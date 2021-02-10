Как «Разделение» Бена Стиллера критикует офисное рабство

«Вавилон-Берлин» (2017–2020)

Иван Филиппов советует посмотреть немецкий сериал «Вавилон-Берлин». Это криминальный триллер о комиссаре, который ловит преступников в Германии во времена заката Веймарской республики. Создатель — Том Тыквер.

Сериал «Вавилон-Берлин» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.