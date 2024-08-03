Спящей ночи трепетанье: 80 лет Сергею Соловьёву

Сергей Александрович Соловьёв ушел из жизни в декабре 2021 года в статусе признанного классика, всеми любимого вгиковского мастера, «человека из телевизора», автора феерических трехтомных мемуаров и проч. Человека, за долгую жизнь не нажившего врагов и недоброжелателей — редкое счастливое свойство. Через несколько месяцев наступило совсем другое время, и всем стало не до Соловьёва. Как дежурно пишут в некрологах, «ушла эпоха», но время, которому принадлежал Соловьёв, не просто ушло в свой черед, оно схлынуло резко и неотвратимо, как не было. Может быть, даже до его ухода. Соловьёв сегодня сопротивляется канонизации не потому, что он как-то особенно актуален или противоречив; напротив, те ниточки, те нейронные связи, которые делали его таким любимым и важным, сегодня уже трудно нащупать. Если пересмотреть сейчас всю его фильмографию, окажется, что проходного и случайного (а то и курьезного) в ней никак не меньше, чем важного и запомнившегося. Что обаяние «Ассы» или «Ста дней после детства» не так безусловно действует на людей, пропустивших в силу возраста эпоху первых рок-клубов или пионерлагерей. Что в этих фильмах ценно для любителей распутывать тонкие контексты позднесоветской культуры, но если вы не принадлежите к их числу, то, вероятно, для вас это будет чем-то вроде винтажной открытки. Занятная вещица, след того, что когда-то было, но давно ушло. Не из-за чего стулья ломать.