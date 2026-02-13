Анастасия Куимова, 32 года, актриса и режиссер. Снялась в «Тайнах Карениной», «Гипнозисе» и «Большой земле»

— Я очень долго не могла решиться на съемки. Целых четыре года после курсов ничего не делала. Истории, которые планировала когда-то рассказать, просто лежали в столе мертвым грузом. Но однажды Марина Калецкая позвала меня на роль в своем коротком метре, чем меня сильно вдохновила. Я наконец задумалась: «А почему я не могла снять свой фильм? Чем я хуже?» Пришла к выводу, что ничем, и мгновенно принялась за дело. Сделала раскадровки, быстро нашла оператора, набрала группу, пригласила Марину сняться. Решила, что не буду звать студентов, а кину клич профессионалам, у которых 4 июня выходной. За неделю до мотора я рыдала, не спала, тряслась, будто мне предстоит прыгнуть с парашютом. Но потом взяла себя в руки, и мы сняли кино за одну смену, за 14 часов. И каждую минуту этого дня я получала удовольствие. Коллег это, видимо, подкупило и тоже замотивировало. Операторы, довольно опытные ребята, сказали, что я держалась молодцом. Съемки собственного фильма позволили мне лучше понять работу режиссера. Теперь я как актриса имею куда меньше вопросов к постановщикам. Очень полезно зайти во все углы, посмотреть на процесс съемок и индустрию с разных сторон. Сразу больше ясности. Короче говоря, мне понравилось. Хочу еще.