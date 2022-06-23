Что смотреть в кино: финальная «Атака титанов», возвращение «Амадея» и ромком с Куценко и Михалковой

Рассказываем о премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. Среди новинок этой недели — новогодняя комедия с Гошей Куценко и Анной Михалковой «Совсем ошалели», хоррор-ромком «Мой сосед — монстр», продолжение анимационной франшизы «Три кота», полнометражный финал аниме «Атаки титанов» и экранизация исторического детектива Владимира Короткевича «Черный замок». В повторном прокате — великий и отреставрированный «Амадей» Милоша Формана про соперничество Моцарта с Сальери.

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Главные премьеры

Из-за ошибки турагентства разводящиеся супруги (Гоша Куценко и Анна Михалкова) вынуждены вместе встречать Новый год в двухэтажном шале на горнолыжном курорте, куда они приехали со своими новыми пассиями (Полина Максимова и Владимир Яглыч). Новогодний ромком от создательницы сериала «Инсомния» Ольги Френкель. За картинку отвечал оператор Алишер Хамидходжаев, снявший лучшие фильмы Николая Хомерики и Бориса Хлебникова.

Эпохальное аниме, растянувшееся на 10 лет и почти 90 серий, завершилось год назад. Однако теперь авторы смонтировали из финальных эпизодов монументальный 145-минутный фильм-компиляцию. В качестве бонуса к старым эпизодам добавили для фанатов новую сцену после титров, в основу которой легла последняя глава манги «Атака школьных каст» (ее действие происходит в альтернативной вселенной).

Подробнее о сериале:

Не спин-офф фильмов «Моя девушка — монстр» и «Мой сосед Тоторо». Жизнь актрисы Лоры (Мелисса Баррера и последних «Криков») летит под откос, когда ее во время серьезного заболевания бросает парень-драматург. Девушка возвращается домой, где выросла. Оказывается, что там обосновался дерзкий и обаятельный монстр (Томми Дьюи из «Без обязательств»), который вдохновляет ее следовать за мечтой и отдаться внутреннему гневу. Духоподъемный хоррор-ромком, который смешивает «257 причин, чтобы жить» с «Красавицей и чудовищем». Рейтинг фильма у критиков на Rotten Tomatoes составляет 78%, а больше всего журналистам понравились Баррера и ее химия с загримированным партнером.

Котята Коржик, Карамелька и Компот размораживают древнего котенка Леденца. Теперь им придется спасать нового друга и его родителей, вместо того чтобы ярко и необычно отпраздновать Новый год, о котором все так мечтали. Второй полнометражный мультфильм культовой франшизы, который снял Дмитрий Высоцкий, он же автор и режиссер сериала «Три кота».

Подробнее о франшизе:

Снежная королева похищает в ледяное королевство мальчика Юру, который ее случайно освободил из ледяной тюрьмы. Злодейка решает отомстить заточившему ее в темницу Деду Морозу, заморозив весь мир в канун Нового года. Баба-яга, Иван-царевич и Марья-искусница решают спасти праздник и освободить Юрку. Продолжение сказки «Баба-яга спасает мир». К роли Яги вернулась Людмила Артемьева, Деда Мороза сыграл Сергей Никоненко, а Снежную королеву — Юлия Такшина. Для создания виртуальных декораций кинематографисты использовали движок Unreal Engine 5 и LED-экраны.

Белорусское фэнтези по мотивам исторического детектива Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Молодой профессор Антон Космич (Евгений Шварц), изучающий историю Беларуси, мистическим образом переносится в XVII век, где ему предстоит стать частью старинной легенды о Черном замке. За режиссуру отвечал Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Самый лучший фильм 3-ДЭ», «Сергий против нечисти», а в актерский состав вошли Евгений Стычкин, Виталий Кищенко, Виктор Вержбицкий и Анастасия Красовская.

Лис, Зайчиха, Пингвин и дикий Поросенок отправляются на поиски лучшего друга, Совенка, а в итоге им приходится спасать лес от наводнения. Дело в том, что страдающий манией величия Бобер создал озеро, которое вот-вот затопит дома лесных обитателей. Европейская 3D-анимация, притворяющаяся пластилиновой. Премьера мультфильма состоялась на Берлинале в рамках программы Generation Kplus.

Повторный прокат

Экранизация пьесы Питера Шеффера, которая, в свою очередь, была вдохновлена пушкинским текстом «Моцарт и Сальери», рассказывает о выдуманном соперничестве между сумасбродным Моцартом (Том Халс) и его обиженным современником Антонио Сальери (Ф. Мюррэй Абрахам). Историческая драма Милоша Формана получила восемь премий «Оскар», в том числе за лучший фильм, режиссуру, сценарий и игру Абрахама. В повторный прокат выйдет новая 4К-реставрация театральной версии, созданная специально к 40-летнему юбилею ленты.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

13 декабря в 18:30 в малом зале Новой Третьяковки (Москва)

Культовый авангардистский хоррор эпохи перестройки, снятый по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». Главный герой, художник-оформитель Платон Андреевич (незабываемый кинодебют Виктора Авилова), становится одержим женщиной, которая как две капли воды похожа на его лучшую работу — восковой манекен, который он слепил когда-то со смертельно больной девушки. Действие разворачивается в дореволюционном Санкт-Петербурге. За сценарий отвечал Юрий Арабов, за режиссуру — Олег Тепцов, а за саундтрек — легенда андеграунда Сергей Курёхин. В рамках программы «Курёхин-70» Третьяковская галерея также покажет еще два фильма, для которых музыкант-авангардист писал музыку: «Оно» Сергея Овчарова и «Пьющие кровь» Евгения Татарского. Билеты — бесплатно по регистрации.

15 декабря в 16:00 в лектории Музея «Гараж» (Москва)

Garage Screen продолжает обширную ретроспективу кино Центральной Азии, куда вошли знаковые картины, снятые в регионе за более чем 30 лет. «Кардиограмма» Дарежана Омирбаева из конкурсной программы 52-го Венецианского кинофестиваля — это история о взгляде и изоляции. Двенадцатилетний Жасулан из казахского аула приезжает лечить больное сердце в санаторий, где все говорят не на его языке. Мальчику приходится не говорить, а наблюдать и действовать. По словам кураторов кинопрограммы, темы изоляции, связанной с внутренней миграцией, и языкового барьера выходят за пределы социальной проблематики и становятся отправной точкой для размышлений об одиночестве и взгляде.

17 декабря в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

В России проходят показы кинопрограммы Amfest Art & Artists, в которую вошли документальные картины о художниках, изменивших культурный ландшафт за последние 150 лет. Бескомпромиссный хиппи, монтажер и режиссер Хэл Эшби (1929–1988) — легендарная фигура Нового Голливуда, которую знают не так хорошо, как Скорсезе, Копполу или Спилберга. Его фильмы «Гарольд и Мод», «Будучи там», «Последний наряд», «Возвращение домой» и «Шампунь» считаются классикой американского кинематографа 1970-х. В фильме, собранном из интервью, писем и кинофрагментов, о кинематографисте рассказывают не только его коллеги (Джон Войт, Джейн Фонда, Джефф Бриджес, Норман Джуисон), но и известные последователи Адам Маккей, Александр Пэйн, Джадд Апатоу и Дэвид О. Расселл. Док представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.

Всё еще в прокате

1983-й. Опытный агент ФБР Терри Хаск (Джуд Лоу) расследует серию взрывов, ограблений и жестоких убийств на Северо-Западе США, за которой стоит неонацистская организация во главе с харизматичным Робертом Мэттьюсом (Николас Холт). Основанный на реальных событиях криминальный триллер из основного конкурса Венецианского кинофестиваля. За режиссуру отвечал австралиец Джастин Курзель, автор «Кредо убийцы», «Макбета» и «Подлинной истории банды Келли». Критики кино хвалят и сравнивают с работами Майкла Манна.

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После внезапной смерти папы римского кардиналы организуют специальное собрание, чтобы выбрать нового главу католической церкви. Сакральным таинством руководит кардинал Томас Лоуренс (Рэйф Файнс), который постепенно узнает страшные секреты высшего духовенства. Детективный триллер Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен»), снятый по роману Роберта Харриса («Офицер и шпион», «Призрак»), обещает пошатнуть основы церкви похлеще, чем «Еретик» с Хью Грантом. Помимо Файнса, в ленте играют Стэнли Туччи, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини. Критики уже прочат Файнсу долгожданный «Оскар», а сам фильм хвалят за постановку и ругают за глуповатые сюжетные повороты.

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Двенадцатый фильм народной франшизы, запущенной Тимуром Бекмамбетовым, но продолжающей жить без его участия. Хедлайнерами франшизы теперь стали Рузиль Минекаев из «Слова пацана», звезда турецких сериалов Бурак Озчивит и Дмитрий Нагиев с минипигом. Кроме того, на этот раз под Новый год зрителей развлекают Кристина Бабушкина, Антон Васильев, Ирина Пегова, Виктор Хориняк, Андрей Рожков, Валентина Мазунина и Михаил Трухин.

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Новая история взросления от итальянца Паоло Соррентино, которую сам режиссер описывает как «любовное письмо Неаполю». В центре сюжета — рожденная прямо в море девушка невероятной красоты (Селесте Далла Порта), которую вожделеют все — от случайных прохожих до ее собственного брата, от босса каморры до кардинала. Станислав Зельвенский обещает «бесконечную вереницу кадров невероятной парфюмерной красоты, туманно-поэтические реплики, громоздкие этнографические метафоры и торжество немодного male gaze».

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Автор: Михаил Моркин