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Подкаст«Приключения Пети и Волка»: остроумный микс «Рика и Морти», «Гравити Фолз» и русских народных сказок

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Что получится, если смешать «Рика и Морти», «Гравити Фолз» и русские народные сказки? Почему «Приключения Пети и Волка» можно смотреть всей семьей? Как по мультсериалу заметно, что его снимает сценарист «Смешариков» Алексей Лебедев? Чем Волк похож на Рэя Донована из одноименного сериала? Какую роль в приключениях героев играет Санкт-Петербург? Как сериал затрагивает вопросы подросткового бунта, депрессии и подавления эмоций? И почему нужно адаптировать старые сказки к современным реалиям?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) российский семейный мультсериал студии «Союзмультфильм» «Приключения Пети и Волка». Два его главных героя путешествуют по мирам и помогают сказочным персонажам решать проблемы.

В следующий раз мы поговорим о мини-сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки». Молодая женщина сбегает от абьюзивного мужа и устраивается на низкооплачиваемую работу, только чтобы прокормить ребенка.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Гениальный врач со скверным характером помогает полиции. Исторический детектив с Юрием Колокольниковым
В главных ролях:Юрий Колокольников, Андрей Назимов, Вильма Кутавичюте
Режиссер:Дмитрий Петрунь
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