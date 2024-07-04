15 лучших фильмов 2024 года: итоги первого полугодия

Внимание-внимание, блокбастеров больше не существует! Во всяком случае, для редакции и авторов Кинопоиска. Первая половина 2024-го запомнилась нам почти исключительно разнообразным арт-кино, причем в самом бескомпромиссном его изводе. Монотонная «Зона интересов» Джонатана Глейзера? Да! Головокружительный стимпанковский калейдоскоп «Бедных-несчастных» Лантимоса? Хотим еще! Труды и дни уборщика туалетов в Токио в «Идеальных днях»? Очень интересно! Даже присутствие в топе второй «Дюны» и новой «Годзиллы» подтверждает тренд: эти высокобюджетные колоссы — торжество искусства чистой визуальности. А что с российским сегментом? То же самое! При всей своей зрелищной развлекательности «Мастер и Маргарита» Локшина — абсолютно авторский проект. Про «Фрау» и говорить нечего: эта сказка о принцессе и дурачке куда больше показывает внутренний мир Любови Мульменко, чем реальную жизнь в славном городе Перми. И мы за это очень благодарны!
Этот топ составлен путем голосования среди нашей редакции и авторов Кинопоиска. Все фильмы расположены в порядке убывания голосов. В первоначальный список были включены проекты, которые вышли на стримингах и в российских кинотеатрах до 15 июня.
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Группа журналистов едет через всю Америку к Белому дому, который осаждает одна из воюющих сторон. В США — гражданская война. Непредставимое легко становится обыденностью. Модное слово «рутинизация» обрело наконец современную кинематографическую иллюстрацию.
Самое шокирующее в новом Гарленде — то, насколько буднично показан (пост)апокалипсис. Автор «Аннигиляции» и «Дредда» легко мог бы снять зрелищный фильм или заставить сопереживать героям, но нет: это мир, где уже никто ничему не удивляется и ни о чем особо не скорбит, где нет ничего вдолгую, где виноваты все, а в чем именно, никому уже нет интереса разбираться. И вот именно в этом — в расчеловечивании, стертости границ допустимого, нормализированном равнодушии — и кроется настоящий ужас войны, убеждает нас Гарленд. Разрушения, смерти, катастрофы — это уже, скорее, фон, в который камера Роба Харди особо не вглядывается.
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Ажиотаж вокруг «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса начался задолго до премьеры. Фильм, обещающий рассказать о жизни ребенка в теле женщины, ждали в Венеции, ждали в домашнем кинопрокате, а потом ждали онлайн. К счастью, один из главных экспериментаторов современности не промахнулся и в этот раз, подарив поклонникам картину ничуть не хуже его предыдущих фестивальных хитов — «Лобстера», «Убийства священного оленя» и «Фаворитки».
На наших глазах главная героиня Белла Бакстер превращается из хрупкого младенца в сильную женщину, стремительно проходя через разные стадии развития. Белла задает вопросы, которые мы игнорируем, находит ответы, которые мы не видим, и говорит на языке, который нам недоступен. Благодаря оригинальной операторской работе Робби Райана, феноменальному труду художников-постановщиков Шоны Хит и Джеймса Прайса и чуткой дружбе Марка Руффало и Эммы Стоун, сыгравших в фильме любовников, роман Аласдера Грея превратился в инновационное полотно. Картина получилась настолько яркой и самобытной, что смотреть ее не на большом экране даже как-то неловко.
Если оценивать значимость фильма по количеству статуэток, то стимпанк-история о рождении и взрослении Беллы Бакстер даже переплюнула предшественников. «Бедные-несчастные» стали фаворитами смотра в Венеции, принесли два «Золотых глобуса» и четыре «Оскара», а исполнительница главной роли Эмма Стоун окончательно покорила зрителей своим феноменальным талантом перевоплощения.
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Формально любовный треугольник, а фактически — более причудливая геометрическая фигура на теннисном корте: два молодых человека любят себя, друг друга, большой спорт и героиню Зендеи (в произвольном порядке). Разошедшаяся на мемы, по-хорошему попсовая атлетическая мелодрама Луки Гуаданьино посвящена самым интересным темам — амбициям и сексу. Последний скорее подразумевается, чем демонстрируется, но, чтобы отобрать у «Претендентов» звание самого жаркого релиза сезона, кому-то придется очень постараться. Фантазии с участием теннисных ракеток, тай-брейки под техно Резнора и Росса и Джош О’Коннор как безусловный победитель турнира харизм.
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Американскому режиссеру российского происхождения Майклу Локшину удалось сделать из великого русского романа голливудский аттракцион, не растеряв булгаковских смыслов. Линию Пилата и Иешуа он сократил до минимума, проредил любимую читателем клоунаду свиты Воланда и за счет этих купюр добавил в фильм сюжетную линию про травлю Мастера коллегами из Союза писателей за противоречащую советской идеологии религиозную пьесу. Тоталитаризм 1930-х годов явно занимает режиссера Локшина и сценариста Романа Кантора больше дьяволиады: в фильме подробно прописана тема карательной психиатрии и подсвечена линия стукачей, «написавших четыре миллиона доносов», вроде Алоизия, въехавшего в квартиру погубленного совместными усилиями Мастера. Несмотря на навязанный классическому произведению ракурс, где на первом плане дан «Сталингулаг» пополам с мелодрамой, а фантасмагория отступает на второй, зрелище вышло превосходное, что сразу отразилось на судьбе фильма, выбившегося в лидеры проката.
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История про уборщика общественных туалетов в Токио — кино про хорошего человека. И этим можно было объяснить многое: медитативный ритм повествования; суету, которая поглощает всех и вся вокруг Хираямы, но не его самого; наконец, диковинные для рядового работника увлечения (пленочный Olympus! Лу Рид и Патти Смит! Фолкнер и Хайсмит!). Хорошего человека может обидеть каждый, но он продолжит нести реющее на ветру знамя. Все так же гармонично и спокойно. Один из сильнейших фильмов в карьере Вима Вендерса напоминает, что главное — не выдумывать персонажу трагедию, а наслаждаться его размеренной жизнью. «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» — нашептывает Вендерс зрителю на ушко. «Потом — это потом, сейчас — это сейчас», — вторит автору сам Хираяма.
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Из-за пандемии и голливудских забастовок вторую «Дюну» зрителям пришлось ждать целых три года. Но результат того стоил: песчаная одиссея Пола Атрейдеса удалась на славу. Во втором фильме подросток, потерявший отца, повзрослел, превратился в мессию, возглавил религиозных фанатиков-фременов, разделался с монструозным дедушкой и начал угрожать оппонентам ядерными боеголовками — сюжет, если задуматься, пугающе современный. Недовольные картиной, конечно, тоже есть, и аргументы у них весомые. Сценарий предельно схематичен, многие герои не раскрыты, совершенство формы достигнуто в ущерб содержанию, и вообще, книга, как обычно, лучше. Но, с другой стороны, кто еще, кроме Дени Вильнёва, в этом году подарил публике сцены такой визуальной мощи? Пол Атрейдес верхом на черве! Романтический закат на Арракисе! Черно-белое побоище на арене Харконненов! Все эти образы (и порожденные ими мемы) теперь останутся с нами и с поп-культурой навсегда. Ну, или минимум до выхода третьего фильма.
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Хочешь «Оскар» — снимай кино про холокост. Ироничный призыв как по маслу сработал для Джонатана Глейзера: фильм принес режиссеру заветную статуэтку, но превратил в изгоя индустрии. Виноват, как ни странно, не радикальный подход Глейзера, который вывел на первый план обыденную жизнь семьи нацистского офицера и оставил за кадром ужасы геноцида, а попытка извлечь урок из страшного прошлого. В отличие от многих коллег по цеху, Глейзер не стал отмалчиваться и провел прямую параллель между сюжетом фильма и геополитической ситуацией на Ближнем Востоке.
«Зона интересов» — кино не об условной банальности зла и попытках оправдать преступления против человечества приказами сверху и варварскими законами. Ровно наоборот, это фильм о людях, развращенных властью. Угнетения, присвоения имущества и территории недостаточно; человеческий прах станет удобрением нового сада, а кости соседа — фундаментом нового дома. Ведь только притесняя, забирая и расчеловечивая, некоторые могут поддерживать высокий уровень жизни. Даже если Глейзеру больше не позволят снимать кино, «Зона интересов» навсегда останется одним из самых эффектных и обескураживающих напоминаний о звериной натуре человека.
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В фильме Корда Джефферсона достается всем: и тем, кто, скажем мягко, «недолюбливает» темнокожих; и тем, кто, как и «положено», кается; но больше всего тем, кто на коллективной белой вине зарабатывает.
Потрясающий Джеффри Райт, предельно точный в выборе актерского инструментария, беспощаден к своему персонажу — писателю-мизантропу, ненавидящему тех, кто успешнее его, и тех, благодаря кому всякие выскочки и бездари становятся знаменитыми. Главный сценарный трюк заставляет протагониста влезть в шкуру своих оппонентов и понять, что больше всех он не любит себя самого. И в этот момент режиссерская и актерская беспощадность сменяется нежностью по отношению к персонажу, которому в финале предстоит не только сделать трудный моральный выбор, но и стать собой.
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Ваня работает в магазине товаров для охоты и рыбалки, ходит в походы, носит за поясом топорик и слушает на ночь советские радиоспектакли. Кристина танцует в пермском балете, изнывает в домашней духоте вместе с мамой и бабушкой, переживает безнадежный роман с женатым мужчиной и готова хоть в омут, лишь бы прочь от этого всего. Эти два одиночества не могут не встретиться, и ничего у них, разумеется, не выйдет. Или нет?
Из такого сюжета могла бы выйти добрая романтическая комедия, но Любовь Мульменко превращает его в нечто вроде оптимистической трагедии — кино одновременно смешное и безнадежное, геометрически выверенное (не зря в разговорах о «Фрау» часто вспоминают Уэса Андерсона) и чуткое к движениям души (тут прямая к позднесоветскому кино). У Мульменко удивительно цепкий слух и глаз: диалоги, ситуации, фактура мебели и обоев, социально точные типажи (чего стоит немолодой обрюзгший врач-любовник, в минуту отдыха исполняющий в караоке «Мы идем в тишине по убитой весне»). Но главное тут — совершенно чеховское, едва уловимое сочетание отчаяния и надежды; это кино про людей, которые мечтают о любви, страдают от невозможности полюбить, делают новую попытку и опять упираются в стену, не замечая того, что любовь, независимо от обстоятельств, была и будет в них всегда.
Новая часть легендарной японской франшизы про огромного ящера, ненавидящего современную архитектуру. Главное новшество здесь, что Годзилла появляется не в 1954 году или современности, а сразу после окончания Второй мировой и выступает метафорой не ядерного оружия или сил природы, а посттравматического синдрома. Создатели отрицают японский милитаризм эпохи и прямо проговаривают, что человеческая жизнь бесценна, а камикадзе — довольно странная идея. Но больше психологических элементов здесь поражает техническое совершенство («Оскар» за визуальные эффекты) и спилберговский уровень саспенса в экшен-сценах. Эпизод, где у Годзиллы впервые одна за другой вспыхивают голубым спинные пластины, — величие.
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Я не большой фанат Алисы Селезнёвой и Кира Булычёва. Как-то так вышло, что в детстве фильм про миелофон прошел мимо меня, а единственное, что я смотрел, — это «Тайна третьей планеты». Так что скепсиса или заранее надуманных претензий не испытывал. Понимал, что будет большое семейное кино про приключения. Это в итоге и получил. Интересный сюжет, достойная графика. Порой были вопросы к постановке экшен-сцен, но за счет харизмы Александра Петрова (не устану повторять: это его лучшая роль) фильм сложился. Да и в целом к созданному миру хочется возвращаться и посмотреть на другие приключения в этой вселенной. Для меня это кино о том, как важно не переставать мечтать и верить в лучшее.
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Еда не раз и не два превращалась на киноэкране в идеальное шоу, но этот реконструкторский и, конечно, очень буржуазный фильм при всей своей старомодной медлительности мог быть порожден только современностью. Эпохой созерцательных фуд-блогеров, замечательно отточивших свои навыки во время карантинов. Ее он и комментирует. Это изящное и нежное оправдание компульсивному эпикурейству, в которое на фоне исторических бурь погрузилась наша общая цивилизация. В конце концов, автору удалось показать, что хороший кусок мяса устроен хитроумнее, чем иная политическая система, и потому совсем не позорно make food вместо чего-то там еще. Неспроста самое страшное в «Рецепте любви» случается, когда главные герои отходят от плиты. Французский классик Чан Ань Хунг требует не отходить.
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Дев Патель как самостоятельный автор, режиссер и сценарист собственного фильма — одно из главных открытий 2024 года. «Манкимэн», возможно, не станет лучшим боевиком в вашей жизни. Патель скорее трепетно следует любимым канонам жанра, чем устремляется в невероятное новаторство, но ему это и не нужно. Это приятный фильм, где ты сопереживаешь главному герою, который вызывает щемящее и нежное чувство ностальгии, ведь такие истории о мести и становлении мы смотрели с самого детства.
Фильм меняет свою интонацию и настроение по несколько раз за 10 минут, сначала становясь забавным, трогательным и в некоторых местах до умиления наивным, а затем резко показывает свою кроваво-жестокую сторону. Это касается и боевых сцен — забавные и легкие драки по щелчку пальцев сменяются напряженными длинными планами. И все это с индийском колоритом, который передан тут в мельчайших деталях и в который невозможно не влюбиться.
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Строительная компания хочет использовать государственные инвестиции, полученные после пандемии, чтобы организовать глэмпинг в сельской местности рядом с Токио. Жители деревни выступают против этой инициативы, ведь строительство повлечет за собой ненужную общине суету и приведет к загрязнению реки, которая снабжает их водой.
Три года назад Рюсукэ Хамагути снял «Сядь за руль моей машины» — нежное роуд-муви о человеческой хрупкости и уязвимости. «Зло не существует» — сложная конструкция, которая напоминает и басню, и фолк-хоррор, и экологическую притчу. На этот раз режиссер рассуждает о стремительной урбанизации и считает, что все наши решения, даже те, которые кажутся оторванными от окружающей действительности, являются частью большой экосистемы. Просто не всегда эти решения благоприятно на нее влияют.
Потрясающая операторская работа Ёсио Китагава помогает нам уловить красоту природы, особенно размашистых лесных пейзажей. Остается только фантазировать, какие краски бушуют здесь с приходом лета и осени. Партитура Эико Исибаси звучит то трогательно, то траурно и органично сопровождает нас по пути к абсолютно неожиданному финалу.
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Режиссер Дэвид Литч и сценарист Дрю Пирс выросли на полицейских фильмах и сериалах 1970-х, и в «Каскадерах» влияние олдскульных боевиков чувствуется во всем: в шутках персонажей, которые буквально общаются цитатами из киноклассики (если считать таковой «Рокки» и «Форсаж»), в визуальных отсылках и раздолбайстве. Собственно говоря, «Каскадеры» и есть ремейк одноименного сериала 1980-х, но для понимания происходящего знание первоисточника не требуется — фильм позаимствовал из него только имена и профессию главного героя.
«Каскадеры» — это искреннее признание в любви той атмосфере безумия и хаоса, что, наверное, царит на каждой съемочной площадке, просто не в таких масштабах, как показано на экране. Здесь есть харизматичные персонажи, искрометные шутки, зрелищные экшен-сцены и оригинальные визуальные решения. Сама история может показаться вторичной и местами даже абсурдной, но не за сюжет нам полюбился фильм, а за самоиронию и чувство юмора авторов. Это отлично сделанное развлекательное кино, которое снова напоминает нам о том, что каскадеры, как никто другой, заслуживают отдельной оскаровской номинации.
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Иллюстрация: Александр Черепанов