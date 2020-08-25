«Приключения Пети и Волка»: остроумный микс «Рика и Морти», «Гравити Фолз» и русских народных сказок

Что получится, если смешать «Рика и Морти», «Гравити Фолз» и русские народные сказки? Почему «Приключения Пети и Волка» можно смотреть всей семьей? Как по мультсериалу заметно, что его снимает сценарист «Смешариков» Алексей Лебедев? Чем Волк похож на Рэя Донована из одноименного сериала? Какую роль в приключениях героев играет Санкт-Петербург? Как сериал затрагивает вопросы подросткового бунта, депрессии и подавления эмоций? И почему нужно адаптировать старые сказки к современным реалиям?
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Главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) российский семейный мультсериал студии «Союзмультфильм» «Приключения Пети и Волка». Два его главных героя путешествуют по мирам и помогают сказочным персонажам решать проблемы.
В следующий раз мы поговорим о мини-сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки». Молодая женщина сбегает от абьюзивного мужа и устраивается на низкооплачиваемую работу, только чтобы прокормить ребенка.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов