Как «Разделение» Бена Стиллера критикует офисное рабство

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Как сценарист Дэн Эриксон придумал идею о разделении человека на рабочего и «внерабочего»? Какие этические вопросы поднимаются в сериале? Как «Разделение» пародирует офисные ситкомы? Почему все еще нечасто можно увидеть на экране истории про любовь между возрастными персонажами, такими как герои Джона Туртурро и Кристофера Уокена? Чем атмосфера сериала напоминает «2001 год: Космическая одиссея», «Невероятную жизнь Уолтера Митти» и роман Джона Фаулза «Волхв»? И как сюжет перекликается с «великим исходом с работы» и борьбой с профсоюзами в США?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал Apple TV+ «Разделение». Это фантастический триллер про сотрудников компании Lumon Industries: в офисе они не помнят ничего из своей обычной жизни, а дома — из офисной. Режиссер — Бен Стиллер.
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«Вавилон-Берлин» (2017–2020)
Иван Филиппов советует посмотреть немецкий сериал «Вавилон-Берлин». Это криминальный триллер о комиссаре, который ловит преступников в Германии во времена заката Веймарской республики. Создатель — Том Тыквер.
Сериал «Вавилон-Берлин» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующий раз мы поговорим о культовом сериале NBC «Офис». Это псевдодокументальная история о клерках, которые скучают от безделья и терпят странные выходки своего непутевого босса. Американский ситком со Стивом Кареллом в главной роли создан на основе одноименного британского телесериала.
Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов