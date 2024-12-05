Что смотреть дома: мистика «Прометей», космоопера «Звездные войны» и много спорта

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — экранизация бельгийских комиксов с Джеймсом Франко в роли злодея.

Третья часть экшен-франшизы, основанной на популярных франко-бельгийских комиксах, где Томер Сисле играет миллиардера Ларго Винча. В этот раз медиамагнат проводит худший отпуск: неизвестные крадут сына-подростка, его обвиняют в убийстве, а для полной картины бизнес-империя оказывается на грани банкротства. Разумеется, источником всех проблем оказывается один человек. Режиссером выступил Оливье Массе-Депасс («Материнский инстинкт»), а для Джеймса Франко роль злодея стала возвращением в кино, где он не появлялся пять лет из-за обвинений в сексуализированных домогательствах и совращении несовершеннолетней.

Смотрите этот фильм и всю франшизу про Ларго Винча на Кинопоиске в Плюсе.

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