Что смотреть в кино: «К себе нежно», новые «Теща» и «Царевна-лягушка», триллер А24

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. На 8 Марта Ольга Примаченко советует относиться «к себе нежно», а Гоша Куценко дарит «Тюльпаны». Нигилист Глен Пауэлл учится убивать, а Франсуа Озон вспоминает уроки экзистенциалиста Камю. «Царевна-лягушка» и «Теща» возвращаются с сиквелами, а российское авторское кино уезжает подальше от цивилизации. В повторном прокате снова идет итальянская классика Каннского кинофестиваля 1960 года: «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Приключение» Микеланджело Антониони.

Главные премьеры

Надя (Карина Разумовская) — хирург-оториноларинголог, которая помогает людям слышать, видеть и чувствовать. Однако к 40 годам она осознаёт, что сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, Наде предстоит пройти шесть уроков нежности — своего рода курс повышения квалификации в собственной жизни. Фильм по мотивам одноименного бестселлера Ольги Примаченко. Режиссером стал Иван Китаев, работавший над «Бывшими». На втором плане — Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова и Ольга Медынич. В числе ближайших референсов авторы называют «Дневник Бриджит Джонс».

Черная комедия студии А24 и Джона Паттона Форда, автора инди-триллера «Преступница Эмили». Синий воротничок Беккет Редфеллоу (Глен Пауэлл) задумывает дерзко и изобретательно убить избалованных родственников-богачей, чтобы получить наследство размером в 28 млрд долларов, которого его маму лишили из-за его рождения. В основу фильма легла британская комедия 1949 года «Добрые сердца и короны». Частью актерского ансамбля стали Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик, Билл Кэмп и Рафф Джудович Лоу. Критики кино не оценили: на Rotten Tomatoes рейтинг составляет всего 46%. Авторы пишут, что комедия вышла беззубой, несмешной и нелогичной.

Франсуа Озон взялся за экранизацию повести Альбера Камю — ключевой текст французского экзистенциализма. 1938 год. Скромный служащий по имени Мерсо (Бенжамен Вуазен) на следующий день после смерти матери заводит роман с коллегой и быстро возвращается к рутинной жизни. Однако его спокойствие нарушает сосед-сутенер Раймон (Пьер Лоттен), который втягивает Мерсо в свои темные дела, пока герой не убивает араба на пляже, навсегда меняя свою жизнь. По мнению критика Антона Фомочкина, режиссер добавил в фильм корректный антиколониальный подтекст, вытеснил нигилизм на периферию и «сместил фокус с вопросов бессмысленной экзистенции молодого белого человека на абсурдность породившего его буржуазного общества».

Продолжение народной комедии. Виктор Суслов (Гарик Харламов) опять оказывается в центре семейных перипетий, но на этот раз не один, а в компании своего брата Тохи (тоже Харламов, но лысый). Новую тещу Вити сыграла Мария Аронова. Режиссером вновь выступил классик казахстанской комедии и лауреат Берлинале Аскар Узабаев. Каст усилили — теперь в нем Сергей Бурунов, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и Катерина Ковальчук, жена Харламова.

Продолжение прошлогодней сказки. Василисе удалось избавиться от проклятия Кощея, и она готовится к свадьбе с Иваном. Однако древнее зло из Тмутараканского царства похищает невесту прямо во время церемонии, и ее жениху, сестре Варе и друзьям приходится ее спасать. Звезды всех новых сказочных блокбастеров Валентина Ляпина («Бременские музыканты»), Александр Метёлкин («Летучий корабль») и Никита Кологривый («По щучьему велению») вернулись к своим ролям. Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова и Светлана Пермякова тоже на месте. В режиссерском кресле — по-прежнему монтажер «Последнего богатыря» Александр Амиров. Сценарий снова написали Василий Ровенский и Ольга Клемешева.

Новая режиссерская работа Юлии Трофимовой («Лгунья», «Страна Саша») — драматический триллер с элементами магического реализма. Марфа (актерский бенефис Анастасии Куимовой) вместе с сыном возвращается на отдаленный остров в Тихом океане, где призраки прошлого все еще преследуют ее, а воды стережет загадочный кит. Помимо Куимовой, в фильме играют Артём Быстров, Рузиль Минекаев и Павел Майков. Премьера «Большой земли» состоялась на прошлогоднем «Окне в Европу», где картину отметили как жюри фестиваля, так и Гильдия продюсеров России.

Этнический хоррор звезды якутского кино Дмитрия Давыдова («Пугало», «Костер на ветру»). По сюжету отец и дочь живут вдали от цивилизации и сталкиваются с потусторонними силами в лице женщины с копытами вместо ног. В главных ролях — Вячеслав Шатненко, Лилиана Петрова и Ева Кузьменко. Фильм снимали на английском языке с прицелом на зарубежный прокат, но для российских кинотеатров переозвучили. Несмотря на символизм, критики советуют смотреть кино как тревожную мистическую притчу без второго дна.

Комедийный альманах, состоящий из пяти новелл, где все происходит в один день, 8 марта, но в разных уголках страны — от Калининграда до Красноярска. В числе режиссеров — Анна Кузнецова («Дыши», «Каникулы»), Владислав Иконников («Кибер-Иван») и Юрий Коробейников (оператор «Слова пацана»). В центре сюжета — обычные люди, которые попали в необычные, но судьбоносные ситуации. Трейлер обещает «романтические признания, смешные недоразумения и трогательные моменты». В касте — Гоша Куценко, Слава Копейкин, Елена Яковлева, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Алексей Серебряков, Ярослав Могильников, Александра Бабаскина, певица Seville из группы Artik & Asti, комикесса Варвара Щербакова и покойный Николай Коляда. В случае успеха «Тюльпаны» вслед за «Елками» станут ежегодной традицией.

Талантливый и идеалистичный студент-финансист Гао Хань (Охо Оу) получает стажировку в крупном банке благодаря связям семьи друга. Среди выпускников элитных вузов он чувствует себя чужим, но опытный аналитик (Энди Лау) помогает ему быстро освоиться. Вскоре Гао Ханю предстоит доказать свой профессионализм и научиться противостоять скрытым опасностям мира больших финансов. Китайский триллер Германа Яу («Ип Ман: Рождение легенды», «Ип Ман: Последняя схватка»).

Перевыпуск

Первый фильм «трилогии отчуждения» итальянского классика Микеланджело Антониони, в которую также входят «Ночь» и «Затмение». Лента получила в Каннах приз жюри, превратила Монику Витти в международную звезду и стала источником вдохновения для Апичатпонга Вирасетхакула, Хирокадзу Корээды и Цзя Чжанкэ. По словам Василия Корецкого, Антониони радикально поменял представление о том, как вообще можно рассказывать истории. «Золотая молодежь отправляется в морской круиз, и одна из главных героинь пропадает. Мало того что ее исчезновение так и осталось нераскрытым — к финалу ее друзья вообще о нем забыли. Вокруг этой нарративной пустоты Антониони выстроил экзистенциальную драму о невозможности настоящей близости, об отчуждении, которое можно преодолеть только ценой потери, ну и о непознаваемости мира», — рассказывал кинокритик и старший редактор Кинопоиска.

На Каннском кинофестивале 1960 года «Золотую пальмовую ветвь» у «Приключения» Антониони отобрал Федерико Феллини с сатирической трагикомедией про колумниста желтой прессы Марчелло Рубини. Журналист в течение недели бродит среди римской богемы в поисках любви и счастья. Фильм получил четыре номинации на «Оскар», разгневал Ватикан, сделал международной звездой Марчелло Мастроянни, ввел в обиход выражения «папарацци» и «dolce vita» и стал источником вдохновения для Вуди Аллена («Знаменитость») и Паоло Соррентино («Великая красота»).

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

7 марта в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Мистический триллер Альберта Мкртчяна 1992 года, который нередко называют самым страшным фильмом в истории российского кино. Мрачная картина, пронизанная эстетикой 1990-х, стала важной точкой отсчета для отечественного хоррора и обрела культовый статус не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. По атмосфере ее сравнивают с японским «Звонком». Фильм возвращается на большой экран в новой 4К-реставрации, выполненной с 35-миллиметровой пленки. В обновленную версию вошли ранее не публиковавшиеся материалы. После показа состоится обсуждение с участниками съемочной группы и экспертами по хоррору.

«Варда/Трюффо: После новой волны»

C 6 по 8 и с 13 по 15 марта в киноцентре «Октябрь» (Москва)

C 6 по 8 и с 13 по 15 марта на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

C 6 по 8 и с 13 по 15 марта в кинотеатре «Победа» (Новосибирск)

C 6 по 8 и с 13 по 15 марта в Ельцин Центре (Екатеринбург)





«Одна поет, другая нет»

Проект «КАРО/АРТ» совместно с кинопрокатными компаниями Vereteno и RWV FILM проведет мини-ретроспективы фильмов двух важных авторов французской новой волны. С 6 по 8 марта в московском «Октябре» покажут работы Аньес Варда «Сто и одна ночь Симона Синема», «Без крыши, вне закона», «Одна поет, другая нет», а с 13 по 15 марта — ленты Франсуа Трюффо «Стреляйте в пианиста», «Соседка» и «Последнее метро». Все показы будут сопровождаться разговорами с киноведами, кинокритиками, культурологами и специально приглашенными экспертами. Сеансы также пройдут в других городах России. Полное расписание доступно здесь.

9 марта в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

После падения работница пермской шоколадной фабрики Анна Бородина (Анна Михалкова) начинает слышать голоса других цивилизаций. Они говорят, что человечеству осталось всего 10 лет, не советуют лететь на Марс и предлагают любить друг друга, вместо того чтобы воевать. Общество принимает женщину за новую мессию. Завораживающий черно-белый сай-фай Анны Меликян («Про любовь», «Нежность»), которая продолжает заклинать человечество от саморазрушения. В эпизодах — Тимофей Трибунцев (муж), Олег Ягодин (кавалер) и Екатерина Андреева в качестве телегаллюцинации. Музыку к элегантному кино написала инди-группа Shortparis.

10 марта в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

10 марта в 19:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

10 марта в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Британский ромком с Гвинет Пэлтроу, ставший хитом в 1990-х. Потеряв работу, пиарщица Хелен спускается в лондонскую подземку, чтобы поехать домой. В этот момент рождаются две параллельные вселенные. В одной героиня успевает сесть на поезд, а в другой — нет. Оказывается, что такое незначительное событие может полностью поменять жизнь. Картину неоднократно обвиняли в плагиате польского фильма Кшиштофа Кесьлёвского «Случай». В саундтреке — Aqua, Dido, Jamiroquai, Элтон Джон, Эйми Манн и The Brand New Heavies. В Москве комедию представит и обсудит философ Евгений Цуркан, в Краснодаре — киновед Кира Кац, в Санкт-Петербурге — продюсер Владислав Пастернак.

11 марта в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

15 марта в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Драмеди из конкурса «Окна в Европу — 2025». Богатый чиновник-трудоголик Роман Мухин (Евгений Цыганов) решает взять в семью сироту из подшефного детдома в Ханты-Мансийске, чтобы впечатлить начальство. Его скучающая и невротичная жена Елена (Светлана Ходченкова) соглашается в надежде, что это укрепит лишенный страсти брак. Выбор Мухиных падает на 11-летнюю Марту (Дарья Полунеева), воспитанную бабушкой и помешанную на индийском кино. Однако пополнение становится настоящим испытанием на прочность для семьи. В режиссерском кресле — Тина Баркалая («Сказки Гофмана»), которая продолжает объединять волшебство и реальность. Зрителей ждут нотки магического реализма и, разумеется, индийские танцы. Помимо Цыганова и Ходченковой, их исполняют Сергей Гилёв и Ирина Пегова. На 20% это болливудский краудплизер, на 80% — анемично-разговорная мелодрама о семейном кризисе неприятных персонажей, живущих в холодных интерьерах. После показа в «Октябре» состоится разговор с Ходченковой, Цыгановым, Баркалаей и продюсером Катей Филипповой, а на «Мосфильме» — с Баркалаей, Полунеевой и другими участниками съемочной группы.

Всё еще в прокате

Новая комедия Владимира Котта. В центре сюжета — звезда боевиков Дмитрий (Евгений Цыганов), известный зрителю прежде всего своим суровым выражением лица. После несчастного случая на съемках «русский Стэйтем» возвращается в кино, но с неожиданными последствиями травмы: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. Другие роли исполнили Сергей Гармаш (режиссер с криминальными связями), Степан Девонин (агент Дмитрия) и Анастасия Красовская (дочь режиссера). Продюсером картины по сценарию Александра Бережного («На деревню дедушке») выступает Георгий Малков.

Подробнее о фильме:

Игровой дебют документалиста Владимира Головнёва, получивший главный приз фестиваля «Зимний-2025». Август 1991 года. Молодой миссионер (Никита Ефремов) отправляется на Ямал, чтобы обратить местных оленеводов в православие. Успех эксперимента должен обеспечить ему рясу, а его наставнику — возможность крестить коренные народы. Миссия послушника оказывается под угрозой из-за страшной болезни, которая на Ямале является в образе красивой девушки (Евгения Манджиева, игравшая с Ефремовым в «Нулевом пациенте»). «Элементы фолк-хоррора и мистические мотивы здесь сочетаются с юмором, рожденным столкновением двух чуждых друг другу миров, а скорое падение СССР зарифмовано с избавлением от вынесенной в название болезни», — писал Кинопоиск о картине.

Подробнее о фильме:

Монохромный дебют актрисы Сони Райзман. По сюжету бывшие однокурсники, учившиеся в одной актерской мастерской, преодолевают бытовые трудности, чтобы вечером встретиться в баре и проводить их друга Сашу, покидающего Москву. В драмеди об актерах сыграли Александр Паль, Мария Карпова, Гоша Токаев, Евгений Цыганов, сама Райзман и ее супруг Руслан Братов. Премьера состоялась на фестивале «Маяк», где лента получила призы за режиссуру и лучшую женскую роль. В конце 2025-го «Картины» также возглавили топ-35 лучших российских фильмов года по версии кураторов, фестивальных отборщиков, киноведов и кинокритиков. Многофигурная зарисовка из жизни кинобогемы в современной Москве одновременно напоминает и советское оттепельное кино, и американский мамблкор.

Подробнее о фильме:

Супружеская пара похищает 19-летнего хулигана Томми и запирает его в своем доме, чтобы перевоспитать жестокими методами. Главные роли исполнили Стивен Грэм («Переходный возраст»), Андреа Райзборо («Мэнди») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссером триллера выступил Ян Комаса, номинант на «Оскар» за «Тело Христово». В продюсерах — польский классик Ежи Сколимовский и обладатель «Оскара» Джереми Томас. Критики оценили «На цепи» на 96% «свежести» на Rotten Tomatoes. Обозреватели сравнивают кино с ранними фильмами Йоргоса Лантимоса и называют «отбитым».

Автор: Михаил Моркин