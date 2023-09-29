Что смотреть в кино: хоррор с Ольгой Куриленко, комедия про GPT-отца и баскский «Властелин колец»

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут сай-фай-комедия «Нейробатя», фестивальный хит «Дом в огне», хорроры «Пила Х», «Другой» и «Городские легенды: Парк кошмаров», баскское фэнтези «Легенда о великанах», китайская анимация «Лея и волшебная карта» и чешская сказка «Златовласка».

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Главные премьеры

Невротичный айтишник Гриша (Денис Власенко) создает нейросеть, способную переселить сознание человека в умные устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце (Виталий Хаев) — сбежевшем из тюрьмы лидере ОПГ по кличке Бес. Папаша оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить их отношения. Режиссер — Виталий Дудка, снявший «Юру-дворника». В других ролях — Валентина Ляпина, Настасья Самбурская и Аскар Нигамедзянов.

Спустя два года после мировой премьеры до российского проката допилила десятая часть хоррор-франшизы про нравоучительного любителя пыток и квестов по прозвищу Конструктор. История хронологически располагается между первой и второй частями и рассказывает о том, как онкобольной Джон Крамер (Тобин Белл) мстит врачам-шарлатанам, которые обещали ему чудесное исцеление в мексиканском лечебном центре. «Пила X» вернула франшизе успех после провальной «Спирали» и заработала лучшую критику за всю историю серии. Однако в будущем «Пилу» все же ждет ребут.

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Монтсе собирает членов своей не очень дружной семьи на последний уик-энд в домике в живописной Коста-Браве, который она решила продать. На выходные приезжают беспомощный сын-музыкант с девушкой, уставшая от семейной жизни дочь с мужем и детьми и бывший супруг-бизнесмен с молодой любовницей-психологом. Вскоре все начинают ругаться. Черная комедия о лицемерии каталанской буржуазии. Картину поставил Дани де ла Орден («Очень плохие родители», «Тест», «Пока свадьба не разлучит нас»). «Дом в огне» отметили премией за лучшую женскую роль на ММКФ-2025, а также национальными премиями «Гойя» и «Гауди» за сценарий.

После смерти матери Элис возвращается в дом, где провела детство. Там скрытые камеры фиксируют каждый ее шаг, а зловещий наблюдатель ведет ее к раскрытию жуткой тайны, скрытой в прошлом. Французский хоррор с Ольгой Куриленко. За режиссуру отвечал Давид Моро, автор ужасов «Глаз», «Они» и «Одержимые».

Испанское фэнтези по мотивам баскской мифологии, в котором нашлось место эпичным сражениям, жутким существам и зловещим козам. Действие разворачивается в VIII веке на фоне христианизации территорий в Пиренейских горах. По сюжету сын короля горной долины (Энеко Сагардой из «Обреченных на славу») должен найти останки своего отца, чтобы стать полноправным правителем и обеспечить процветание королевства. В поисках ему помогает волшебница Ирати. Фильм отметили призом зрительских симпатий и наградой за грим на фестивале жанрового кино в Ситжесе. Критики называют фэнтези «баскским „Властелином колец“ с маленьким бюджетом». На данный момент это самый кассовый фильм на баскском языке в истории.

Китайская анимация по мотивам национальных сказок. В центре сюжета — беззаботная и неуклюжая девочка-подросток Леа, которой предстоит поймать фантастических зверей вместе с братом Радом и научиться обращаться с волшебной картой. Мультфильм участвовал в конкурсной программе Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.

Новая экранизация чешской сказки Карела Яромира Эрбена. Королевский оруженосец Йиржик нарушает приказ короля и пробует на вкус мясо волшебной змеи, обретая способность понимать язык животных. В наказание Йиржика вместе с давним другом Штепаном и псом Штистеком отправляют в опасное путешествие на поиски загадочной принцессы Златовласки.

Компания друзей решает проверить городскую легенду, согласно которой все, кто дотронется до древнего дуба в проклятом парке, умрет страшной смертью. Вскоре студенты действительно начинают погибать один за другим. Хоррор Кевина Льюиса, режиссера «Страны чудес Вилли» с Николасом Кейджем. Небольшие роли в фильме сыграли Джои Лорен Эдамс («В погоне за Эми») и Арманд Ассанте («Одиссей»).

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

16 июля в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

17 июля в 19:20 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

18 июля в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

19 июля в 18:30 в центре «Зотов» (Москва)

20 июля в 18:00 в кинотеатре «Аврора» (Санкт-Петербург)

Мелодрама-экскурсия про двух парней — брутального Петю и романтичного Лёшу, которые весь день сражаются друг с другом за внимание загадочной Оли, гуляя с ней по Санкт-Петербургу. Культовое российское кино нулевых снял Алексей Учитель, а написала Авдотья Смирнова. Главные роли сыграли звезды московского театра «Мастерская Петра Фоменко» Ирина Пегова, Павел Баршак и Евгений Цыганов. В «Октябре» фильм обсудят редактор Кинопоиска Ольга Белик и кинокритики Никита Демченко и Алина Герман, а в «Зотове» — кинокритик Екатерина Долинина и киновед и психолог Яна Бовбас. В «Пионере» перед сеансом актеры Стася Толстая, Миша Гурай и Сергей Кашко прочтут в новом звучании оригинальный сценарий Смирновой «Петербург On-Line».

18 июля в 19:30 в Доме культуры «ГЭС-2» (Москва)

В Доме культуры «ГЭС-2» проходит цикл показов «Ташкент-1970. Фестиваль, которого не было». В его рамках покажут фильмы из программы Ташкентского международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки, не состоявшегося в 1970 году из-за разразившейся на юге СССР эпидемии холеры. Среди участников смотра — вдохновившая французскую новую волну классика этнографического кино «Я, черный» Жана Руша и 45-минутная работа «Кабаскабо», позже снятая рушевским главным героем, нигерийцем Умару Ганда. 17 июля состоится лекция Вероники Хлебниковой «Ташкент между оттепелью и перестройкой. История фестиваля», а 19 июля — открытая дискуссия «Ташкент — город будущего. Как устроены современные кинофестивали в Центральной Азии?», в которой примут участие киновед и кинопродюсер Ситора Алиева, киновед и куратор Алексей Артамонов и режиссер Малика Мухамеджан.

С 19:00 19 июля до 8:30 20 июля в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

В день 90-летия Василия Ливанова кинотеатр «Иллюзион» элементарно покажет все серии шерлокианы Игоря Масленникова подряд. Программа состоит из телефильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собака Баскервилей», «Сокровище Агры» и «Двадцатый век начинается». Среди звезд сериала 1980-х — Виталий Соломин, Никита Михалков, Николай Караченцов, Рина Зелёная, Олег Янковский, Ирина Купченко, Сергей Шакуров. Марафон стартует со вступительного слова искусствоведа Александры Устюжаниной о значимости детективной эпопеи в контексте истории отечественного кино.

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23 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

23 июля в 19:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

23 июля в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Вторая часть трилогии Сергея Соловьёва, в которую также входят «Асса» и «Дом под звездным небом». В центре сюжета — коммунальная квартира на Арбате, где пересекаются пути 15-летнего миллионера-дворянина (Михаил Розанов), местной красавицы (Татьяна Друбич), лимитчика-диссидента (Александр Абдулов) и 40-летнего мачо (Александр Баширов). Смешной, грустный и оптимистичный гимн перестроечной эпохе с песнями Бориса Гребенщикова показывали в каннском «Особом взгляде» и разобрали на цитаты. В Москве фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик и музыкант Марья Судакова, в Санкт-Петербурге — киновед Светлана Семенчук, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

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23 июля в 20:00 в центре «Зотов» (Москва)

В центре «Зотов» продолжается кинопрограмма «Анатомия ужаса. Взгляд на женскую телесность в кино», состоящая из боди-хорроров, фантастики и драм, затрагивающих темы телесности, самовосприятия и идентичности. Лента Жюлии Дюкурно «Титан», получившая четыре года назад «Золотую пальмовую ветвь», рассказывает о шоугерл-убийце с титановой пластиной в голове, которая беременеет невероятным образом от кадиллака и выдает себя за пропавшего сына капитана пожарной команды. Новый боди-хоррор Дюкурно «Альфа» выйдет на экраны в сентябре. После показа «Титана» пройдет практика покадрового чтения фильма с кинокритиком Катей Комаровой.

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Всё еще в прокате

Элегантная и душераздирающая сай-фай-драма Дэвида Кроненберга о похоронном бизнесе будущего, год добиравшаяся из Канн до российского проката. Венсан Кассель играет вдовца, который совершает небольшую революцию в похоронных услугах и, возможно, оказывается в центре заговора. В ленте канадский классик осмысляет опыт собственного вдовства. Станислав Зельвенский признал «Саван» одним из лучших фильмов Канн-2024 и одним из лучших хорроров прошлого года. «Высокие технологии, телесные эксперименты на грани некрофилии, конспирология — классический для Кроненберга набор обсессий, оформленный в строгих и печальных тонах; заведомо обреченная попытка расшифровать смерть», — писал кинокритик. Помимо Касселя, в картине заняты Дайан Крюгер и Гай Пирс.

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Музыкальный ромком Антона Мегердичева («Сердце пармы», «Движение вверх») с цитатами из «Назад в будущее». Егору (Роман Евдокимов) 30 лет, он подпевает гостям в караоке, мечтает построить музыкальную карьеру и счастливую жизнь с Юлей (Стася Милославская), дочкой миллионера (Максим Лагашкин). Неожиданно Егор открывает в своем шкафу портал в 1991 год. Он решает построить на этом бизнес: поет на Старом Арбате хиты из будущего («Плачу на техно», «Рюмка водки на столе»). Но любое его действие в прошлом может неожиданно влиять на будущее.

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Триллер про серийного убийцу, смешанный с кровавым акульим хоррором. Изобретательный маньяк похищает молодых людей, чтобы убить их с помощью акул. Роль серийного убийцы исполнил Джай Кортни («Терминатор: Генезис», «Отряд самоубийц»). Спродюсировали картину создатели «Собирателя душ» и «Обезьяны». Режиссером выступил не снимавший 10 лет австралиец Шон Бирн, автор расхваленных критикой фильмов ужасов «Любимые» и «Дары смерти». «Хищные твари» участвовали в каннской параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». «Режиссер смешал хоррор про серийного убийцу, „Челюсти“ и эксплотейшен-триллер и приправил эту гремучую смесь десятком сюжетных твистов, чтобы зрители уж точно не заскучали», — писал Кинопоиск о картине.

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Новое драмеди от студии А24 про профессора литературы Агнес (Ева Виктор, постановщица и сценаристка фильма) из маленького студенческого городка, которая пытается излечиться от страшной психологической травмы, полученной во время учебы. В «Детке» также сыграли Наоми Аки («Микки 17»), Лукас Хеджес («Середина 90-х») и Джон Кэрролл Линч («Зодиак»). Яркий дебют показали в каннской программе «Двухнедельник режиссеров» и на «Сандэнсе», где жюри наградило его призом за сценарий. Одним из продюсеров выступил Барри Дженкинс, создатель «Лунного света». Издание IndieWire внесло драму в список 100 лучших фильмов 2020-х. «Виктор отказывается от традиционного изображения абьюза, ей неинтересно пугать зрителя страшными картинами насилия, поэтому она сосредотачивается на внутреннем мире героини. При этом режиссер делает это максимально деликатно и, как бы странно это ни прозвучало, весело, не забывая про юмор и абсурд, которые всегда присутствуют в реальной жизни», — писали мы о картине.

Автор: Михаил Моркин