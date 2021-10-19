Сказочная производственная драма: из чего и как сделаны «Приключения Пети и Волка»

Несмотря на жесткие временные рамки, работа над сериалом — подвижный процесс. Ведь художники все равно работают в разном темпе. По словам Лебедева, кто-то может сделать раскадровку за две недели, а кто-то не укладывается и в полтора месяца. Параллельно в производстве находится пять-шесть серий. На создание одной — от сценария до монтажа и сведения — уходит в среднем три-четыре месяца.

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Автор: Екатерина Семенова