Шерлок Холмс. Как менялся музыкальный образ легендарного сыщика

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует саундтреки к различным версиям приключений Шерлока Холмса — от анимации Хаяо Миядзаки про пса-детектива до готического хоррора студии Hammer.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.