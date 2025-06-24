Что смотреть в кино: «Питер FM», «Настоящие детективы» и дебют дочки Спилберга

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут триллеры «Настоящие детективы», «Горячая штучка» и «Одни из нас», анимация «Дикая семейка» и «Повелительница города сказок», комедии «Не одна дома 2» и «Вундеркинд», хорроры «Синистер. Семейное проклятие» и «Пожиратель душ. Голоса мертвых». А в повторном прокате — романтичная классика «Питер FM» и «Брак по-итальянски».

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Главные премьеры

Парень с шизофренией по имени Саймон (Джек Куэйд) становится свидетелем похищения девушки. Когда полиция принимает преступление за галлюцинацию, Саймон обращается за помощью к соседу — язвительному охраннику на пенсии (Джеффри Дин Морган). Комедийный детектив про непохожих напарников. Критики называют инди-фильм «олдскульным» и «напряженным».

Эротический триллер, который критики называют смесью «Рокового влечения» и «Плохой девочки». Успешная бизнесвумен заводит роман с эмоционально нестабильным парнем, живущим с мамой. Когда женщина решает закончить изначально нездоровые отношения, любовник из-за своей одержимости начинает ее преследовать. Главные роли сыграли звезда 1990-х Алисия Сильверстоун («Бэтмен и Робин») и Карл Глусман из «Любви» Гаспара Ноэ. За режиссуру отвечал инди-режиссер и любимец фестивалей Джастин Келли («Меня зовут Майкл», «Королевская кобра»).

Не сериал с Педро Паскалем, а режиссерский дебют Дестри Эллин Спилберг, дочери Стивена Спилберга (в оригинале кино называется «Пожалуйста, не кормите детей»). После вспышки загадочного вируса, который убивает взрослых, группа подростков-изгоев остается без опеки родителей и устремляется на юг в поисках новой жизни. По дороге друзья становятся пленниками в доме загадочной женщины-маньячки. Главные взрослые роли исполнили Мишель Докери и Джанкарло Эспозито, а премьера прошла на смотре жанрового кино в Ситжесе.

Новая кукольная анимация швейцарца Клода Барраса, автора номинированной на «Оскар» «Жизни Кабачка». По сюжету девочка-подросток, ее маленький брат и малыш-орангутанг спасают лес и жизнь племени пенанов на острове Борнео. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году.

Юная мечтательница Далия попадает внутрь неоконченной книги, которую начал писать ее умерший отец-писатель. Чтобы вернуться домой, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по сказочному городу и научиться управлять историями. Анимационное фэнтези, над которым работали специалисты из Аргентины, Испании, Бразилии, Перу, Колумбии и Эквадора.

На этот раз Маша (Милана Хаметова) отправляется с папой (DAVA) на кемпинг, однако девочке становится невообразимо скучно, и она сбегает в летний лагерь. Там она встречает своих старых знакомых — жуликов Хахаля и Няню (Алексей Маклаков и Юлианна Михневич), которые снова замышляют украсть мешок со смартфонами всех подростков. Продолжение популярной комедии 2023 года. Режиссером на этот раз стал Митрий Семёнов-Алейников («Подростки в космосе»).

Десятилетний Вольфганг — мальчик с высоким IQ и расстройством аутистического спектра. После смерти матери он вынужден переехать к своему отцу-актеру, с которым никогда не общался. Вольфганг решает поступить в музыкальную академию в Париже, а его недалекому папаше приходится искать общий язык с особенным сыном. Каталанская трагикомедия Хавьера Руиса Кальдеры («Похождения призрака», «Еще три свадьбы»).

Еще один лже-«Синистер» в российском прокате. Монстр Бэгмен питается послушными детьми и ловит их в жуткий гниющий мешок. Теперь он начинает охоту на семью, глава которой смог скрыться от демона в детстве. Главную роль сыграл Сэм Клафлин из «Голодных игр» и «Острых козырьков». Постановкой занимался Колм Маккарти («Новая эра Z», «Черное зеркало», «Шерлок»). Критики жалуются, что в хорроре мало ужасов и много клише.

Две сестры вынуждены вернуться в родной город, где один за другим погибли их родственники. В родительском доме происходят необъяснимые вещи, и девушкам, чтобы выжить, нужно скорее понять, за что был проклят их род. Индонезийский хоррор Упи Авианто («Битва богов») «по мотивам реальных событий».

Перевыпуск

Культовый ромком Оксаны Бычковой про радиоведущую и архитектора (Екатерина Федулова и Евгений Цыганов), которые никак не могут встретиться и находятся на пороге больших перемен: она собирается замуж, а он планирует переехать в Берлин. Наивное поколенческое кино спустя почти 20 лет вызывает и тоску, и ностальгию. Главная героиня обещала, что все будет хорошо, но на всякий случай приготовьте ваши носовые платки.

Классическая итальянская мелодрама Витторио де Сики с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях. По сюжету юная Филумена и любвеобильный красавец Доменико знакомятся во время Второй мировой войны в публичном доме и начинают многолетний роман. Спустя годы Филумена готова пойти на все, чтобы официально оформить отношения с убежденным холостяком. Две номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и приз за лучшую женскую роль на ММКФ-1965.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

2 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва) — на японском языке с русскими субтитрами

2 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва) — в русском дубляже от «Студийной банды»

5 июля в 16:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

6 июля в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

7 июля в 19:30 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

8 июля в 19:00 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

Рассеянная старшеклассница Макото узнает, что может путешествовать во времени, но количество ее прыжков в прошлое ограничено. Сначала подросток тратит прыжки на мелочи, однако постепенно осознает, что ее действия могут причинить вред другим людям. Аниме, которое принесло мировую славу Мамору Хосоде, будущему создателю «Ученика чудовища» и «Красавицы и дракона». После показов состоятся разговоры со специалистами по аниме.

Подробнее об аниме:

3 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

3 июля в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

4 июля в 19:30 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

5 июля в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

9 июля в 19:30 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Спортивная драма Рона Ховарда о противостоянии легендарных гонщиков «Формулы-1» — перфекциониста-австрийца Ники Лауды (Даниэль Брюль) и плейбоя-англичанина Джеймса Ханта (Крис Хемсворт) — на протяжении 1970-х годов. В «Октябре» фильм представит и обсудит со зрителями Владимир Башмаков — автоспортивный комментатор «Формулы-1», гонок на выносливость WEC и заокеанских серий NASCAR и IndyCar. На остальных площадках картину обсудят киноведы и кинокритики.

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6 июля в 19:00 в центре «Зотов» (Москва)

Немой экспериментальный документальный фильм Дзиги Вертова, выпущенный на экраны в 1929 году. Советский режиссер верил, что будущее кинематографа за неигровым кино, считая реальность гораздо увлекательнее любых фантастических выдумок. Картина представляет собой один день из жизни советского города 1920-х годов, изобретательно снятый на улицах Москвы, Киева и Одессы. Человек с киноаппаратом заглядывает на заводы, в трамваи, роддома и зоны отдыха, собирая живые моменты с помощью достижений советской операторской школы (острых ракурсов, комбинированных съемок, ручной камеры и съемки в движении). Покажут восстановленную версию ленты с оригинальной звуковой дорожкой, утвержденной самим Вертовым. После показа пройдет презентация книги Кирилла Горячка «Жизнь врасплох. История создания фильма «Человек с киноаппаратом», в которой примут участие автор и историки кино Наталья Рябчикова и Станислав Дединский.

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Всё еще в прокате

Культовый киберпанк Кацухиро Отомо, заложивший основы популярности японской анимации на Западе, отразивший через элементы боди-хоррора травму ядерной бомбардировки 1945 года и рассказавший о взрослении. События разворачиваются в Нео-Токио (так называется восстановленная столица Японии) спустя 31 год после начала Третьей мировой войны. Город погряз в коррупции, протестах и бандитизме. Однажды Тэцуо, член байкерской банды, сбивает ребенка, сбежавшего из секретной лаборатории. В результате аварии в Тэцуо пробуждаются телепатические навыки, которыми обладал Акира — мальчик, уничтоживший прежний Токио. В любви к «Акире» признавались Тайка Вайтити и Канье Уэст, а отсылки к нему можно найти в десятке голливудских фильмов — от «Матрицы» и «Темного города» до «Острова собак» Уэса Андерсона.

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Псевдоромком с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Люси — брачная агентка, она зарабатывает тем, что помогает подбирать одиноким людям вторую половинку. В то же время сама она разрывается между идеальным партнером (Паскаль) и своим бывшим (Эванс). Режиссер — Селин Сон, снявшая драму «Прошлые жизни», номинированную на «Оскар» в двух категориях, в том числе как лучший фильм. «Материалистка» получила высокие первые оценки. Журналисты хвалят кино за современный взгляд на проблемы любви, взаимоотношений и супружества, а также отмечают, что герои принимают в расчет не только чувства, но и логику со здравым смыслом, делая «Материалистку» точнее и реалистичнее.

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Хоррормейкер Майк Флэнаган («Доктор Сон», «Игра Джералда») вновь экранизирует Стивена Кинга. На этот раз, правда, это не хоррор, а фантастическая драма. Повесть «Жизнь Чака» в обратном порядке рассказывает о трех эпизодах из жизни рядового американца. Заглавную роль сыграл Том Хиддлстон, также в фильме снялись Карен Гиллан, Джейкоб Тремблей, Давид Дастмалчян, Марк Хэмилл, Миа Сара и Чиветель Эджиофор. Картина получила приз зрительских симпатий в Торонто, поэтому в следующем году ее можно смело ожидать среди номинантов на главный «Оскар». По мнению Кинопоиска, «Жизнь Чака» встала в один лист с «Зеленой милей» и «Побегом из Шоушенка», пусть и не на первое место.

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Элегантная и душераздирающая сай-фай-драма Дэвида Кроненберга о похоронном бизнесе будущего, год добиравшаяся из Канн до российского проката. Венсан Кассель играет вдовца, который совершает небольшую революцию в похоронных услугах и, возможно, оказывается в центре заговора. В ленте канадский классик осмысляет опыт собственного вдовства. Станислав Зельвенский признал «Саван» одним из лучших фильмов Канн-2024 и одним из лучших хорроров прошлого года. «Высокие технологии, телесные эксперименты на грани некрофилии, конспирология — классический для Кроненберга набор обсессий, оформленный в строгих и печальных тонах; заведомо обреченная попытка расшифровать смерть», — писал кинокритик. Помимо Касселя, в картине заняты Дайан Крюгер и Гай Пирс. Предпремьерные спецпоказы «Савана» с обсуждениями стартуют в Москве и Санкт-Петербурге уже 3 июля.

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Автор: Михаил Моркин