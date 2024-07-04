15 лучших фильмов 2024 года: итоги первого полугодия

Группа журналистов едет через всю Америку к Белому дому, который осаждает одна из воюющих сторон. В США — гражданская война. Непредставимое легко становится обыденностью. Модное слово «рутинизация» обрело наконец современную кинематографическую иллюстрацию.

Самое шокирующее в новом Гарленде — то, насколько буднично показан (пост)апокалипсис. Автор «Аннигиляции» и «Дредда» легко мог бы снять зрелищный фильм или заставить сопереживать героям, но нет: это мир, где уже никто ничему не удивляется и ни о чем особо не скорбит, где нет ничего вдолгую, где виноваты все, а в чем именно, никому уже нет интереса разбираться. И вот именно в этом — в расчеловечивании, стертости границ допустимого, нормализированном равнодушии — и кроется настоящий ужас войны, убеждает нас Гарленд. Разрушения, смерти, катастрофы — это уже, скорее, фон, в который камера Роба Харди особо не вглядывается.

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