Что смотреть дома: «Бременские музыканты», возвращение «Пети и Волка» и документальный спецэпизод «Мажора»

Мальчик Петя из Санкт-Петербурга и говорящий волшебный Волк путешествуют по разным мирам, где помогают местным обитателям решать проблемы. Загадочная организация стирает воспоминания Пети о невероятных странствиях, но не тут-то было. Остроумная смесь «Рика и Морти», «Гравити Фолз» и русских народных сказок, придуманная Алексеем Лебедевым, некогда ведущим сценаристом «Смешариков». Ждем новых пасхалок из любимых сюжетов — от «Вспомнить всё» и «Матрицы» до страшилок про нечисть, тентакли (в кастрюле) и НЛО.

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