселки местом действия тягучего хоррора, который разряжается насилием, странными видениями и настойчивыми визуальными метафорами (люди в масках волков). Ближайшие ориентиры — «Фарго» и «Ветреная река».

«26 лет»





Группу незнакомцев — молодого бандита, двух бизнесменов, чемпионку по спортивной стрельбе и полицейского — объединяет общая трагедия, а именно гибель людей в мае 1980 года в городе Кванджу во время подавления гражданских протестов армией. Кто-то из героев потерял родных, а кто-то нажимал на курок и с тех пор раскаялся. Спустя 26 лет они организуют заговор с целью убийства человека, которого считают виновным в трагедии — бывшего южнокорейского диктатора Чон Ду Хвана.

Современных южнокорейских народовольцев фильм не показывает в негативном свете — они трагические герои, пытающиеся добиться справедливости. В этом смысле триллер «26 лет», сделанный по мотивам популярного веб-комикса, несмотря на свою жанровость, — политическое высказывание. Из-за остроты темы проект несколько лет не могли запустить, ни одна студия и мейнстримовый дистрибьютор за него не брались, и ходили слухи, что поискам финансирования мешает некое внешнее давление. В итоге часть бюджета собрали краудфандингом, и режиссером картины стал Чо Гын-хён — известный в индустрии художник-постановщик (в том числе «Истории двух сестер» Ким Джи-уна и «Дуэлянта» Ли Мён-сэ).

Чтобы не попасть под обвинения в призыве к убийству реального человека и под иски о защите чести и достоинства, автор ленты пошел на уловку: диктатора в фильме никто не называет Чон Ду Хваном, в титрах фильма и диалогах он просто «тот человек».

Сериал «Богомол»





Отбывающая срок серийная убийца Жанна Дебер по прозвищу Богомол узнает, что у нее появился подражатель, и предлагает парижским полицейским свою помощь в раскрытии дела, но с одним условием: над делом будет работать ее сын-детектив Дамьен, который не общался с матерью 25 лет, с тех пор как ее посадили. На фоне охоты на убийцу развернется настоящая семейная драма: Богомол будет пытаться объяснить сыну, кто превратил в чудовище ее саму.

«Богомола» называют одним из лучших зарубежных мини-сериалов Netflix. В нем есть все составляющие хорошей криминальной драмы: убедительный сюжет, мощный актерский состав (Кароль Буке, Фред Тесто и Паскаль Демолон) и по-настоящему страшные сцены в духе «Молчания ягнят» и «Ганнибала».

«Ублюдок» и «Ублюдок 2»

«Ублюдок»

Инди-импровизация, сделанная режиссером-дебютантом Патриком Брайсом и иконой мамблкора Марком Дюплассом. Они же сыграли две главные и единственные роли в фильме. Брайс выступает в роли оператора Аарона, которого на день нанял чудаковатый тип Джозеф (Дюпласс), живущий в отдаленной избушке. Он вот-вот умрет, поэтому хочет записать видеопослание еще не родившемуся сыну. Заказчик постоянно чудит: надевает маску волка и затягивает странную песню, любит выпрыгнуть из-за кустов и хорошенько напугать. По сути, «Ублюдок» создавался на монтажном столе. Для каждой сцены было отснято несколько альтернативных дублей, а жанр фильма трудно определить вплоть до финала (однако имя продюсера — Джейсон Блум — может помочь сделать это чуть раньше). Больной ублюдок Дюпласса, кстати, не умер, а вернулся в сиквеле, где его антагонистом сделали девушку-видеоблогера. А скоро грядет и третий его выход.

«Плохой коп»





Очень плохой, аморальный и коррумпированный полицейский попытался ограбить склад вещдоков, но оказался на пути еще более коррумпированных злодеев. Антигерою в результате приходится заняться следственной работой — распутывать заговор и пытаться спасти юную преступницу в спортивном костюме.

«Плохой коп», на первый взгляд, ординарный нуарный боевик, который соответствует всем западным стереотипным представлениям о корейском кино. Но из ряда похожих триллеров его выделяют три вещи. Главную роль в картине играет Ли Сон-гюн — надменный буржуа Пак из «Паразитов» Пон Джун-хо. Вообще, Ли — страшно разноплановый актер, известный по своим ролям в многосерийных телемелодрамах и ромкомах, но также в его фильмографии есть четыре фильма Хон Сан-су и с недавнего времени боевики «Трудный день», «Адвокат: Пропавшее тело» и т. п.

Кроме того, режиссер «Плохого копа» Ли Джон-бом когда-то придумал жанр типичного корейского нуарного боевика. Его хит 2010 года «Человек из ниоткуда» задал стилистику жанра. В «Плохом копе» режиссер осовременил стиль, позаимствованный из своего же старого фильма, но структуру оставил почти без изменений, что, наверное, даже хорошо.

И, наконец, действие картины происходит в Ансане после крушения парома «Севоль» в 2014 году, когда погибли сотни старшеклассников из школ города. В сюжете фильма последствия катастрофы затронуты по касательной. Это привело к провалу фильма в прокате на родине: рана, оставленная событием в корейском обществе, заживет не скоро, и использование этой темы в жанровом кино критики и зрители посчитали преждевременным. Но режиссер и актеры (особенно Чон Со-ни, играющая тут свою первую заметную роль), используя контекст реальной трагедии, смогли вывести боевик на уровень выше, превратить его в метафору того, как цинизм и коррупция взрослых убивают детей.

Сериал «Осмос»





Небольшой IT-стартап разработал технологию «Осмос», которая позволяет найти идеального партнера с помощью искусственного интеллекта. В бета-тестировании участвуют добровольцы, среди которых юный психопат-сексоголик, девушка с заниженной самооценкой и гей, зацикленный на деструктивных отношениях с бывшим парнем. Глава компании Поль (первый постоянный пользователь «Осмоса») и его замкнутая сестра Эстер (создательница искусственного интеллекта) обещают участникам тестирования настоящую любовь и бесконечное наслаждение. Но все идет не по плану: жену Поля похищают, стартап пытается купить крупная корпорация, лучшие сотрудники уходят к конкурентам, искусственный интеллект сбоит, а Эстер пропадает в виртуальных борделях.

«Осмос» неоднозначно восприняли зрители и критики: сериалу досталось и за попытку зайти на территорию «Черного зеркала», и за слишком перегруженный для восьмисерийного шоу сюжет. Однако он может понравиться любителям качественных триллеров: после первых серий научная фантастика постепенно отходит на второй план. Отдельное внимание заслуживает Агат Боницер, сыгравшая Эстер. До «Осмоса» она снималась у своего отца Паскаля Боницера, а также в «Прекрасной смоковнице» Оноре и в «Монахине» с Изабель Юппер.

«Глаза звезды»





Сатира на голливудское кинопроизводство в духе «Малхолланд Драйв» и «Под Сильвер-Лэйк». Старлетка Сара грезит о карьере суперзвезды, но пока тухнет в унылой лос-анджелесской забегаловке, где начальник оценивающе смотрит на ее обтягивающие легинсы. Очередные пробы оказываются неожиданно удачными — во многом потому, что на кастинге хоррор-фильма у девушки случился приступ трихотилломании (выдергивания волос). Дальше — классический сюжет по лекалам #MeToo: местный Вайнштейн лезет к Саре под юбку, та от безысходности соглашается, нервные приступы усиливаются, а жизнь сама становится похожей на фильм ужасов (помесь боди-хоррора и натуралистичного насилия в духе нового французского экстрима). Метафора прямая и понятная: все кинематографисты состоят в оккультной секте, в Голливуд можно попасть только через постель, а то и вовсе через могилу.

Шоу «Натурал глазами гея»





Коротко реалити-шоу Queer Eye можно описать так: пять геев ездят по консервативным штатам и преображают их жителей. Ведущих называют «великолепной пятеркой»; в нее входят стилист, дизайнер интерьера, эксперт по волосам и уходу за собой, эксперт по еде и алкоголю и эксперт, отвечающий за развитие кругозора. Они на неделю приезжают к человеку, меняют его имидж, делают ремонт и, самое главное, учат любить себя. Герои Queer Eye — фермеры, тюремные смотрители, бывшие алкоголики, многодетные отцы и полицейские. Столкновение двух миров, пожалуй, и есть самая интересная часть шоу.

Нынешнее Queer Eye — перезапуск одноименного американского шоу, выходившего в середине нулевых на телеканале Bravo. Сейчас на Netflix идет четвертый сезон, и Queer Eye называют главным мейковер-шоу последних лет. Его отличие от других передач о превращении гадких утят в белых лебедей в том, что «великолепная пятерка» в первую очередь помогает героям принять и полюбить себя, а не просто стрижет и переодевает в модную одежду.

«Сваха»





Протестантский пастор Пак, вместо того чтобы окучивать конгрегацию, как все нормальные священники, занят борьбой c сектами и религиозными культами. Это помогает ему заработать (он живет на пожертвования крупных конфессий, ведь это избавляет их от конкурентов) и попутно совершать благие дела. Пак сталкивается со странной буддийской сектой «Оленья гора» — там всем помогают и никого не эксплуатируют, что, конечно, оказывается ширмой для активной подготовки сектантов к концу света.

Само слово «сваха» здесь не имеет отношения к матримониальному посредничеству. Это последняя лексическая единица санскрита, в буддийских текстах она указывает на конец мантры (что-то вроде «аминь»).В название оно вынесено, чтобы обозначить контекст.

Автор фильма — относительно молодой режиссер Чан Джэ-хён (ему еще нет 40) — уже успел войти в историю южнокорейского кино как инициатор нового для локальной кинематографии жанра религиозного триллера/хоррора. В 2014 году он выпустил короткометражку «12-й дьякон», а через год сделал по ее мотивам полнометражный хоррор об экзорцистах «Черные священники». Еще через год вышел «Вопль» На Хон-джина, и так в корейском кино и на ТВ наступил бум остросюжетных фильмов на религиозные темы. Кроме работ самого Чана и фильма На Хон-джина, яркими представителями течения можно назвать сериалы канала OCN «Гость» (экзорцизм) и «Спаси меня» (секты), но их, к сожалению, на Netflix пока нет.