Предки паразитов: 10 шедевров корейского кино онлайн

Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо рассказывает в интервью о своей любви к фильмам корейского классика Ким Ги-ёна. Посмотреть их даже проще, чем «Паразитов»: многие фильмы Ким Ги-ёна, как и сотни других картин золотого фонда корейского кино, выложены на YouTube с английскими субтитрами Корейским киноинститутом. Рассказываем, как не потеряться в этой синематеке, как понимать блокбастеры про хоровое пение и сюрреалистические зарисовки про беспредел охранки или визит к зубному врачу.

«Шальная пуля» (1961)

В послевоенном Сеуле бухгалтер Чхоль-хо пытается на свою небольшую зарплату прокормить большую семью — беременную жену и маленькую дочь, младшего брата-ветерана, сестру и контуженную на войне мать. Чхоль-хо еле сводит концы с концами и даже не может себе позволить выдрать больной зуб. У брата и сестры свои тяготы (и отдельные сюжетные линии). Пока старший ходит на работу, младший тоже пытается куда-нибудь устроиться, но безрезультатно, и думает ограбить банк. А сестра вынуждена продавать себя около американской военной базы.

Режиссер Ю Хён-мок снял «Шальную пулю» между апрельской революцией 1960-го, когда народ убрал одного диктатора, Ли Сын Мана, и маем 1961-го, когда власть захватил следующий диктатор, Пак Чон Хи. Короткий период свободы дал старт золотому веку корейского кино, который продолжался, несмотря на цензуру, до самого конца 1960-х, и «Пулю» часто называют лучшим южнокорейским фильмом всех времен. С одной стороны, благодаря несомненным художественным качествам и новациям (неореализм тут сочетается с нуаром), с другой — как важный кинодокумент эпохи.

Фильм вышел в прокат в апреле 1961-го, незадолго до переворота Пак Чон Хи. Новые власти его быстро запретили — за мрачность и по подозрению в сочувствии автора коммунизму. В 1963 году американец, работавший консультантом в южнокорейском аналоге Госкино, убедил начальство отправить фильм на фестиваль в Сан-Франциско. Там он получил хорошую критику, но проиграл дебюту Тарковского «Иваново детство».

На канале Корейского киноархива, кроме этой работы, есть еще совсем неожиданный фильм Ю Хён-мока — «Пустая мечта» (1965) о сюрреалистически-эротических фантазиях, посещающих пациента дантиста под наркозом. За эту ленту режиссера оштрафовали и осудили условно как изготовителя порнографии. Впрочем, сейчас считается, что это было местью властей за поддержку Ю Хён-моком арестованного в 1965 году режиссера Ли Ман-хи (о нем ниже).

«Генеральские усы» (1968)

Два полицейских детектива расследуют смерть фотографа и художника по имени Ким Чхоль-хун. Каждая найденная на месте преступления улика приводит их к новому подозреваемому. Показания прерываются в повествовании флешбэками, которые рассказывают о жизни фотографа — его детстве, корейской войне и безуспешной попытке устроиться в новой реальности.

«Генеральские усы» — название романа, который писал убитый. В одном из первых флешбэков есть анимационная вставка, пересказывающая его начало. Флешбэки следуют не в хронологическом порядке, и в целом фильм кажется творческой переработкой «Гражданина Кейна», правда, герой больше похож на персонажей Кафки, чем на титана Кейна. Только «Замок» для Ким Чхоль-хуна — это не зловещая бюрократия, а повседневная корейская культура конформизма.

«Усы» считаются образцом модернизма в корейском кино второй половины 1960-х. Роль фотографа в фильме сыграл Щин Сон-иль, главная звезда 1960-х и 1970-х; всего он снялся в более чем 500 фильмах, причем последний вышел в 2013 году. Умер актер в ноябре 2018-го в возрасте 81 года. «В Японии был Тосиро Мифунэ, в Италии — Марчелло Мастроянни, во Франции — Ален Делон, а у нас — Щин Сон-иль. Но ни в одной стране мира кино и культура так не зависели от одного человека», — говорил о нем Пак Чхан-ук.

«Выходной» (1968)

Для типичного молодого сеульца конца 1960-х воскресенье — единственный день недели, который он мог посвятить себе, а не строительству южнокорейского экономического чуда. Зимний выходной Хо-ук собирается провести со своей подругой Чи-ён, с которой они давно бы поженились, если бы не нищета. Чи-ён беременна, но и по социальным, и по медицинским причинам ей предстоит сделать аборт, на который Хо-уку приходится искать деньги любыми способами.

Еще одна картина 1968-го с Щин Сон-илем (всего он снялся в тот год в 48 картинах!), но тогда в прокат фильм не вышел. Министерству образования не понравилось слишком мрачное изображение жизни молодежи. Власти предлагали изменить финал на более вдохновляющий, но продюсеры и режиссер отказались. В результате «Выходной» положили на полку, он считался потерянным, и впервые его показали только в 2005-м. В карьере режиссера Ли Ман-хи было достаточно запретов: за военную драму «Семь пленниц» его арестовали, обвинив в симпатиях коммунистам, потому что северокорейские солдаты в фильме были похожи на людей, а не на кровожадных злодеев, какими их рисовала официальная пропаганда. Но «Пленниц», в отличие от «Выходного», выпустили в прокат, сократив на 40 минут.

«Остров Ио» (1977)

Чтобы раскрутить проект нового курортного отеля на Чеджу, пиарщик туристической компании организовал морской пресс-тур по окрестным островам. Журналист из местных предупредил, что нельзя приближаться к Ио — зловещему скалистому острову, обычно скрытому водой и являющемуся людям только перед их смертью. Журналист исчез, а пиарщика сначала обвинили в его убийстве, но потом отпустили. Позже пиарщик сам начинает расследовать происшествие и в итоге оказывается на родине журналиста — на маленьком островке, населенном общиной ныряльщиц за ракушками под управлением инфернальной шаманки. Мужчины на этом острове долго не задерживаются.

Режиссер Ким Ги-ён — один из немногих классиков золотого века, на работах которого учились современные режиссеры. Возможно, именно ему нынешнее корейское кино обязано неуемной фантазией в гротескном изображении насилия и резкими тональными переходами, например от комедии к хоррору и обратно, которые часто путают с мультижанровостью. О Ким Ги-ёне часто вспоминает в интервью Пак Чхан-ук, а Пон Джун-хо совсем недавно в Каннах говорил, как лестница из «Служанки» вдохновила его на некоторые сцены в «Паразитах». «Служанка», самый известный фильм Ким Ги-ёна, на канале Корейского киноархива отсутствует, но там есть два авторемейка — «Огненная женщина» и «Огненная женщина '82». «Остров Ио» — лучшее из того, что режиссер сделал в 1970-е. Некоторые сцены, особенно финальный эпизод некрофилии, могут шокировать даже искушенных современных зрителей.

«Ночное путешествие» (1977)

Одинокая молодая женщина работает клерком в банке. Каждый ее день — это путь на работу, офисные часы и дорога домой. Ночи она проводит с мужчиной, коллегой из того же банка. Они несколько лет вместе, но на работе вынуждены скрывать отношения. Мужчина не спешит жениться, его и так все устраивает, а она, в свою очередь, до сих пор не забыла свою первую любовь — учителя, погибшего во Вьетнаме.

Фильм одновременно напоминает советские мелодрамы времен застоя и «Красную пустыню» Антониони. Здесь все сосредоточено вокруг субъективного восприятия мира женщиной, которая не может ни найти себе места в патриархальном мире, ни понять и реализовать свое сексуальное желание. Окраина Сеула 1970-х с новостройками, пустыми дорогами без машин, переполненными в час пик автобусами — чем не улица Строителей?

Режиссер «Путешествия» Ким Су-ён — один из пяти главных классиков золотого века корейского кино (другие четверо — Щин Сан-ок, Ю Хён-мок, Ким Ки Ён и Ли Ман-хи) — специализировался на экранизациях, в том числе актуальной литературы. «Ночное путешествие» снято по книге Ким Сын-ока, который писал об отчуждении и травмах стремительной индустриализации и урбанизации.

Другая их совместная работа, «Туман», тоже есть на канале киноархива. Кстати, и в «Ночном путешествии», и в «Тумане» играет Щин Сон-иль, а в главной женской роли в обоих фильмах — Юн Джон-хи, сейчас за пределами Кореи больше известная своей пока последней актерской работой в «Поэзии» Ли Чхан-дона.

«Мандала» (1981)

Два буддийских монаха встречаются в неожиданном месте — на блокпосту во время проверки документов. Оба странствуют в поисках просветления. Молодой монах — бывший студент, принявший обеты из-за экзистенциального кризиса — следует предписаниям и сутрам, а опытный, которого изгнали из монастыря после несправедливого обвинения в изнасиловании девушки, считает, что у каждого свой путь.

Режиссер Лим Гвон-тхэк пережил самую интересную творческую трансформацию в истории мирового кино. Он начинал работать еще в 1960-е в основном в массовых жанрах — снимал мелодрамы, фильмы про войну и шпионские антикоммунистические боевики. В конце 1970-х, сделав уже больше полусотни картин, он вдруг задумался, что все его старые работы стыдно показывать потомкам, и перековался в режиссера арт-кино, исследователя национальной культуры и в итоге стал живым классиком. «Мандала» — один из его лучших фильмов, где доходчиво объясняются такие эзотерические понятия, как четыре благородные истины буддизма или просветление. На канале Корейского киноархива есть другой буддийский фильм Лим Гвон-тхэка — «Вознесись!» уже о двух монахинях.

«Манифест дурака» (1983)

Герой этого фильма — идиот, но не из романа Достоевского, а настоящий. Бродяга и нигилист, он отрицает любые нормы буржуазного корейского общества, но, чтобы хорошо в жизни устроиться, планирует похитить и изнасиловать студентку из богатой семьи, а потом на ней жениться. Правда, у него ничего не выходит, и он катится дальше по наклонной.

«Манифест дурака» считается первым постмодернистским корейским фильмом. Деконструкция гуманистической классики немого кино (герой тут списан с бродяги Чаплина, но вывернут наизнанку) сочетается в нем с насмешкой над ложным оптимизмом официальной корейской пропаганды. Режиссер Ли Джан-хо говорил, что его фильм — продукт цензуры, царившей в Южной Корее того времени. Сначала он планировал делать сиквел своей социальной драмы о проституции «Дети тьмы», но сценарий не пропустили из-за слишком мрачного контента. Поэтому Ли Джан-хо предложил продюсерам на выбор несколько сценариев, в том числе и этой молодежной комедии.

Значительная часть «Манифеста дурака» лишена диалогов. О том, что происходит на экране, рассказывает за кадром детский голос, а саундтрек сочетает звуки игровых автоматов с фольклорной корейской музыкой. Цензоры, как и продюсеры, фильм не поняли и на всякий случай положили на полку, но через год, для того чтобы выполнить квоту, выпустили его в прокат, и он стал хитом среди студентов сеульских университетов.

«Чхиль-су и Ман-су» (1988)

Маляры Чхиль-су и Ман-су не могут найти постоянную работу и вместе подхалтуривают рисованием афиш к фильмам и рекламных фресок. Между жизнерадостным работягой Чхиль-су и мрачным интеллигентом Ман-су на первый взгляд нет ничего общего, но то, что оба вынуждены жить на обочине корейского общества, их в итоге объединяет.

Часто новой волной в корейском кино ошибочно называют работы режиссеров 2000-х — Пак Чхан-ука, Пон Чжун-хо и Ким Джи-уна. Но на самом деле настоящая новая волна случилась в Южной Корее в конце 1980-х, после того как в 1987 году по стране прокатились массовые протесты против диктатора Чон Ду Хвана, прошли всеобщие президентские выборы и была ослаблена цензура. «Чхиль-су и Ман-су» — первый фильм движения, а режиссер Пак Кван-су стал его лидером. Многие его работы (например, «Черная республика» и «Одна искра», которые тоже есть на канале) и фильмы корейской новой волны в целом были политически окрашены. Авторы, сами левые активисты, рассказывали истории про таких же, как они, активистов, про страдания трудового народа и произвол охранки. Но, кроме того, эти режиссеры были первыми киноманами в Корее. Усвоив уроки европейских новых волн, они искали новые способы говорить с экрана на важные темы.

«Сопендже» (1993)

Дон Хо ездит по корейской глубинке в поисках своей сестры Сон Хвы, странствующей певицы. Поиски перемежаются флешбэками о детстве героев, в которых старик отец обучает детей народному пению (пхансори). У Дон Хо нет таланта, поэтому его учат аккомпанировать на барабане, а Сон Хве предстоит овладеть сложным стилем пения школы Сопендже. Семья вынуждена странствовать по деревням и поселкам, зарабатывая гроши представлениями. Но лишения — тоже необходимая часть учебы.

Лим Гвон-тхэк в этом фильме не только исследует само искусство пхансори, но и прямым текстом в одном из диалогов отца и дочери формулирует, что такое хан — понятие, очень важное для понимания корейского кино. Это, с одной стороны, сложная эмоция, ярость в сочетании с полным бессилием, с другой — эстетическая и философская категория. Иногда «хан» переводят как горечь обид и сравнивают с русской тоской. Для современного корейского кино хан — одно из фундаментальных понятий, вокруг него строится драматургия каждого второго фильма, от «Олдбоя» до «Поезда в Пусан».

В стремительно глобализирующейся Южной Корее 1990-х, где главными хитами проката были «Парк Юрского периода» и «Скалолаз» с Сильвестром Сталлоне, фильм о полузабытом стиле народного пения стал первым в истории страны национальным блокбастером. На «Сопендже» продали больше 1 миллиона билетов (он чуть-чуть не догнал «Скалолаза»), по всей стране открылись школы и классы пхансори, саундтрек фильма успешно соревновался в чартах с кей-попом. В 2000 году Лим Гвон-тхэк выпустил пхансори-мюзикл «Сказание о Чхун-хян» — этот фильм также есть на канале киноархива.

«Лепесток» (1996)

Девочка-подросток, сошедшая с ума после тяжелой психологической травмы, прибивается к хромому пролетарию, живущему в заброшенном сарае. Мужчина ее бьет и насилует, просто чтобы прогнать, но девочка не уходит. Параллельно героиню разыскивают студенты, друзья ее старшего брата — оказывается, она пропала после подавления регулярной армией акций протестов 1980-го в городе Кванджу. Беспорядки в Кванджу, в ходе которых погибло, по разным оценкам, от 200 до 2000 человек, — одна из самых тяжелых исторических травм для современных корейцев, глубоко повлиявшая на культуру и политику страны. Об инциденте сняты сериал («Песочные часы») и несколько фильмов (о самых последних можно прочесть в нашем гиде по новому корейскому кино).

Режиссер «Лепестка» Чан Сон-у тоже принадлежит к корейской новой волне. Он один из главных теоретиков движения, мечтавший переформатировать кино, западный по происхождению медиум, по принципам традиционных корейских искусств. Так, в «Лепестке» Чан Сон-у не хотел ограничиваться простой реконструкцией событий, а превратил фильм в шаманский обряд сикким-кут, чтобы очистить души покойных и живых участников событий. Эффекта шаманской песни режиссер добивается через монтаж, сочетания цветного настоящего с черно-белыми флешбэками и добавлением анимационных вставок.