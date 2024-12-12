Что смотреть дома: «Бременские музыканты», возвращение «Пети и Волка» и документальный спецэпизод «Мажора»

Путешествия по фантастическим мирам с Петей, Волком и Робогозиным. Турецкое драмеди, казахстанский хоррор и китайская шарада. «Хороший хоккей» и турнир Top Dog 33. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Школьник вспоминает всё и снова путешествует по фантастическим мирам
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, «Иви», Okko
Мальчик Петя из Санкт-Петербурга и говорящий волшебный Волк путешествуют по разным мирам, где помогают местным обитателям решать проблемы. Загадочная организация стирает воспоминания Пети о невероятных странствиях, но не тут-то было. Остроумная смесь «Рика и Морти», «Гравити Фолз» и русских народных сказок, придуманная Алексеем Лебедевым, некогда ведущим сценаристом «Смешариков». Ждем новых пасхалок из любимых сюжетов — от «Вспомнить всё» и «Матрицы» до страшилок про нечисть, тентакли (в кастрюле) и НЛО.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Детям-супергероям нужно изменить прошлое, чтобы спасти будущее
Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 22 декабря
Маринетт Дюпен-Чен, спасительница Парижа и всего человечества в обличии Леди Баг, сталкивается с двумя неприятностями: кто-то украл ее серьги, позволяющие обращаться супергероиней, а еще под угрозой буквально оказалось будущее планеты (кто-то его стирает). Разобраться в парадоксах временного континуума ей помогут старые друзья и недавняя соратница Банникс. Та помогает Маринетт перевоплотиться в Леди Вездесущую, которая способна путешествовать во времени. Почти часовой спецэпизод «Леди Баг» Томаса Астрюка, позволяющий заглянуть в прошлое и будущее франшизы.
Смотрите этот спецэпизод и всю франшизу про супергероев на Кинопоиске в Плюсе.
Турецкое драмеди о том, что никогда не поздно начать сначала
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»
Бахар (Демет Эвгар из «Яркого пламени») — неунывающая 40-летняя женщина, которая когда-то предпочла семью медицинской карьере. И вот оба ребенка выросли, муж-хирург Тимур (Мехмет Иилмаз Ак) отдалился (и завел любовницу), а у героини находят опасную болезнь. Оказавшись в больнице и на операционном столе, Бахар решает вновь заняться медициной, и жизнь вновь начинает играть красками. Один из турецких хитов этого года — ремейк дорамы «Доктор Чха», снятый постановщицей «Запретного плода» и «Совершенно другого» Неслихан Ешилюрт.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Комедийный фолк-хоррор из Казахстана
Где смотреть: Кинопоиск
Простой алматинец Мирас (Есентай Ниязбаев) идет на свидание с Айной (Динара Мирасбек) — девушкой из богатой семьи, которая привыкла всем рулить. Заплатив за ужин, она зовет юношу в гости и знакомит с родными — кровожадными жезтырнаками (некто вроде вампиров). Ей хочется свадьбы, чтобы семья попировала вволю, а Мирас не спешит отказываться: такой союз может помочь с кредитами. Казахстанскую версию «Прочь» с акцентом на социальном неравенстве снял Анвар Матжанов, известный комедийными хитами «Бизнес по-казахски» (в Индии и Турции), а также «Тастаймын-ау сени», где уже работал с жанром ужасов.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подражающая Нолану экранизация китайского бестселлера
Где смотреть: Кинопоиск — с 21 декабря
1940-е. Молодой математик (Лю Хаожань), случайно раскрывший один из сложнейших шифров, бросает академию, чтобы решать задачи для секретного агентства. Шпионский триллер из Китая, основанный на бестселлере «Расшифровка» бывшего сотрудника разведывательных служб Май Цзя. Режиссер Чэнь Сычэн ранее снял трилогию «Детектив из Чайна-тауна», где и сработался с Хаожанем. Ментора главного героя, гениального математика по фамилии Лисевич, сыграл Джон Кьюсак. В рецензии в Variety в фильме расшифровали смесь из «Оппенгеймера», «Начала» и «Игр разума».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Сказочная история с путешествиями во времени и венцом всевластия
Где смотреть: Кинопоиск — с 20 декабря; Start, Wink, Okko
Над Белогорьем вновь нависла угроза: чародей Северин (Александр Устюгов) хочет завладеть венцом всесилия. Защищать город вынуждены Марья (Арина Рожкова) и Софья (Эвелина Мазурина) — дочери Василисы (Александра Урсуляк) и героя Ивана (Виктор Хориняк), погибшего в бою с магом. Одолеть его решено хитростью: пока Марья и Финист — Ясный сокол (Кирилл Зайцев) держат оборону, Софья, обучавшаяся ворожбе у Бабы-яги (Елена Яковлева), отправляется в Москву прошлого, чтобы привести на подмогу молодого Ивана (Олег Чугунов). Продолжение успешной трилогии снял Антон Маслов, проникшийся русским духом на первом сезоне «Вампиров средней полосы». Не обошлось и без новых персонажей: молодую Бабу-ягу сыграла Юлия Пересильд, Соловья-разбойника — Александр Лыков, а близнецов Мико и Жико — Никита Кологривый.
Смотрите этот сериал и всю франшизу про богатыря на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Взрослая анимация о Всадниках Апокалипсиса
Где смотреть: Кинопоиск — с 20 декабря; Okko
Жизнелюбивый романтик Саня знакомится с четырьмя Всадниками Апокалипсиса: вечно злым Раздором, коварным Голодом, сумасшедшим Чумой и любящей порядок Смертью. Вместе герои предотвращают концы света, которые, оказывается, надо останавливать чуть ли не ежедневно. Сане приходится не только убеждать Всадников, что человечество достойно жизни, но и попутно устраивать свою собственную. По словам сценариста и шоураннера Евгения Огнева («Нигдегород» и «Колдуй отсюда»), мультсериал для взрослых напоминает по вайбу «Пацанов» и «Миротворца».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Военная драма о женском батальоне
Где вышло: Netflix — с 20 декабря
Вторая мировая, 1944 год. Руководство ВС США понимает, что мораль солдат на европейских фронтах падает, когда они долго не получают весточек от родных. За три года войны накопилось около 17 миллионов неотправленных писем, и решить эту проблему доверяют 6888-му батальону, состоящему преимущественно из афроамериканок. Руководит операцией майор Чарити Адамс (Керри Вашингтон). Основанная на реальных событиях драма Тайлера Перри и часто работающего с ним в тандеме Армани Ортиза. Духоподъемную музыку написал Аарон Зигман — композитор «Дневника памяти» и «Моста в Терабитию». Критики благодушно отнеслись к возвращению имен забытых женщин.
Девушка расследует, почему все ее бывшие умирают
Где вышло: Peacock
Когда бывшие любовники Руби (Стефани Сюй из «Всё везде и сразу») начинают один за другим умирать необычными способами, девушка решается предупредить всех, с кем когда-либо спала, а заодно найти источник проклятия. Ехидная ромком-версия «Оно приходит за тобой» с номинанткой на «Оскар» в главной роли и другими инди-звездами на подхвате (Заша Мэмет, Симу Лю, Майкл Ангарано). В основе — одноименный австралийский сериал. «Почему я не могу найти любовь? Со мной что-то не так? Да, проблема совершенно точно в тебе», — гласит теглайн сериала.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Вас везет Юра Борисов
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — жуткий отечественный «Драйв».
Прошлогодний жанровый сюрприз от режиссера Кирилла Кемница («Блэкаут») и продюсера Ильи Найшуллера («Никто», «Хардкор»), который, конечно же, сравнивают с «Таксистом» и «Драйвом». Только вместо политики и ретро — лихие сюжетные повороты. Борисов играет Сашу — подозрительного бомбилу с инвалидностью, который предпочитает заниматься извозом с закатом солнца. Подобрав секс-работницу Лизу (Анастасия Талызина), он соглашается возить ее по адресам всю ночь. Чтобы парочка не заскучала, за ними следует полицейский (Сергей Гилёв) в джипе, считающий Сашу маньяком.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 20 декабря.
Подробнее о фильме:
Алекс Гарленд — в топе
С перерывом в неделю вышло сразу два эффектных трейлера, в которых можно увидеть фамилию Гарленда: сначала «28 лет спустя», теперь — «Война». Оба он написал, второй еще и поставил (в паре с ветераном войны в Ираке Рэем Мендосой). Как писатель, сценарист и режиссер прогрессирует в своей «постапокалиптической эре», узнаем уже в 2025-м, а пока можно посмотреть гарлендовское военное кино о журналистской этике и работе медиа с Кирстен Данст и Вагнером Моурой. Пара репортеров едет сквозь раздираемую гражданской войной современную Америку, чтобы взять интервью у президента-узурпатора (Ник Офферман), решившего остаться на третий срок. Авторы Кинопоиска считают «Падение империи» одним из лучших фильмов 2024-го.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Спешел «Кибердеревни» с блогером Керей в главной роли
Новогоднее приключение в мире космического ЖКХ-футуризма становится доброй традицией — теперь не только в компании семейства Кулибиных. Вместо «Кибердеревни» — Гигаполис, где таксует на летающей «Волге» Рустам (Карим Омаров). Так он хочет заработать на невероятно дорогие очки дополненной реальности «ОЧИ-3000», чтобы очаровать Мадину (Мия Магомедова). Правда, против него конкурент Багир и опасности большого города. Режиссером спецэпизода выступил Байбулат Батуллин («Бери да помни»), а в эпизодах появятся Николай (Сергей Чихачёв) и Рогобозин (Игорь Богомягков).
Смотрите этот спешел и всю франшизу «Кибердеревня» на Кинопоиске в Плюсе с 22 декабря.
Подробнее о франшизе:
Сказка недели: «Бременские музыканты»
Один из главных хитов года возвращается к новогоднему столу
Фантазия Алексея Нужного («Огонь» и «Я худею») на тему советского мультфильма собрала в отечественном прокате больше трех миллиардов рублей (быстрее, выше, сильнее в отечественном кино только «Чебурашка» и «Холопы»). Трубадура и его бенд играют Тихон Жизневский, Дмитрий Дюжев (Осел), Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачёва (Кошка) и Аскар Нигамедзянов (Петух). Бороться им предстоит не только за Принцессу (Валентина Ляпина) и против Короля-изоляциониста (Сергей Бурунов), но и с пропавшими голосом и отсутствием веры в себя.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 20 декабря.
Подробнее о фильме:
Том Хиддлстон и Хью Лори в экранизации Джона ле Карре
В 2010-е рекордно вырос спрос на автора антибондианы, причем среди не последних кинематографистов. Все началось с образцового ретротриллера «Шпион, выйди вон!» Томаса Альфредсона, где Гари Олдман сыграл Джорджа Смайли. Следом отметились Антон Корбейн с «Самым опасным человеком», Сюзанна Бир с «Ночным администратором» и Пак Чхан-ук с «Маленькой барабанщицей» (все четыре экранизации можно посмотреть на Кинопоиске). Для датской постановщицы история о бывшем солдате и менеджере каирского отеля (Хиддлстон), который по просьбе разведки втирается в доверие к опасному продавцу оружия (Лори), стала дебютом на американском телевидении.
Смотрите этот сериал и другие экранизации ле Карре на Кинопоиске в Плюсе.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске.
Пересматриваем франшизу и узнаем секрет успеха из документального спецэпизода
Десять лет назад Игорь Соколовский начал превращаться из мажора в полицейского в наказание за потасовку со стражем правопорядка. С тех пор герой Павла Прилучного распутал убийство матери, заматерел и сам стал отцом, а сериал превратился в долгоиграющую франшизу. В честь круглой даты актеры и создатели «Мажора» встречаются снова, чтобы вспомнить, как все начиналось, и поразмышлять о феномене экшен-франшизы.
Смотрите этот спешел с 21 декабря и всю франшизу про Соколовского уже сейчас на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о спецэпизоде и «Мажоре в Дубае»:
Квизы недели: «Квиз по нулевым», «Вспоминаем 2010-е», «Изумрудный город», «Феи из Алфеи»
Ныряем в ностальгию!
На Кинопоиске можно не только смотреть фильмы и сериалы, но и играть в викторины на самые разные темы. На этой неделе в разделе «Игры» погружаемся в приятные воспоминания с новыми квизами про поп-культуру нулевых («Квиз по нулевым») и десятых («Вспоминаем 2010-е»), любимую сказку детства («Изумрудный город») и мультсериал «Винкс» («Феи из Алфеи»). Разные форматы заданий, вопросы на знания и логику: все это — прекрасный вариант для предновогодней вечеринки на одного или в компании до шести человек. Доступно даже без подписки Плюс, а для игры вам понадобятся компьютер или телевизор и телефон.
Играйте в эти и другие квизы на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
«Хороший хоккей» недели: «Лада» — «Авангард»
Секретный гость в шоу-формате Кинопоиска
У «Авангарда» и «Лады» по три победы в последних пяти матчах. Сейчас это прямые конкуренты за то, что удержаться в зоне плей-офф Восточной конференции. Это будет нешуточная борьба и «Хороший хоккей». А в студии с ведущим Денисом Казанским, экспертами и секретным гостем недостатка в шутках и хорошем настроении не будет. Заряжаться ими начнем в 15:15 по Москве.
Единоборства недели: TOP DOG 33
Последний большой кулачный турнир года
21 декабря состоится заключительный номерной турнир главной кулачной лиги Европы. У Игоря Ионова и Олега Фомичева старые счеты: по правилам бокса побеждал признанный трештокер Имеля, а на голых кулаках победу решением судей в 2022-м одержал Фомич. Их реванш — главный бой вечера, который начнется в 18:00 по Москве. В карде еще два чемпионских боя: Кантемир Калажоков защищает титул в легком весе от Евгения Шишкова, Александр Сидоренко и Шахобиддин Егамов определят чемпиона в полулегкой весовой категории.
Европейский футбол недели: 18-й тур Ла Лиги
«Атлетико» может возглавить таблицу
Отрыва «Барселоны» как не бывало. В 18-м туре чемпионата Испании клуб и вовсе может уступить первое место. Пока все были увлечены гонкой «Барсы» и «Реала», «Атлетико» выиграл шесть матчей подряд и сравнялся с лидером. В субботу в 22:30 по Москве мадридцы могут и вовсе выйти вперед.
Вечером в воскресенье результат матча конкурентов будет уже известен «Реалу». Обладатель Межконтинентального кубка встретится с «Севильей» в 18:00 по Москве. В случае удачного для «галактикос» исхода и ничьей в матче «Барсы» и «Атлетико» «галактикос» возглавят таблицу.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Максим Константинов / ТАСС, Natacha Pisarenko / TASS