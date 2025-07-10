«Плагиатор»: хиты последних 30 лет в ретромюзикле с Романом Евдокимовым

В прокате «Плагиатор» — фантастический ромком, снятый режиссером «Движения вверх» Антоном Мегердичевым. Роман Евдокимов играет в нем певца-неудачника, обнаружившего в собственном шкафу портал в 1991 год. Удалась ли режиссеру псевдосоветской спортдрамы постсоветская музкомедия?

О чем это

Роман Евдокимов

Егору (Роман Евдокимов) тридцать, он музыкант, ночами напролет вынужденный подпевать перебравшим посетителям караоке, лавируя между пятитысячными купюрами за «Владимирский централ» вне очереди. Конечно же, это просто подработка, способ как-то перебиться, пока пишется первый сольный альбом. Но поиск себя затягивается, и это категорически не устраивает будущего тестя. Артём Андреевич (Максим Лагашкин), успешный бизнесмен, обеспечивающий дочь Юлю (Стася Милославская), твердо убежден, что потенциальный зять должен заниматься тем же. И состояние лучше сколотить как можно быстрее, иначе никакой свадьбы.

Очень кстати здесь оказывается машина времени, случайно обнаруженная Егором в собственном шкафу. Портал переносит музыканта в 1991 год. В то время граждане уже успели пристраститься к азартным играм, но еще не испытали восторга от «Рюмки водки» Лепса. На этой благодатной почве Егор и планирует разжиться, выдавая чужие хиты за свои. Но изменения в прошлом, как водится, влекут за собой перемены в будущем, так что новоявленному королю эстрады нужно действовать осторожно. Иначе он рискует не только потерять любовь и профессию, но и вовсе не появиться на свет: в прошлом Егор встречает свою маму (Аглая Шиловская), которая из-за его рождения так и не стала звездой сцены.

Кто это сделал

Елена Панова, Антон Мегердичев, Роман Евдокимов на съемках фильма

Антон Мегердичев продолжает смело экспериментировать с жанрами и эпохами: после советской спортивной драмы «Движение вверх», средневекового эпика «Сердце пармы» и кинозавершения сериала «Бывшие» он взялся за первую в своей карьере комедию, да еще и музыкальную. Сценаристов у картины сразу восемь, в их числе — Илья Шиловский («Легенды о Круге»), Тимофей Декин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») и сам Мегердичев.

Специально для фильма были созданы современные аранжировки хитов 1990-х. А главную тему, песню «Я буду там», запускающую машину времени, написал музыкант Антон Беляев. В прошлом, а затем и в будущем, также появятся Ирина Пегова, Виталий Кищенко и Елена Панова. Производством картины занималась продюсерская компания Рубена Дишдишяна «Марс Медиа» совместно с Arna Media при содействии телеканала «Россия 1».

Как это снято

Еще на уровне завязки кино про временную петлю, встречу с молодыми родителями и присвоение чужой музыки может показаться не слишком оригинальным. Особенно на фоне 40-летнего юбилея первой части «Назад в будущее» (можно вспомнить еще крайне успешный Yesterday Дэнни Бойла о мире без The Beatles). Авторы «Плагиатора» действительно пользуются чужими сюжетными находками, но не бездумно перекладывают их на российскую фактуру, а аккумулируют, чтобы рассказать универсальную, пусть и немного перегруженную, историю, щедро приправив ее музыкальными шоу-стопперами. Впервые работая с мюзиклом, Мегердичев прекрасно чувствует законы этого крайне условного жанра и постепенно погружает зрителя в обозначенное желтоватым ретрофильтром пространство между прошлым и настоящим, больше похожее на сказочное, чем историческое. Едва заслышав первые ноты «Чиж & Co», советские граждане тут же замирают, бросают все свои дела и уносятся в пляс, устраивая на Арбате кордебалет, немногим уступающий бродвейскому.

К тому же репертуар плагиатора не ограничивается песнями одной группы, как в том же Yesterday, а демонстрирует всю широту позднесоветской и российской музыкальной сцены. «Кино» здесь соседствует с NILETTO, а Лепс соревнуется за сердца толпы с баян-кавером «Плачу на техно», что рождает вполне работающие гэги. Отправившиеся в прошлое современные треки встают как влитые (техно знаменуется барабанным битом поверх баяна, а «Все зависит от нас» исполняется в импровизированном кабаре), более ранние хиты обретают второе дыхание в новой аранжировке.

Творческие амбиции имеются практически у всех персонажей картины и служат своеобразным общим знаменателем разных поколений. А выбор между музыкой, успехом, достатком и семьей одновременно объединяет и разъединяет героев. Получается такой сентиментальный комментарий, конечно же, о силе любви, жизни в искусстве и том, как важно ценить сегодняшний день, не придавая чрезмерного значения перипетиям прошлого.

Вердикт

Роман Евдокимов

Несмотря на обилие заимствований, «Плагиатор» можно смело назвать приятным во всех отношениях летне-развлекательным релизом для самой широкой аудитории. Революционных идей и голливудского размаха от него ждать не стоит, а вот удовольствие от самой разной музыки, юмора и хороших актерских работ получить можно. Многочисленных цитат авторы отнюдь не стесняются (недаром рабочее название картины — «Гений» — сменилось на куда более ироничное), штопая из этих разрозненных лоскутов свое цветастое одеяло. Местами, возможно, не слишком складное, но по-своему уютное.

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Автор: Оля Краснова