Кологривый-учитель и наше «Солнце мое». Что показали на питчинге Минкульта

В конце июня в министерстве культуры прошли питчинги фильмов — игровых, семейных, дебютных. Мы посмотрели все трансляции и выбрали из более чем ста картин те, за судьбой которых будем следить. Из интересного: фильм-рекордсмен по количеству упоминаний в списке референсов — «Питер FM». Также команды теперь представляют для защиты целые ИИ-ролики и кадры.

Драмы

«Графиня Монте-Кристо»

О чем: Подлинная история русской девушки, потрясшая Францию в 1920-х годах. Ирина Яковлева — дочь будущего министра Временного правительства, поклонница Блока и Куприна. Она еще не знает, что скоро окажется в самом сердце трагедии и будет мстить за смерть мужа.

Кто делает: Режиссер Олег Фомин («СМЕРШ», «Операция „Карпаты“») рассказал, что покажет «две России» — 1916-го и 1926-го. Он также добавил, что будет снимать «женское кино». В касте обещают иностранных актеров, в проекте заинтересованы платформы Premier и Wink, бюджет — 360 млн рублей.

«Вольер»

Пробы Никиты Кологривого

О чем: Всеми любимый преподаватель литературы — добрый и интеллигентный Лев Львович — однажды не дает отпор грубости. В моральных муках он принимает решение, что после этого не может учить ребят. Создатели обещают почти библейский сюжет о современном юродивом человеке, который в одночасье потерял всё.

Кто делает: После «Агнии» режиссер Павла Стратулат берется за школьную тематику и готовит фильм — «гимн человеку». Команда называет главного героя современным князем Мышкиным, а претендентом на главную роль Павла видит Никиту Кологривого. Референсы — «Географ глобус пропил», «Доживем до понедельника» и «Охота».

«Зимник»

О чем: Дальнобойщик из Якутии ради спасения сына в одиночку перегоняет грейдер по тающему зимнику, прозванному в народе «дорогой смерти».

Кто делает: Оператором-постановщиком режиссерского дебюта Марины-Марии Овчинниковой выступит Максим Арбугаев, сорежиссер и оператор «Кончится лето», а также номинант на «Оскар» за короткометражный док «Выход». Художественный руководитель — другой якутский режиссер, Дмитрий Давыдов. Натурные съемки запланированы на февраль следующего года, в дримкасте — Аскар Ильясов, Иван Добронравов и Оксана Акиньшина.

«Братья»

О чем: Рыбинск, наши дни. Отец перед смертью собирает за столом троих сыновей от разных браков. Один из них, младший — вышибала в местном клубе и, возможно, убил свою жену, но не помнит этого. Второй дважды разведен, живет в Германии и работает в банке. Третий занимается инвестициями и махинациями в Сочи. Вместе они должны чем-то помочь младшему брату.

Кто делает: Социальная драма о важности семьи в кризисный период станет режиссерским дебютом для Маргариты Ленских, главы Гильдии кастинг-директоров. Братьев сыграют Сергей Гилёв, Дмитрий Чеботарёв, Антон Артемьев, их отца — Александр Марин. Каст уже утвержден. В числе референсов — «Старший сын» Мельникова и «Калина красная» Шукшина.

«Куперик»

О чем: Сашка — застенчивый, но харизматичный парень из Москвы. Он мечтает о «куперике» — «Мерседесе купе», крутой тачке, которая обязательно поможет наладить личную жизнь. Однако стоит парню только заполучить машину, как ее вскоре угоняют. Зато в его жизни появляется Маша — обаятельная и загадочная девушка, в которую Саша влюбляется. И впервые в жизни это взаимно.

Кто делает: Возвращать на большие экраны 2007 год в своем режиссерском полнометражном дебюте будет выпускница Московской школы кино Вика Дёгтева. Художественный руководитель картины — Клим Шипенко. В касте — Олег Савостюк и Стася Милославская, свою заинтересованность также подтвердил Алексей Серебряков.

«Мириада»

О чем: Начало 2000-х. В прошлом успешный писатель Анри приезжает с сыном из Сухума в Санкт-Петербург, чтобы опубликовать книгу, посвященную друзьям, пропавшим без вести во время войны в Абхазии. Однако, чтобы роман увидел свет, Анри нужно отказаться от авторства и отдать его своему заклятому врагу и конкуренту.

Кто делает: Одиссея покаяния — режиссерский дебют выпускницы ВГИКа Атаны Агрбы. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и Сухуме, в уже утвержденном касте — Пётр Фёдоров, Сергей Гилёв и Дарья Савельева. Прототип главного героя — абхазский поэт Даур Зантария. Референсы самые разнообразные — от «Мимино» и «Довлатова» до «Камон Камон» и «Солнца моего».

«Майя»

О чем: Марку — 21 год, он слушает панк и устраивает экстремальные велогонки. Внезапно молодой человек встречает свою маму, которую никогда в жизни не видел. Она пытается наладить с ним отношения, однако трудно наладить то, чего никогда не было.

Кто делает: Драму о сложностях внутри семьи на фоне уникальной фактуры — велокультуры фиксед-гир — снимет режиссер-дебютант Сергей Малкин. Предварительное участие в картине подтвердили Олег Савостюк и Оксана Акиньшина. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге.

«Сердце»

О чем: Молодой и талантливый кардиохирург вместе со старшим коллегой совершает первую в стране пересадку сердца. Авторы опирались на реальную врачебную практику — историю кардиохирурга Валерия Шумакова и пациентки Александры Шальковой, которой в 1987 году успешно пересадили сердце.

Кто делает: Режиссер Святослав Подгаевский, в списке актеров на главные роли — Иван Янковский, Константин Хабенский и Ангелина Стречина.

«Партак»

О чем: Артём выходит из мест заключения, но его все еще терзают муки совести за совершенное в юности. На свободе он влюбляется в тату-мастера Сашу, однако у девушки есть проблемы: из-за долгов отца за ней охотятся черные коллекторы. Артём не хочет ввязываться в криминальную историю, но методы преследователей становятся все более жесткими и вскоре начинают угрожать жизни молодых людей.

Кто делает: Режиссерский дебют Алексея Постнова — криминальная драма, съемки которой пройдут в Тольятти. Среди идейных референсов — «Бумер», «Калина красная» и «Брат 2». Свое участие в проекте подтвердил Иван Янковский, также в дримкасте — Диана Огай, Тимофей Трибунцев, Антон Артемьев и Максим Стоянов.

Комедии

«Сама дура. Приключения в Таиланде»

О чем: Сестры (Полина Гухман и Лиза Ищенко) из одноименного сериала возвращаются в полнометражной комедии. Мошенник с сайта знакомств Андрей (Александр Петров) обещает незрячей Маше романтические приключения, а Кристине — карьеру актрисы. Уже в Бангкоке девушки понимают, что их обманули: с их помощью Андрей хотел незаконно вывезти из страны ценную картину.

Кто делает: Режиссер Анна Зайцева и продюсер Анна Шалашина, у фильма будет тайский сопродюсер.

«Бейби блюз»

О чем: Беременная железнодорожная диспетчерша срывается из Вологды в Москву, чтобы стать продюсером кумира ее детства — некогда популярного певца Леонида Гутина.

Кто делает: Режиссер — Иван Кульнев, в главных ролях — Валентина Ляпина, Ян Цапник и Александр Метёлкин.

Триллеры

«Короб»

О чем: Действие триллера происходит в течение одной ночи. Москва, подросток — курьер службы доставки еды привозит по адресу заказ, оставляет у двери и слышит из квартиры детский крик о помощи. Герой стоит перед выбором — уехать, чтобы продолжить зарабатывать деньги на заказах, или попытаться спасти ребенка, вероятно запертого маньяком.

Кто делает: Режиссер Иван Петухов («Сестры», «Туда») поделился, что Москву будут снимать как отдельного героя в этой истории. В списке претендентов на главные роли — Макар Хлебников и Евгений Цыганов. Бюджет фильма — 138 млн рублей, у Минкульта запрашивают 82,8 миллиона. Сопродюсер фильма — Kionfilm, дистрибьютор — кинокомпания «Вольга».

«Сосед»

О чем: В жизни актера Никиты Куликова все безоблачно: звездный статус, квартира в центре на Цветном бульваре, есть жена-актриса и дочка. Но все меняет случайная встреча с пожилым незнакомцем, который оказывается не только соседом по дому, но и консьержем, мимо которого Никита проходит каждый день. Сосед знает о Никите все, но не спешит раскрывать карты. Постепенно безоблачная жизнь Никиты начинает трещать по швам: оказывается, не только он временами изменяет жене, но и она ему. Никите предстоит разобраться в семейных отношениях и в самом себе благодаря отвратительному в своем дотошном садизме соседу.

Кто делает: Режиссер и сценарист Михаил Погосов («Эскортница») под художественным руководством Валерия Тодоровского. Главных героев, борющихся за квартиру, сыграют Александр Петров и Леонид Ярмольник. Прокатчик — ЦПШ.

«Гараж моего папы»

О чем: История про 16-летнего парня, чьего отца подозревают в убийстве. В списке референсов — «Плюмбум, или Опасная игра» и «Парад планет» Вадима Абдрашитова, а также сериалы «Переходный возраст» и «Убийство с улыбкой».

Кто делает: Режиссер Иван И. Твердовский («Класс коррекции») и продюсер Наталья Мокрицкая для компании «Новые люди». В числе рассматриваемых актеров — Артём Кошман, Анастасия Талызина и Валентина Ляпина. Готовность проекта — весна 2027-го.

Экранизации

«Олеся»

О чем: Экранизация одноименной повести Александра Куприна. Иван бежит в северную глушь, чтобы пережить утрату жены. Там он влюбляется в колдунью Олесю, которую защищает от местных.

Кто делает: Выпускник ВГИКа Антон Ермолин («Ниша») решил перенести действие повести из Полесья в северные края, откуда родом постановщик. Снимать планируют в Архангельской области. В дримкасте на главные роли — Данила Козловский (Иван), на роль Олеси рассматривают Дарью Котрелеву, Евгению Леонову и Полину Рафееву. Продюсер — Алексей Учитель.

«Царь-рыба»

О чем: Экранизация повести Виктора Астафьева. 1987 год, перестройка. Красноярский край, браконьер Игнатьич видит в реке Енисей мистическую царь-рыбу — огромного осетра. В попытке поймать ее он оказывается в смертельной схватке с природой, запутывается в собственных сетях и начинает тонуть. В момент отчаяния герой вспоминает свои грехи.

Кто делает: Режиссер — Игорь Копылов («Небо»), в актерском составе — Павел Харланчук, Евгений Серзин, Ольга Смирнова, Дмитрий Лавров.

Фэнтези и фантастика

«Мохсоголлох»

О чем: Северная сказка про одинокую женщину из маленького якутского городка. Она чудесным образом обретает ребенка, наделенного сверхъестественными способностями. Дитя меняет и жизнь героини, и всех окружающих.

Кто делает: Режиссер Евгений Григорьев («Подельники») по сценарию Юрия Арабова («Монах и бес», «Солнце»). Вдова сценариста Ольга Катаева-Арабова отметила, что это история о том, как желания могут сбываться, и что в фильме несколько слоев — мифологический, социальный, эмоциональный.

«Болотная песнь»

О чем: Городская сказка про петербургского поэта (его прообразом стал Константин Вагинов), который потерял свою возлюбленную Сонечку. Действие разворачивается в том Петербурге, где по рекам и каналам плавают русалки, в городе живут ведьмы и перевозчики душ. В сердечных муках поэт бродит по Петербургу и на охоте ловит русалку, которая предлагает сыграть ему в игру.

Кто делает: Режиссер Вета Гераськина («Другое имя») будет опираться на живопись русских символистов: «Представьте, что „Демон“ Врубеля бродит по Петербургу, а над ним ночное небо Николая Ге». Продюсер Сергей Дешин поделился, что «Болотная плесень» — жанровый коктейль, включающий романтику, фэнтези и мистику. Актера на роль поэта все еще ищут, городскую сумасшедшую сыграет Светлана Ходченкова, учителя музыки — Мона Ермишина, лучшего друга поэта может исполнить петербургский киновед Алексей Гусев. Главная претендентка на роль Сонечки — начинающая актриса Софья Филилеева.

Спортивные фильмы

«Поворот»

О чем: 1980 год, расцвет горнолыжного спорта. Митя готовится принять старт финала чемпионата СССР, но ему мешает страх скорости и поражения. Параллельно с Митей тренируется его друг Слава — гений лыж, на которого с замиранием сердца смотрит молодая спортсменка Лена.

Кто делает: Полнометражный дебют Семёна Грицая, режиссера монтажа фильма «Воздух» Алексея Германа-младшего. Грицай — киновед по образованию, и при создании своей спортивной драмы он ориентируется в первую очередь на советское кино. Среди настроенческих референсов — «Сто дней после детства» и «Вертикаль», из тематических — «Гонщики» 1972 года. Отмечается также, что история вдохновлена судьбами реальных отечественных спортсменов.

Драмеди, ромкомы и мелодрамы

«Музыка нас связала»

О чем: Узнав о смертельном диагнозе, 60-летняя Вера собирает любительский хор, чтобы исполнить свою заветную мечту — принять участие во всероссийском музыкальном конкурсе. Ее дочь Саша пытается всеми силами развалить хор, чтобы мама легла в больницу.

Кто делает: Режиссер Иван Соснин («Далекие близкие», «Легенды наших предков») и кинокомпания Red Pepper Film берутся за музыкальное драмеди. Сценарий написала Мария Меленевская («Далекие близкие»). В главных ролях создатели видят Елену Яковлеву и Софью Лебедеву. Музыка тоже сыграет важную роль: хор будет исполнять хиты 2000–2010-х. В списке референсов — «Далекие близкие», «Хористы», «Маленькая мисс счастье», «Coda: Ребенок глухих родителей». Фильм ожидается в 2027 году, свою заинтересованность выразили онлайн-кинотеатры Wink и Okko.

«Мир теряет громкость»

О чем: Зоя, переводчица-синхронистка высшего класса, летит на ретрит в Абхазию перезагрузиться перед ответственной командировкой. В полете она получает баротравму и начинает терять слух. Лишившись основного рабочего инструмента, девушка вынуждена заново искать свое место в жизни уже за рамками постоянной эффективности.

Кто делает: Драмеди и роуд-муви о выгорании, поиске себя и новом старте станет режиссерским дебютом Дарины Фаизовой под художественным руководством Алексея Германа-младшего. В дримкасте — Лена Тронина, съемки пройдут в Абхазии. В числе референсов — «Поехавшая», «Танцуй, селедка» и «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов».

«Синий и пурпурная»

О чем: Молодой человек с синдромом Аспергера учится жить самостоятельно после смерти матери, но мир нейротипичных людей кажется ему слишком сложным. Однажды он встречает своего пурпурного ангела — барменшу с татуировками вместо крыльев и с сыном-подростком вместо единорога. Герой уверен: они могут быть счастливы вместе в этом странном нормальном мире. Осталось только убедить в этом девушку.

Кто делает: Режиссерский дебют Юлии Сапоновой под художественным руководством Алёны Званцовой — инклюзивный ромком. Кастинг проходили многие востребованные артисты: Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артём Кошман, Лукерья Ильяшенко, Юлия Александрова, Любовь Аксёнова. Все они подтвердили свою заинтересованность в проекте, но финальный состав еще не утвержден.

«Долго и счастливо»

О чем: Супруги решают разойтись, но из-за технических нюансов не могут оформить развод. Теперь у них есть три дня, чтобы разобраться в отношениях.

Кто делает: Режиссер Николай Хомерики («Море волнуется раз») и сценаристка Анастасия Волкова. На главные роли заявлены Ольга Лерман и Никита Волков. В списке референсов назвали «Прошлые жизни», «Трудности перевода», «Брачную историю» и «Питер FM». Фильм планируют завершить к 2027 году.

«Спящая красавица»

О чем: Героиня вместе с бывшим попадает в аварию. После пережитого у нее появляется странная особенность: она засыпает без его прикосновения.

Кто делает: Драмеди режиссера Николая Ларионова («Вечная зима») о том, что любить сложно. В числе референсов — «Аритмия» и «Верность». На главные роли рассматривают Анастасию Талызину и Ивана Фоминова. Дистрибьютор — ЦПШ, прокат планируют в 2027 году.

«Пепел»

О чем: Пожарный везет прах погибшей в огне семьи к Баренцеву морю, задумав там же свести счеты с жизнью. Но в машину к нему очень некстати попадают взбалмошная секс-работница и эпатажный певец.

Кто делает: Режиссерский дебют кемеровчанина Семёна Шомина — роуд-муви, драма с элементами комедии. Триггером для создания фильма стали трагические события в «Зимней вишне». Снимать дебютант планирует в Мурманске и надеется застать полярную ночь, которая длится 40 дней и рифмуется с внутренним состоянием главного героя. Из актеров утверждены Денис Шведов и Валентина Мазунина. Референсы — «Голгофа», «Далекие близкие», «Манчестер у моря».

Байопики

«Л.Ю.Б.»

О чем: История о том, как Владимир Маяковский спасал отношения с Лилей Брик — предложил ей сняться в немом кино, сценарий к которому сам же написал. Речь про картинку «Закованная фильмой», где снялись поэт и его муза.

Кто делает: Режиссер Юлия Трофимова готовит фильм в стилистике русского авангарда. В дримкасте — Никита Кологривый (Владимир Маяковский; актер уже играл поэта в спектакле «Маяковский. Я сам»), Любовь Аксёнова (Лиля Брик) и Евгений Цыганов (Осип Брик).

«Система»

О чем: История о становлении системы Станиславского, которую расскажут через ученика мастера. Москва, 1913. Стареющий Константин Станиславский переживает за свое наследие, потому что не успел записать актерские методики. Он просит своего ученика Евгения Вахтангова создать секретную театральную студию, где будут на практике проверяться положения его будущей Системы. Со временем между учителем и учеником разгорается конфликт из-за разногласий в подходе.

Кто делает: Режиссер и сценарист — Алексей Камынин («Хандра»). В создании использовали дневники и письма Евгения Вахтангова, в главных ролях команда видит Алексея Гуськова (Станиславский), Арама Вардеваняна (Вахтангов) и Евгения Миронова (Леопольд Сулержицкий). Референсами стали фильмы «Одержимость» Дэмиена Шазелла и «Амадей» Милоша Формана.

«Ракурс»

О чем: Весна 1914 года. Талантливый студент казанской художественной школы Саша Родченко оказывается втянут в любовный треугольник со своим близким другом Митей и его женой Варей, одновременно погружаясь в мир авангарда и поиски своего «я» в жизни и искусстве. Спустя годы Родченко теряет паспорт и вынужден вернуться в Казань, чтобы доказать следы своего существования.

Кто делает: Режиссер-дебютант Саша Ширманов тоже из Казани и даже учился в той же художественной школе, что и Родченко, поэтому чувствует с ним особую связь. Дримкаст — Мария Мацель и Иван Добронравов в молодости, Виктория Исакова и Фёдор Добронравов — в дальнейшем. В качестве референсов названы «Манк» Финчера (стилизация и две временные линии), «Довлатов» Германа-младшего (погружение в эпоху), «Питер FM» Бычковой (настроение).

Детское и семейное

«Отличница»

О чем: Отец старается проводить как можно больше времени со своей дочерью с проблемами слуха. Вместе они отправляются в летнее путешествие. Так родитель хочет подготовить девочку к тому, что скоро он и ее мама разведутся.

Кто делает: Режиссер Станислав Светлов («Особенности национальной больницы») и сценарист Денис Осокин («Овсянки») хотят снять российское «Солнце мое». В списке референсов также ламповое кино студии А24 «Камон Камон», а еще «Алиса в городах» Вима Вендерса. На роль девочки ищут юную дебютантку, а отца героини сыграет Михаил Тройник.

«Мой дикий друг. Возвращение домой»

О чем: Саше Меньшикову предстоит вновь встретиться со своим другом — лисом Рыжим, чтобы спасти его семью из передвижного зоопарка.

Кто делает: Сиквел фильма 2024 года снимет режиссер оригинала Анна Курбатова. К своим ролям вернутся Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников и Ольга Смирнова, участие в продолжении подтвердили Ян Цапник и Валентина Мазунина. Также в картине появятся новые животные. Съемки запланированы на август этого года, релиз — на осень 2026-го. В создании анимационных сцен проекта примет участие «Союзмультфильм».

«Лукоморье»

О чем: Отправившись вместе с классом на экскурсию по древним пещерам, двое современных школьников попадают в мир произведений Александра Пушкина. Теперь, чтобы вернуться домой, им предстоит найти волшебный артефакт и победить Кощея.

Кто делает: Режиссер нового проекта кинокомпании «Наше кино» — Александр Бабаев («Сокровища гномов»). Школьников сыграют Леон Кемстач и Ника Жукова, Кощея — Павел Прилучный, Бабу-ягу — Елена Валюшкина, русалку на ветвях — Олеся Иванченко. В тизере, снятом специально для питчинга, в роли Пушкина появился Артём Кошман. Релиз намечен на 2026 год, бюджет картины — 200 млн рублей, у Минкульта запрашивают 100 миллионов.

«Приключения пингвиненка»

О чем: История пингвиненка из Московского зоопарка, который потерялся в большом городе и хочет вернуться к маме.

Кто делает: Режиссером картины выступит Ольга Амоль («Маша и Медведь: Анимашки»), а соавтором сценария и художественным руководителем — Василий Ровенский («Царевна-лягушка»). В дримкасте на роли москвичей, среди которых предстоит блуждать компьютерному пингвиненку, — Павел Прилучный, Зоя Бербер, Андрей Андреев, Валентина Ляпина и Роман Курцын. Релиз запланирован на 2026 год, ожидаемые сборы — 200 миллионов.

«Влюбленные»

О чем: Двадцать лет назад семейная пара заключила контракт с темными силами, чтобы получить сверхспособности. Однако теперь героям, работающим экстрасенсами, придется выбирать между магией и семьей.

Кто делает: Совместный проект Продюсерского центра киностудии им. Горького и кинопрокатной компании «Вольга» — подростковое фэнтези о ценности семьи с Тихоном Жизневским и Любовью Аксёновой в дримкасте. Креативные продюсеры — Мария Меленевская («Далекие близкие») и Наталья Исакова («Она такая классная»), режиссер — Евгений Шелякин («Красный 5»). В числе референсов — фильмы «Призрак» и «Ночной дозор».

«Богатыри»

О чем: Давным-давно защитил богатырь Святогор Русь от злого Колдуна, обернувшегося драконом. Чтобы зло никогда не вернулось, спрятал он коготь, глаз и жилу чудища в современном мире. Но из-за школьника Вани в наше время проникает возлюбленная колдуна, она хочет найти эти артефакты и вернуть своего суженого к жизни. Вместе с двумя богатырями из Древней Руси Ваня должен отыскать злодейку и не дать ей воскресить дракона.

Кто делает: Сценарий для очередного славянского фэнтези написали Василий Ровенский («Царевна-лягушка») и Павел Воронин («Ухожу красиво»), последний также выступит режиссером картины. На роль школьника утвержден Андрей Андреев, а двух богатырей сыграют Роман Курцын и Роман Постовалов. Съемки пройдут этим летом в Москве и Санкт-Петербурге, а релиз запланирован на 2026 год. Потенциальные сборы оцениваются в 500 миллионов.

Автор: Оля Краснова, Лиза Кузнецова