«Елки 11»: очередная новогодняя конструкция из мишуры, которую венчает Бурак Озчивит в роли звезды (не Вифлеемской!)

В кинотеатрах выходит очередная часть новогодней франшизы, запущенной Тимуром Бекмамбетовым 14 лет назад. В ней не осталось души, но появились «пацан» Рузиль Минекаев и турецкая звезда Бурак Озчивит, а Дмитрий Нагиев вновь играет брутального мужика с добрым сердцем.

Бывший эмчеэсовец дядя Юра (Дмитрий Нагиев) охраняет дом в коттеджном поселке под Тюменью и находит смысл жизни в минипиге Костяне, которому заботливо надевает носочки, жарит кабачки без соли и читает стихи. Терапевт Екатерина (Ирина Пегова) из Калининграда ловко справляется с мясом в духовке и пациентами на проводе, но все же мечтает о сильном плече, только вот у мужчин аллергия на ее таксу и пятерых детей. Иммунитет оказывается только у капитана дальнего плавания Павла (Антон Васильев). Курьер Дамир (Рузиль Минекаев) помогает альметьевской Золушке Насте (дебютантка Маша Раскина) дать отпор токсичной мачехе (Кристина Бабушкина) и встретиться со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом. Московский карьерист Рома (Виктор Хориняк) готовится проиграть боссу в хоккей ради повышения, но его план может сорвать приехавший на праздники деревенский батя-сибиряк (Андрей Рожков). В Саяногорске учительница на пенсии, Валентина (Надежда Маркина), отказывается праздновать Новый год, если не приедут сыновья, и вернуть ей праздничное настроение может только бойкая соседка Галя (Валентина Мазунина).

Дмитрий Нагиев и Павел Ворожцов

Все герои одиннадцатого фильма франшизы, кроме персонажей Нагиева и Мазуниной, — новички во вселенной «Елок», а вместо привычного Константина Хабенского и два года заменявшего его Владимира Ерёмина закадровый текст читает Сергей Бурунов. Среди режиссеров Александра Карпиловского, Александра Котта и Сергея Трофимова, уже не раз работавших над «Елками», появился автор комедии «И снова здравствуйте!» Егор Чичканов. А в качестве основного сценариста и креативного продюсера в «Елки» нанят соавтор сериалов «Звоните ДиКаприо!» и «Мир! Дружба! Жвачка!» Пётр Внуков.

Но свежая кровь, запущенная в проект, давно превратившийся в один большой рекламный ролик, состояние франшизы не улучшает. Новому рассказчику не хватает теплоты, актеры явно воспринимают «Елки» как сезонную подработку и не собираются тут задерживаться, а Пётр Внуков на территории комедийного семейного кино чувствует себя неуверенно. Или же его работа, как это часто бывает с креативными проектами, изуродована правками заказчиков. По словам самого Внукова, в первом драфте согласно федеральному тренду задумывались «Елки сказочные», но от этой идеи отказались, и в итоге концепции не осталось вовсе: фильм стал похож не на традиционный оливье, а на бисквитный торт с сардинами. История дяди Юры и его нового приятеля, трудовика Волкова (Михаил Трухин), открыто заимствована из мультфильма «Жил-был пес», мелодраматические зарисовки о Насте и Екатерине вдохновлены «Золушкой» и «Спящей красавицей», новелла про деревенского родственника эксплуатирует морально устаревший юмор «Уральских пельменей», а сюжет про подавленную учительницу Валентину вовсе выбивается из праздничного настроения ленты душераздирающим драматизмом.

«Елки 11»

По традиции «Елок» все новеллы должны быть сюжетно связаны между собой, но здесь эта связь совершенно номинальная. По-настоящему объединяет истории дежурный в нынешний Год семьи разговор об отношениях отцов и детей, которые во всех случаях какие-то нездоровые. Полузабытый и отчужденный как в жизни, так и на экране, Нагиев компенсирует одиночество заботой о свинке, становясь ее родителем номер один. Золушка Настя осознает, что мачеха ее подавляет, только с подачи случайно встреченного на улице бугульминского пацана. Капитан Паша — новый Гоша, он же Гога — возникает из ниоткуда и так уверенно устанавливает курс на патриархат и строит чужих детей, что те сами вкладывают ему в руку ремень. Испорченный столицей Рома простоватого отца стыдится и открыто презирает. А баба Валя и дед Миша (Александр Михайлов) то вздыхают, что у них нет внуков, то обижаются на сыновей, что те не приезжают к ним на Новый год, а устраивают личную жизнь.

Самым странным, но в то же время самым честным элементом фильма становится главный маркетинговый козырь — турецкая звезда Бурак Озчивит (в последнее время сильно полюбивший Россию и вслед за «Елками» снимающийся в скетчкоме «Я к тебе надолго»). Все пять минут своего экранного времени он старательно скрывает недоумение по поводу того, что вокруг него происходит, и, кажется, делает это не только по сценарию. Впрочем, от него не требуется большего, чем пленительный прищур, призванный привлечь в кинотеатры поклонниц «Великолепного века».

Андрей Рожков

Но именно заморский принц из девичьих грез и привносит в «Елки 11» элемент красивой доброй сказки. Сколько бы ни разбрасывали реквизиторы мишуру и искусственный снег в павильонах и на улицах летней Москвы, ощущение новогоднего чуда и сбывшейся мечты создает только душевный турецкий мужчина, и он же становится единственной адекватной отцовской фигурой в фильме, хотя знает по-русски лишь несколько слов, главное из которых — «швабра».

Автор: Анна Петрова