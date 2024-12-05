Что смотреть дома: мистика «Прометей», космоопера «Звездные войны» и много спорта

Отечественная мистика с Филиппом Янковским и Любовью Аксёновой. Джуд Лоу в далекой-далекой галактике. 40-й режиссерский фильм 94-летнего Клинта Иствуда. В спортивной секции — «Хороший хоккей», UFC 310, РПЛ и Ла Лига. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Мистический детектив для тех, кто любит Нолана
Где смотреть: Кинопоиск
Бывшему сотруднику спецслужб Шапошникову (Филипп Янковский) не дает покоя исчезновение самолета в 1998 году. Четверть века спустя возникает зацепка: один из пассажиров пропавшего рейса сумел дозвониться родным, но, правда, из прошлого. К делу подключают въедливую журналистку Анну (Любовь Аксёнова), а та призывает на помощь инженера Никиту (Александр Алябьев) и преподавателя физики Вадима (Дмитрий Чеботарёв). Фантастический детектив с элементами мистики снял Максим Свешников, постановщик «Контейнера» и «Плейлиста волонтера». По словам режиссера, сериал рассчитан на тех, кого не оставили равнодушными «Грань», «Тьма» и нолановские «Начало» с «Доводом».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Кьяра Мастроянни играет отца в фильме Кристофа Оноре
Где смотреть: Кинопоиск
Устав, что ее бесконечно сравнивают с отцом, актриса Кьяра Мастроянни (Кьяра Мастроянни) решает в него перевоплотиться. Чем шокирует окружающих, в первую очередь свою мать Катрин Денёв (Катрин Денёв). Франко-итальянская метакомедия Кристофа Оноре («Все песни только о любви», «Прекрасная смоковница»), будто приуроченная к 100-летию Марчелло Мастроянни. Фильм из основного конкурса Каннского кинофестиваля (остался без призов) соткан из отсылок к этапным работам артиста вроде Гвидо Ансельми из «8 с половиной», а также располагает к рефлексии о его наследии в самом широком смысле.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Беспросветный истерн Адильхана Ержанова
Где смотреть: Кинопоиск
Тамара (Анна Старченко), чей сын пропал во время беспорядков, переживает и отправляется его разыскивать. На помощь ей приходит некий Брайюк (Берик Айтжанов из «Голиафа») — бывший следователь, который теперь скрывается от закона. Жестокие методы спутника пугают женщину, но она очень хочет найти ребенка. Философский бешбармак-вестерн Адильхана Ержанова — одного из самых известных и производительных режиссеров Казахстана, вдохновленный одноименным романом Германа Гессе и протестами в Казахстане в 2022-м.
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Чуткая драма сценаристки «Охотника» и «Вызова»
Где смотреть: Premier, Start, Okko — уже доступен; Кинопоиск — с 8 декабря
Вера (Аглая Тарасова) растит двух дочерей и живет со старшей сестрой Кирой (Дарья Савельева), которая работает в кол-центре аэропорта Пулково и надеется однажды снова увидеть мать. Та давно разругалась с детьми, а затем вовсе пропала. Вера, кажется, нашла себя в жизни, лепит котлеты и ждет супруга из больницы, а Кира все еще мечтает о счастливом детстве с любящей родительницей. Режиссерский дебют Или Малаховой, сценаристки и соавтора фильмов Бакура Бакурадзе, получил в Выборге приз за лучшую женскую роль (Савельева) и участвовал в конкурсе Фестиваля в Сан-Себастьяне.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Прощаемся с величайшим супергероем и его вселенной
Где смотреть: Кинопоиск
Последний подвиг — он трудный самый. Восставшему из мертвых Кларку Кенту (Тайлер Хэклин) предстоит победить Думсдея под руководством Лекса Лютора (Майкл Кудлиц из «Ходячих мертвецов»). В драке со злодеями Супермену помогут сыновья Джонатан (Джордан Эльзасс) и Джордан (Алекс Гарфин), но что Кенты будут делать, если вернется рак Лоис (Битси Таллок)? Финал шоу Тодда Хелбинга («Тайны Смолвиля», «Черные паруса») стал лебединой песней не только сериала, но и всей супергеройской вселенной CW («Стрела», «Флэш» и другие), которая уступит место изысканиям Джеймса Ганна. Прощание со Смолвилем, кажется, получилось трогательным и необычным.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Космическая сказка с Джудом Лоу
Где вышло: Disney+
Четверо детей с лесной планеты — две девочки, мальчик и синий слоник — совершают неожиданное научное открытие, а еще теряются где-то в опасной галактике. На пути домой их ждут встречи с разными чудищами и жуликами вроде тайного джедая по имени Джод На Навуд (Лоу), который, возможно, просто мошенник. Седьмой игровой сериал мегафраншизы, чьи события, как и в случае с «Мандалорцем», разворачиваются вскоре после «Возвращения джедая». Шоураннером вместе с постоянным соавтором Кристофером Д. Фордом выступил Джон Уоттс, известный по трилогии «Человек-паук» и по «Одиноким волкам». Он обещает нечто в духе «Балбесов» и детской классики 1980-х, но куда больше впечатляет режиссерский состав: наряду с самим Уоттсом по одной-две серии сняли Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»), Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре»), Джейк Шрейер («Грызня»), Ли Айзек Чун («Минари») и Брайс Даллас Ховард («Мандалорец»).
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Джеймс Ганн вспоминает чудовищную киноклассику
Где вышло: Max
Аманда Уоллер продолжает вербовать наемников из тюрем — теперь настала очередь настоящих чудовищ. В новом отряде (само)убийц под руководством Рика Флага-старшего — принцесса Илана Ростович, чародейка Кирка, женщина-амфибия Нина Мазурская, G.I. Робот, Эрик Франкенштейн, Невеста Франкенштейна, радиоактивный Доктор Фосфор и кровожадная Ласка. Первый телесериал обновленной киновселенной DC, написанный собственноручно Джеймсом Ганном, который отвечает за перестройку и снимает нового «Супермена». В случае с «Коммандос» он вдохновлялся классическими монстрами студии Universal, мангой «Голго 13» и военными фильмами 1960-х. Иными словами, ждем много-много насилия. В одном лишь трейлере трижды глаза вылетают из головы.
Праздничная комедия по книжке Ричарда Кёртиса
Где вышло: Netflix — с 6 декабря
Небольшой приморский город замер в ожидании торжества. Каждая семья, как водится, несчастна по-своему, а тут еще и метель усложняет работу Санта-Клаусу (Брайан Кокс). Веселый дедушка перепутает сестер-близняшек, которые неотличимы снаружи, но полные противоположности внутри. Строгая учительница раскрывает личную драму. Девочка-режиссер устраивает необычный спектакль для тех, кого непогода отсекла от родных. В основе мультфильма Саймона Отто («Охотники на троллей») — сказочная трилогия Ричарда Кёртиса. Режиссер «Реальной любви» не снимает уже больше десяти лет, но продолжает дарить радость юным (и не очень) зрителям. «Рождество» принято журить, особенно на фоне «Паддингтона» с «Уоллесом и Громитом», но не обязательно задирать планку столь высоко.
Британский триллер с Кирой Найтли и Беном Уишоу
Где вышло: Netflix
Уже 10 лет Хелен Уэбб (Найтли) ведет двойную жизнь — передает секреты мужа-политика тайной организации «Черные голуби». Когда ее любовник становится жертвой лондонского преступного мира, шпионка оказывается под угрозой разоблачения. Для защиты девушки агентство присылают ее старого друга Сэма (Уишоу). Шпионский триллер по сценарию Джо Бартона, автора боевика «Союз» и хоррора «Ритуал». В этот раз он предлагает звездному дуэту взять в руки оружие и поиграть во «Взрывную блондинку». Опыт героев невидимого фронта у них уже есть: Найтли получила номинацию на «Оскар» за роль криптографа Джоан Кларк в «Игре в имитацию», а Уишоу в бондиане почти 10 лет служил Q в МИ-6.
Судебная драма глазами живого классика
Где вышло: Prime Video, iTunes
Джастин (Николас Холт) — молодой журналист из штата Джорджия, который оказывается присяжным на суде по делу об убийстве девушки (Франческа Иствуд). Обвиняют бойфренда покойной (Гэбриел Бассо), но в ходе процесса Джастин начинает подозревать, что недавно сбил на автомобиле не оленя. Проблема в том, что его супруга Эллисон (Зои Дойч) ждет ребенка, и цена истины может оказаться слишком высока. 40-й полнометражный фильм 94-летнего Клинта Иствуда, который продолжает снимать как минимум раз в два года. Американский прокат у юридического триллера оказался скудным (50 экранов), но критики и зрители в восторге от моральной дилеммы с «аскетичной и плотной режиссурой». Во второстепенных ролях — Тони Коллетт и Крис Мессина, сыгравшие прокурора и адвоката.
Подробнее о фильме и Клинте Иствуде:
Что еще смотреть на Кинопоиске
Французский боевик с Джеймсом Франко
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — экранизация бельгийских комиксов с Джеймсом Франко в роли злодея.
Третья часть экшен-франшизы, основанной на популярных франко-бельгийских комиксах, где Томер Сисле играет миллиардера Ларго Винча. В этот раз медиамагнат проводит худший отпуск: неизвестные крадут сына-подростка, его обвиняют в убийстве, а для полной картины бизнес-империя оказывается на грани банкротства. Разумеется, источником всех проблем оказывается один человек. Режиссером выступил Оливье Массе-Депасс («Материнский инстинкт»), а для Джеймса Франко роль злодея стала возвращением в кино, где он не появлялся пять лет из-за обвинений в сексуализированных домогательствах и совращении несовершеннолетней.
Смотрите этот фильм и всю франшизу про Ларго Винча на Кинопоиске в Плюсе.
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Наконец-то мы узнаем о самой загадочной героине сериала
«Объяснялкины» — анимационный ситком Егора Лоскутова и Дмитрия Сыендука, посвященный семье, которая делала образовательное шоу, а потом случайно подписала рабский контракт со стримингом и застряла в своих амплуа. Бабуля не самый важный член Объяснялкиных: большую часть времени она проводила без сознания. Однако в последней серии пенсионерка проснулась, а в спешеле она познакомится с внуком и осознает, что посвятила всю жизнь другим, забывая про себя. Иными словами, старушка начнет отжигать.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Проникновенная история любви, открывшая нам Пола Мескала и Дейзи Эдгар-Джонс
Старшеклассница Марианна (Эдгар-Джонс) — девочка из богатой семьи, которую в школе все обходят стороной. Спортсмен Коннелл (Мескал), наоборот, пользуется популярностью и не шибко богат. В выпускном классе они начнут тайком встречаться, затем колледж, расставание, новая встреча — и так несколько лет поисков, душевных страданий и личностного роста. Бережная, деликатная и высоко оцененная публикой экранизация бестселлера Салли Руни. Над сериалом работал дуэт Хетти Макдональд («Вторая жизнь Гарольда Фрая», «Фортитьюд») и Ленни Абрахамсона («Комната»). Второй следом экранизировал «Разговоры с друзьями» Руни.
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Джеффу Бриджесу — 75!
Фильм-катастрофа Ридли Скотта, основанный на реальном случае из 1960-х. Во время кругосветного плавания бригантина «Альбатрос» угодила в шторм, с которым капитану (Бриджес) пришлось справляться вместе с юным экипажем. Первая и последняя встреча выдающегося артиста с не менее маститым режиссером, которому хотелось реабилитироваться после неудачи с эпиком «1492: Завоевание рая». Увы, «Белый шквал» провалился в прокате с еще большим треском, однако в новейшем рейтинге работ Скотта издание IndieWire поставило фильм на 15-е место из 29. Иными словами, если не считать «Тельму и Луизу», режиссер не снял ничего лучше в 1990-х.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о Джеффе Бриджесе и Ридли Скотте:
Финансист против прокурора — каждый раз одно и то же
Захватывающая драма о власти, законе и деньгах, чей последний сезон вышел только в прошлом году. Начинается все с противостояния миллиардера Роберта Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и нью-йоркского прокурора Чака Роадса (Пол Джаматти), но довольно быстро их дуэль захватывает весь мегаполис и даже страну. Блестящие актерские работы и история, написанная сценаристами «Битвы за Uber» и «Девушки по вызову», обеспечили сериалу долгую и продуктивную жизнь.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Квизы недели: «Век кино», «Про Чебурашку» и другие
Срочно проверяем уровень киномании в крови
На Кинопоиске можно не только смотреть фильмы и сериалы, но и играть в викторины! На этой неделе на витрине раздела «Игры» появились новые квизы про свежие сериалы («В следующей серии»), олдскульные шоу («Сериалы детства»), историю кино («Век кино») и самую ушастую звезду российского кинематографа («Про Чебурашку»). Вопросы с подвохом и без, разные уровни сложности, возможность играть компанией до шести человек. Отвечайте на вопросы и проверяйте свою насмотренность или просто хорошо проводите время! Играйте в эти и другие квизы на Кинопоиске. Доступно даже без Плюса! Для игры понадобится компьютер или телевизор, а также телефон.
Играйте в эти и другие квизы на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
«Хороший хоккей» недели: «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Второй эпизод «зеленого дерби» в шоу-формате
Дерби команд из соседних республик Башкортостан и Татарстан — это «Хороший хоккей». В воскресенье в 13:45 по Москве подключаемся к прямому эфиру. Ведущий Денис Казанский и команда экспертов (Андрей Николишин, Сергей Гимаев и Евгений Конобрий) бодро разберут второе в сезоне «зеленое дерби». Обе команды в огне: уфимцы — на втором месте Востока, «Ак Барс» идет на серии из четырех (?) побед. Дополнительная мотивация казанцев — возможность взять реванш за поражение со счетом 3:5 в первом матче сезона.
Российский футбол недели: тур перед зимней паузой
Лидеры РПЛ сыграют заключительные матчи 2024 года
В предыдущем туре лидеры чемпионата синхронно уступили. «Зенит» не сумел оторваться от преследователей, «Краснодар» проиграл впервые в сезоне и не сумел воспользоваться ошибкой петербуржцев. Поражение «Краснодару» нанес «Спартак» — самая горячая команда осени. В субботу в 13:50 по Москве «красно-белые» принимают дома «Пари НН», победа станет для них шестой подряд.
В 16:00 по Москве «Зенит» сыграет против «Акрона». Победа позволит петербуржцам уйти на зимний перерыв в чемпионате лидером.
Матч тура пройдет в Краснодаре. «Черно-зеленым» необходимо доказать серьезность своих амбиций, помешать им может «Локомотив». В 19:30 по Москве.
Единоборства недели: UFC 310
Волков, Евлоев и Рахмонов на последнем номерном турнире года
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе начнется заключительный номерной турнир UFC 2024 года. Идущий на серии из четырех побед тяжеловес Александр Волков проведет реванш с Сирилом Ганом. А два непобежденных бойца — казахстанец Шавкат Рахмонов и ирландец Иэн Гэрри — оспорят право драться за титул в полусреднем весе.
В предварительном карде другой непобежденный боец Мовсар Евлоев встретится с бывшим чемпионом Алджамейном Стерлингом. Турнир начнется в 2:00 по Москве, старт основного карда — в 6:00 по Москве.
Европейский футбол недели: главные матчи больших лиг
Гонка «Барселоны» и «Реала», главный матч тура в Италии
В Ла Лиге сыграли уже почти половину чемпионата. «Барселона» успела напугать своих болельщиков серией из двух проигранных матчей и одной ничьей. Однако затем разгромила «Мальорку». В субботу «Бетис» проверит, действительно ли «Барселона» вернулась в форму. Этот вопрос интересует и «Реал», который проведет свой матч в 22:50 по Москве в гостях у «Жироны».
Вечером в воскресенье футбольные выходные завершат «Наполи» и «Лацио». Если неаполитанцы победят, то сохранят лидерство в Серии А. Прямой эфир стартует в 22:40 по Москве.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Максим Константинов / ТАСС, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Alex Caparros / Getty Images