Шерлок Холмс. Как менялся музыкальный образ легендарного сыщика

Как саундтреки к экранизациям рассказов Артура Конана Дойла меняются в зависимости от образа главного героя? На какие классические произведения ориентировался Владимир Дашкевич, когда сочинял заглавную тему сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»? Чем примечательна музыка Ханса Циммера к дилогии Гая Ричи? И почему саундтрек «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем надолго станет каноническим?
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В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует саундтреки к различным версиям приключений Шерлока Холмса — от анимации Хаяо Миядзаки про пса-детектива до готического хоррора студии Hammer.
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Экранизации рассказов про Шерлока Холмса, упомянутые в выпуске
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986, композитор Владимир Дашкевич) — советская экранизация Игоря Масленникова с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях.
«Приключения Шерлока Холмса» (1984–1994, композитор Патрик Говерс) — классический британский сериал, в котором Джереми Бретт отыгрывал неприятного и социопатичного Холмса.
«Великий детектив Холмс» (1984–1985, композитор Кентаро Ханэда) — аниме-сериал Хаяо Миядзаки, в котором Шерлок — пес.
«Великий мышиный сыщик» (1986, композитор Генри Манчини) — диснеевский мультфильм о мыши с повадками Шерлока Холмса.
«Без единой улики» (1988, композитор Генри Манчини). На самом деле, великий сыщик — доктор Ватсон (Бен Кингсли), а Шерлок Холмс — всего лишь нанятый актер-пропойца (Майкл Кейн).
«Собака Баскервилей» (1959, композитор Джеймс Бернард) — готический хоррор от студии Hammer. В главных ролях — «короли ужаса» Питер Кушинг и Кристофер Ли.
«Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2009, 2011, композитор Ханс Циммер). Роберт Дауни-младший играет экшен-версию Шерлока Холмса. В режиссерском кресле — Гай Ричи.
«Шерлок» (2010–2017, композиторы Дэвид Арнольд, Майкл Прайс). Действие сериала перенесено в современность. Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч) — высокоактивный социопат, использующий для расследований смартфон.
«Молодой Шерлок Холмс» (1985, композитор Брюс Бротон). Юный студент колледжа Джон Ватсон знакомится с Шерлоком Холмсом, и вместе они расследуют преступления загадочного культа.
«Мистер Холмс» (2015, композитор Картер Бёруэлл). 90-летний Шерлок Холмс (Иэн Маккеллен) пытается вспомнить обстоятельства своего последнего дела, но не может из-за возраста.
Автор: Лев Ганкин
Фото: Христофоров Валерий / ИТАР-ТАСС