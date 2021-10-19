Сказочная производственная драма: из чего и как сделаны «Приключения Пети и Волка»

На Кинопоиске выходит третий сезон анимационного сериала про волшебного Волка и мальчика Петю, которые путешествуют по разным мирам и помогают их обитателям решать проблемы. В прошлом году мы уже рассказывали, как создатель сериала Алексей Лебедев выдал хит в духе «Рика и Морти». Накануне выхода нового сезона авторы показали первые концепты персонажей, вспомнили, как они их придумывали, и объяснили, что именно в этой истории цепляет детей и взрослых.
«Приключения Пети и Волка» снимают на студии «Союзмультфильм» с 2018 года, и на протяжении двух сезонов зрители узнавали все больше о фантастических путешествиях двух друзей. Авторам сериала удалось сделать универсальную историю, интересную всем. Детей в ней привлекают юмор, путешествия, забавные герои и сказочные персонажи, а взрослых — цитаты из других произведений, пасхалки, юмор в духе «Рика и Морти» и разговоры на актуальные темы современного общества. В сети множество любительских роликов, где эти отсылки дотошно разобраны.
«Тем взрослым, которых привлекают в нашем сериале только отсылки к масскультуре, мы советуем не тратить на „Петю и Волка“ время, — рассуждает Алексей Лебедев, режиссер, один из сценаристов и продюсеров сериала. — Глупо смотреть кино только из-за этих моментов узнавания. На самом деле, в нашем сериале их не так много, да и те случайно пролезли, к нашему стыду».
Мультфильмы, рассчитанные на разновозрастную аудиторию, уже давно не редкость. И все же каждый раз мы задаемся вопросом: как удается к детскому анимационному сериалу привлечь родителей и даже тех взрослых, у кого детей нет? Алексей Лебедев считает, что в человеческой жизни нет очевидного перехода с детского мира на взрослый. «В любом возрасте мы можем каждый раз по-разному смотреть на одни и те же истории и находить в них строительный материал для собственного мироздания. Мы и в 50 лет, по сути, дети».
Из мира кошмаров в мир сказок
Поклонники сериала уже знают, что в каждой серии Волк приходит к Пете с очередной детективной задачей, и герои отправляются ее решать. Однако первоначальная задумка была совсем иной. «Была идея, что Петя видит кошмары, и чаще всего в них появляется Волк, который вовсе не кошмарное видение, а явь, — рассказывает Лебедев. — Он приходит к Пете в комнату, потому что сделал перевалочную базу в шкафу мальчика. В итоге герои знакомятся, и Волк становится проводником Пети по миру кошмаров».
Подумав, создатели решили, что не стоит ограничиваться только кошмарами, и сделали путешествие по сказочным мирам рабочими обязанностями Волка. Школьника Петю превратили в умелого помощника и отправили друзей разбираться с всевозможными волшебными проблемами сказочных персонажей. Получилась приключенческая производственная драма.
Сериал создает большая команда, 50–60 человек. Мир аниматоров довольно тесен, и многие художники и режиссеры работают параллельно на нескольких проектах. Вместе с Алексеем Лебедевым режиссерами нескольких эпизодов выступили его коллеги по другим сериалам. Наталья Мирзоян ранее выступала в качестве одного из режиссеров «Смешариков», а Роман Соколов снимал несколько серий «Пиратской школы», еще одного проекта Лебедева.
Все начинается со сценария
На него может уходить от трех дней до недели, а иногда и чуть больше.
Как и в любом сериале, в «Приключениях Пети и Волка» есть основные и второстепенные герои. Характеры каждого в разной степени продумываются заранее, но у главных героев в этом плане преимущество. Образы Пети и Волка давно четко обозначены, что позволяет сценаристам моделировать вокруг них разные ситуации и понимать, как они могут себя проявить в новых обстоятельствах. Лебедев описывает парочку так: «Петя — идеалист в силу возраста. Он верит, что поступать нужно только правильно, и расстраивается, когда необходимо идти на компромиссы. Волк — зрелая личность и тертый калач. Он знает и принимает мир во всей его сложности, но ему импонирует идеализм Пети. Так они дополняют друг друга».
Концепты персонажей
Петя
Волк
Папа
Дедушка
Второй этап — раскадровка и озвучка
За сценарием следует раскадровка, на которую обычно дается месяц. Она нужна не только для того, чтобы представить общее действие в серии, но и правильно расположить героев в каждой сцене, понять, в каких ситуациях они будут говорить и что при этом делать.
На основе раскадровки делается озвучка. Некоторые актеры озвучивают сразу нескольких персонажей. Например, голосом Владимира Маслакова говорят и Волк, и Баба-яга, и одна из голов Змея Горыныча. Другую голову Горыныча озвучивает Андрей Левин, который заодно говорит и за папу Пети. А третьей голове свой голос подарил сам Алексей Лебедев.
Аниматик
Раскадровка и озвучка объединяются в аниматик — черновой вариант мультфильма, состоящий из статичных изображений. Аниматик позволяет понять общий хронометраж серии и продолжительность отдельной сцены, продумать монтаж, последовательность фрагментов и оценить, насколько логично выглядит история. В аниматике сразу помечаются различные технические и художественные нюансы. Например, смена ракурса, наезд камеры, а также мелкие детали вроде расположения капель дождя на стекле или определенных звуков и действий персонажей. Эти дополнения помогают аниматорам создавать красочный, наполненный деталями мир.
Фоны и анимация
Готовый аниматик отдается в работу художникам. Одни рисуют фоны, другие оживляют персонажей.
В сериале есть постоянно повторяющиеся локации — например, квартира Пети и его комната, мир Кощея, ставшего одним из постоянных героев. Если нет необходимости в новых ракурсах, используются фоны, нарисованные ранее. Серии бывают очень камерными — могут быть одна-две локации с несколькими ракурсами. Но если герои отправляются в новые миры (что случается довольно часто), создаются оригинальные фоны.
В «Приключениях Пети и Волка» много важных сюжетных деталей. К примеру, на эскалаторе висит красочный плакат «Берегитесь пожара!». Вроде бы это просто элемент интерьера, но уже через секунду плакат превращается в драматургический элемент. Глядя на него, Баба-яга вспоминает, что забыла выключить утюг.
Лебедев признается, что перед авторами не стоит специальной задачи добавить побольше деталей в каждый кадр. Необходимо, чтобы персонаж существовал в убедительной среде, а для этого иногда, наоборот, приходится вычищать кадр от ненужных элементов. Условность истории, персонажа, фона должна быть более-менее общей и находиться в балансе.
Персонажи сериала анимируются в технологии 2D, которая, объясняет Лебедев, была выбрана сразу. «Во-первых, мне нравится 2D. Во-вторых, уже была наработана производственная база во время создания „Атомного леса“. Переход на новую технологию всегда связан с издержками обучения, поиска людей и другими проблемами, которые неизбежно нужно решать на старте, помимо художественных задач. Должны быть причины, чтобы согласиться на это. И хорошо, что ни у кого таких причин не было».
Несмотря на жесткие временные рамки, работа над сериалом — подвижный процесс. Ведь художники все равно работают в разном темпе. По словам Лебедева, кто-то может сделать раскадровку за две недели, а кто-то не укладывается и в полтора месяца. Параллельно в производстве находится пять-шесть серий. На создание одной — от сценария до монтажа и сведения — уходит в среднем три-четыре месяца.
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Автор: Екатерина Семенова