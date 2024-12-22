Сериалы января: продолжение «Разделения», анимационный «Человек-паук» и новые шоу про Шерлока с Ватсоном

В январе офис загадочной корпорации Lumon Industries продолжит играть с сознанием работников, Колин Фёрт займется расследованием теракта, Норман Озборн станет наставником Питера Паркера, а создатели «Скорой помощи» вернутся в реанимацию.

Главные премьеры

Где смотреть: Okko — с января

Действие фантастической комедии по сценарию Александра Цыпкина разворачивается в мире, где добрые просьбы людей кое-как исполняют сотрудники из Министерства Всего Хорошего, а все плохие пожелания направляются в Министерство Всего Плохого, где трудится сверхэффективная команда. Без того хрупкое равновесие в мире нарушает случайная просьба одной девушки, и под угрозой оказывается весь проект «Человечество». В касте — звезды разных поколений: Влад Прохоров и Елизавета Ищенко, а также Николай Фоменко, Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова и Игорь Верник.

Где смотреть: Sky Atlantic / Peacock — с 2 января

В декабре 1988 года американский Boeing 747, летевший из Лондона в Нью-Йорк, взорвался в воздухе над шотландским городком Локерби. Среди 259 погибших пассажиров и членов экипажа была 23-летняя Флора, летевшая на Рождество к своему бойфренду. После трагедии отец девушки, врач Джим Свайр (Колин Фёрт), посвящает свою жизнь расследованию теракта, настаивает на невиновности осужденного по этому делу ливийца (Ардалан Эсмаили), а в 1990 году проносит на борт самолета муляж бомбы, чтобы доказать, что безопасность аэропорта Хитроу не улучшилась.

Биографическую драму поставили Отто Батхёрст (Halo, «Острые козырьки») и Джим Лоуч («Молодой Морс», «Виктория»). Оскароносный британец Фёрт уже получил комплименты от Джима Свайра: 88-летний активист побывал с семьей на съемочной площадке, посмотрел сериал и особенно высоко оценил игру актера.

Где смотреть: ITV — с 5 января

Две пары обнаруживают, что их сыновей при рождении перепутали в больнице. Шокированные родители сталкиваются с дилеммой: вернуть биологического ребенка или продолжать воспитывать чужого. Чтобы принять решение, супруги Пит (Джеймс Нортон) и Мэдди (Нив Алгар) хотят поближе узнать другую семью и вскоре понимают, что Майлзу (Джеймс МакАрдл) и Люси (Джессика Браун-Финдли) нельзя доверять. Британский психологический триллер снят по одноименному бестселлеру Дж. П. Делейни.

Где смотреть: Netflix — 9 января (премьера всех серий)

В конце 1970-х четыре сестры — домохозяйка, учительница икебаны, библиотекарь и официантка — впервые за долгое время собираются вместе. Они догадываются, что у их пожилого отца появились любовница и внебрачный ребенок, но решают скрыть свои подозрения от матери. Встречу женщин омрачает не только эта ситуация, но и воспоминания о старых разногласиях. Подобно буддистским полубогам асурам, символизирующим сильные страсти и негативные эмоции, сестры начинают конфликтовать и выяснять отношения друг с другом.

Японская семейная драма Хирокадзу Корээда, чьи «Магазинные воришки» были удостоены «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Одну из главных ролей исполнила Риэ Миядзава, наиболее известная по «Сумрачному самураю». Сериал снят по роману Кунико Мукоды, который дважды экранизировали — и в формате сериала, и в виде полного метра.

Где смотреть: Max — с 9 января

Процедурал о буднях сотрудников отделения неотложной помощи больницы в Питтсбурге. Один эпизод охватывает 15-часовую смену, во время которой герои спасают пациентов и пытаются справиться с личными кризисами. Продюсирует и исполняет главную роль в сериале Ноа Уайли, долгие годы игравший доктора Джона Картера в «Скорой помощи». Кроме того, над шоу работали и другие создатели культового сериала 1990-х — Р. Скотт Геммилл, Майкл Хиссрич и Джон Уэллс. Из-за этого вдова шоураннера «Скорой помощи» Майкла Крайтона подала на авторов в суд за создание сиквела без упоминания в титрах ее мужа. Warner Bros. Television заявила, что «Больница Питт» — оригинальное шоу.

Где смотреть: Netflix — 9 января (премьера всех серий)

Неовестерн о покорении Дикого Запада. Центральным событием сериала станет резня в Маунтин-Медоуз, произошедшая в 1857 году. Тогда на территории нынешнего штата Юта по приказу лидера мормонской общины Бригама Янга было убито больше ста мирных переселенцев. Одна из главных героинь, женщина по имени Сара, попытается защитить своего маленького сына и найти пропавшего мужа.

Над сериалом работали режиссер «Хэнкока» и «Глубоководного горизонта» Питер Берг и сценарист «Выжившего» Марк Л. Смит. Авторы стремились достичь высокого уровня реалистичности, поэтому съемки велись на натуре «в любую погоду, с волками, медведями и змеями». Исполнительница главной роли Бетти Гилпин недобрым словом вспоминала узкий корсет, а ее партнер по площадке Тейлор Китч надолго запомнил работу над вторым эпизодом: во время съемок он сломал ногу. В суровом шоу также снялись Джай Кортни, Шей Уигэм и Дэйн ДеХаан.

Где смотреть: Apple TV+ — с 17 января

Возвращение хитового сай-фая Дэна Эриксона о загадочной корпорации «Люмон», которая предлагает сотрудникам пройти «процедуру разделения» и отделить рабочие воспоминания от личных. Во втором сезоне герой Адама Скотта вернется в офис и продолжит свое расследование. Шоураннер Эриксон дал несколько намеков о деталях новых серий: например, сказал, что мы «увидим другие способы применения „процедуры разделения“», а также развеял одну из фанатских теорий, что «Люмон» всего лишь симуляция.

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Где смотреть: Premier — с 23 января

Побитому жизнью журналисту провинциальной газеты Юре (Тимофей Трибунцев) начинают являться странные видения убийств, которые скоро произойдут в Рыбинске. На удивление Юры предсказания сбываются, а он сам по ошибке становится главным подозреваемым в убийстве местной актрисы Маши (Ирина Крючкова). Вместе с ее гоповатым парнем Ширмиком (Рузиль Минекаев) журналист пытается найти настоящего преступника и спасти собственную дочь, которая появилась в одном из видений. Микс комедии и мистического детектива снял Пётр Тодоровский («Здоровый человек»), а сценарий написал автор «Капельника» Иван Баранов.

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Где смотреть: Disney+ — с 29 января

Уже 12-й по счету сериал в кинематографической вселенной Marvel для Disney+. Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где шефство над недавно получившим суперспособности Питером Паркером взял не Тони Старк, а Норман Озборн. В шоу появятся Сорвиголова, Доктор Осьминог, Скорпион и Доктор Стрэндж. Человека-паука озвучил Хадсон Темз (его же голосом супергерой говорил в «Что, если…?»). Сериал Джеффа Траммелла («Дом совы», «Амфибия») уже продлен на второй сезон.

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Российские премьеры

Где смотреть: Wink — с 1 января

Дочка миллиардера Катя Орлова (Ника Здорик) летит из Великобритании в Россию. Прямо во время перелета жених (Денис Степанов) изменяет ей со стюардессой, и невеста сбегает от него во время остановки на дозаправку. Так девушка в коктейльном платье и сапогах на шпильках оказывается в зимней Вологде. Там она спешно выходит замуж за простого парня Лёху (Сергей Городничий), потому что ей нужна защита, чтобы спрятаться от преследователей. Обрести счастье вологодским Ромео и Джульетте мешает не только идущая по пятам банда, но и кардинально разные представления о том, как строить семейный быт.

В ромкоме Александра Карпиловского (трилогия «Частное пионерское») будет много музыкальных сцен: за ведущую пару актеров поют участница шоу «Голос» Анастасия Белявская и Женя Трофимов, записавший песню «Студент» для «Преступления и наказания».

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Где смотреть: Kion — с 1 января

Во второй части авантюрной комедии миллиардер Олег Калугин (Владимир Сычев) приходит в себя после покушения. Пытавшийся его убить коуч Саша (Артём Сучков) планирует побег, но удача оказывается на его стороне: Калугин потерял память.

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«Прометей», 2-я часть 1-го сезона

Где смотреть: Кинопоиск — 2 января (премьера всех серий)

Продолжение фантастического детектива о загадочном исчезновении самолета в конце 1990-х. В финале первой части профессор физики Вадим (Дмитрий Чеботарёв) нашел возможную зацепку и решил продемонстрировать коллегам свой прорывной эксперимент. Опыт ученого привел к неожиданным последствиям, с которыми героям предстоит разобраться в новых сериях.

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Где смотреть: START, СТС, Кинопоиск — с 2 января

Третий сезон семейной комедии полон романтики: Веник (Филипп Бледный) будет скрывать от дочек отношения с Татьяной (Ксения Теплова), Соне (Полина Денисова) предстоит выбрать фаворита среди трех поклонников, Тамара (Татьяна Орлова) встретит давнюю любовь, а роман Галины Сергеевны (Лиза Арзамасова) и Бори (Алексей Демидов) получит новое развитие.

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Где смотреть: Premier — с 2 января

В армянском городке умирает каменщик и ловелас Симон. На похороны кроме жены приходят и остальные женщины, которых он когда-то любил, и вспоминают усопшего. Сюжет комедии, спродюсированной братьями Андреасян, основан на одноименном романе Наринэ Абгарян. Постановщик Арман Марутян уже экранизировал другое популярное произведение писательницы — «Манюню». В ролях — Грант Тохатян, Ольга Кабо, Алёна Хмельницкая, Ирина Безрукова, Алика Смехова.

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Где смотреть: Premier — с 14 января

Застенчивый 15-летний школьник Костя — правильный парень и спортсмен, который любит играть в приставку и не умеет разговаривать с девушками. Когда ему на целую неделю достается пустая квартира, Костя решает избавиться от обидного статуса девственника и стать своим среди крутых одноклассников. Главные роли в молодежной комедии сыграли Алексей Онежен, Иван Добронравов и Полина Гухман. За режиссуру отвечал Иван Плечев («ФК Родина»).

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Где смотреть: Okko — с 17 января

Мальчик Женя теряет в пожаре свою маму. После трагедии он встречает бывшего следователя Максима (Алексей Маклаков) и его немого напарника по кличке Лысый (Арсений Касперович), которые убеждают ребенка, что его мать убил призрак-убийца. Вместе с новыми знакомыми Женя начинает охоту на духа (Вадим Филипченков). За постановку триллера с атмосферой «Сверхъестественного» отвечает Дмитрий Тюрин («Триггер», второй сезон «Эпидемии»).

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Где смотреть: Кинопоиск — с 25 января

Продолжение приключений столичной авантюристки Саши (Рината Тимербаева) на горнолыжном курорте. В первых сериях начальник службы безопасности Михалыч (Николай Фоменко) поручил девушке вычислить шантажистов, доставляющих беспокойство управляющему казино. Саша успела проверить несколько версий, встать на сноуборд и завести друзей, а разоблачить анонима она, будем надеяться, сможет в финальных эпизодах.

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Где смотреть: START — январь

В первом сезоне рецидивисту Саше Медному (Виктор Добронравов) удавалось выдавать себя за майора Гаврилова, следящего за порядком в провинциальном Усть-Шахтинске. В новых сериях он близок к разоблачению, потому что московская следовательница (Виктория Заболотная) берется за расследование гибели настоящего Гаврилова.

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Комедии

Где смотреть: Fox — с 2 января

Комедия с Дэнисом Лири в роли прямолинейного полковника армии США, которого после очередного конфликта с начальством отправляют в Нидерланды — на самую расслабленную военную базу в мире. У солдат нет боеприпасов, зато есть прекрасная столовая, отмеченная звездой Мишлен, боулинг и прачечная. Задача полковника — вместе со своим помощником (Дэнни Пуди из «Сообщества») восстановить дисциплину и наладить отношения с дочерью (Тейлор Мисяк), тоже служащей на этой базе.

Где смотреть: Netflix — 2 января

Специальный эпизод мокьюментари-комедии с Дайан Морган в роли недалекой документалистки Филомены Канк, которая задает предельно глупые вопросы реальным ученым. В спецэпизоде Филомена поставит перед собой амбициозную цель: выяснить, что такое жизнь. Она поговорит с экспертами в разных областях и обратится к работам легендарных личностей от Достоевского и Ницше до Ван Гога.

Где смотреть: ABC — с 8 января

Мэтт — пожилой вдовец с тяжелым характером. Однажды в его дом врывается дочь Райли вместе со своими двумя детьми, и размеренная жизнь Мэтта превращается в веселый хаос. Девицу на мели сыграла Кэт Деннингс, а роль ее отца исполнил Тим Аллен. В сериале также появится Шонн Уильям Скотт, он же Стифлер из «Американского пирога». Над комедией работала Мишель Нэйдер, шоураннер «Куколки» и «Двух девиц на мели».

Где смотреть: Netflix — 16 января (премьера всех серий)

Продолжение спин-оффа подросткового ромкома «Всем парням, которых я любила». Студентка Китти (Анна Кэткарт) возвращается в Сеул с началом весеннего семестра. Она готова к новым романам и полна решимости узнать больше о прошлом своей погибшей матери. Вишенкой на торте в новом сезоне станет появление Ноя Сентинео, игравшего обаятельного Питера Кавински в оригинальном фильме.

Где смотреть: Apple TV+ — с 29 января

Иэн (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) возвращаются к работе над популярной видеоигрой. Помимо нового сезона, в 2025-м выйдет спин-офф в формате антологии под названием Side Quest (ранее он назывался Mere Mortals), который покажет, как игра повлияла на жизни сотрудников фирмы и фанатов.

Где смотреть: Netflix — 30 января (премьера всех серий)

Продолжение автобиографического драмеди палестинского стендап-комика Мохаммеда Амера. Его герой — беженец Наджжар — вместе с семьей стремится адаптироваться к жизни в США. Второй сезон начнется с попыток Наджжара выбраться из Мексики, куда он попал по ошибке (к тому же без паспорта и вещей), и вернуться обратно в Хьюстон.

Детективы и триллеры

Где смотреть: The CW, Discovery+ — с 1 января

Детективный сериал с Дэвидом Тьюлисом (Римус Люпин в «Гарри Поттере») в роли Шерлока Холмса. На этот раз великий сыщик объединяется с представительницей коренных народов Америки Амелией (Блю Хант), чтобы с ее помощью раскрыть заговор Мориарти (Дюгрей Скотт). Новая напарница недавно потеряла мать и преследует собственную цель: она хочет доказать, что Холмс ее отец.

Где смотреть: Netflix — 1 января (премьера всех серий)

Кэт Донован собирается выйти замуж за Джоша (Эшли Уолтерс), но тот бесследно исчезает. Спустя 11 лет подруга убеждает одинокую Кэт, работающую детективом, что пришло время открыть для себя мир других мужчин. Девушка регистрируется на сайте знакомств и внезапно натыкается на анкету своего пропавшего жениха. В попытке отыскать Джоша она узнаёт и о других исчезновениях, связанных с этим приложением. Британский детективный триллер снят по бестселлеру Харлана Кобена, он же продюсирует сериал. Главную роль исполнила звезда «Медленных лошадей» Розалинд Элизар.

Где смотреть: Амедиатека — с 10 января

Детективный триллер соавтора «Озарка» Марка Уильямса со звездами «Игры престолов» Алфи Алленом и Джеком Глисоном. Двое друзей-хакеров, промышляющие мелким мошенничеством, связываются на свою голову с ирландской мафией, которая просит их взломать систему безопасности, чтобы использовать морской порт в Роттердаме для наркоторговли.

Где смотреть: Амедиатека — с 15 января

Атмосферный мини-сериал Яницы Браво («Зола», «Покерфейс») по мотивам одноименного романа Джордана Таннахилла. По сюжету учительница английского языка (Ребекка Холл, «Вики Кристина Барселона», «Престиж») начинает слышать постоянный гул. Звук постепенно рушит мир женщины, заставляя ее сходить с ума. Вскоре она находит других людей, которых мучит этот шум, и начинает искать способы избавиться от недуга. Критики оценили шоу BBC Studios высоко, отметив социальный подтекст, нервическую атмосферу и отменный сценарий.

Где смотреть: Apple TV+ — с 22 января

Аспирант-математик Эдвард Брукс (Лео Вудалл) вот-вот совершит открытие, которое позволит ему получить доступ к каждому компьютеру в мире. Однако молодой человек подозревает, что некто пытается уничтожить его исследование до того, как оно будет закончено. Вместе с агентом АНБ (Куинтесса Суинделл) Брукс начинает распутывать заговор, в центре которого оказался. Триллер создали Стив Томпсон («Убийство по Фрейду») и Брэйди Худ («Молодой Морс»). В шоу также снялись Марта Плимптон, Гарри Ллойд и Джейсон Флеминг.

Где смотреть: Netflix — 23 января (премьера всех серий)

Продолжение остросюжетного шпионского хита Netflix о сотруднике ФБР Питере Сазерленде, втянутом в опасный для страны заговор. На этот раз оперативник ищет в рядах американских спецслужб шпиона, из-за которого возникает угроза уничтожения Манхэттена. Исполнитель главной роли Гэбриел Бассо с 2023 года держит фанатов в напряжении: по его мнению, единственный финал для его персонажа — смерть.

Подробнее о сериале:

Где смотреть: CBS — с 26 января

Спустя полгода после гибели знаменитого детектива Шерлока Холмса его напарник Джон Ватсон (Моррис Честнат) возобновляет медицинскую практику и вместе со своей командой занимается лечением пациентов с необычными заболеваниями. Врачи расследуют каждый случай, чтобы найти причину болезни. Работу Ватсону осложняют чувство вины за то, что он не смог спасти друга, и подозрения, что его заклятый враг Мориарти вернулся. Создатели уже работали над детективными шоу: у сценариста Крэйга Суини за плечами «Мыслить как преступник», а у режиссера Ларри Тенга — «Элементарно», где канонический Джон Ватсон превратился в Джоан.

Где смотреть: Hulu — с 28 января

Вечером агент Секретной службы США Ксавьер Коллинз проводил президента Кэла Брэдфорда (Джеймс Марсден) до спальни — и стал последним человеком, видевшим главу государства живым. Коллинза подозревают в убийстве, но он настаивает на своей невиновности. Создателю политического триллера Дэну Фогельману хотелось показать сложность отношений между наделенным властью человеком и людьми, которым поручено его защищать (поэтому в сериале будет много флешбэков). Главную роль исполнил Стерлинг К. Браун — с актером Фогельман сработался на съемках сериала «Это мы».

Где смотреть: Netflix — с 30 января (премьера всех серий)

Продолжение шпионских приключений молодого юриста ЦРУ Оуэна Хендрикса (Ной Сентинео), который оказывается втянут в международный шпионский заговор из-за знакомства с бывшей сотрудницей Управления. К актерскому составу второго сезона присоединился Тео Ю из «Лета» и «Прошлых жизней».

Анимация и аниме

Где смотреть: Crunchyroll — с 4 января

Продолжение истории о группе подростков под предводительством юного ученого, которая восстанавливает цивилизацию после того, как загадочная вспышка заставила человечество окаменеть на почти 4 тысячи лет. Аниме студии TMS Entertainment («Детектив Конан», «Корзинка фруктов»).

Где смотреть: Crunchyroll — с 4 января

Адреналиновый боевик, вошедший в топ самых популярных аниме в России. Некогда самый посредственный охотник на монстров Сон Джин-у продолжает биться с опасными существами и продвигаться по ранговой лестнице.

Где смотреть: Crunchyroll — с 5 января

Молодая аниматорша Нацуко Хиросэ, привыкшая скрывать свое лицо на манер девочки из «Звонка», режиссирует свое первое аниме, и оно становится хитом. Нацуко превращается в подающую надежды дебютантку, однако со следующим проектом возникают сложности. Ей предстоит сделать раскадровку ромкома о первой любви, но девушка не знает, как к ней подступиться, ведь у нее никогда не было отношений. Шоу о муках творчества (возможно, с автобиографическими мотивами) создала Мицуэ Ямадзаки — она работала над ромкомом «Тада не может влюбиться» и принимала участие в создании «Атаки титанов».

Где смотреть: Netflix — с 6 января

Продолжение экранизации ранобэ Акуми Агитоги, сочетающей историю непростого семейного союза с декорациями мистической версии эпохи Тайсё, где люди живут бок о бок с демонами. По сюжету скромную девушку Миё жестокая семья выдает замуж за страшного и холодного армейского командующего. По мере того как герои узнают друг друга лучше, у них появляется шанс на любовь.

Где смотреть: Netflix — 9 января (премьера всех серий)

Продолжение второго мультсериала по мотивам серии видеоигр Castlevania. Действие разворачивается во время Великой французской революции, а главными героями стали охотник на вампиров Рихтер Бельмонт и его приемная сестра Мария Ренар, которым нужно остановить восхождение Вампирши-Мессии (ее озвучивает Франка Потенте).

Где смотреть: Crunchyroll — с 10 января

Продолжение живописного аниме про 17-летнюю дочь фармацевта Маомао из Древнего Китая, которую похищают и в качестве служанки продают в императорский дворец. Однажды она помогает вылечить двух младенцев императора и становится придворной дамой. Над аниме работали студии OLM («У Коми проблемы с общением», «Необычное такси») и Toho Animation («Мелодрама о дерьмовом мире»). 32-е место в топе «250 лучших сериалов» по версии пользователей Кинопоиска.

Где смотреть: Netflix — с 11 января

Величайший наемный убийца всех времен Сакамото влюбляется и уходит на покой, чтобы устроиться продавцом в магазин у дома. Однако темное прошлое так просто не отпускает, и набравшему вес экс-киллеру придется вспомнить былые навыки, чтобы защитить свою семью, магазин и город. Одно из самых ожидаемых аниме года — экранизация популярной манги Юто Судзуки от режиссера Масаки Ватанабэ («Хроника крыльев», «Бармен»).

Где смотреть: Max — с 16 января

В пятой части хулиганского мультсериала Харли и Ядовитый Плющ решают, что Готэм окончательно скатился, и переезжают в Метрополис. Главным злодеем сезона будет Брейниак, а возможным спасителем города — Супермен.

Мистика и хоррор

Где смотреть: AMC — с 5 января

Роуэн Филдинг (Александра Даддарио) — нейрохирург и по совместительству наследница могущественного семейства ведьм из Нового Орлеана. Во втором сезоне, основанном на романе «Лэшер» Энн Райс, Роуэн пытается выяснить, кем станет ее сын — монстром или человеком. К слову, авторы подготовили подарок для фанатов экранизаций Райс: в предстоящих сериях появится один из героев сериала «Интервью с вампиром».

Где смотреть: Disney+, Hulu — 10 января (премьера всех серий)

Продолжение шоу по мотивам детских хорроров Р. Л. Стайна. В отличие от популярных книжек, в сериале появилась сквозная линия: в первом сезоне школьники расследовали смерть парня, погибшего 30 лет назад. Во втором, получившем название «Исчезновение», авторы расскажут совершенно новую историю и полностью обновят актерский состав. Главная роль досталась Дэвиду Швиммеру, чей герой, разведенный профессор Энтони, воспитывает близнецов Девина (Сэм Маккарти) и Сиси (Джейден Бартельс). Подростки и их друзья увлекаются делом о таинственном исчезновении молодых людей, которое произошло в 1994 году.

Процедуралы

Где смотреть: Fox — с 7 января

Талантливый доктор Эми Ларсен (Молли Паркер) попадает в автомобильную аварию, получает травму головы и забывает последние восемь лет своей жизни. Она помнит себя замужней женщиной, воспитывающей маленького ребенка. Однако за прошедшие годы брак развалился, отношения с выросшей дочерью испортились, а коллеги и пациенты начали побаиваться ее из-за тяжелого характера. Ларсен получает возможность начать жизнь с чистого листа и возвращается к медицинской практике — но пока лишь в качества интерна. Сериал Барби Клигмана («Частный детектив Магнум») стал американской адаптацией итальянской драмы «Док: Всё в твоих руках», основанной на реальной истории (только там главным героем был мужчина).

Где смотреть: ABC — с 7 января

Полицейский Джон Нолан (Нэйтан Филлион) вместе с коллегами продолжает следить за порядком в Лос-Анджелесе. Деталей сюжета пока нет, известно лишь, что Дженна Дуан, играющая пожарную Бейли Нун, пропустит несколько эпизодов из-за беременности, но все-таки появится в новом сезоне.

Где смотреть: Netflix — 9 января (премьера всех серий)

В новом шоу от создателей «Полиции Чикаго» и «Чикаго в огне» действие развернется в калифорнийском Лонг-Бич, где опытная полицейская Трейси (Тройэн Эвери Беллисарио) и ее напарник-новичок (Брэндон Ларракуэнте) охраняют улицы города и пытаются пережить смерть своего коллеги.

Документалистика

Где смотреть: Disney+ — с 15 января

Продолжение документального сериала Disney+, созданного вместе с National Geographic и вдохновленного пиксаровской классикой «Приключения Флика». Среди героев сезона — роковой светляк, одинокая бабочка сатурния луна и симпатичный австралийский жучок по имени сhrysolopus spectabilis.

Дорамы

Где смотреть: SBS— с 3 января

Успешная и самоуверенная владелица кадрового агентства, у которой есть только работа и никакой личной жизни, вступает в неформальные отношения с собственным секретарем — добродушным отцом-одиночкой. Мелодрама, где главные роли сыграли Хан Джи-мин и Ли Джун-хёк.

Где смотреть: tvN — с 4 января

Акушер Кон Рён отправляется на космическую станцию в качестве туриста. На самом деле у него есть тайная миссия, о которой он никому не рассказывает. На космической станции его встречает Ева Ким — строгий командир-перфекционист, руководящий командой ученых. Среди них — Кан Кан-Су, исследователь фруктовых мушек и сын семьи, управляющей крупной финансовой компанией. Сай-фай-мелодрама от режиссера «Я псих, но это нормально».

Где смотреть: MBC TV— с 10 января

Мелодрама про успешную дизайнерку интерьеров из Сеула. После 20-летнего отсутствия девушка возвращается в родной городок. Там она возобновляет отношения со своим старым другом и первой любовью — ветеринаром, которого хотят женить на своих дочерях все местные фермеры.

Где смотреть: Disney+ — с 15 января

О Су-рён ведет телепередачу, где занимается журналистскими расследованиями самых сложных дел, с которыми не справляются полиция и прокуроры. Ее новая тема — исчезновение известного актера 20 лет назад. Комедийный детектив Ю Сон-дона.

Где смотреть: TVING — c 23 января

Молодежный экшен о взрослении. Главный герой очень хочет хорошо учиться, но умеет только махать кулаками. Чтобы подтянуть оценки, он формирует учебную группу. Кроме того, он всегда готов встать на защиту своих новых товарищей.

Авторы: Сабрина Карабаева, Михаил Моркин