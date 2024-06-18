Что смотреть в кино: «Домовенок Кузя» с Буруновым, «Елки 11» с Нагиевым и «Побег» от Скорсезе

Рассказываем о премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. Среди новинок этой недели — сказка «Домовенок Кузя», обязательный новогодний альманах «Елки 11», комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым, испанский триллер «Побег» и самодельные приключения «Остров пропавших девчонок». На спецпоказах зрители смогут увидеть байопик Робби Уильямса «Быть лучше», эпик «Апокалипсис» и роуд-муви «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов».

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Главные премьеры

Домовенок (Сергей Бурунов) сбегает из плена Бабы-яги (Алика Смехова) и попадает в обычную квартиру, где заводит дружбу с девочкой Наташей (София Петрова) и местным ворчливым домовым Нафаней (Гарик Харламов). В это же время Яга перемещается из сказочного мира в реальный, чтобы реализовать свои коварные планы. Полнометражная экранизация одноименной советской сказки детской писательницы Татьяны Александровой. Над проектом работали братья Андреасян. Сиквел семейного фильма уже в работе.

Подробнее о жанре:

Двенадцатый фильм народной франшизы, запущенной Тимуром Бекмамбетовым, но продолжающей жить без его участия. Хедлайнерами теперь стали Рузиль Минекаев из «Слова пацана», звезда турецких сериалов Бурак Озчивит и Дмитрий Нагиев с минипигом. Кроме того, на этот раз под Новый год зрителей развлекают Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и Михаил Трухин.

Подробнее о франшизе:

Новый триллер Родриго Кортеса («Красные огни», «Погребенный заживо»), который спродюсировал сам Мартин Скорсезе. В центре сюжета — молодой человек не в себе (Марио Касас, «Невидимый гость»), который хочет во что бы то ни стало попасть в определенную тюрьму. По словам режиссера, его кино — это «„Граф Монте-Кристо“ или „Побег из Алькатраса“ наоборот». Испанские критики фильм хвалят и называют «сюрреалистичным», «символичным» и «стильным».

Беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник Славик (комик Денис Дорохов) узнает, что ему срочно требуется донор-родственник. Единственным вариантом оказывается певец Филипп Киркоров (Филипп Киркоров), чей отец когда-то соблазнил мать Славика. Герой угоняет воздушный шар со звездой, и в итоге братья теряются в лесу, где попадают в руки местного племени. Приключенческая комедия от режиссера «Тура с Иванушками» и «Блиндажа».

Семейный DIY-фильм, который совместными усилиями сняла семья профессиональных кинематографистов по фамилии Шмидт из Лос-Анджелеса. Родители выступили режиссерами, дочери сыграли главные роли, а братья продюсировали, сочиняли музыку и писали сценарий. По сюжету три сестры-сироты оказываются в ловушке в морской пещере с грохочущими волнами, сотнями морских львов и гигантскими морскими слонами. Прокатчики обещают «самодельный блокбастер с безумными трюками, настоящими морскими животными, милой музыкой, глубоким сценарием и живописными съемками на натуре».

Сиквел тайского хоррора «Первая ведьма: Реинкарнация». Спустя три года после того, как жители изгнали дух ведьмы из своего города, древнее зло нашло способ вернуться за новыми душами. На Letterboxd любители экзотических хорроров сравнивают кино со «Зловещими мертвецами» и «Оно» и утверждают, что оно получилось более захватывающим, чем оригинал.

Амбициозная студентка из США Кэролин Дрейк получает стипендию на защиту докторской в Оксфорде. В Англии она знакомится с высоким и религиозным брюнетом Кентом Уэбером. Несмотря на разницу во взглядах, между студентами возникает дружба, но Кэролин боится, что романтические отношения погубят ее учебу. Мелодрама о поисках любви и Бога, основанная на реальных событиях и мемуарах Кэролин Вебер.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

19 декабря в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Кровавый исторический эпик Мэла Гибсона о закате цивилизации майя и приключениях коренного жителя — охотника по имени Лапа Ягуара. После показа палеоантрополог Станислав Дробышевский, специалист по истории и культуре цивилизации майя Дмитрий Беляев и ведущая проекта «Деконструкция» Кристина Егорова поговорят об исторической достоверности фильма, майя и Мезоамерике XVI века. «Апокалипсис» получил три номинации на «Оскар» и, что престижнее, попал в число ста великих фильмов XXI века по версии Кинопоиска.

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21 декабря в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Праздничная премьера игривого музыкального байопика британского поп-певца, где он показан как шимпанзе (его озвучил сам Робби). Фильм расскажет о том, как Уильямс попал в группу Take That, а затем запустил сольную карьеру, в которой были свои взлеты и падения. Песня «Forbidden Road» уже получила номинацию на «Золотой глобус». За режиссуру отвечал автор «Величайшего шоумена» Майкл Грэйси. Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составил 87%. До показа обещают новогодний аперитив, а после — танцы. В прокат лента выйдет 26 декабря.

22 декабря в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Один из редких российских инди-фильмов последних десяти лет, который можно назвать культовым. Дебютное роуд-муви Александра Ханта («Межсезонье», «Джекпот») рассказывает о выросшем в детдоме гопнике Витьке (Евгений Ткачук), который узнает о существовании парализованного отца (Алексей Серебряков). Чтобы получить в наследство квартиру и сбежать подальше от жены и сына, Витька решает отвезти бывшего криминального авторитета по кличке Штырь в дом инвалидов. Из-за юмора и колористики критики сравнивали кино с работами Квентина Тарантино и Терри Гиллиама. Фильм представит и обсудит со зрителями аналитический психолог Ольга Макарова.

Всё еще в прокате

Молодая стриптизерша с русскими корнями, работающая на Брайтон-Бич, выходит замуж за сына русского олигарха, с которым только познакомилась. Узнав об этом, родители парня в спешке вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы прекратить безобразие. Пытаясь расторгнуть брак, они отправляют домой к молодоженам своего фиксера Тороса с помощниками Игорем и Гарником. Триумфатор Каннского фестиваля от американского инди-режиссера Шона Бэйкера («Мандарин», «Проект Флорида», «Красная ракета»), который описывают как «Рискованный бизнес», переснятый братьями Сэфди. Главные роли в драмеди сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Ждем создателей на «Оскаре», так как пять номинаций на «Золотой глобус» они уже получили (в том числе и Борисов!).

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Экранизация пьесы Питера Шеффера, которая, в свою очередь, была вдохновлена пушкинским текстом «Моцарт и Сальери», рассказывает о выдуманном соперничестве между сумасбродным Моцартом (Том Халс) и его обиженным современником Антонио Сальери (Ф. Мюррэй Абрахам). Историческая драма Милоша Формана получила восемь премий «Оскар», в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий и игру Абрахама. В повторный прокат выйдет новая 4К-реставрация театральной версии, созданная специально к 40-летнему юбилею ленты.

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Постапокалиптический боевик про мир будущего, где цивилизация оказалась уничтожена, а главной валютой в мире стали патроны. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин (Юрий Колокольников), странствующий по пустошам в поисках убийцы своего отца, соглашается сопроводить своенравную девочку-подростка Марию (Диана Енакаева) до места, где она родилась. Режиссерский дебют Макса Шишкина, клипмейкера и создателя Telegram-канала «ШишКИНО». В числе референсов постановщик назвал «Хорошего, плохого, злого», «Сталкера», «Мэнди», «Видеть», «Терминатора 2», «Убийцу» и «Старикам тут не место».

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Новая история взросления от итальянца Паоло Соррентино, которую сам режиссер описывает как «любовное письмо Неаполю». В центре сюжета — рожденная прямо в море девушка невероятной красоты (Челесте Далла Порта), которую вожделеют все — от случайных прохожих до ее собственного брата, от босса каморры до кардинала. Гари Олдман заглянул на камео, сыграв американского писателя Джона Чивера. Станислав Зельвенский обещает «бесконечную вереницу кадров невероятной парфюмерной красоты, туманно-поэтические реплики, громоздкие этнографические метафоры и торжество немодного male gaze».

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Автор: Михаил Моркин